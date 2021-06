Der Ticker startet um 5:26 Uhr

15:34 Ab Juli verkehren alle Zürcher Nachtzüge und Nachtbusse wieder Nach der coronabedingten Einstellung werden die Nacht-S-Bahnen und Nachtbusse ab 2. Juli wieder verkehren. Seit März 2020 war das Nachtnetz wegen der Coronapandemie eingestellt. Nun wird das Angebot, da dank den Lockerungen an den Wochenenden wieder mehr Veranstaltungen stattfinden, am ersten Juli-Wochenende wieder in Betrieb genommen, wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) mitteilte. Die Wiederaufnahme der Nachtangebote findet gemäss Mitteilung landesweit koordiniert statt. Ein früherer Start ist dabei nicht möglich, da die betriebliche Planung anspruchsvoll ist. Neu müssen Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer auf dem ZVV-Netz keinen Zuschlag lösen. Bereits im vergangenen Sommer war dessen Abschaffung per Dezember 2020 beschlossen worden. Wegen der Einstellung des Nachtnetzes kam dies bislang aber noch nicht zum Tragen. Das Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr gilt auch im Nachtnetz, wie der ZVV weiter festhält.

14:44 Point de Presse beendet Der Point de Presse ist beendet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Hier im Liveticker halten wir Sie auch weiterhin über die neusten Entwicklungen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

14:37 Wie oft wurde die «COVID Certificate»-App bereits heruntergeladen? Wie oft wurde die «COVID Certificate»-App bereits heruntergeladen, fragt eine Journalistin BIT-Mann Voirol. Er könne diese Zahl noch nicht kommunizieren, sagt er.

14:35 Kommen die 80 Prozent Geimpfte zusammen? «Die Impfungen schreiten erfreulich voran», sagt Masserey. Sie sei optimistisch, dass wir diese Zahl erreichen. Wie kommt die Zahl der 80 Prozent für die Herdenimmunität zustande, fragt ein Journalist weiter. «Das seien unter anderem Ergebnisse von verschiedenen Umfragen.» «Ein konkretes Impfziel haben wir aber nicht», sagt Masserey weiter. «Wichtig war, dass die Risikogruppen geimpft wurden, dort hatten wir auch ein Ziel.» Wann kann man mit einer zufriedenstellenden Zahl an Geimpften rechnen, fragt eine Journalistin. «Das hängt von den Lieferungen ab», antwortet Masserey. Vielleicht sind Ende Juli 75 Prozent erreicht, schätzt sie. 00:42 Video Virginie Masserey: «Ich bin optimistisch, dass wir die Herdenimmunität erreichen» (frz.) Aus News-Clip vom 08.06.2021. abspielen

14:34 Sinkt die Impfbereitschaft? Entspricht die aktuelle Sättigung bezüglich Impfen den Erwartungen des BAG, fragt SRF-Bundeshausjournalist Gaudenz Wacker. «Es gibt bestimmte Termine, welche noch frei sind. Das heisst aber nicht, dass die Impfbereitschaft zurückgegangen ist.» Im Gegenteil, die Impfbereitschaft würde ständig ansteigen, erklärt Masserey.

14:27 Rasche Halbierung der Fallzahlen Wie erklärt sich Masserey die Halbierung der Fallzahlen? «Es sind die Massnahmen, die wirken», erklärt sie, plus die steigende Zahl Geimpfter. Dazu kommen die saisonalen Gründe, man ist mehr draussen, wo eine geringere Ansteckungsgefahr herrsche.

