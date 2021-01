Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:06 500'000 Dosen im Land bisher Bislang sind eine halbe Million Impfdosen in die Schweiz geliefert worden. Dies teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitagabend mit. Insgesamt wurden bis am Mittwoch rund 260'000 Impfungen der beiden Herstellen Pfizer/Biontech und Moderna verabreicht. Damit stieg der Anteil der geimpften Einwohnerinnen und Einwohner im Land auf rund drei Prozent.

18:51 210 St. Galler Schüler in Quarantäne Wegen mehrerer Corona-Fälle müssen 210 Schüler und 40 Lehrkräfte des Schulhauses Wis der Schulgemeinde Wattwil-Krinau SG in Quarantäne. Das Kantonsarztamt will damit die Verbreitung des Virus vermeiden. Am Samstag beginnen im Kanton St. Gallen die Sportferien. Bei zwei Schülerinnen und Schülern wurde eine Mutation des Coronavirus festgestellt, wie die St. Galler Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Die beiden Kinder befänden sich bereits seit zehn Tagen in Quarantäne. Die Ansteckung habe im Familienumfeld stattgefunden.

17:49 Deutschland führt Einreisesperren ein Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland ab Samstag eine weitreichende Einreisesperre. Das Kabinett beschloss am Freitag ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar, das aber zahlreiche Ausnahmen unter anderem für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie für Transitpassagiere und den Warenverkehr vorsieht, wie das Bundesinnenministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage bestätigte. Betroffen sind zunächst Grossbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien, ab Sonntag auch die kleinen afrikanischen Staaten Lesotho und Eswatini.

17:17 Panne bei Veröffentlichung von Astra-Zeneca-Vertrag Der EU-Kommission ist bei der Veröffentlichtung ihres Rahmenvertrags mit dem Impfstoffhersteller Astra-Zeneca am Freitag eine schwere Panne unterlaufen. Die auf Wunsch des Unternehmens geschwärzten Passagen in dem Dokument waren in einer ersten Version über die Lesezeichen-Funktion des Acrobat Reader lesbar. Es handele sich um einen technischen Fehler, hiess es aus Kommissionskreisen. Die veröffentlichte Version wurde später ersetzt. Eine Reaktion von Astra-Zeneca lag zunächst nicht vor. Die Kommission hatte auf Veröffentlichung des Vertrags gedrungen. Hintergrund ist der Streit um die von Astra-Zeneca angekündigte Kürzung bei der Lieferung von Corona-Impfstoff an die EU im ersten Quartal. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Angebliche Lieferengpässe EU macht im Clinch mit Impfstoffherstellern Druck 26.01.2021 Mit Audio

16:49 Schweiz von Impfstoff-Exportkontrolle ausgenommen Der Export von Corona-Impfdosen aus der Europäischen Union (EU) in die Schweiz braucht keine Bewilligung. Das gab EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Freitag bei der Präsentation des neuen «EU-Transparenz-Mechanismus» bekannt. Auslöser für die Einführung dieses Mechanismus' ist der Streit mit dem Pharmakonzern Astra-Zeneca, der angekündigt hatte, weniger Impfstoff an die EU liefern zu können als vertraglich zugesichert. Die Brüsseler Behörde vermutet jedoch, dass in der EU produzierte Vakzine an Drittstaaten geliefert wurden.

16:43 Ausweitung der Grenzkontrollen in Vorarlberg Das österreichische Bundesland Vorarlberg weitet die Corona-Einreisekontrollen aus: Für das Wochenende kündigte Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) Schwerpunktkontrollen der Polizei bei den Einkaufszentren an. Seit dem 19. Dezember seien an den Grenzübergängen rund 130'000 Kontrollen durchgeführt worden, dabei habe man in 6570 Fällen die Einreise verweigert, so Gantner. Den Angaben des Landesrats zufolge kontrolliert die Polizei im Auftrag der Gesundheitsbehörden an den grösseren Grenzübergängen zur Schweiz, zum Fürstentum Liechtenstein und zu Deutschland. «Darüber hinaus kommen mehrere mobile Streifen der Polizei im Grenzraum und im Binnenland zum Einsatz, um die Einhaltung der geltenden Corona-Einreisebestimmungen zu kontrollieren», sagte Gantner. Legende: Keystone/Archiv

16:15 Grünes Licht für Impfstoff von Astra-Zeneca in der EU Die europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von Astra-Zeneca. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA empfahl am Freitag eine bedingte Zulassung des Impfstoffs ab 18 Jahren. Die EU-Kommission erteilte am Abend nun die definitive Zulassung, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter mitteilte. Auch Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides bestätigte am Freitagabend die Zulassung. Es wäre damit der dritte in der Europäischen Union zugelassene Covid-19-Impfstoff nach den Mitteln von Biontech/Pfizer und Moderna. Eine Altersobergrenze nannte die EMA nicht. Die Behörde wies aber darauf hin, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des Astra-Zeneca-Präparats bei älteren Menschen gebe, um zu beurteilen, wie effektiv es bei diesen sei. EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine AstraZeneca to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. Read our press release: https://t.co/YDbOvZEMUNpic.twitter.com/Sbj6TdlGTW — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 29, 2021

