22:16 Auch Litauens Regierung kündigt Lockdown an Im baltischen EU-Land sollen ab Mittwoch alle Geschäfte bis auf Läden für den täglichen Bedarf schliessen und der Schulbetrieb auf Fernunterricht umgestellt werden. Dies beschloss die Regierung am Sonntag in Vilnius. Die Regelung soll bis zum 31. Januar 2021 gelten. Auch die Bewegungsfreiheit der rund drei Millionen Einwohner Litauens wird eingeschränkt: Auf Anordnung der Regierung darf niemand mehr ohne zwingenden Anlass in Gemeinden ausserhalb des eigenen Wohnsitzes reisen. Das Haus darf nur noch aus triftigem Grund verlassen werden und Kontakte werden auf einen Haushalt beschränkt. Litauen weist nach Angaben der EU-Behörde ECDC eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf.

21:04 Berset nimmt Hilferuf der Universitätsspitäler «sehr ernst» Gesundheitsminister Alain Berset hat auf den Hilferuf von fünf Universitätskliniken für eine raschere Eindämmung der Coronavirus-Pandemie reagiert. «Ich denke, dass dies sehr, sehr ernst zu nehmen ist», sagte der Bundesrat im Westschweizer Fernsehen RTS. «Wir befinden uns zum Anfang des Winters in einer Situation, die uns wirklich beunruhigt», sagte der 48-Jährige am Abend in der Sendung «19h30». Der SP-Bundesrat bekräftigte die Absicht, dass die Landesregierung am Freitag neue Massnahmen ankündigen werde, sollte sich die seit rund zehn Tagen wieder stärker grassierende Pandemie nicht abschwächen. Fünf Schweizer Universitätsspitäler hatten diese Woche laut der «SonntagsZeitung» dem Bundesrat eine Warnung bezüglich der Situation in den Kliniken wegen des Coronavirus gesendet. In einem Brief hätten sie «grosse Besorgnis zur aktuellen Lage» geäussert.

20:18 Eine halbe Million für sicheres Skifahren im Wallis Verschiedene Bergbahnbetreiber laden derzeit selbstbewusst mit Schutzkonzepten auf die Piste ein. Die Region Saas-Fee hat für seine Schutzmassnahmen rund eine halbe Million Franken investiert. Mehr dazu im Beitrag der «Tagesschau»: 01:55 Video Walliser Skigebiete investieren stark in Schutzkonzepte Aus Tagesschau vom 13.12.2020. abspielen

19:26 Hunderte auf Protest-Spaziergang in Bern Hunderte Menschen sind am Sonntagnachmittag in kleinen Gruppen durch die Stadt Bern spaziert. Offenbar handelte es sich um einen Protest gegen die Corona-Massnahmen. Transparente waren aber praktisch keine zu sehen. Versammelt hatten sich die Teilnehmer der Aktion am frühen Nachmittag auf dem Bundesplatz. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schätzte die Zahl der Anwesenden auf 500 bis 1000. Anschliessend machten sich die Leute in kleinen Gruppen auf den Weg durch die Stadt. Gegen 17.00 Uhr ging die Aktion zu Ende. Laut Kantonspolizei Bern bestanden die einzelnen Gruppen aus 10 bis 15 Personen. Grossmehrheitlich hätten sich die Personen an die geltenden Schutzmassnahmen gehalten. Auf dem Bundesplatz hatte zuvor kaum jemand eine Maske getragen, wie auf Fotos zu erkennen war. Legende: Keystone

18:37 Lukas Engelberger fordert strengere Massnahmen Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, hält es für unverantwortlich, den jetzigen Zustand zu verlängern und fordert strengere Massnahmen. Engelberger zeigte sich ausserdem kritisch gegenüber dem föderalen System: «Es ist unverantwortlich, wenn kantonale Regierungen zu sehr mit dem Regime des Nachbarkantons argumentieren. Es ist unverantwortlich, wenn die Menschen als Konsequenz daraus die Massnahmen mit einem Ausflug in den benachbarten Kanton umgehen», sagte er in einem Interview gegenüber Tamedia. In den vergangenen Wochen habe man im föderalistischen Dialog nicht das geleistet, was eigentlich hätte geleistet werden sollen, so Engelberger. Irgendwann werde die Diskrepanz zwischen den Massnahmen und den Fallzahlen sowie der Unterschied zu den Massnahmen im nahen Ausland «einfach zu gross». «Wir müssen auch verhindern, dass eine Sogwirkung auf die Schweiz entsteht, wenn in der Nachbarschaft das öffentliche Leben runtergefahren wird», so Engelberger. Legende: Keystone

