Der Ticker startet um 6:13 Uhr

14:29 Griechenland: Keine Rücksicht auf ungeimpfte Bevölkerung Die griechische Regierung hat erneut deutlich gemacht, dass im Herbst keine Rücksicht auf Ungeimpfte beim Corona-Krisenmanagement genommen werden soll. Leider lehnten manche Mitbürger die Corona-Impfung ab, sagte der griechische Regierungssprecher Giannis Oikonomou in Athen. Zwar seien die Gründe für die Ablehnung der Impfung bekannt, jedoch würden sie weder von der wissenschaftlichen Gemeinschaft noch von der Bevölkerung oder der Regierung akzeptiert. «Die Gesellschaft kann nicht warten und vor allem nicht von solchen Auffassungen in Geiselhaft genommen werden», sagte Oikonomou. Am Dienstag will die griechische Regierung die neuen Corona-Massnahmen für den Herbst bekannt geben. Die Regierung hatte immer wieder betont, keinen neuen Lockdown veranlassen zu wollen. Stattdessen soll Ungeimpften den Zugang zu geschlossenen Räumen im Freizeitbereich verwehrt werden, sodass Clubs, Diskotheken, Kinos und Gastronomie kaum ohne Impfnachweis besucht werden könnten. Legende: Keystone

14:11 200 Millionen für Luftreiniger in deutschen Schulen und Kitas Die deutsche Bundesregierung unterstützt die Länder mit 200 Millionen Euro bei der Beschaffung von mobilen Luftreinigern für Schulen und Kitas. Laut Wirtschaftsministerium sollen Einrichtungen mit Kindern unter zwölf Jahren davon profitieren, für die es zurzeit keinen Corona-Impfstoff gibt. Bei Kinderbetreuung und Unterricht solle der bestmögliche Infektionsschutz erreicht werden. «Unser Ziel ist es, in diesem Herbst und Winter den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten», erklärte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Mobile Luftreiniger könnten Kitas und Schulen helfen, auch Räume zu nutzen, die sich nicht gut lüften liessen. Die 200 Millionen Euro sollen nach dem Königsteiner Schlüssel zwischen den Ländern aufgeteilt werden, wobei die Länder ebenfalls einen Teil zuschiessen müssen.

13:38 Das BAG meldet 6218 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 6218 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2546. Das sind 32 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 18 Tage. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 362.92.

Das BAG meldet 143 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 47 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 45 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 720 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 76 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 195 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 103 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. Davon sind 23 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

Das BAG meldet 8 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 13.5 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 14 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'661 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gestiegen.

Bisher wurden in der Schweiz 9'441'866 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 19'795 Personen pro Tag geimpft. Das sind 3.9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 50.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.7 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:17 NW: Angebot von Walk-In-Impfungen gegen Covid-19 ab 27. August Der Kanton Nidwalden bietet ab 27. August zwei Tage in der Woche Walk-In-Impfungen gegen Covid-19 am Spital in Stans an. Die Nachfrage nach einer Impfung hat im Kanton laut einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster während dem Sommer nachgelassen, sodass das kantonale Impfzentrum in Stansstad am 25. August das letzte Mal impfen wird. Aufgrund der steigenden Fallzahlen und Hospitalisierungen ermöglicht der Kanton mit dem Walk-In im Spital Nidwalden ein niederschwelliges Angebot, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen. Das Angebot richtet sich vor allem an bisher unentschlossene Personen sowie Berufstätige, da jeweils dienstags und freitags zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr geimpft wird. Audio Aus dem Archiv: Studie zur Impfskepsis in der Schweiz 08:21 min abspielen. Laufzeit 08:21 Minuten.

