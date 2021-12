Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:48 Zahlen in Südafrika steigen weiter Südafrika verzeichnet fast 20'000 Neuinfektionen, die höchste Zahl seit dem Auftreten von Omikron. Wie viele dieser Fälle auf die neue Variante zurückzuführen sind, ist unklar, da nur ein Bruchteil der Virusproben sequenziert werden. Das Nationale Seucheninstitut NICD meldet zudem 36 weitere Todesfälle. Omikron wurde zuerst in Südafrika nachgewiesen.

21:49 Dänemark schickt Kinder frühzeitig in die Weihnachtsferien Aufgrund von besorgniserregend hohen Corona-Zahlen werden die Schulkinder in Dänemark vor Weihnachten vorzeitig nach Hause geschickt. Für die Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zur zehnten Klasse bedeute das «verlängerte Weihnachtsferien» vom 15. Dezember bis zum 4. Januar, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Kopenhagen. Der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge soll eine Notbetreuung angeboten werden; so weit wie möglich sollen die Kinder auch Online-Unterricht erhalten. Wie Frederiksen weiter sagte, müssen zudem Diskotheken und ähnliche Einrichtungen im Nachtleben ab Freitag schliessen. Konzerte mit mehr als 50 stehenden Gästen in Innenräumen sind ab dann ebenfalls untersagt. Auch wenn Beschränkungen eingeführt würden, handele es sich um keinen Lockdown, unterstrich Frederiksen. In Dänemark waren im September die bis dahin letzten im Land verbliebenen Corona-Massnahmen aufgehoben worden, im Herbst verzeichnete Deutschlands nördlichstes Nachbarland dann rapide steigende Neuinfektionszahlen. Zuletzt waren diese auf Rekordstände jenseits von 6000 Neuinfektionen pro Tag angestiegen. Legende: Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat erneute Corona-Verschärfungen angekündigt. Keystone

21:28 Erstmals mehr als 7000 Neuinfektionen in Südkorea Südkorea hat so viele Corona-Neuinfektionen an einem Tag registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Wie die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mitteilten, überstiegen die Fallzahlen am Dienstag erstmals die Schwelle von 7000. Die weitaus meisten der 7175 Infektionen wurden demnach erneut in der Hauptstadt Seoul und der Umgebung erfasst. Die Gesamtzahl kletterte auf 489'484. Mehr weltweite Neuigkeiten über das Coronavirus lesen Sie in unserem Übersichtsartikel.

20:34 Notfallpläne für Spitäler in Ile-de-France in Kraft Frankreichs grösste Region Ile-de-France mit der Hauptstadt Paris setzt ihre Notfallpläne für alle Spitäler in Kraft. Damit können unter anderem die Zahl der Intensiv-Betten erhöht und gewisse Behandlungen verschoben werden, um Kapazitäten für die Behandlung von Covid-Patienten zu schaffen. In der Region leben mehr als zwölf Millionen Menschen. Legende: Keystone/Archiv

19:38 Plan B: Boris Johnson kündigt Verschärfung von Corona-Regeln an Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine Verschärfung der Corona-Massnahmen in England angekündigt. «Es ist zunehmend klar geworden, dass Omikron sich sehr viel schneller ausbreitet als die Delta-Variante», so Johnson bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz Die Massnahmen sehen unter anderem die Aufforderung zum Arbeiten von zu Hause vor, zudem eine Maskenpflicht für Theater und andere Veranstaltungen sowie die Pflicht zum Vorlegen eines Immunitätsnachweises oder eines negativen Testergebnisses beim Einlass zu Grossveranstaltungen und Nachtclubs. Die Regelungen sollen im Laufe der kommenden Woche schrittweise in Kraft treten. Eigentlich wollte Johnson eine Rückkehr zu Corona-Massnahmen nach deren fast vollständiger Aufhebung zum «Freedom Day» am 19. Juli unbedingt vermeiden. Der Tory-Politiker hatte die schrittweisen Lockerungen stets als «vorsichtig, aber unumkehrbar» bezeichnet. Später schuf er sich jedoch mit Plan B eine Hintertür. WATCH LIVE: COVID-19 press conference (8 December 2021) https://t.co/VsyA01L1uI — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2021

