Der Ticker startet um 6:00 Uhr

11:52 Österreich: Stufenplan mit Corona-Beschränkungen für Ungeimpfte Bei einer steigenden Belegung der Intensivstationen wird es künftig Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Die konservativ-grüne Regierung habe gemeinsam mit den Länderchefs einen Stufenplan erstellt, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Gesundheitsminister Wolfgang Mückenstein erklärte, dass ab einer Auslastung von 15 Prozent der Intensivplätze, was etwa einer Belegung von 300 Betten entspricht, eine «2G»-Regel (geimpft oder genesen) für Clubs und Bars anstelle der bisherigen «3G»-Regel gelte. Für geimpfte Personen soll es keine Einschränkungen geben. «Was wir im Moment erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften», so Kurz. Legende: Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein während eines Pressestatements über die Verschärfung der Corona-Massnahmen. Keystone

11:24 Solothurn unterstützt von Corona gebeutelten ÖV Der Kanton Solothurn unterstützt den öffentlichen Verkehr (ÖV) in den kommenden zwei Jahren mit 78 Millionen Franken. Das hat der Kantonsrat beschlossen. Die Gesamtsumme ist im Vergleich zur laufenden Zweijahresperiode um 11.7 Prozent oder 8.2 Millionen Franken höher. Davon sind 3.7 Millionen Franken für erwartete Ausfälle wegen der Corona-Pandemie eingeplant. Der Regierungsrat und das Parlament gehen davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Krise auf den öffentlichen Verkehr auch in den kommenden zwei Jahren noch spürbar sein werden. Die Erlöse würden wohl erst im Jahr 2024 wieder das Niveau von 2019 erreichen, hiess es.

10:51 Onlinehandel blüht dank Corona Der Onlinehandel boomt dank Corona. Neun von zehn Internetshops sind laut einer Analyse der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) während der Pandemie gewachsen. Der starke Zuwachs des Handels übers Netz habe sich seit Pandemiebeginn bis heute fortgesetzt, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der ZHAW School of Management and Law. Zudem werde nicht nur mehr, sondern im Schnitt auch häufiger im Internet bestellt: «Rund 40 Prozent verzeichnen eine höhere Bestellfrequenz», heisst es zur Umfrage unter 284 Schweizer Internethändlern sowie 63 Onlineshops aus dem Nachbarland Österreich. «Insgesamt schätzen wir, dass der Umsatz im Schweizer Onlinehandel 2021 mindestens 15 Milliarden Franken erreichen wird», so ZHAW-Forscher Darius Zumstein zur Prognose. Das würde einem Plus von beinahe 50 Prozent im Vergleich zu 2019 entsprechen. Legende: Neben dem Zustrom an neuer Kundschaft hätten sich die Internetshops auch über höhere Einkaufsmengen und -frequenzen freuen können, fasst ein ZHAW-Forscher die Befunde zusammen. Keystone

9:50 Berner Gemeinderat wegen Demo-Aufrufen besorgt Mehrere Demo-Aufrufe gegen eine Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht bereiten dem Berner Gemeinderat Kopfzerbrechen. Er rät von der Teilnahme an den Kundgebungen ab, wie er am Mittwoch mitteilte. Die eine Demo ist für Mittwochabend angekündigt - unter dem Vorbehalt, dass der Bundesrat zuvor tatsächlich die Zertifikatspflicht ausweitet. Die andere Kundgebung soll am Donnerstag über die Bühne gehen. In beiden Fällen gebe es auch Aufrufe zu Gegendemonstrationen. Diese Konstellation berge Eskalationspotenzial. Hinzu komme, dass sich die Corona-Situation wieder verschärft habe. Der Gemeinderat habe die Kantonspolizei beauftragt, die nötigen Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit zu treffen. Für Unbeteiligte könne es an beiden Tagen im öffentlichen und privaten Verkehr in der Innenstadt zu Beeinträchtigungen kommen, schreibt der Gemeinderat.

9:19 Corona treibt Krankentaggelder und Versicherungsprämien in die Höhe Im Pandemiejahr 2020 waren viele Angestellte über längere Zeit krankgeschrieben und fehlten am Arbeitsplatz. Eine Auswertung des Krankenversicherers Swica für SRF News zeigt kürzlich, wie sich Kosten und Anzahl Fälle im Bereich der kollektiven Krankentaggeldversicherung entwickelt haben. Gemäss Swica, dem nach eigenen Angaben grössten Anbieter solcher Produkte, sind sie 2020 stark gestiegen: um jeweils zehn, respektive knapp elf Prozent. Dies im Vergleich zum Vorjahr. Auch Taggeldversicherungen werden also wegen Covid deutlich teurer. Wie der Tagesanzeiger heute schreibt, bei der Versicherungs- und Vorsorgeberatungsfirma Fairsicherung im nächsten Jahr gar um satte 26 Prozent. Vor allem Selbstständigerwerbende, KMU und Angestellte werden tiefer in die Tasche greifen müssen, schreibt der Tagesanzeiger weiter.