17:28 Israel verkürzt Quarantänezeitum zwei Tage - wenn man zwei negative Tests vorlegt Die coronabedingte Quarantäne wird in Israel um zwei auf zehn Tage verkürzt, wenn man zwei negative Tests vorweist. Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, diese Erleichterung solle von Dienstagmorgen an gelten. Israel bereitet sich auf den Beginn seiner Corona-Impfkampagne vor. Benjamin Netanjahu hatte den 27. Dezember als Zieldatum genannt. Nun soll der Start aber womöglich noch vorgezogen werden. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um. Zuletzt nahmen die Zahlen wieder zu, ein dritter Lockdown ist im Gespräch. Der Coronavirus ist seit Beginn der Pandemie bei 356'250 Menschen in Israel nachgewiesen worden. 2990 Menschen sind nach einer Corona-Infektion gestorben. Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, am Vortag seien 1289 neue Corona-Fälle und zwölf neue Todesfälle gemeldet worden. Das Land hat rund neun Millionen Einwohner. Im Vergleich: Die Schweiz mit ca. 8.5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zählt bisher insgesamt 373'831 Infektionen und 5961 Verstorbene.

16:34 Kanton Glarus: Schule unterzieht sich Massentest Aufgrund steigender Corona-Fallzahlen wird in Glarus Nord laut Angaben der Gemeinde das ganze Oberstufenzentrum Linth-Escher Niederurnen bis zu den Weihnachtsferien geschlossen. Zudem sollen 220 Schüler und 40 Lehrpersonen am Montag zum Corona-Test antreten. Bislang seien 30 Schüler und Lehrer getestet worden, bei knapp einem Dutzend Personen sei der Test positiv ausgefallen, sagte Gemeindepräsident Thomas Kistler am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ende Woche waren zwei Schulklassen des Oberstufenzentrums infolge steigender Coronafälle in Quarantäne geschickt worden.

15:33 10'000 Infektionen innerhalb eines Tages in den Niederlanden Die Niederlande sind das von der zweiten Welle in Europa am stärksten betroffene Land: Innerhalb der letzten 24 Stunden stiegen die Neuinfektionen auf 10'000 an – das ist der höchste Wert seit Ende Oktober. Die Regierung hatte Mitte Oktober einen Teil-Lockdown angeordnet, der mittlerweile wieder etwas gelockert wurde. Die Regierung trifft sich heute zu einer notfallmässigen Sitzung, in der weitere Massnahmen diskutiert werden sollen. Legende: Der «Sinterklaas» wird auf das Coronavirus getestet. Keystone

15:17 Vorbereitungen für Corona-Impfungen laufen in der Schweiz auf Hochtouren Während in gewissen Ländern wie Grossbritannien und den USA bereits Corona-Impfkampagnen gestartet sind, steht der Impfbeginn in der Schweiz noch aus. Doch schweizweit laufen derzeit die organisatorischen und logistischen Vorbereitungen auf Hochtouren: Die meisten Kantone stehen in den Startlöchern für den Impfbeginn. Im Kanton Bern zum Beispiel wird laut Gesundheitsdirektion zunächst nur in einigen, über das Kantonsgebiet verteilten Impfzentren geimpft. Und im Kanton Zürich soll als Referenz-Impfzentrum das Zentrum für Reisemedizin in der Stadt dienen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Kantone warten auf Startschuss für Impfungen 13.12.2020 Mit Video

14:51 Keine Unterbrechung beim Profisport in Deutschland Anders als beim ersten harten Corona-Lockdown im Frühjahr kann der Profisport in Deutschland seine Wettbewerbe diesmal zunächst fortsetzen. Dies geht aus dem Beschluss der Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel am Sonntag hervor, in dem der Profisport bei den weitergehenden Einschränkungen nicht explizit erwähnt wird. Während das öffentliche Leben samt Einzelhandel und Schulen ab Mittwoch und bis zum 10. Januar drastisch heruntergefahren werden soll, darf demnach in den nationalen Sport-Ligen rund um den Jahreswechsel weiter ohne Zuschauer gespielt werden. Im Frühling war die Bundesliga Mitte März für mehr als zwei Monate unterbrochen worden, bevor es ab Mai in leeren Arenen weiterging. Andere Sportarten wie Eishockey oder Handball brachen ihre Saison komplett ab und pausierten wesentlich länger. Seit dem Teil-Lockdown Anfang November sind in Deutschland nicht nur Zuschauer beim Profisport, sondern auch der gesamte Amateur- und Juniorensport untersagt.