12:47 SG: Spitalbesuche nur noch sehr eingeschränkt möglich Wegen der aktuellen Coronasituation schränken mehrere Spitäler im Kanton St. Gallen die Besuchsmöglichkeiten ein. Am Kantonsspital sind Besuche nur noch in Ausnahmefällen möglich. Auch in den Spitälern Grabs, Altstätten und Walenstadt gilt ab morgen ein Besuchsverbot, heisst es in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Wie bereits in der Vergangenheit, gebe es Ausnahmen - zum Beispiel für Eltern von Kindern, Besuchende von dementen Personen oder auch Besuche von palliativen Patientinnen oder Patienten. Eine Ausnahmeregelung ist auch für werdende Eltern vorgesehen. Die Spitäler erwarten bei Besuchen in den erwähnten Ausnahmefällen ein gültiges Covid-Zertifikat. 02:40 Video Aus dem Archiv: Spitäler in Sorge wegen Covid-19-Entwicklung Aus Tagesschau vom 19.08.2021. abspielen

11:44 Schaffhausen führt Maskenpflicht auf Sekundarstufe wieder ein Im Kanton Schaffhausen gilt seit heute für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen. Die Wiedereinführung der Maskenpflicht nur eine Woche nach Schulbeginn begründet der Kanton gemäss einer Mitteilung auf seiner Website, Link öffnet in einem neuen Fenster mit zahlreichen Covid-19-Fällen an Schulen nach den Sommerferien. Schaffhausen hat die Corona-Schutzmassnahmen an Schulen der Sekundarstufe I und II am Wochenende kurzfristig verschärft. Von der wiedereingeführten Maskenpflicht nicht betroffen sind die Primarschülerinnen und – schüler. Allerdings gilt für die Lehrpersonen und weitere Angestellte auf allen Schulstufen ebenfalls wieder eine Maskenpflicht. Die Maskenpflicht gilt für vorerst zwei Wochen.

11:18 Erstmals keine lokalen Neuinfektionen in China Rund einen Monat nach Beginn des schlimmsten Ausbruchs des Coronavirus in China seit einem Jahr ist erstmals keine lokale Übertragung gemeldet worden. Laut Gesundheitsbehörden in Peking gab es am Sonntag nur 21 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle. Auslöser des Virusausbruchs war nach Behördenangaben ein russisches Flugzeug in Nanjing, in dem sich Flughafenmitarbeiter infiziert hatten. Beim Ausbruch mit der ansteckenden Deltavariante hatten sich mehr als tausend Menschen in fast 50 Städten angesteckt. Die Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung bedeutet neben strengen Massnahmen für die Bevölkerung wie Ausgangssperren, Kontaktverfolgung, Massentests unter Millionen und Quarantäne auch Einschränkungen für Touristen: Wer einreisen darf, muss drei Wochen in eine Quarantäne-Einrichtung, unabhängig von Impfung oder negativem Coronatest. Legende: Eine Testkabine befindet sich ausserhalb des Bahnhofs Beijing West in Beijing, China. Keystone

10:37 Israel will Schüler während Unterrichtszeit impfen Mit Beginn des neuen Schuljahrs am 1. September startet Israel die Impfaktion an Schulen, wo Schülerinnen und Schüler mit Zustimmung der Eltern während der Unterrichtszeit gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Israel impft Kinder ab zwölf Jahren, in Ausnahmefällen bei besonders gefährdeten Kindern - wegen extremer Fettleibigkeit, schweren chronischen Lungenkrankheiten oder Herzproblemen - ab fünf Jahren. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten an den Schulen besondere Regeln. In «roten Städten» mit vielen Neuinfektionen gibt es nur Präsenzunterricht, wenn in der Klasse mindestens 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler geimpft sind. Ansonsten gelte Online-Unterricht. Zudem sollen etwa 1.6 Millionen Schülerinnen und Schüler noch diesen Monat auf Antikörper gegen das Virus getestet werden. Wer Antikörper nachweisen kann, muss bei einem Corona-Fall in der Klasse nicht in Quarantäne. Legende: Keystone