16:08 Novovax gibt Studienergebnisse bekannt Weltweit werden aktuell immer mehr Impfstoffe gegen dass Coronavirus zugelassen. Novovax, eine US-amerikanisches Pharmaunternehmen, ist ebenfalls an der Entwicklung eines Impfstoffes. Dieser ist aber noch nicht zugelassen. Das Unternehmen hat nun weitere Zahlen aus den Studien bekannt gegeben: Demnach schützt eine Zweidosen-Impfung von Novavax zu fast 90 Prozent gegen die normale Form des Virus und die UK-Variante B117. Bei der südafrikanischen Variante soll der Impfstoff laut den neusten Ergebnissen zu 50 Prozent wirken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bekämpfung des Coronavirus Corona-Impfstoffe im Vergleich: die Übersicht 12.01.2021 Mit Video

15:57 Ganzes Schulhaus in Luzern unter Quarantäne Weil sich vier Schülerinnen und Schüler mit einer hochansteckenden mutieren Variante des Coronavirus infiziert haben, ist am Freitag das Schulhaus Maihof in der Stadt Luzern unter Quarantäne gestellt worden. Betroffen sind 450 Personen, ein Massentest ist angelaufen. Bei den Schülern sei die Virusvariante N501Y nachgewiesen worden, teilte die Stadt Luzern, Link öffnet in einem neuen Fenster am Freitag mit. Die Kinder wurden isoliert und die betroffene Klasse unter Quarantäne gestellt. Mittlerweile wurden aber auch Klassenkameraden und Kindern anderer Klassen positiv auf das Coronavirus getestet. Ob sie sich mit der mutierten Variante angesteckt hätten, werde nun abgeklärt, teilte die Stadt mit.

15:30 Primarschule im Kanton Zürich lässt alle Kinder testen Die Schule Kilchberg im Kanton Zürich lässt nach mehreren Ansteckungen mit dem Coronavirus alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitarbeitenden auf eine Infektion testen. Betroffen sind 650 Kinder vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse. Angefangen hat die Coronakrise an der Schule mit der Infektion eines Kindes mit der mutierten englischen Variante des Virus, wie Informationen an die Eltern zu entnehmen ist. Um eine weitere Ausbreitung zu unterbinden, schloss die Schule am 20.Januar und wechselte in den Fernunterricht. Viele Kinder und deren Angehörige mussten in Quarantäne.

15:14 Oberaufsicht: Bundesrat hat seine Macht nicht missbraucht Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) sieht «derzeit keine Hinweise auf eine unrechtmässige Anwendung von Notrecht durch den Bundesrat» in der Coronakrise. Das steht im am Freitag veröffentlichten Jahresbericht der Aufsichtsbehörde. Die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte haben im vergangenen Jahr umfassend mit der Aufarbeitung der Massnahmen des Bundesrats zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie begonnen. Sie nehmen dabei sämtliche Departemente unter die Lupe. Die GPK-N könne zwar noch keine abschliessende oder umfassende Bewertung vornehmen, heisst es im Jahresbericht. Zum Thema Rechtmässigkeit der Anwendung von Notrecht könne aber derzeit festgehalten werden, dass der Bundesrat rechtmässig vorgegangen sei. Legende: Keystone

14:51 Impfkampagne im Tessin verzögert sich Im Tessin können wegen Lieferengpässen die über 75-Jährigen erst ab Ende Februar geimpft werden. Ursprünglich hätten sie bis Mitte Februar geimpft werden sollen, erklärte Paolo Bianchi, Leiter der Abteilung öffentliche Gesundheit, am Freitag vor den Medien. Ausserdem könnten aus heutiger Sicht vorerst nur ein Viertel der Impfwilligen über 75 Jahre geimpft werden, hielt Bianchi fest.

14:08 Johnson & Johnson-Impfung: Wirksamkeit von 66 Prozent Der Covid-19-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson (J&J) hat einer weltweiten Studie zufolge eine Wirksamkeit von 66 Prozent. In einer Studie in den USA habe das Vakzin aber eine höhere Wirksamkeit von 72 Prozent gezeigt, teilte das Unternehmen mit. Die Studie umfasste rund 44.000 Teilnehmer auf drei Kontinenten. Der Impfstoff soll den Vorteil bieten, dass von ihm nur eine Dosis verabreicht werden muss und nicht wie üblich zwei. J&J kündigte an, Anfang Februar eine Notfallzulassung in den USA beantragen zu wollen.