6:27 Zertifikatspflicht – ja oder nein? Die Zahl der Covid-Patienten auf Schweizer Intensivstationen steigt weiter an. Die Forderungen nach schärferen Massnahmen wie zum Beispiel die Ausweitung der Zertifikatspflicht nimmt zu. Wie sich diese im Alltag auswirken könnte, zeigt das Nachbarland Österreich. SRF-Bundeshausredaktorin Mirjam Spreiter schätzt die Lage ein. 04:22 Video Debatte um Ausweitung der Zertifikatspflicht Aus 10 vor 10 vom 07.09.2021. abspielen

5:31 Neuseeland hebt Lockdown wieder auf Neuseeland hat den landesweiten Lockdown nach drei Wochen weitgehend wieder aufgehoben. Die Zahl der Neuinfektionen war in den vergangenen Tagen im Vergleich zum August deutlich gesunken. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden zum vierten Mal in Folge etwa 20 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Vor einigen Wochen lag die Zahl kurzzeitig bei über 80. Lediglich in der Millionenstadt Auckland, dem Epizentrum des derzeitigen Ausbruchs, sollen die Beschränkungen zunächst weiter gelten. Geschäfte und Schulen durften in allen anderen Landesteilen wieder öffnen. Einige Regeln sollen aber überall weiter bestehen bleiben. So müssen die Bürger jetzt in Innenräumen Masken tragen. Zudem dürfen sich in geschlossenen Räumen nur noch maximal 50 Personen versammeln, im Freien bis zu 100 Personen.

3:36 Bericht: Verheerende Auswirkung von Covid-19 auf andere Krankheiten Die Covid-19-Pandemie wirkt sich katastrophal auf den Kampf gegen andere tödliche Krankheiten aus. Das berichtete der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria am Mittwoch in Genf. Betroffen seien vor allem Tuberkulose- und Aids-Patienten – bei beiden Krankheiten sei die Zahl der Behandlungen und Tests infolge der Pandemie deutlich gesunken. Dem Bericht zufolge sank im Jahr 2020 die Zahl der gegen arzneimittelresistenten Tuberkulose behandelten Menschen in den Ländern, in die der Fonds investiere, um 19 Prozent. Auch die Zahl der Menschen, die mit Aids-Präventionspogrammen erreicht worden seien, sei im Vergleich zu 2019 um 11 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der HIV-Tests sei um 22 Prozent zurückgegangen, was den Beginn einer Behandlung in den meisten Ländern verzögert habe. Der Kampf gegen Malaria sei durch Covid-19 nicht ganz so stark betroffen gewesen, hiess es weiter. Allerdings sei die Zahl der getesteten Malariaverdachtsfälle um 4,3 Prozent zurückgegangen. Legende: Ein Tuberkulose-Patient in Indien Keystone

1:14 USA: 75 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal geimpft In den USA sind nach Angaben der Seuchenbehörde CDC 75 Prozent aller Erwachsenen mindestens einmal geimpft worden. 64,3 Prozent haben demnach zwei Impfungen erhalten. Insgesamt seien knapp 376 Millionen Impfdosen verabreicht worden.

22:07 Die Intensivplätze sind vielerorts knapp Letzte Woche hat der Bundesrat noch zugewartet, heute Dienstag ist durchgesickert aus Bundesbern: Eine rasche Ausweitung der Zertifikatspflicht ist nun doch sehr wahrscheinlich und könnte bereits ab nächstem Montag gelten. Gesundheitsminister Alain Berset soll die Ausweitung beantragt haben, morgen wird der Bundesrat darüber entscheiden – und damit wahrscheinlich reagieren auf die Warn- und Hilferufe aus zahlreichen Spitälern, die Intensivbetten würden knapp und die Belastung für das Personal immer höher. 04:39 Video Lage auf den Intensivstationen hat sich zugespitzt Aus Tagesschau vom 07.09.2021. abspielen