10:15 Kein Babyboom nach erstem Corona-Lockdown in Deutschland Laut Statistischem Bundesamt beeinflusste der erste Lockdown während der Coronakrise die Familienplanung der deutschen Bevölkerung kaum: Von Januar bis Mai 2021 kamen mit 315'000 Neugeborenen 1.4 Prozent mehr Kinder auf die Welt als ein Jahr zuvor. Ein deutlicher Geburtenanstieg war nur im vergangenen März zu beobachten, als sechs Prozent oder rund 3700 mehr Babys geboren wurden als im Vormonat. «Diese Geburten gehen überwiegend auf Schwangerschaften zurück, die mit dem Abflachen der ersten Corona-Welle und mit den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen ab Anfang Mai 2020 begonnen haben», sagte Olga Pötzsch, Demografie-Expertin im Statistischen Bundesamt, zum einzigen Ausreisser nach oben im März. «Während des ersten Lockdowns und auch in den Sommermonaten wurden weder deutlich mehr noch deutlich weniger Kinder gezeugt als im Jahr 2019», sagte Pötzsch weiter.

9:54 Zürich: Verfahren gegen Impfgegner nach Angriff auf Rickli Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen einen 44-jährigen Mann eröffnet, der Regierungsrätin Natalie Rickli am Samstag bei einem öffentlichen Auftritt mit Apfelschorle übergoss. Der Mann wurde am Samstag nach dem Zwischenfall von der Kantonspolizei verhaftet, mittlerweile befindet er sich wieder auf freiem Fuss. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Gewalt und Drohung gegenüber Behörden und Beamten. Der Angriff ereignete sich in Gossau ZH, nachdem die Gesundheitsdirektorin anlässlich des Starts der Zürcher Impfbusse eine Rede hielt. Dabei näherte sich der Impfgegner und begoss Rickli mit verdünntem Apfelsaft. Am Anlass waren rund zwei Dutzend Impfgegner dabei, die anfangs verbal, aber friedlich, ihren Unmut über die Impfaktion äusserten. Die Zürcher SVP verurteilte den Angriff auf ihre Regierungsrätin. «Was Natalie Rickli widerfahren ist, darf sich nicht wiederholen», sagte SVP-Kantonsrat Martin Hübscher. «Die Gräben scheinen sich immer stärker zu öffnen.» 02:27 Video Aus dem Archiv: Impfbus-Premiere in Gossau Aus Tagesschau vom 21.08.2021. abspielen

9:34 Kinarus stellt positive Daten zu Covid-19-Therapeutikum vor Das Basler Biotechunternehmen Kinarus gibt zum Therapeutikum «KIN001» gegen das Coronavirus positive Daten bekannt. Gemäss einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster zeigten die ergänzenden präklinischen Daten, dass KIN001 eine vielversprechende Option zur Behandlung und Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen sein könnte. Das Therapeutikum habe bei In-vitro-Tests und Versuchen mit Tieren die Replikation von SARS-CoV-2 gehemmt und Entzündungen wie Lungenschäden reduziert. Diese dreifache Wirkung des Medikaments unterstütze damit potenziell den Einsatz bei allen Schweregraden und allen Stadien von Covid-19. Kinarus hatte kürzlich den Start der klinischen Phase-II-Studie «KINETIC» zu KIN001 bei hospitalisierten Covid-19-Patienten bekannt gegeben. Audio Aus dem Archiv: Biotech-Firmen wehren sich gegen Aufhebung des Patentschutzes 03:25 min, aus Rendez-vous vom 20.04.2021. abspielen. Laufzeit 03:25 Minuten.