13:46 1916 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1'916 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1733 . Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'649 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 50 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 35 Verstorbenen . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1'449 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 87.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 77.0 Prozent.

12:39 Novartis vereinbart mit Pfizer-Biontech Impfstoffherstellung Novartis hat sich mit einem ersten Hersteller eines Covid-19-Impfstoffs auf Produktionshilfen geeinigt. Als erster Konzern werde Biontech die Produktionskapazitäten von Novartis in Stein (AG) nutzen, teilte der Basler Konzern mit. Vorbehaltlich einer endgültigen Vereinbarung plant Novartis laut Mitteilung, die Produktion des Pfizer/Biontech Covid-19-Impfstoffs im zweiten Quartal 2021 in Stein aufzunehmen. Die erste Lieferung des fertigen Produkts werde für das dritte Quartal erwartet. In Stein verfügt Novartis über aseptische Produktionsanlagen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Novartis den mRNA-Wirkstoff von Biontech übernehmen und unter aseptischen Bedingungen in Fläschchen abfüllen. Diese würden dann an Biontech zurückgeschickt, um sie dann an Kunden im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt zu verteilen. Weitere Aufträge könnten folgen. Man befinde sich mit verschiedenen Impfstoffherstellern in ähnlichen Gesprächen, erklärte Novartis. Denkbar seien etwa die Produktion von mRNA, therapeutischen Proteinen oder Rohstoffen für Covid-Impfstoffe und -Therapeutika.

12:05 Corona-Massentests in Näfels (GL) In einem Oberstufenschulhaus in Näfels (GL) wird die gesamte Schüler- und Lehrerschaft auf das Coronavirus getestet. Es wird ein PCR-Test mittels Speichelprobe angewendet. Ebenfalls findet eine Mutationsabklärung statt. Grund dafür ist, dass im nahen Umfeld einer positiv getesteten Schülerin zwei Personen positiv auf die britische Mutation des Coronavirus getestet wurden. Bis zum Erhalt der Proben gilt eine Quarantäne für SchülerInnen und LehrerInnen.

11:54 EMA: Keine Sicherheitsprobleme bei Pfizer-Impfstoff Gut einen Monat nach Start für den Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech hat die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) keine Sicherheitsprobleme festgestellt. Die gemeldeten allergischen Reaktionen und Nebenwirkungen zeigten keine Auffälligkeiten, teilte die EMA in Amsterdam mit. Gemeldete Todesfälle hätten nichts mit dem Impfstoff zu tun. Die Daten entsprächen dem zuvor bekannten Sicherheitsprofil, so die Behörde. «Neue Nebenwirkungen wurden nicht identifiziert.»

11:08 126 neue Ansteckungen mit mutierten Coronaviren nachgewiesen Die bestätigten Ansteckungen mit mutierten Coronaviren sind in der Schweiz im Vergleich zum Vortag um 126 neue Fälle auf 1674 gestiegen. Die Mehrheit sind keiner der bekannten Mutationen aus Grossbritannien und Südafrika klar zuzuschreiben. Im Vergleich zum Vortag sind gemäss Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom Freitag 126 neue Ansteckungen bestätigt. Von den 1674 laborbestätigten Fällen konnten deren 663 der britischen Variante zugeordnet werden, 35 der südafrikanischen. In 976 Fällen war keine Zuordnung zu einer der beiden Varianten möglich. Das BAG betont erneut, die Zahlen seien nicht repräsentativ, weil sie starke Unterschätzungen in Kantonen seien, aus denen nur wenig oder gar kein Material sequenziert worden sei. Numerisch die meisten nachgewiesenen Mutationen meldete bisher der Kanton Genf (256), gefolgt von den Kantonen Zürich (244) und Bern (208).

10:06 Orban will Corona-Impfstoff aus China Ungarn steht Ministerpräsident Viktor Orban zufolge als erstes EU-Land kurz vor dem Kauf von Coronavirus-Impfstoffen aus China. Bis Samstag könne ein Abkommen unterzeichnet werden, sagt Orban im staatlichen Radio. Die Regierung verfolge dazu das Ergebnis von Massenimpfungen mit einem chinesischen Impfstoff im benachbarten Serbien aufmerksam. Er würde sich für den chinesischen Impfstoff entscheiden, da er diesem am meisten vertraue, sagt Orban. Serbien hatte in diesem Monat als erstes Land in Europa den Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm erhalten und mit Massenimpfungen mit dem Mittel begonnen. Ungarn hatte in der vergangen Woche bereits als erstes EU-Mitglied den russischen Impfstoff Sputnik V gekauft. Sowohl der russische als auch der chinesische Impfstoff sind in der EU noch nicht zugelassen. Legende: Viktor Orban, der Ministerpräsident von Ungarn. Keystone