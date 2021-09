Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:19 Aborigines leiden besonders unter der Covid-Pandemie In Australien wächst die Zahl schwerkranker Corona-Patienten derzeit so rasch, dass Operationssäle zu Intensivstationen umgebaut werden sollen. Die Krise trifft je länger je mehr auch abgelegene Regionen des Landes. Orte, wo vor allem Aborigines leben, die Ureinwohner des Kontinents. Hören Sie im Folgenden den Beitrag über die Situation in der Gemeinde Wilcannia, zehn Stunden Autofahrt westlich von Sydney. Audio Auch abgelegene Orte in Australien von Pandemie betroffen 04:11 min, aus Echo der Zeit vom 11.09.2021. abspielen. Laufzeit 04:11 Minuten.

22:08 Erneute Proteste in Frankreich gegen Corona-Politik Zehntausende Menschen sind heute in Frankreich auf die Strasse gegangen, um gegen den Gesundheitspass zu demonstrieren. Bei rund 200 einzelnen Demonstrationen im ganzen Land seien rund 120'000 Menschen dabeigewesen, sagt das Innenministerium. Das sind 20'000 weniger als in der Vorwoche und rund 50'000 weniger als vor drei Wochen. Es handelt sich um das neunte Wochenende in Folge mit ähnlichen Kundgebungen gegen den Gesundheitspass. Der «pass sanitaire» ist vergleichbar mit dem Schweizer Covid-Zertifikat. Er muss in Frankreich zum Beispiel bei Restaurant-Besuchen gezeigt werden. Zudem ist er Pflicht für Fernverkehrsreisen in Zug und Bus. Legende: Die Proteste gegen die verschärften Corona-Regeln in Frankreich haben am neunten Wochenende in Folge wieder mehr als hunderttausend Menschen auf die Strassen getrieben. Die Beteiligung an den übers ganze Land verteilten Demonstrationen sank am Samstag aber erneut – wie schon seit mehreren Wochen. Reuters

20:58 Impfverweigerer randalieren in Thessaloniki vor Messegelände Vor dem Eingang des Messegeländes der griechischen Hafenstadt Thessaloniki haben Hunderte Corona-Gegner randaliert. Sie warfen Steine und andere Gegenstände auf die Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Randalierer auseinander zu treiben. Nach Berichten von Reportern waren unter den Protestierenden zahlreiche religiöse Eiferer, die Ikonen trugen sowie nationalistisch und rechtsextremistisch orientierte Menschen. Zum Zeitpunkt der Ausschreitungen hielt der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis eine Rede in einer Halle des Geländes der grössten griechischen Handelsmesse über die Wirtschafts- und Finanzpolitik der nächsten Monate in Griechenland. Die Rede von Mitsotakis wurde nicht vom Protest gestört. Legende: Keystone

19:02 Türkei: Protest gegen Corona-Politik der Regierung Mehr als 2000 Menschen sind in Istanbul auf die Strasse gegangen. In der Türkei ist es der bisher grösste Protest gegen die Corona-Politik der Regierung. Sie wehren sich gegen neue Auflagen im öffentlichen Raum, denn Flug- und Bahnreisende müssen einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorweisen. Dies gilt auch für Besucher von Grossveranstaltungen. Ausserdem demonstrieren die Menschen gegen die zunehmenden Freiheitsbeschränkungen. Nach offiziellen Angaben sind in der Türkei 64 Prozent der Bevölkerung doppelt gegen das Coronavirus geimpft. Legende: Keystone