14:26 Braucht es noch eine Maskenpflicht? SRF-Bundeshausjournalistin Mirjam Spreiter fragt, wie lange man die Maskenpflicht aufrechterhalten wolle. «Diesen Punkt muss der Bundesrat entscheiden und überprüfen», so Masserey. Die epidemiologische Lage sei hier entscheidend. «Die Jungen konnten sich noch nicht in grossem Masse impfen lassen», ergänzt Nartey. Man müsse sie schützen, eben unter anderem mit der Maske. 00:25 Video Linda Nartey: «Die Masken sind noch ein paar Wochen länger ertragbar» Aus News-Clip vom 08.06.2021. abspielen

14:25 Zertifikat für Genesene mit Antigen-Test Was ist mit denjenigen, die nur mit Antigen-Test getestet wurden? «Auch das wird man auf nationaler Ebene im Zertifikat eintragen können», glaubt Nartey, auch wenn noch Fragen offen seien. Kennt man den Anteil an Genesenen, die nur mit Antigen-Tests getestet wurden, fragt der Journalist weiter. «Das kann ich nicht abschliessend beantworten», sagt Nartey.

14:21 Wieso gibt es in den Kantonen bezüglich Covid-Zertifikat keine Harmonisierung? Nun eine Frage an Philippe Voirol, Vizedirektor, Hauptabteilung Strategy & Innovation, Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT. Ein Journalist möchte wissen, wieso es mehrere Verfahren punkto Covid-Zertifikat in den Kantonen gebe. «Ich finde es berechtigt, dass die Kantone das umsetzen», so Voirol. Die meisten Kantone hätten überdies das gleiche Programm. Für die Genesenen habe man in allen Kantonen die gleichen Spielregeln, so Voirol. Das hätten der Bund und die Kantone zusammen gemacht. «22 von 26 Kantonen sind praktisch vereinheitlicht». 00:27 Video Philippe Voirol: «Ich finde es berechtigt, dass die Kantone das umsetzen» (frz.) Aus News-Clip vom 08.06.2021. abspielen

14:19 Zertifikate für Geimpfte beim Hausarzt Die Impfstrategie sei bei verschiedenen Kantonen unterschiedlich umgesetzt, erklärt Linda Nartey. Entsprechend werde auch die Durchführung einer Registrierung für das Covid-Zertifikat angegangen. Auch hinsichtlich denjenigen, die beim Hausarzt geimpft wurden. Gemäss Nartey werde man bei den Zertifikaten auch Informationen nachtragen können.

14:17 Was sind die Herausforderungen der Kantone beim Zertifikat? Was sind die Herausforderungen der Kantone beim Zertifikat? Dies möchte eine Journalistin wissen. «Der Fahrplan ist ambitioniert», so Nartey. Alle Kräfte würden bei dieses Vorhaben eingesetzt. Im Kanton Bern spezifisch, denke sie, dass es machbar sei. 00:24 Video Linda Nartey: «Die Covid-Zertifikate stellen eine Herausforderung dar» Aus News-Clip vom 08.06.2021. abspielen

14:16 Sättigung wurde erwartet Die Fragerunde ist eröffnet. «Lahmt die Impfbereitschaft?», fragt ein Journalist. Linda Nartey sagt, dass es nicht ganz einfach ist, diese gewisse Sättigung zu interpretieren. Aber: «Wir haben natürlich einen Rückgang der Impfwilligkeit erwartet und dass einige Leute noch abwarten.»

14:11 Zufrieden mit der Impfquote, gewisse Sättigung bemerkbar «Wir sind zuversichtlich für den Sommer», sagt die Berner Kantonsärztin Linda Nartey. Zum Stand der Impfungen zeigt sie sich zufrieden und sagt aber auch: «Es scheint sich eine beginnende Sättigung abzuzeichnen, indem Termine länger oder ganz offen bleiben». Vieles an Lockerungen wird davon abhängen, wie weit die Impfungen fortgeschritten sind. Gezielt angegangen wird die Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen. Auch hier merke man eine gewisse Zurückhaltung. Eine weitere Herausforderung stehe mit den Covid-Zertifikaten an. Die Kantone müssen diese selbständig zur Verfügung stellen. Seit gestern läuft nun die Pilotphase. 00:35 Video Kantonsärztin Linda Nartey: «Die Impfnachfrage ist rückläufig» Aus News-Clip vom 08.06.2021. abspielen