20:59 Beim Pflegepersonal gespart Das Personal in den Spitälern steht nach wie vor unter immensem Druck. Dabei war die Situation auch schon vor Corona angespannt. Eine Auswertung von Pflege-Experten, die der Sendung Kassensturz und dem K-Tipp exklusiv vorliegt, zeigt, dass etliche Spitäler bei der Pflege gespart haben. Zu wenig Personal in einem derart sensiblen Bereich – das hat drastische Folgen für Angestellte sowie für die Sicherheit der Patientinnen und Patienten. 01:55 Video Pflegenotstand in den Spitälern Aus Tagesschau vom 07.09.2021. abspielen

20:11 Klimaschutzorganisationen fordern Verschiebung der Weltklimakonferenz Klimaschutzorganisationen aus aller Welt haben eine Verschiebung der UNO-Weltklimakonferenz gefordert, die im November im schottischen Glasgow stattfinden soll. Reisehürden, Corona-Infektionswellen und ein ungleicher Zugang zu Impfstoffen machten eine «sichere, inklusive und globale Klimakonferenz unmöglich», erklärte das Climate Action Network, in dem sich mehr als 1500 Nichtregierungsorganisationen aus mehr als 120 Ländern zusammengeschlossen haben. Eine Präsenz-Konferenz im November würde viele Delegierte und Aktivisten vor allem aus dem globalen Süden de facto ausschliessen, hiess es weiter – etwa dadurch, dass manche Reiserouten gar nicht verfügbar oder unverhältnismässig teuer seien. Die Vereinten Nationen halten dagegen an der Konferenz fest und betonten die Dringlichkeit des Treffens: «Die globale wissenschaftliche Gemeinschaft war eindeutig, dass der Klimawandel jetzt ein globaler Notfall ist und nur ein grosser Anstieg beim Klimaschutz die Ziele des Abkommens von Paris in Reichweite bringen kann», sagte Sprecher Farhan Haq in New York. Die britische Regierung plant nach der pandemiebedingten Verschiebung im vergangenen Jahr auch weiterhin mit der Präsenzveranstaltung im November.

19:19 SPD-Politiker Lauterbach warnt Geimpfte vor Corona-Infektion «Es ist richtig, dass eine Corona-Infektion nach einer doppelten Impfung die Immunität abrundet», sagt SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Aber ich würde niemandem empfehlen, sich freiwillig zu infizieren oder eine Ansteckung auch nur zu riskieren», warnt er vollständig geimpfte Personen. «Auch vollständig Geimpfte können mit schweren Verläufen ins Krankenhaus kommen. Ausserdem gibt es das Risiko von Long Covid auch bei Geimpften», argumentiert Lauterbach. «Und drittens vergrössert eine solche Praxis die Gefahr für alle Ungeimpften auf eine riskante Art und Weise.» Legende: Keystone

18:47 Über 40 Millionen Corona-Infektionen in den USA Gemäss Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) wurden seit Beginn der Pandemie über 40 Millionen Corona-Infektionen registriert. Der Immunologe Anthony Fauci, der zu den Beratern von US-Präsident Joe Biden zählt, warnte angesichts der Corona-Ausbreitung vor einem Notstand in Spitälern in einigen Regionen. Mediziner könnten sich gezwungen sehen zu entscheiden, wer zuerst ein Bett auf der Intensivstation erhalte. «Wir sind gefährlich nah dran», sagte Fauci gegenüber dem Sender CNN. Deshalb rief er erneut zum Impfen und Maskentragen auf. Rund 649 000 Menschen starben laut JHU bisher in den Vereinigten Staaten in Zusammenhang mit dem Virus. Laut CDC sind bisher 53 Prozent der 330 Millionen Bevölkerung in den USA vollständig geimpft.

18:20 SZ: Kanton öffnet erneut Wochenend-Impfzentren An den kommenden zwei Wochenenden werden die Impfzentren in Pfäffikon und Steinen im Kanton Schwyz für Walk-In-Impfungen geöffnet. Von 9 Uhr bis 16 Uhr stehen die beiden Standorte für Erstimpfungen ohne Voranmeldung zur Verfügung. Wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt, stehe das Angebot allen im Kanton wohnhaften oder arbeitenden Personen ab zwölf Jahren offen. Die Zweitimpfungen werden danach an den Wochenenden vom 9./10. und 16./17. Oktober verabreicht. An Wochentagen impfen weiterhin die Impfzentren an den Spitalstandorten in Schwyz, Lachen und Einsiedeln. Bereits im Frühling waren vier Schwyzer Wochenend-Impfzentren testweise in Betrieb genommen worden. Laut Bundesamt für Gesundheit liegt der Kanton Schwyz mit einer Impfquote von 46.5 Prozent vollständig Geimpften unter dem Schweizer Durchschnitt von 52 Prozent. Audio Aus dem Archiv: Vier Wochenend-Impfzentren in Schwyz 07:24 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 29.04.2021. abspielen. Laufzeit 07:24 Minuten.