18:00 Zehntausende Niederländer protestieren gegen Party-Verbote Zehntausende Demonstranten haben in den Niederlanden gemeinsam mit Djs und Musikern die Aufhebung der Corona-Beschränkungen für die Veranstaltungsbranche gefordert. Unter dem Motto «Unmute Us» (etwa: Schaltet unsere Mikros wieder an) hatten die Organisatoren zu Protestaktionen in zehn Städten aufgerufen, darunter in Amsterdam, Den Haag, Groningen und Maastricht. In mehreren Orten wurden die Umzüge von Musikwagen begleitet, Djs legten auf und Demonstranten tanzten auf den Strassen. «Wir müssen uns einsetzen für die Veranstaltungbranche, die schon seit eineinhalb Jahren stillgelegt ist», hiess es auf der «Unmute Us»-Website. Festivals, grosse Partys und andere Veranstaltungen würden insbesondere von jungen Erwachsenen vermisst, viele litten wegen der anhaltenden Beschränkungen unter psychischen Problemen. Clubs und Discos durften in den Niederlanden zwar Ende Juni wieder öffnen, es gab auch wieder Festivals und Studentenpartys. Doch wenig später stiegen die Corona-Infektionen erneut stark an, woraufhin die Regierung in Den Haag die Notbremse zog. Inzwischen lässt sie ein Beratergremium prüfen, ob die Nachtgastronomie Ende September wieder öffnen könnte. Mitte August war die Schliessung bis zum 1. November angeordnet worden. Legende: Die zumeist jungen Demonstranten fordern die Behörden auf, die Nachtgastronomie wieder zu öffnen. Keystone

16:47 1500 Massnahmengegner demonstrieren in Luzern Etwa 1500 Gegnerinnen und Gegner der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie und speziell der Ausweitung der Zertifikatspflicht sind in Luzern auf die Strasse gegangen. Die Kundgebung war nicht bewilligt. Die Polizei wies rund 60 Personen weg. Die Polizei war mit einem grossen Aufgebot präsent, hielt sich aber zurück. Auf dem Kasernenplatz mussten die Einsatzkräfte eine Konfrontation zwischen den Massnahmengegnern und Gegendemonstranten unterbinden. Dabei setzten sie auch Tränengas ein. Verletzt wurde niemand. Einige Demonstrationsteilnehmer zeigten sich aggressiv gegenüber Medienschaffenden und beschimpften sie als «Lügenpresse». Das Onlineportal von «20 Minuten» stellte nach eigenen Angaben seine Live-Berichterstattung ein, nachdem ein Reporter mehrere Male tätlich angegangen worden war. Berichte über grössere Ausschreitungen lagen am Nachmittag nicht vor.

12:50 Südafrika bewilligt Pfizer-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren Gemäss der südafrikanischen Behörde für Gesundheitsprodukte (SAPHRA) hat man sich nach einer Sicherheits- und Effizienzprüfung im März entschieden, den Corona-Impfstoff von Pfizer nun bei Kindern ab 12 Jahren einzusetzen. Nach einem holprigen Start hat die südafrikanische Impfkampagne in den letzten Monaten eine solide Anzahl Impfdosen gesichert, und über 12 Prozent der 60 Millionen Bevölkerung in Südafrika ist geimpft. Somit ist das Land viel weiter als andere Länder im afrikanischen Kontinent. Südafrika hat eine junge Population, mit 28 Prozent unter 15-jähriger Menschen. Doch Krankenversicherungen sagen, dass die Impfskepsis das Impftempo beeinflusse. Die Regierung versuche, die Menschen von der Impfung zu überzeugen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ausweitung der Impfkampagne EMA lässt Pfizer/Biontech-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren zu 28.05.2021 Mit Audio

10:54 USA: Über 4400 Corona-Tote an einem Tag gemeldet In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 265'382 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurden bislang mehr als 41.06 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg binnen eines Tages um mindestens 4416 auf 661'133. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf. Todesfälle in den USA, Indien und der Schweiz im Vergleich

10:19 In Deutschland laufen Booster-Impfungen nur langsam an Die seit Anfang September in den meisten deutschen Bundesländern angebotenen Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 laufen bislang nur langsam an. «Die Zahlen zeigen, dass derzeit weder besonders viele Ärzte bei den Auffrischimpfungen mitmachen, noch in der Bevölkerung der Bedarf nach einer weiteren Dosis groß ist», sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der «Welt am Sonntag» laut Vorabbericht. Er sieht den Grund darin, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) bislang keine Empfehlung abgegeben hat. Bis zum Wochenende haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge 162'000 Menschen eine sogenannte Booster-Impfung erhalten. Sie leben in einer Pflegeeinrichtung oder gelten anderweitig als besonders gefährdet und haben ihre erste Impfung früh, das heisst, zu Beginn des Jahres bekommen – so dass davon ausgeganen werden kann, dass ihr primärer Impfschutz abgenommen hat. Audio Archiv: Virologe Christian Drosten bringt Alternative zum «Booster» in Spiel 03:47 min, aus SRF 4 News aktuell vom 08.09.2021. abspielen. Laufzeit 03:47 Minuten.