13:43 USA: Ab Montag wird geimpft Die USA dürften das zweite westliche Land werden, das systematisch gegen das Coronavirus impft. Nach einer Notzulassung der Gesundheitsbehörde FDA läuft die Auslieferung von Corona-Impfstoffen von Pfizer/Biontech in den USA an. Das Frachtunternehmen FedEx teilte am Sonntag mit, seine Tochter FedEx Express beginne mit dem Transport des mit Trockeneis tiefgekühlten Impfstoffs. US-Präsident Donald Trump versprach seinen Landsleuten auf Twitter erste Impfungen noch am Wochenende. Der für die Impflogistik zuständige Experte des Weissen Hauses, Gustave Perna, sagte jedoch, dass erst ab Montag geimpft werde. Die US-Regierung hat sich vertraglich die Lieferung von 100 Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech gesichert. Der US-Pharmakonzern Moderna teilte am Freitag mit, die US-Regierung kaufe weitere 100 Millionen Dosen seines Impfstoffs. Diese Dosen würden im zweiten Quartal 2021 geliefert. Der Moderna-Impfstoff muss von der FDA noch zugelassen werden.

12:35 Deutschland: Harter Lockdown ab Mittwoch Trotz des Teil-Lockdowns und etlicher Mahnungen aus Wissenschaft und Politik sind die Corona-Zahlen in Deutschland drastisch gestiegen. Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 20'200 neue Corona-Infektionen übermittelt, wie es am Sonntagmorgen berichtete. Nun hat sich die Politik für einen harten Lockdown entschieden, der vom 16. Dezember bis 10. Januar gelten soll. Hier gibt's mehr Informationen. 00:49 Video Deutschland beschliesst harten Lockdown Aus Tagesschau vom 13.12.2020. abspielen

11:51 Italiens Restaurants öffnen wieder Wegen sinkenden Corona-Zahlen dürfen ab heute in vielen Regionen Italiens die Restaurants und Bars wieder öffnen. Rund fünf Wochen nach der Einrichtung von drei Risikozonen und eines Teil-Lockdowns ist die Zeit der roten Zonen damit zunächst vorbei. Die anfangs stark betroffene Lombardei im Norden und Kalabrien im Süden gehören wieder zu den gelben Zonen mit geringem Risiko. Gesundheitsminister Roberto Speranza hatte ausserdem am Freitag in Rom angeordnet, dass die Abruzzen als letzte rote Zone in die mittlere, orange Kategorie wechseln. Damit wird der Alltag für viele Italiener einfacher. Denn in den gelben Zonen dürfen die Lokale tagsüber wieder öffnen und die Menschen können ihre Wohnorte verlassen. In ganz Italien müssen die Lokale allerdings um 18 Uhr schliessen und ab 22 Uhr gilt eine Ausgangssperre bis zum frühen Morgen. Legende: Restaurants werden auf ihre Wiedereröffnung vorbereitet. Keystone

11:38 USA: Seit Beginn der Pandemie mehr als 16 Millionen Infizierte Seit dem Beginn der Corona-Pandemie haben sich in den USA mehr als 16 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Dies ging aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. In absoluten Zahlen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt. Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen lag bei 219'510. Am Samstag wurden 2368 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion verzeichnet. Der Höchstwert war am Freitag mit mehr als 3300 Toten registriert worden. Insgesamt starben 297 837 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Der künftige Präsident Joe Biden sprach von einem «traurigen Meilenstein», die Situation sei sehr ernst.

10:29 BAG: Breite Bevölkerung soll bis Frühsommer geimpft sein Das Bundesamt für Gesundheit hat der «Sonntagszeitung» und «Le Matin Dimanche» einige Angaben zum Coronavirus-Impfplan für die Schweiz gemacht. Demnach sollen nur ein paar Monate nach dem Beginn der Impfungen im Januar 2021 die meisten Menschen in der Schweiz bereits geimpft sein. «Wir gehen davon aus, dass alle, die sich impfen lassen wollen, also auch die breite Bevölkerung, bis im Frühsommer geimpft sein können», teilte das BAG den Zeitungen mit. Klar sei, dass zuerst die Risikogruppen – also ältere Menschen und jene Personen mit Vorerkrankungen – geimpft würden. Danach hänge die Vorgehensweise aber von der Verfügbarkeit der Coronavirus-Impfstoffe ab, hiess es weiter. Legende: Keystone

8:13 Unteriberg (SZ): Private Party mit 80 Teilnehmenden aufgelöst In Unteriberg (SZ) hat die Polizei am Samstagabend eine private Party mit rund 80 Teilnehmenden aufgelöst. Zwei Personen wurden verhaftet, eine wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte, die zweite zur Ausnüchterung, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Eine Polizeipatrouille war gegen 22 Uhr in der Industrie Unteriberg auf die Party aufmerksam geworden. Rund die Hälfte der Teilnehmenden habe sich nicht wegweisen lassen, heisst es in der Mitteilung. Mit den daraufhin aufgebotenen Ordnungsdienstkräften wurde die Party anschliessend aufgelöst und alle Personen kontrolliert. Sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Party werden wegen des Verstosses gegen die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verzeigt.