19:24 CS-Präsident hat Quarantäneregeln missachtet Der Credit-Suisse-Präsident António Horta-Osório hat nach einer Rückreise aus Grossbritannien am 28. November die zehntägige Quarantänepflicht missachtet. Die Grossbank bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP den Verstoss, nachdem der «Blick» darüber berichtet hatte. Gemäss dem Artikel hat sich Horta-Osório nach seiner Ankunft in Zürich erkundigt, ob er von der zehntägigen Quarantäne befreit werde oder ob diese zumindest verkürzt werden könnte. Sowohl Kanton als auch Bund hätten jedoch klar nein gesagt. Doch daran hielt sich der CS-Präsident aber offenbar nicht. Stattdessen habe er am letzten Mittwoch dann sein Haus verlassen und einen Privatjet in Richtung iberische Halbinsel bestiegen. Inzwischen sei er weitergeflogen und befinde sich in New York, wo die Bank am Donnerstag eine Verwaltungsratssitzung abhalte.

18:56 Zusätzliche Booster-Impfangebote im Kanton Uri Ab 13. Dezember und bis 23. Dezember werde im Zeughaus Altdorf geimpft, teilte der Sonderstab Covid-19 am Mittwoch. Dieses Booster-Angebot sei von 10 bis 20 offen. Am Sonntag (19. Dezember) sei die Impfstelle geschlossen. Ebenfalls boostern lassen ohne Anmeldung können sich Urnerinnen und Urner im Impfbus bei der Mehrzweckhalle in Andermatt. Dieses Angebot gilt für kommenden Montag von 9 bis 11 Uhr und kommenden Dienstag von 14 bis 18 Uhr. Die beiden Angebote ergänzten die Impfmöglichkeiten im Kantonsspital, schrieb der Sonderstab. Es sei ein Anliegen, vor Weihnachten noch möglichst vielen Menschen die Auffrischimpfung zu ermöglichen. Boostern lassen kann sich, wer vor mindestens sechs Monaten die zweite Impfung gegen Covid-19 erhalten hat, vor mindestens sechs Monaten von Covid-19 genesen ist und mehr als 16 Jahre alt ist.

18:24 Verschärfte Massnahmen im Kanton Jura bleiben Im Kanton Jura gilt in öffentlich zugänglichen Innenräumen weiterhin eine Maskenpflicht – unabhängig davon, ob man geimpft, getestet oder genesen ist. Zudem bleiben private Versammlungen mit mehr als 10 Personen ohne Zertifikatspflicht verboten. Auch an Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen müssen alle eine Maske tragen, selbst wenn an der Veranstaltung nur Geimpfte und Genesene (2G) zugelassen sind, wie Regierung des Kantons Jura mitteilte. Die jurassische Regierung hat nach den Ankündigungen des Bundesrats die kantonalen Bestimmungen angepasst und teilweise verschärft. So werden an den Schulen wöchentliche Tests wieder eingeführt von der 3. bis zu 8. Klasse.

18:00 Johnson-Beraterin tritt zurück Eine Beraterin des britischen Premierministers Boris Johnson nimmt nach Scherzen über eine mutmassliche Weihnachtsparty in seinem Amtssitz 2020 ihren Hut. «Meine Bemerkungen schienen die Regeln zu verharmlosen, Regeln, die die Menschen versucht hatten, mit allen Mitteln einzuhalten», sagt Allegra Stratton. Der Sender ITV hat ein Video veröffentlicht, in dem Stratton nach Berichten über eine Feier in der Downing Street Witze reisst und lacht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme im Dezember 2020 befand sich das Land im Lockdown. Die Zeitung «Mirror» hat von mehreren Feiern berichtet. Johnson entschuldigte sich nach der Veröffentlichung des Stratton-Videos, erklärte jedoch, es seien keine Regeln verletzt worden. Legende: Allegra Stratton hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Keystone

