19:45 Steinmeier: Afrika braucht eigene Impfstoffproduktion Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die nach wie vor ungerechte Verteilung von Impfstoff gegen das Coronavirus kritisiert und den Aufbau einer eigenen Produktion in Afrika begrüsst. «Es ist wenig Impfstoff in Afrika angekommen im ersten Jahr der Pandemie», sagte Steinmeier bei seinem Besuch im Senegal. «In Zeiten der grössten Not haben die Länder, in denen Impfstoffe produziert werden, natürlich zunächst einmal für die eigene Bevölkerung, für die Nachbarstaaten gesorgt.» Deutschland habe sich zwar von Anfang an stark an der Impfstoff-Initiative Covax beteiligt, sagte Steinmeier. «Gleichwohl, die Verteilung ist nach wie vor nicht gerecht.» Es gebe nur eine wirkliche Abhilfe, die Impfstoffproduktion auf dem afrikanischen Kontinent selbst. Das werde deutlich, wenn man sich vor Augen halte, dass die in Afrika verabreichten Impfstoffe zu fast 100 Prozent ausserhalb des Kontinents hergestellt werden. Zur Forderung, Unternehmen wie Biontech sollten die Patente auf den von ihnen entwickelten Impfstoff freigeben, sagte Steinmeier, die Diskussion habe sich weiterentwickelt. Legende: Steinmeier sprach mit Senegals Präsident MackySall über die Ansiedelung von Produktionsstätten für Impfstoff. Keystone/Archivbild

19:06 Schottland beendet fast alle Corona-Regeln am 21. März Gut einen Monat nach dem Nachbarn England will auch Schottland fast alle Corona-Regeln aufheben. Vom 21. März an soll es keine staatlich verordneten Massnahmen mehr geben, wie Regierungschefin Nicola Sturgeon im Parlament in Edinburgh sagte. Schottland werde sich statt auf Vorschriften künftig auf Impfungen und Behandlungen verlassen. Sturgeon betonte aber, die Regionalregierung rate auch danach dazu, in Geschäften sowie im öffentlichen Nahverkehr eine Maske zu tragen. Bereits an diesem Donnerstag fällt in England die Vorschrift zur Selbstisolation für Corona-Infizierte - und damit die letzte staatliche Vorgabe. Sturgeon betonte aber, in Schottland bleibe die Isolationspflicht nach einem positiven Corona-Test vorerst bestehen. Sturgeon kritisierte zudem die Ankündigung des britischen Premierministers Boris Johnson, vom 1. April an in England die kostenlosen Corona-Tests zu streichen. Schottland wolle auch danach Gratis-Tests anbieten. Dafür warte sie aber noch auf Informationen, welche Mittel die Zentralregierung dafür bereitstelle, sagte Sturgeon.

17:56 Italien lockert Einreiseregeln für Bürger aus Nicht-EU-Ländern Ab dem 1. März gelten bei einer Einreise nach Italien für Bürger aus Nicht-EU-Ländern dieselben Regeln wie für Bürger aus EU-Ländern. Sie brauchen entweder einen Corona-Impfnachweis, einen Genesungsnachweis oder einen negativen Coronatest, wie das Gesundheitsministerium in Rom mitteilte. Damit entfallen für Nicht-EU-Bürger die zusätzliche Testpflicht sowie eine mögliche fünftägige Quarantäne, sollten sie nicht alle nötigen Dokumente bei der Einreise vorlegen können. Italien dürfte damit auch wieder mehr ausländische Touristen anlocken wollen. Aktuell gilt noch der Notstand, der am 31. März ausläuft. Danach könnten weitere Corona-Lockerungen folgen.

17:26 Mallorca bereitet Frühjahrssaison vor Bei sinkenden Corona-Zahlen nehmen auf Mallorca die Vorbereitungen auf die mit viel Optimismus erwartete touristische Frühjahrssaison Fahrt auf. Der deutsche Reiseveranstalter Tui interviewte am Dienstag auf der spanischen Mittelmeerinsel die ersten 40 Bewerber für 80 Jobs als Reiseführer und Kundendienst-Mitarbeiter in der Hauptstadt Palma. Auch andere Unternehmen, Hotels, Lokale und Einrichtungen stellen derzeit in Palma und in anderen Gebieten sowie auch auf den anderen Balearen-Inseln wieder verstärkt ein.

