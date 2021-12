Ist der Zutritt auf 3G beschränkt, haben nur Geimpfte, Getestete oder Genesene Zutritt. Bis am 6. Dezember entsprach dies in der Schweiz der Zertifikatspflicht.

Betriebe wie Bars und Clubs haben bereits die Möglichkeit, den Zutritt freiwillig auf 2G zu beschränken. So entfallen die neue Maskenpflicht und die Sitzpflicht bei Konsumation. 2G heisst, dass nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt haben, ein negativer Test berechtigt nicht mehr zum Zutritt.

Am Freitag hat der Bundesrat nun einerseits die obligatorische Einführung der 2G-Regel in die Konsultation geschickt. Andererseits stellt er auch 2G plus/2G+ zur Diskussion. Dies würde bedeuten, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Test vorweisen und allenfalls auch Masken tragen müssen. Im deutschen Bundesland Bayern zum Beispiel ist dieses System bereits in Kraft.