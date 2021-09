Der Ticker startet um 5:53 Uhr

22:27 Mehr als 24'000 Impfdurchbrüche in Deutschland Bislang sind mehr als 24'000 Menschen in Deutschland trotz vollständigem Impfschutz an Covid-19 erkrankt. Das geht aus dem jüngsten Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Seit dem 1. Februar seien 24'098 sogenannte Impfdurchbrüche – also symptomatische Coronainfektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung – registriert worden. Die Effektivität der Im­pfung bewertet das RKI dennoch als hoch: Sie liege bei Erwachsenen je nach Altersgruppe zwischen 86 und 87 Prozent.

21:26 Vier mit Coronavirus Angesteckte an Fussballspiel FCB gegen YB Vier mit dem Coronavirus Angesteckte Personen haben sich am Fussballspiel FC Basel gegen Young Boys Bern am Sonntag im VIP-Bereich des Basler Stadions aufgehalten. Das ergaben nachträgliche Tests. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt spricht für die Gäste und das Personal der VIP-Lounges des Basler St.-Jakob-Parks Testempfehlungen aus. Die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Spiels seien nicht betroffen, teilte die Behörde mit. Von den vier positiv auf das Coronavirus Getesteten seien drei von ausserhalb des Kantons.

19:59 Kein Alba-Festival: Zürcher Regierungsrat widerruft Bewilligung Das Alba-Festival auf dem Zürcher Hardturmareal vom kommenden Wochenende findet coronabedingt nicht statt. Der Regierungsrat hat die Bewilligung für das albanische Musikfestival kurzfristig aufgehoben. «Die Belastung des Gesundheitswesens im Allgemeinen und der Intensivpflegestationen im Besonderen hat zugenommen und nähert sich der kritischen Grenze», teilte der Regierungsrat mit. Eine Grossveranstaltung wie das Alba-Festival führe zu einer zusätzlichen Belastung der Spitäler, weil es an grossen Festivals erfahrungsgemäss Notfallpatienten zu versorgen gelte. Hinzu komme, dass sich das Alba-Festival «primär an eine stark betroffene Community richtet», schreibt die Regierung weiter. «Erkenntnisse aus dem Contact Tracing des Kantons Zürich wie auch das Update der Covid-Science-Task-Force zeigen, dass sich Ferienrückkehrer aus dem Balkan überdurchschnittlich oft mit Covid-19 infiziert haben.» Das Alba-Festival wurde im Vorfeld als «grösstes albanisches Festival Europas» angekündigt. Über 20'000 Besucherinnen und Besucher wären am Wochenende auf dem Hardturmareal erwartet worden.

19:40 Draghi stellt Impfpflicht für alle Italiener in Aussicht Italien könnte Ministerpräsident Mario Draghi zufolge eine Impfpflicht für alle einführen. Dies werde geprüft, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) eine reguläre Zulassung für die gegenwärtigen Impfstoffe erteilt habe. Bislang hat die EMA für die Mittel etwa von BioNTech nur eine Notfallzulassung erteilt. Bislang sind gut 70 Prozent der Italiener komplett geimpft. Legende: Reuters / Archiv

18:38 EU gibt in Afrika hergestellte Impfdosen zurück Die Europäische Union (EU) wird in Afrika produzierte und nach Europa verschiffte Corona-Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson zurückgeben. Eine entsprechende Verpflichtung habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Rande einer Konferenz in Berlin gegeben, sagte der Corona-Beauftragte der Afrikanischen Union (AU), Strive Masiyiwa. Von der Leyen habe die Lieferung von 200 Millionen zusätzlichen Impfdosen bis Jahresende zugesagt. Der Export von in Südafrika hergestellten Impfdosen nach Europa gehe auf ein Arrangement zwischen Johnson&Johnson und dem südafrikanischen Vertragsproduzenten Aspen zurück. Das sei nun geändert worden, so Masiyiwa. Aspen produziere ab sofort unter Lizenz ein eigenes Produkt exklusiv für den afrikanischen Markt. In Afrika sind bisher erst knapp drei Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, obwohl sich der Kontinent aktuell im Griff einer dritten Infektionswelle befindet. Legende: Die genaue Zahl der nach Europa gelieferten Dosen des Herstellers Johnson & Johnson ist unbekannt. Reuters