16:53 Fallzahlen gemäss Taskforce wegen weniger Tests rückläufig In den vergangenen Wochen ist die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus zurückgegangen. Gemäss der Taskforce des Bundes ist dies auf den Rückgang der Tests zurückzuführen. Allerdings nicht nur: Denn die Anzahl der gemeldeten Fälle fällt gemäss Taskforce schneller als die Anzahl der durchgeführten Tests. Das schreibt die Taskforce in ihrem am Dienstag veröffentlichten Wochenbericht. Demnach sind auch die Abwassermessungen in allen überwachten Kläranlagen rückläufig und der R-Wert, der anzeigt, wie viele Personen eine Infizierte ansteckt, ist seit einem Monat unter 1. Damit erfolgt die Ausbreitung des Virus nicht mehr exponentiell, das Virus scheint nicht mehr gleich um sich greifen zu können wie zuvor. Die Taskforce sieht darin ein starkes Indiz, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle des Subtyps BA.1 in den letzten Wochen überschritten wurde. Die Taskforce verweist zudem darauf, dass der Omikron-Subtyp BA.2 421-mal nachgewiesen wurde und in der Woche vom 7. bis 13. Februar einen Anteil von 12.7 Prozent unter allen sequenzierten Proben ausmachte. Gemäss der Taskforce, die sich auf eine Vorabpublikation einer dänischen Studie bezieht, «scheint» dieser Subtyp einen kleinen Vorteil bei der Übertragung gegenüber BA.1 zu haben. Der Impfschutz sei aber bei beiden Subtypen ähnlich.

15:52 Cassis ruft bei Arbeitsorganisation zu neuer Post-Covid-Welt auf Bundespräsident Ignazio Cassis hat die internationale Gemeinschaft am Dienstag in Genf aufgefordert, ihre Kräfte für «eine neue Welt nach Covid» zu bündeln. Es brauche einen Multilateralismus, der Arbeit, Gesundheit, Umwelt, Handel und Sicherheit miteinander verbinde. Das sagte Cassis anlässlich der Eröffnung der Tagung der internationalen Arbeitsorganisation (IAO) in einer Videobotschaft. Die Corona-Pandemie habe neben den gesundheitlichen Auswirkungen auch die Wirtschaftskraft der Menschen beeinträchtigt. Ausserdem habe die Pandemie die Bedeutung der Digitalisierung erhöht.

15:15 Israel will Einreisebeschränkungen lockern Das israelische Gesundheitsministerium meldete am Dienstag exakt 10'003 Tote. Dabei sinken in Israel bereits seit Ende Januar die Infektionszahlen in der Omikron-Welle. Am Dienstag meldete das Ministerium noch 12'930 neue Fälle für den Vortag. Die Zahl der Schwerkranken fällt seit Anfang Februar – auf demnach noch 753. Derzeit gelten 64 Prozent der 9.4 Millionen Landesbewohner als vollständig geimpft. Mit dem Rückgang der Omikron-Welle will Israel auch die Einreisebeschränkungen deutlich lockern: Ungeimpfte Touristen dürfen ab 1. März ohne Sondergenehmigung einreisen, wie Israel am Sonntag mitteilte. Touristen müssten lediglich zwei PCR-Tests absolvieren – einen vor Abreise und einen nach Einreise. Für ungeimpfte Israelis gilt zudem nach Einreise keine Quarantäne mehr von mindestens fünf Tagen.

14:27 Reisen in Europa wird einfacher Die Einreise in die EU soll angesichts der weltweit steigenden Corona-Impfrate wieder etwas einfacher werden. Vom 1. März an soll die Beschränkung nicht unbedingt notwendiger Einreisen auch für Menschen aufgehoben werden, die mit einem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassenen Impfstoff geschützt worden sind. Das geht aus einer unverbindlichen Empfehlung hervor, auf die sich die EU-Staaten verständigten. Bislang entfielen die Beschränkungen nur für Personen, die mit einem Präparat mit EU-Zulassung geimpft worden sind. Auf der WHO-Liste sind darüber hinaus etwa die beiden chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac. Jedoch können die einzelnen EU-Staaten von Personen, die einen Impfstoff von der WHO-Liste bekommen haben, weitere Vorgaben wie einen negativen PCR-Test oder Quarantäne verlangen. Auch sollten Beschränkungen für Personen aufgehoben werden, die innerhalb von 180 Tagen vor der Reise mit dem Coronavirus infiziert waren. Kinder zwischen 6 und 18 Jahren sollte die Einreise erlaubt werden, wenn sie einen negativen PCR-Test vorlegen können. Kinder unter 6 Jahren sollten keine zusätzlichen Bedingungen erfüllen müssen.