17:48 Boris Johnson plant Abgabe für Gesundheitsreform Aufgrund der gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen durch die Coronakrise plant der britische Premierminister Boris Johnson eine Gebühr. Ein 1.25 Prozent Aufschlag auf die Sozialversicherungsbeiträge soll ab April 2022 helfen, die Reform zu finanzieren. Johnson betont im Parlament, dass es um wichtige und zugleich verantwortungsbewusste Entscheidungen gehe: «Es wäre unverantwortlich, die Kosten über höhere Kredite und höhere Schulden zu tragen.» Johnson schreibt auf Twitter, dass das staatliche Gesundheitssystem sich während der schlimmsten Pandemie in einem Jahrhundert um die Bevölkerung gekümmert habe. Die Gesundheitsreform soll dem Gesundheitssystem nun so helfen, wie es der Bevölkerung geholfen hat.

17:20 Ertragsausfälle des Kantonsspitals Glarus sollen entschädigt werden Die Glarner Regierung hat beim Landrat die Zahlung von 660'000 Franken beantragt, damit das Kantonsspital Glarus vom Kanton für pandemiebedingte Ertragsausfälle entschädigt werden kann. Der Betrag entspreche dem Kantonsanteil an den Ertragsausfällen, teilte die Regierung mit. Als Geldgeber käme nur der Kanton infrage, da dieser für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung zuständig sei. Ausserdem sei zu erwarten, dass weder Bund noch die Krankenversicherer sich an den Ertragsausfällen beteiligen. Das Spital soll damit für einen Teil der Mindereinnahmen entschädigt werden, die es im ersten Lockdown wegen des bundesrätlichen Behandlungsverbots einstecken musste. Denn im März und April 2020 waren die Gesundheitseinrichtungen verpflichtet, auf nicht dringende medizinische Behandlungen zu verzichten, um Platz für Covid-Patienten zu haben. Die Ertragsausfälle aus dem Behandlungsverbot konnte das Spital laut Glarner Regierung nicht mit Erträgen aus der Behandlung von Covid-Patienten kompensieren. Vielmehr hatte das Spital wegen der Corona-Pandemie Mehrkosten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Millionenlöcher wegen Corona So gravierend sind die Folgen für Schweizer Spitäler 22.06.2020 Mit Video

16:41 Schweden lockert Corona-Massnahmen Die schwedische Regierung kündigt bis Monatsende weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen an. Die meisten Auflagen für öffentliche Veranstaltungsorte wie Restaurants, Theater und Stadien sollen dann wegfallen. «Die wichtige Botschaft ist, dass wir jetzt weitere Schritte bei der Rückkehr zum normalen Alltag unternehmen», sagt Gesundheits- und Sozialministerin Lena Hallengren. In den vergangenen Wochen hat Schweden bereits einige Beschränkungen abgesetzt, da die meisten Erwachsenen geimpft sind. Die Zahl der neuen positiven Coronatests ist zuletzt wegen der Ausbreitung der Delta-Variante zwar gestiegen, doch die Zahl der Covid-Todesfälle blieb niedrig.

16:23 SO: Mehr Plätze auf Intensivstationen In seinen Spitälern schafft der Kanton Solothurn mehr Plätze auf den Intensivstationen. Das Bürgerspital Solothurn und das Kantonsspital Olten könnten bei Bedarf von heute insgesamt 17 auf 25 Plätze ausbauen. Die Solothurner Spitäler AG (soH) können nach eigenem Ermessen und unter Berücksichtigung der stark geforderten Pflegepersonen handeln, gab die Kantonsregierung bekannt. Um die Angestellten der soH vor Überlastung zu schützen, müssten darum nicht dringende Operationen zum Teil verschoben werden. Das Pflegepersonal sei erschöpft, so die zuständige Regierungsrätin. Es werde befürchtet, dass es vermehrt zu Kündigungen oder Burnouts komme. Deshalb stelle man nun vom Normalbetrieb auf Eskalationsstufe 1 von 3 um. Die Solothurner Regierung empfiehlt zudem allen Spitälern und Kliniken im Kanton, strengere Besuchsregeln inklusive Zertifikat einzuführen. Audio Pflegende vor Überlastung: Solothurner Spitäler verschieben Eingriffe 04:11 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 07.09.2021. abspielen. Laufzeit 04:11 Minuten.