18:07 Italien und Grossbritannien melden steigende Fallzahlen Die Zahl der Neuinfektionen in Italien und Grossbritannien steigt weiter. Das Gesundheitsministerium in Rom gibt 6761 Neuinfektionen bekannt nach 6503 am Vortag. In Grossbritannien wurden 38'154 neue Fälle verzeichnet nach 35'693 am Mittwoch. Dagegen ist die Zahl der neu gemeldeten Toten in beiden Staaten rückläufig.

17:25 St.Galler Stadtpolizei sagt Jahrmarkt im Herbst ab Die Stadtpolizei St.Gallen hat beschlossen, den Herbstjahrmarkt 2021 nicht durchzuführen. Teile des Herbstjahrmarktes wären gemäss der Covid-19-Verordnung als Veranstaltung einzustufen und es würde die 3G-Regelung gelten, welche die Kontrolle der Covid-Zertifikate von allen Besuchenden voraussetzen würde. Um diese Kontrollen durchzuführen, müsste das Gelände des Herbstjahrmarktes eingezäunt werden. Eine Durchführung würde für die Stadtpolizei St.Gallen einen enormen personellen und finanziellen Aufwand bedeuten und wäre organisatorisch nicht umsetzbar, wie es in einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensterder Behörden hiess. Analog zu letztem Jahr wollen der Marktverband Ostschweiz (SMV) sowie die Schaustellenden selbst einen «Herbstjahrmarkt-Light» organisieren. Audio St.Galler Stadpolizei zur Absage des Olma-Jahrmarktes 00:30 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 02.09.2021. abspielen. Laufzeit 00:30 Minuten.

16:49 Keine Zertifikatspflicht für Parlamentarier an Herbstsession Die Mitglieder von National- und Ständerat werden auch ohne Covid-Zertifikat an der übernächste Woche beginnenden Herbstsession teilnehmen können. Für eine Zertifikatspflicht fehle eine rechtliche Grundlage, teilten die Parlamentsdienste mit. Mit der Frage befasste sich gemäss Mitteilung die Verwaltungsdelegation des Parlaments. Sie begründete ihren Entscheid gegen eine Zertifikatspflicht mit einer Bestimmung des Bundesrats. Dieser habe festgehalten, «dass eine Zertifikats-Zugangsbeschränkung bei politischen Versammlungen der Legislative unzulässig ist, da die verfassungsmässigen Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder und Magistratspersonen zu sehr eingeschränkt würden». Die Verwaltungsdelegation empfiehlt jedoch weiterhin, dass sich ungeimpfte Ratsmitglieder und Sessionsteilnehmende regelmässig testen lassen. Wie bislang werden im Parlamentsgebäude Covid-19-Tests angeboten. Die aktuellen Schutzmassnahmen im Bundeshaus gelten weiterhin: Maskentragen ist Pflicht; die Plexiglas-Trennwände werden belassen.

16:16 Überlastung im Aargauer Contact Tracing Im Kanton Aargau haben die vielen positiven Ergebnisse bei den repetitiven Mischproben und die steigende Zahl von Covid-Ansteckungen beim Contact Tracing zu einem Rückstand geführt. Mehrere 100 Personen sind davon betroffen. Ein Rückstand bedeute, dass die betroffenen Personen nicht innerhalb von 24 Stunden für die Detailabklärungen kontaktiert werden könnten, teilte Michel Hassler, Mediensprecher des Departements Gesundheit und Soziales (DGS), mit. Es bestehe eine Wartezeit von mehr als 24 Stunden, hielt Hassler fest. Die genaue Wartezeit hänge vom einzelnen Fall ab. «Wichtig ist aber auch festzuhalten, dass es bei der Mitteilung positiver Testresultate an Infizierte keinerlei Rückstand gibt», betonte Hassler. Infizierte Personen würden immer umgehend informiert und von den Testzentren auch gebeten, selbst enge Kontakte zu orientieren. Es gehe lediglich um die Folgegespräche und die Aufnahme von Kontaktpersonen der Infizierten. Legende: Grund für die Überlastung im Contact Tracing sind nicht allein die hohen Fallzahlen, sondern vielmehr das repetitive Testen. Das repetitive Testen an Aargauer Schulen brachte im Vergleich mit der Zeit vor dem Sommerferien eine dreissig Mal höhere Anzahl an positiven Mischproben hervor. Keystone