13:53 EU-Asylagentur: Antragszahlen wieder auf Vor-Pandemie-Niveau Die Zahl der Asylanträge in Europa hat wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht. Rund 617'800 Anträge auf internationalen Schutz gingen im vergangenen Jahr bei den Behörden ein und damit ein Drittel mehr als im Pandemiejahr 2020, wie die EU-Asylagentur EUAA, Link öffnet in einem neuen Fenster mitteilte. Die Zahlen aus dem vergangenen Jahr lagen damit etwa auf dem Niveau zwischen 2017 und 2019, wie die in Malta ansässige EU-Behörde weiter erklärte. Sie beziehen sich auf die 27 EU-Mitgliedsstaaten, sowie Norwegen und die Schweiz. Die meisten Anträge stellten laut EU-Asylagentur Menschen aus Afghanistan und Syrien. Viele Anträge kamen auch von Menschen aus dem Irak, Pakistan, der Türkei und Bangladesch. Die Antragszahlen aus Belarus verdreifachten sich. 02:27 Video Aus dem Archiv: «Migrationsrouten» – Teil 3: Frontex Aus Tagesschau vom 25.07.2021. abspielen

13:36 Die neusten Corona-Zahlen vom BAG Hier kommt das Corona-Briefing mit den neusten Zahlen: Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 15'191 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 15'703 . Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 3498.94 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 128 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 92 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1645 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 151 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 21 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 73 Prozent ausgelastet. 18 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 14 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 11 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 37.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 37 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 51'735 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 23 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 37 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'606'894 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 6401 Personen pro Tag geimpft. Das sind 37.9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.8 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.3 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:21 Queen sagt virtuelle Termine wegen Corona-Erkrankung ab Wegen ihrer Corona-Erkrankung hat Queen Elizabeth II. ihre für Dienstag geplanten Termine abgesagt. «Da Ihre Majestät weiter leichte erkältungsähnliche Symptome verspürt, hat sie entschieden, ihre geplanten virtuellen Verabredungen heute nicht wahrzunehmen», sagte ein Palastsprecher. Die 95-Jährige werde aber weiter «leichte Aufgaben» ausführen. Über die weiteren Termine in den kommenden Tagen werde kurzfristig entschieden, so der Sprecher. 00:27 Video Aus dem Archiv: Sorge um die Queen Aus Gesichter & Geschichten vom 17.02.2022. abspielen

12:23 Neandertaler-Genvariante macht anfällig für Corona Eine vom Neandertaler geerbte Genvariante schützt den modernen Menschen zwar vor HIV, dafür erhöht sie für den Träger das Risiko einer schweren Covid-19-Infektion. Die Genvariante, die bei heute lebenden Menschen erstaunlich häufig vorkommt, verringert das Risiko einer HIV-Infektion um 27 Prozent. Gleichzeitig zeigten Forscher vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Link öffnet in einem neuen Fenster, dass der wichtigste genetische Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf Teil des gleichen menschlichen Neandertalererbes ist. Das Forscherduo untersuchte dann dieselbe Genvariante im Erbgut prähistorischer Menschen und stellte fest, dass sie seit Ende der letzten Eiszeit deutlich häufiger vorkommt. Da HIV jedoch erst im 20. Jahrhundert aufkam, kann die Schutzwirkung vor dieser Infektionskrankheit nicht erklären, warum die Covid-19-Risikovariante bereits vor 10'000 Jahren beim Menschen so stark verbreitet war. Möglicherweise war es der Schutz vor einer anderen Krankheit, vermuten die Forscher. 05:13 Video Archiv: Überbleibsel des Urmenschen: Mit Haut und Haar Neandertaler Aus Einstein vom 01.10.2015. abspielen

11:58 Weiter sinkende Corona-Zahlen in Deutschland Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Deutschland wieder gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 1306.8 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1346.8 gelegen. Vor einer Woche lag die deutschlandweite Inzidenz bei 1437.5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 125'902 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 159'217 Ansteckungen. Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte es eine grössere Zahl von Menschen geben, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen. Mehr zur internationalen Lage.

11:46 Studie: Angehörige von Schwerstkranken entwickeln starke psychische Leiden Eine neue französische Studie des Hôpital Saint-Louis der Pariser Universität befasst sich mit den extremen psychischen Langzeitbelastungen der Angehörigen von schwerstkranken Covid-19-Patienten. 35 Prozent entwickelten eine posttraumatische Belastungsstörung, bei Familienangehörigen anderer Intensivpatienten war das bei 19 Prozent der Fall. 41 Prozent der untersuchten Angehörigen litten an Angstzuständen (34 Prozent der Angehörigen von Schwerkranken ohne Covid-19). 31 Prozent der Angehörigen nach Intensivpflege wiesen depressive Symptome auf (Nicht-Covid: 18 Prozent). Ganz besonders schwer trifft es Personen, deren Covid-19-kranke Angehörige trotz Intensivpflege gestorben sind: 62 Prozent zeigten eine posttraumatische Belastungsstörung, hingegen 35 Prozent der Angehörigen von Überlebenden. 02:25 Video Archiv: Mehrheitlich Ungeimpfte belegen Intensivbetten Aus SRF News vom 01.09.2021. abspielen