17:33 Wiener Opernball erneut abgesagt Der Wiener Opernball 2022 wird nicht stattfinden. Der Opernball mit seinen Tausenden Gästen wäre in der jetzigen Corona-Situation das falsche Signal, sagte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Mittwoch der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Statt weiter für das als gesellschaftlicher Höhepunkt geltende Ereignis zu planen, habe die Staatsoper nun die Möglichkeit in den durch die Absage freiwerdenden Tagen «ein schönes Programm für Jung und Alt zusammenzustellen». Der Ball sollte am 24. Februar stattfinden. Zum stets ausverkauften Opernball kommen rund 5300 Gäste. Ausserdem arbeiten etwa 2000 Menschen vor und hinter den Kulissen. Bereits 2021 war der Opernball wegen der Pandemie abgesagt worden. Legende: Ein Bild aus längst vergangenen Tagen: Die Eröffnung des Wiener Opernballs im Jahre 2017. Keystone/Archiv

16:57 Maskenpflicht ab der 5. Klasse im Kanton Solothurn «Damit der geregelte Unterrichtsbetrieb in der aktuellen Covid-19-Situation aufrechterhalten werden kann, gilt ab 9. Dezember und bis zu den Weihnachtsferien auch für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse die Maskentragpflicht in Innenräumen», schreibt der Kanton am Mittwochabend. Die Situation an den Volksschulen sei durch einen starken Anstieg der Covid-19-Fälle gekennzeichnet. Man führe zwar repetitive Testungen mit hoher Beteiligung durch, mache Ausbruchsuntersuchungen, habe temporäre Maskentragpflichten sowie als letzte Massnahme Quarantäne- bzw. Isolationsanordnungen eingeführt. «Dennoch konnte die Lage in den Volksschulen noch nicht im benötigten Umfang beruhigt werden». Die Gesichtsmaske könne abgelegt werden, wenn während des Unterrichts eine andere schützende Barriere (z.B. Plexiglasscheibe) vorhanden sei oder wenn es die Situation erfordere, schreibt der Kanton weiter.

15:47 Erhalten Lehrpersonen im Kanton Bern früher eine Booster-Impfung? Der Kanton Bern prüft, ob Lehrpersonen und weitere an Volksschulen tätigen Personen prioritären Zugang zur sogenannten Booster-Impfung erhalten. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Kantonsregierung auf eine Anfrage im Grossen Rat hervor. Diese Auffrischungsimpfungen werden im Kanton Bern seit Mitte November verabreicht. Zuerst waren Personen über 65 Jahre dran, deren Impfung mehr als sechs Monate zurücklag. Danach gab der Kanton Bern für immer mehr Impfgruppen Termine frei. Noch vergangene Woche hatte die kantonale Gesundheitsdirektion gesagt, es könne bis Februar dauern, bis alle derzeit zugelassenen Personen einen Impftermin erhielten. Das hat sich nun aber geändert, wie Gundekar Giebel, Mediensprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion, sagte. Derzeit gebe es 118'000 freie Termine für die Booster-Impfung im Kanton. Ein prioritärer Zugang für Lehrpersonen könne allenfalls dennoch sinnvoll sein, damit diese den Impftermin gut auf ihre Unterrichtstätigkeit abstimmen könnten, sagt Giebel. Legende: Keystone

15:16 Super League: Keine Gästefans bis Weihnachten Bis zum Ende des Jahres werden keine Gästefans mehr in den Stadien der Super League zugelassen. Das hat die Swiss Football League zusammen mit den Klubs beschlossen. Damit sollen mögliche Ausschreitungen verhindert und die Corona-Schutzmassnahmen einfacher umgesetzt werden können. «Im Umfeld der Spiele der höchsten Schweizer Fussball-Liga kam es wiederholt zu Ausschreitungen von Personen, die den jeweiligen Gastklubs zuzuordnen waren. Dies forderte die Heimklubs und die Polizei in einem hohen Masse und ist in der aktuellen pandemischen Lage nicht mehr vertretbar», schrieb die SFL in ihrer Mitteilung. Bis Ende Jahr stehen noch zwei Vollrunden sowie das Nachholspiel zwischen YB und Basel an. Der Spitzenkampf wird damit ohne Basler Gästefans über die Bühne gehen. ℹ️ Verschärfung des Schutzkonzepts - Keine Gästefans bis Ende 2021

15:04 Erste Fussball-Clubs wechseln auf 2G-Regel Nachdem bekannt worden war, dass in der Schweizer Eishockeyliga künftig nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zum Stadion haben können, wenden nun auch erste Fussball-Clubs die 2G-Regel an. Der FC Lausanne-Sport hat am Mittag bekannt gegeben, dass man künftig ebenfalls auf 2G umstelle. Der Club schreibt dazu: «Diese Situation ist für alle Akteure der Veranstaltungsbranche (und viele andere) sehr heikel, allerdings wurde diese Entscheidung nach Rücksprache mit unseren Abonnenten getroffen.»