15:30 Mehr als fünf Millionen bestätigte Corona-Infektionen im Iran Seit Beginn der Pandemie sind im Iran mehr als fünf Millionen Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der Corona-Toten stieg auf fast 109'000. In den letzten 24 Stunden wurden über 30'000 Neuinfektionen registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Wegen der deutlich ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus sind in den letzten Wochen die Todes- und Infektionszahlen im Iran drastisch gestiegen. Ausserdem kann das Land wegen der Wirtschaftskrise und US-Sanktionen nicht genügend Vakzine einführen. Dementsprechend läuft auch die Impfkampagne nur schleppend voran. Bislang konnten nur elf Prozent der mehr als 83 Millionen Iraner doppelt geimpft werden.

14:43 Lufthansa erwartet Lockerung für USA-Reisen erst zu Weihnachten Europäer werden nach Einschätzung der Lufthansa erst um Weihnachten herum wieder in die USA einreisen dürfen. Eine Lockerung der Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie werde man «realistischerweise» erst im späten vierten Quartal erwarten können, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister beim Online-Branchenkongress der Zeitschrift «fvw TravelTalk». Er sei anfangs zu optimistisch gewesen mit der Annahme, dass dies schon im Juli geschehen könne. Konzernchef Carsten Spohr hatte dann zunächst auf September gesetzt, sich aber zuletzt keine Prognose mehr zugetraut. Legende: Dass sich die USA-Flüge für die Lufthansa auch bei einer vergleichsweise geringen Nachfrage überhaupt rechnen, liegt neben den reisenden US-Bürgern vor allem an dem brummenden Geschäft mit der Luftfracht. Keystone

13:34 BAG meldet 2824 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Donnerstag 2824 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2506 . Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 397.3 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 86 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 61 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind -8 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 890 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 6 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 275 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 20 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 81 Prozent ausgelastet. 32 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 12 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 20 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 10.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'785 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 17 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 9'685'730 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 22'403 Personen pro Tag geimpft. Das sind 7.0 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 51.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 6.2 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:23 Schulbeginn in Frankreich unter strengen Regeln In Frankreich hat das neue Schuljahr unter strengen Auflagen begonnen. Für die rund 12.3 Millionen Schülerinnen und Schüler gilt ab der ersten Primarklasse Maskenpflicht. Wird ein Schüler positiv getestet, muss in der Grundschule die ganze Klasse für sieben Tage in Quarantäne. In Mittelschulen und Gymnasien betrifft das nur ungeimpfte Schüler, die Kontaktperson sind. Legende: Zum Schulbeginn besuchte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Grundschule in Marseille. Keystone

12:21 Bundesrat spricht sich gegen weitere Hilfe für den Sport aus Der Bundesrat sieht aktuell keinen Anlass, sein Corona-Massnahmenpaket zur Unterstützung des Sports in den kommenden zwei Jahren fortzuführen. Bei Bedarf könnten aber gezielt Massnahmen getroffen werden. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden für den Breiten-, Spitzen- und Profisport 400 Millionen Franken À-fonds-perdu-Beiträge und 285 Millionen Franken als zinslose Darlehen gewährt. Gemäss aktuellem Stand werden im Jahr 2021 die Hilfspakete für die Clubs der professionellen und semiprofessionellen Ligen nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden.