9:53 Wieder viel mehr Stellen auf dem Arbeitsmarkt Die Chancen, einen neuen Job zu finden, dürften aktuell gut stehen. Denn gegenüber dem letzten Jahr hat sich die Anzahl ausgeschriebener Stellen im Februar deutlich erhöht. Laut dem Michael Page Swiss Job Index, Link öffnet in einem neuen Fenster lag die Anzahl der inserierten Stellen im Februar 2022 41.1 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahrsmonat. Aber auch im Monatsvergleich nahmen die inserierten Stellen weiter zu. So stieg die Zahl ausgeschriebener Jobs von Januar auf Februar laut der Mitteilung um 6.7 Prozent an, wobei vor allem in der Romandie ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnet wurde. Am stärksten nachgefragt sind offenbar Stellen in der IT. Und auch bei den Teilzeitstellen konnte der Wachstumstrend fortgesetzt werden. Nach dem Rückgang im ersten Coronajahr 2020 gab es laut den Beschäftigungszahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) im dritten Quartal 2021 unter dem Strich rund 75'000 Stellen mehr als im Vorjahresquartal. Davon waren rund drei Viertel Teilzeitstellen (+55'000). 01:45 Video Archiv: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich entspannt Aus Tagesschau vom 07.02.2022. abspielen

9:35 Kanton Solothurn schliesst Teststandorte und stellt repetitive Covid-Tests in Firmen ein Der Kanton Solothurn schliesst drei Teststandorte, weil das Testvolumen «stark rückläufig» sei, teilten die Behörden mit. Am Samstag stellen die Testzentren Balsthal und der Impfbus in Dornach den Betrieb ein. «Für die Bevölkerung in jener Region stehen in der Apotheke oder im Spital Dornach Testkapazitäten zur Verfügung», hält der Kanton fest. Am Sonntag schliesst dann auch eines von zwei Zentren in der grössten Solothurner Stadt Olten. Die Öffnungszeiten der Impfzentren werden angepasst, auch hier sinke die Nachfrage, begründet der Kanton. Zudem stellt der Kanton Solothurn das repetitive Testen in Betrieben ein, auch deshalb, weil der Bund diese Tests nicht mehr finanziert. 02:00 Video Aus dem Archiv: Omikron-Alltag im Testcenter Aus SRF News vom 23.01.2022. abspielen

9:30 Deutschland will die Impfstoffproduktion in Afrika ankurbeln Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich anlässlich seines Staatsbesuchs in Senegal über den geplanten Aufbau einer Impfstoffproduktion im Land informiert. Das deutsche Unternehmen Biontech hat vor wenigen Tagen eine aus zwei Modulen bestehende Anlage vorgestellt, die künftig in Senegal, in Ruanda und möglicherweise in Südafrika Impfstoffe produzieren soll. Dies soll in Zusammenarbeit mit dem Institut Pasteur de Dakar geschehen. Damit werde es erstmals realistisch, «dass Impfstoffe in Afrika für Afrika produziert werden», hatte Steinmeier am Montag gesagt. Bislang kämen diese zu fast 100 Prozent von aussen. 01:17 Video Archiv: EU-Afrika-Treffen in Brüssel Aus Tagesschau vom 17.02.2022. abspielen

4:28 Kanadisches Parlament stimmt Trudeau Notrechte zu In Kanada hat das Unterhaus des Parlaments den Notrechten zugestimmt, die sich Regierungschef Justin Trudeau gegeben hatte. Zudem werden sie verlängert. Dabei handelt es sich um die Trucker-Proteste, die sich zunächst gegen die Corona-Massnahmen im Land richteten, später dann allgemein gegen die Regierung. Trudeau hatte daraufhin zum ersten Mal in der kanadischen Geschichte das Notstands-Gesetz aktiviert, um den Protesten zu begegnen. Die Regierung benötige diese Sonderrechte immer noch. In den letzten Tagen hatte die Polizei eine grössere Protestaktion in Ottawa geräumt, 191 Personen wurden festgenommen. Legende: Räumung der Protestaktion in Ottawa vom letzten Wochenende Keystone

1:19 Einreise nach Österreich auch für Ungeimpfte wieder möglich Österreich lockert seine Einreisebestimmungen. Ab Dienstag gilt beim Grenzübertritt wieder die 3G-Regel. Damit können auch Ungeimpfte wieder ins Land kommen, sofern sie einen negativen Test vorweisen. Die Erleichterung ist Teil einer umfassenden Lockerungsstrategie. Vom 5. März an sollen in Österreich praktisch alle Corona-Beschränkungen fallen. Dann gilt nur noch eine FFP2-Maskenpflicht in bestimmten Teilen des öffentlichen Lebens. Ausnahme ist Wien, das teilweise die 2G-Regel zum Beispiel in der Gastronomie zunächst beibehalten will.