6:06 Schweizer Spitäler schlagen Alarm Die Lage in den Schweizer Spitälern spitzt sich wegen zunehmender Corona-Fälle immer weiter zu. In den Sonntagszeitungen warnen mehrere Spitäler und Ärzte vor einem drohenden Kollaps. Im Universitätsspital Zürich waren laut «SonntagsZeitung» gestern nur noch drei Betten in der Intensivstation frei. Das habe Folgen für Patienten mit anderen lebensbedrohlichen Krankheiten. Demnach musste das Uni-Spital vergangene Woche erstmals eine dringend notwendige Tumor-Operation eines jungen Krebspatienten verschieben. In einem Brief an Bundesrat Alain Berset äusserten die fünf Universitätsspitäler diese Woche ihre «grosse Besorgnis zur aktuellen Lage». Die Betten in den Intensivstationen würden knapp, das Pflegepersonal sei an seiner Belastungsgrenze angelangt. Die Spitaldirektoren fürchten nach Weihnachten einen Kollaps des Spitalwesens. Vor dieser Entwicklung warnen auch drei Zürcher Chefärzte, die sich per Email an die «NZZ am Sonntag» gewandt haben. Die Schweiz habe Covid-19 überhaupt nicht im Griff, heisst es darin und die Politik habe noch nicht verstanden, wie dramatisch die Situation in den Spitälern sei. Dabei habe die Überlastung der Spitäler fatale Konsequenzen: Mehrere Patienten im Kanton Zürich hätten sich erst im Spital mit Corona angesteckt. Solche Fälle würden zunehmen, wenn es jetzt nicht gelinge, das Virus mit drastischen Massnahmen zurückzudrängen. Die bisherigen Massnahmen reichten nicht. Audio Schweizer Spitäler schlagen Corona-Alarm 01:18 min, aus Nachrichten vom 13.12.2020. abspielen. Laufzeit 01:18 Minuten.

5:28 Russland kündigt Impfstoff für Tiere an Nach Corona-Ausbrüchen auf mehreren Nerzfarmen in Europa entwickelt Russland einen eigenen Impfstoff für Tiere. Das Vakzin solle Ende Januar vorliegen, sagte der Chef der Agraraufsichtsbehörde Rosselchosnadsor, Sergej Dankwert, der russischen Fachzeitschrift «Veterinär und Leben». Die Europäische Union, die USA und Singapur hätten bereits Interesse bekundet. Dankwert zufolge durchläuft der Wirkstoff aktuell die entscheidende Testphase III. «Der neue Impfstoff wird derzeit an Nerzen, Katzen und Nagetieren getestet.» Seine Behörde erhalte regelmässig Anfragen aus russischen Tierfarmen nach einem Corona-Impfstoff, weil Nerze und Frettchen als besonders anfällig für das Virus gelten und sich gegenseitig infizieren könnten, sagte der Behördenleiter. In den vergangenen Wochen hat es in mehreren europäischen Ländern Fälle von Corona-Infektionen bei Nerzen gegeben, unter anderem in Schweden, Frankreich und den Niederlanden. In Dänemark waren Millionen Tiere getötet worden, weil das Virus mutiert war. In Russland leben in Tierfarmen offiziellen Angaben zufolge mehr als 97'000 Nerze und 6900 Frettchen. Audio Aus dem Archiv: Dänemark tötet alle Nerze wegen Virus-Mutation 03:39 min, aus Info 3 vom 05.11.2020. abspielen. Laufzeit 03:39 Minuten.

3:54 Südkorea: Wieder Höchstwert bei Neuinfektionen Südkorea meldet den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei den Ansteckungen. Es seien 1030 Neuinfektionen registriert worden, teilt das Seuchenzentrum mit. Am Samstag hatte das Land Polizei und Armee zur Nachverfolgung von Infektionsketten mobilisiert. Insgesamt verzeichnet Südkorea 42'766 Corona-Ansteckungen und 580 damit zusammenhängende Todesfälle. Südkoreas Präsident warnt (engl.) South Korea's president has warned that the country's third wave of COVID-19 is now an 'emergency,' after reporting a record 950 daily cases https://t.co/cC3gnf6amhpic.twitter.com/x7QV0dcZbW — Reuters (@Reuters) December 12, 2020