11:37 Israel: Zahl der Neuinfektionen auf Spitzenwert Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel ist auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen. Es seien 11'187 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Der neue Höchststand wurde am Tag nach dem Schulbeginn veröffentlicht – Experten hatten davor gewarnt, dieser könnte das Infektionsgeschehen noch weiter befeuern. Es ist der dritte Tag in Folge mit mehr als 10'000 neuen Fällen in Israel. Die Zahl der Schwerkranken ist gleichzeitig stetig gesunken und liegt etwa bei der Hälfte des Wertes von Januar. Vergleich Schweiz und Israel

9:24 Triemli verschiebt Operationen – nur Ungeimpfte auf der Intensiv Im Zürcher Stadtspital Triemli und Waid liegen zurzeit 27 Menschen mit einer Coronaerkrankung, neun davon auf der Intensivstation. Das Spital hat deshalb wieder damit angefangen, einzelne reguläre Eingriffe abzusagen, weil die Intensivbetten fehlen – und hat zwei Isolationsabteilungen eröffnet. Von den neun Coronapatientinnen und -patienten auf der Intenvsivstation müssen sieben beatmet werden – drei davon sogar mit einer Lungenersatz-Maschine (ECMO). Sämtliche Corona-Intensivpatienten sind nicht geimpft, wie das Spital mitteilte. Die Hälfte davon sind Reiserückkehrer. Auch junge Menschen ohne Vorerkrankung liegen in Intensivbetten. Legende: Das Personal stehe bereits wieder unter einer hohen Belastung, teilte das Zürcher Spital Triemli weiter mit. Keystone / Symbolbild

9:09 Wirtschaft von der Coronakrise erholt Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2021 deutlich gewachsen. Nach einem coronabedingt schwachen ersten Jahresviertel hat die Wirtschaft mit den zunehmenden Lockerungen ab Frühling wieder stark Fahrt aufgenommen. Konkret stieg das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Periode von April bis Juni 2021 gegenüber dem Vorquartal um 1.8 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Die Zahl für das erste Quartal wurde zudem leicht nach oben revidiert auf -0.4 von -0.5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum zweiten Quartal des Corona-Jahres 2020 ist der Anstieg mit +7.7 Prozent gar massiv.

6:16 WHO-Chef kritisiert China Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus, hat China kritisiert, weil das Land bei der Untersuchung des Ursprungs des Coronavirus zu wenig kooperiere. Künftig könne die WHO Mitgliedsländer möglicherweise sanktionieren, falls diese die Kooperation verweigerten. Das sagte Tedros nach der Einweihung des Pandemie-Frühwarnzentrums in der deutschen Hauptstadt Berlin. China verweigert die Herausgabe von Rohdaten über die ersten 174 Personen, die wahrscheinlich mit dem Coronavirus infiziert waren. Die chinesische Regierung sagt, die Untersuchung des Corona-Ursprungs werde politisch ausgeschlachtet, vor allem von den USA. Darauf entgegnete WHO-Chef Tedros: Die Politisierung passiere, weil China die Daten nicht liefere – entgegen der Erwartungen.

21:55 Corona-positiv: Granit Xhaka fehlt im Match gegen Griechenland Die Schweiz muss im Testspiel gegen Griechenland auf Granit Xhaka verzichten. Der Captain wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Granit Xhaka wies am Mittwochmorgen Symptome auf. Der vorgenommene Schnelltest fiel negativ aus. Der darauf durchgeführte PCR-Test am Abend war dann allerdings positiv. Xhaka wurde im Teamhotel isoliert und hatte den ganzen Tag keinen Kontakt mit den Mitspielern. Am Donnerstag soll ein weiterer PCR-Test vorgenommen werden. Danach dürfte auch klar werden, ob Xhaka am Sonntag im Spiel der WM-Qualifikation gegen Europameister Italien dabei sein kann. Der SFV hat noch Hoffnung, dass der nächste Test wieder negativ ausfallen könnte. Offenbar war Xhaka auch am Montag getestet worden – das Resultat war negativ. Wie SFV-Kommunikationschef Adrian Arnold zu SRF sagte, sei Xhaka einer der wenigen nicht geimpften Spieler im Kader. Die übrigen Akteure sind entweder geimpft oder genesen. Deshalb ordnete der Kantonsarzt des Kantons Baselland auch keine Quarantäne gegen die Mannschaft oder einzelne Spieler an. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nati-Captain isoliert Xhaka positiv auf Covid-19 – 2. Test folgt am Donnerstag 01.09.2021 Mit Video