8:27 Neuseeland verlängert Corona-Lockdown Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hat aufgrund 35 neuer Corona-Fälle den landesweiten Lockdown mindestens bis am Samstag verlängert. Die meisten Ansteckungen des derzeitigen Ausbruchs wurden in der grössten Stadt des Landes Auckland auf der neuseeländischen Nordinsel registriert. Auch die Hauptstadt selbst ist betroffen. Die meisten Geschäfte und Schulen sind geschlossen. Insgesamt wurden nach Angaben der Behörden in Neuseeland insgesamt 107 Infektionen registriert. «Wir brauchen mehr Informationen. Wir wollen mit Delta kein Risiko eingehen. Wenn uns die Welt etwas gelehrt hat, dann ist es, mit dieser Variante vorsichtig zu sein», sagte Ardern. Legende: Ministerpräsidentin Ardern verhängte letzten Dienstag wegen eines einzigen neuen Corona-Falls in Auckland den ersten Lockdown seit März 2020. Keystone

7:45 Thailand: Wiedereröffnung in Pattaya für Touristen voraussichtlich nicht möglich Der berühmte thailändische Badeort Pattaya muss seinen für den 1. September geplanten Neustart für den Tourismus wohl weiter verschieben. Grund seien die weiterhin sehr hohen Corona-Infektionszahlen in der Provinz Chon Buri am Golf von Thailand, in der Pattaya liegt. Vollständig geimpften Touristen hätte ein Aufenthalt unter strengen Sicherheitsauflagen vor Ort ermöglicht werden sollen. Das Ziel war, 70 Prozent der Bevölkerung der Region bis Ende August zu impfen, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Laut der Zeitung «Bangkok Post» seien bisher aber nur 33 Prozent der Bürger geimpft. «Pattayas Plan zur Wiedereröffnung kann ohne diese Bedingungen nicht starten», sagte Apichai Chatchalermkit von der staatlichen Tourismusbehörde. Vor der Pandemie kamen nach Angaben der «Bangkok Post» jährlich mehr als neun Millionen Besucher in die 120'000 Einwohner-Stadt.

7:07 Hohe Geldstrafen für Gottesdienstbesucher in Sydney In einem Vorort von Sydney hat die Polizei die Besucher eines Gottesdienstes zu hohen Geldstrafen verurteilt, weil sie durch die Versammlung gegen die geltenden Corona-Massnahmen verstossen haben. Laut Polizei im Bundesstaat New South Wales müssten 30 Gläubige je 1000 australische Dollar zahlen, die Kirche selbst 5000 australische Dollar. Die Messe sei am Sonntagabend in Blacktown im Westen von Sydney abgehalten worden. Die Polizei hat nach einem Hinweis auf einen möglichen illegalen Gottesdienst 60 Erwachsene und Kinder in der Kirche angetroffen. Aufgrund steigender Viruszahlen gilt im Grossraum Sydney seit acht Wochen ein strenger Lockdown, der bis Ende September verlängert wurde. New South Wales verzeichnete am Montag bereits den dritten Tag in Folge mehr als 800 Neuinfektionen. Am Wochenende hatten Tausende Menschen in verschiedenen Landesteilen gegen die strengen Einschränkungen demonstriert, wobei es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei kam. Legende: Am Samstag demonstrierten Menschen in Sydney gegen den Corona-Lockdown. Keystone

6:32 ETH-Forscher warnt vor neuer Corona-Supervariante Die neue Corona-Supervariante könne sich als Kombination der bestehenden Varianten bilden, sagte Sai Reddy, Assistenzprofessor am Department of Biosystem Science and Engineering der ETH in Basel, in einem Interview gegenüber «SonntagsBlick». «Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine neue Variante auftaucht, bei der wir uns nicht mehr nur auf die Impfung verlassen können», meinte er. Wo auch immer diese entstehe, sie werde mit Sicherheit die Schweiz erreichen. «Deshalb müssen wir uns für die nächsten Jahre auf mehrere Impfungen einstellen, die laufend an neue Varianten angepasst werden.» Laut Reddy hätten die Coronavirus-Varianten Beta aus Südafrika und Gamma aus Brasilien Fluchtmutationen entwickelt, sodass sie Antikörpern teilweise ausweichen könnten. Delta wiederum sei viel ansteckender, habe aber bis jetzt keine Fluchtmutationen gebildet.