Après consultation de ses abonnés, le FC Lausanne-Sport décide d’appliquer la règle des 2G dès la rencontre de ce samedi face au FC Zurich.



Plus d’informations ⤵️#AllezLausanne#LSFCZhttps://t.co/HEfca9gPGr — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) December 8, 2021

14:36 Lockdown in Österreich für Ungeimpfte wird verlängert Der Lockdown in Österreich endet in der Nacht zum kommenden Sonntag nur für die Geimpften und Genesenen. Das haben Bundesregierung und Länder am Mittwoch beschlossen. Ungeimpfte müssen weiterhin die Ausgangsbeschränkungen beachten. Die Öffnung werde begleitet von einem «Mindeststandard an Schutzmassnahmen», um einem neuerlichen Anstieg der Corona-Infektionen vorzubeugen, sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). So gelte in Innenräumen eine FFP2-Maskenpflicht. Der Handel und die Friseure dürfen landesweit am 13. Dezember wieder aufsperren. Die Gastronomie müsse eine Sperrstunde von 23 Uhr beachten. Die Nachtgastronomie und die Après-Ski-Lokale bleiben nach den Worten von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) geschlossen. Den Bundesländern stehe es frei, strengere Regeln zu treffen, hiess es. 02:05 Video Aus dem Archiv: So ist Österreich in den Lockdown gestartet Aus Tagesschau vom 22.11.2021. abspielen

13:58 Pfizer/Biontech-Vakzin bietet offenbar guten Schutz gegen Omikron Die Auffrischungsdosis des Impfstoffs von Pfizer/Biontech bietet einen erheblichen Schutz gegen die Omikron-Variante, sagten die Unternehmen gegenüber der «New York Times». Die Hersteller sagten auch, dass frühe Labortests darauf hindeuteten, dass zwei Dosen des Schusses «möglicherweise nicht ausreichen, um vor Infektionen zu schützen», aber dennoch vor schweren Krankheiten schützen könnten. Eine Booster-Dosis erhöhe den Antikörper-Spiegel ausreichend, um auch die Omikron-Variante zu neutralisieren. Bei Bedarf könne ab März ein angepasster Impfstoff bereitgestellt werden.

13:35 12'598 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 12'598 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 9097 . Das sind 18 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 29 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 1321.64 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 113 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 78 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1594 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 19 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 260 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 12 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 82 Prozent ausgelastet. 30 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 34 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 20 Verstorbenen . Das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 17.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 58'586 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 16 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 12'380'735 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 54'818 Personen pro Tag geimpft. Das sind 27.0 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 66.2 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 10.0 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:00 Corona-Impfstoffhersteller halbiert Produktion Der weltgrösste Impfstoffhersteller Serum Institute mit Sitz in Indien will seine Astrazeneca-Produktion um mindestens die Hälfte reduzieren. Grund sei, dass Indiens Regierung keine neuen Bestellungen aufgegeben habe, sagte Firmenchef Adar Poonawalla dem indischen TV-Sender CNBC-TV18. Gleichzeitig kämen Bestellungen der internationalen Impfstoffinitiative Covax nur langsam herein. Derzeit produziere seine Firma pro Monat 250 Millionen Dosen Astrazeneca, das in Indien unter dem Namen Covishield vertrieben wird.

12:12 Maskenpflicht auch bei 2G-Veranstaltungen im Thurgau Der Kanton Thurgau hält an der vor einer Woche eingeführten erweiterten Maskenpflicht fest. Die Regelung gilt auch für 2G-Veranstaltungen, bei denen nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenz und der steigenden Auslastung der Spitäler und Intensivstationen hält die Regierung entgegen den Vorgaben des Bundes an der Maskenpflicht fest. Die weitergehenden kantonalen Massnahmen seien «dringend angezeigt», teilte die Regierung am Mittwoch mit. Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP) wies im Grossen Rat auf die «sehr angespannte» Lage hin.