14:08 Impfschutz länger als 6 Monate? Die Impfstoffe würden mindestens 6 Monate schützen, eventuell sogar länger. «Darüber werden wir in der nächsten Zeit informieren», so Masserey. Für bereits Erkrankte würde eine Impfdosis reichen, es müsste aber eine Dauer von vier Wochen dazwischen liegen. 00:33 Video Virginie Masserey: Der Impfschutz beträgt 6 Monate Aus News-Clip vom 08.06.2021. abspielen

14:05 Masserey: «Die Schweiz ist punkto Inzidenz vergleichbar mit den Nachbarländern» Bei den Todesfällen sei die Zahl nach wie vor tief, so Masserey. Auch die Positivitätsrate sei aktuell tief. «Die Schweiz ist etwa vergleichbar mit den Nachbarländern punkto Inzidenz.» In Grossbritannien aber würde die Inzidenz wieder ansteigen. Bei den Impfungen gehe es ebenfalls vorwärts, so Masserey. Zirka die Hälfte der Erwachsenen habe nun mindestens eine Impfung, erklärt sie.

14:02 Masserey: «Die epidemiologische Lage verbessert sich stetig» Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit BAG, eröffnet den heutigen Point de Presse. «Die epidemiologische Lage verbessert sich stetig». Man sei nun unter 500 Neuansteckungen, das habe man lange nicht mehr gesehen. Auch die Anzahl der Neuhospitalisierungen würde zurückgehen.

13:33 BAG meldet 429 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 429 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 502. Das sind 31 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 96.99.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.5 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'331 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen. Das ist gleichviel wie in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 389 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 72.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 68.0 Prozent. Davon sind 12 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

Bisher wurden in der Schweiz 5'491'240 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 89'420 Personen pro Tag geimpft. Das sind 15.2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 23.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 15.7 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:43 Point de Presse um 14 Uhr Um 14 Uhr informieren Vertreter des Bundes anlässlich des wöchentlichen Point de Presse. Folgende Fachleute werden teilnehmen: Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, Bundesamt für Gesundheit BAG

Philippe Voirol, Vizedirektor, Hauptabteilung Strategy & Innovation, Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT

Linda Nartey, Kantonsärztin Bern, Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte VKS Sie können die Veranstaltung entweder auf SRF info oder hier im Liveticker mitverfolgen.

Point de Presse heute 14.00 Uhr in Bern zum Stand der Dinge. Mit @BIT_OFIT, VKS und BAG.

Livestream⬇️ https://t.co/LqGRUnaVCX — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) June 8, 2021

12:17 Alain Berset kündigt weitere 600'000 Impfdosen an Bundesrat Alain Berset liess sich am Dienstagmorgen das schweizweit erste Impf-Drive-In in Grenchen und das Testzentrum in Solothurn zeigen. Danach tauschte er sich mit der Solothurner Regierung und Kulturschaffenden aus. An der anschliessenden Medieninformation lobte Berset das Drive-in als innovative Lösung. Seit einer Woche kann man sich dort im Auto, auf dem Töff oder dem Velo impfen lassen. Eine Impfung solle so einfach wie möglich sein, meinte der Bundesrat. Die Kantone leisteten in dieser Pandemie sehr viel, so der Geundheitsminister weiter. Beim Contact Tracing, Testen und Impfen und nun auch bei den Covid-Zertifikaten. Zu den Zertifikaten werde man momentan mit Fragen überhäuft, ergänzte die Solothurner Regierungsrätin Susanne Schaffner. Bundesrat Alain Berset mahnte allerdings zu Geduld. Man sei technisch und logistisch bereit, bis alles richtig funktioniere werde es aber Ende Juni. Wie bei der Impfung gehe es nicht von heute auf morgen. Die Schweiz sei aber mit den Zertifikaten früh dran. Bis Ende dieser Woche soll die Schweiz 600'000 weitere Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten, erklärte Berset ausserdem. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Solothurn 26.05.2021 Mit Audio