In der Schweiz hat der Flugverkehr wieder zugenommen. Doch immer noch wird sechsmal weniger geflogen als vor der Pandemie. Im 2. Quartal 2021 verzeichneten die schweizerischen Flughäfen insgesamt 2,6 Millionen ankommende und abfliegende Passagiere, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das sind 7-mal mehr als in den gleichen Monaten des Jahres 2020, als die Covid-19-Pandemie den Flugverkehr weitgehend lahmgelegt hatte.

Die Masken müssen in allen Innenräumen des Schulhauses getragen werden, ausgenommen ist der Pausenplatz. Auch beim Sport und beim Singen muss in Innenräumen wieder eine Maske getragen werden. Zudem sind Kontaktsportarten nicht mehr erlaubt.

Mit der Maskenpflicht sollen insbesondere die Quarantänefälle an den Schulen vermieden werden, teilte das Luzerner Bildungsdepartement mit. Die Massnahme gelte, bis sich die Lage wieder normalisiere. Der Regierungsrat habe sich zu diesem Schritt entschieden, weil nach den Sommerferien die Coronafälle und die Quarantäneanordnungen an den Schulen stark angestiegen seien. Derzeit befänden sich an den Luzerner Volksschulen 26 Klassen in Quarantäne, 155 Schülerinnen und Schüler sind kantonsweit in Isolation. Zum Vergleich: Im Februar seien im Kanton Luzern 43 Klassen in Quarantäne gewesen, hiess es beim Bildungsdepartement weiter. Vor den Sommerferien seien es jeweils noch eine bis zwei Klassen gewesen. Der Kanton Luzern hatte die Maskenpflicht an den Schulen zuletzt am 25. Mai aufgehoben.

Der Kanton Luzern führt am kommenden Montag an den Schulen wieder eine Maskenpflicht ein. Ab der 5. Klasse müssen Schülerinnen und Schüler Schutzmasken tragen.

Besucherinnen und Besucher müssen ab morgen Samstag an beiden Standorten des Stadtspitals Zürich ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Auch ein Coronatest vor Ort ist möglich. Das Spital begründet die Massnahme mit der angespannten epidemiologischen Situation. Personen, die kein Covid-Zertifikat haben, welches sie als geimpft, genesen oder kürzlich negativ getestet ausweist, können sich im Testcenter am Standort Triemli testen lassen.

Der Verein Long Covid Schweiz will die Schaffung eines Fonds zur Erforschung und Entwicklung von Medikamenten zur Heilung von Long Covid. Dazu wird der Bundesrat in einem offenen Brief aufgefordert. Aktuelle Behandlungen seien symptomorientiert und würden der Komplexität der Erkrankung nicht gerecht, wie der Verein im heute Freitag veröffentlichten offenen Brief, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt. Die Mehrheit der Betroffenen leide auch nach vielen Monaten noch unter belastenden Beschwerden. Das belaste das Schweizer Gesundheitswesen schwer.

Angesichts der Ausbreitung der deutlich ansteckenderen Delta-Variante in Litauen rief Nauseda diese Woche dazu auf, eine Impfquote von 90 Prozent als Ziel vorzugeben. Die Regierung in Vilnius reagierte jedoch zurückhaltend auf den Vorstoss des Staatschefs.

Eigentlich sollte das Impfziel bereits am Staatstag am 6. Juli erreicht werden – es war im Januar ausgegeben worden. In Litauen lief die Impfkampagne jedoch mangels Impfstoff zunächst schleppend an und war zuletzt etwas ins Stocken geraten.

Mit fast zweimonatiger Verspätung hat Litauen ein von Staatspräsident Gitanas Nauseda ausgerufenes Corona-Impfziel erreicht. In dem baltischen EU- und Nato-Land haben nun 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten. «Ja, wir haben es geschafft!», schrieb Nauseda am Donnerstag auf Twitter. «Wir sind der Rückkehr zum normalen Leben einen grossen Schritt näher gekommen.» Er sei stolz und allen Menschen in Litauen dankbar.

Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mitteilt, hat sich die Regierung darauf verständigt, dass Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen nach dem Impfstatus ihrer Beschäftigten fragen dürfen. «Wir wollen in dieser Pandemie dieses Auskunftsrecht auch auf andere Bereiche ausdehnen», sagt Spahn dem «Spiegel» einem Vorabbericht zufolge. Konkret nennt der Gesundheitsminister Pflegeheime, Kitas oder Schulen. In diesen Bereichen seien den Beschäftigten Menschen anvertraut, die einen besonderen Schutz bräuchten. Eine weiter gefasste Auskunftspflicht, etwa um auch das Arbeiten im Grossraumbüro zu ermöglichen, soll es jedoch nicht geben.

Australien: Rekordzahlen trotz strikten Lockdowns

Trotz eines seit zehn Wochen andauernden strikten Lockdowns meldet der australische Bundesstaat New South Wales weiter Corona-Rekordzahlen. Heute Freitag verzeichneten die Behörden in der Region an der Ostküste 1431 neue Fälle und zwölf Tote in Verbindung mit Covid-19 – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Besonders betroffen ist die Metropole Sydney. Wahrscheinlich werde der Höhepunkt der bisher schwersten Virus-Welle in den nächsten 14 Tagen erreicht, sagte Regional-Premierministerin Gladys Berejiklian.

Gleichzeitig wurden die Beschränkungen in Teilen des bevölkerungsreichsten Bundesstaates leicht gelockert: Die Bürger dürfen nun wieder länger als eine Stunde am Tag Sport im Freien treiben. Mehr als 36 Prozent der rund acht Millionen Einwohner von New South Wales sind mittlerweile nach Behördenangaben vollständig geimpft. Grössere Lockerungen des Lockdowns soll es erst geben, wenn 70 Prozent der Bevölkerung zwei Impfdosen erhalten haben. Dies soll voraussichtlich im Oktober der Fall sein.