7:41 Thailand will Bangkok wieder für Touristen öffnen Thailand plant laut Behördenangaben, Bangkok im Oktober wieder für Besucher zu öffnen, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Das Königreich versucht, seine Tourismusindustrie vor der Pandemie zu schützen. Sie macht einen Fünftel des nationalen Einkommens aus. Vollständig geimpfte ausländische Reisende können Bangkok und vier weitere Provinzen besuchen, ohne sich einer zweiwöchigen Hotelquarantäne unterziehen zu müssen. Die fünf Regionen werden voraussichtlich einem Versuchsmodell folgen, das bereits seit Juli auf der Insel Phuket besteht. Die betroffenen Touristen müssen sich nach ihrer Ankunft sieben Tage lang in einem bestimmten Gebiet aufhalten und sich testen lassen. Die dritte Welle der Epidemie, die bisher tödlichste in Thailand, ist derweil noch nicht vollständig abgeklungen. Die Tourismusbehörde hat darauf hingewiesen, dass sich die Pläne noch ändern könnten. Audio Archiv: Corona-Hotspot in Bangkoks grösstem Armenviertel 05:55 min, aus Echo der Zeit vom 27.05.2021. abspielen. Laufzeit 05:55 Minuten.

4:26 Auch die ETH führt eine Zertifikatspflicht ein Neben der Universität Zürich gilt auch an der ETH Zürich künftig eine Covid-Zertifikatspflicht, wie der Tagesanzeiger berichtet. Im Gegenzug könnten die Lehrveranstaltungen ohne Maske durchgeführt werden, heisst es vonseiten der Uni Zürich. An der ETH muss dagegen trotz Covid-Zertifikat weiterhin eine Maske getragen werden. Laut Tagesanzeiger haben auch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die Zürcher Hochschule der Künste sowie die Pädagogische Hochschule Zürich eine Zertifikatspflicht beschlossen. Auch die Hochschule Luzern und die Universität Genf führen eine solche ein. Swissuniversities, die Dachorganisation der Schweizer Hochschulen, hatte dies den Hochschulen am Freitag empfohlen.

3:17 Bisher weltweit 4.78 Millionen Corona-Tote Weltweit haben sich mehr als 223.66 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis offizieller Daten. Mehr als 4.78 Millionen Menschen starben bislang mit oder an dem Virus. Die meisten Infektions- und Todesfälle weisen nach wie vor die USA auf. An zweiter und dritter Stelle liegen Indien und Brasilien.

2:07 Ermittlungsverfahren gegen ehemalige französische Gesundheitsministerin eingeleitet Die ehemalige französische Gesundheitsministerin Agnes Buzyn könnte wegen möglicher Verfehlungen im Umgang mit der Corona-Pandemie vor Gericht landen. Sie hatte die Gefahr durch das Virus zu Beginn heruntergespielt. Zudem herrschte in Frankreich anfänglich ein Mangel an Masken und anderer Schutzausrüstung. Nun wurde gegen die Politikerin der Regierungspartei «La République en Marche» wegen des Verdachts auf Gefährdung des Lebens anderer ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wenn die Ermittler ausreichend Beweise sehen, kann dieses Verfahren zu einem Strafprozess führen. Andernfalls können sie es auch wieder einstellen. Gemäss Medienberichten hatten mehrere Ärzte, eine Polizeigewerkschaft sowie Angehörige eines an Covid-19 verstorbenen Mannes gegen Buzyn geklagt. Diese war von Mai 2017 bis Februar 2020 Gesundheitsministerin. Gegen den aktuellen Gesundheitsminister Olivier Véran wird ebenfalls ermittelt. Legende: Keystone

23:16 Auswirkung der Covid-Zertifikate im Guten wie Schlechten noch unklar Mit der Zertifikatspflicht drohen der Gastro- und Fitnessbranche sinkende Besucherzahlen und mehr Arbeitsaufwand. Es könnte aber auch alles anders kommen. Laut dem Marktforschungsinstitut Marketagent Schweiz beeinflusst die neue Regelung das Konsumverhalten kurzfristig. Ob sie sich aber tatsächlich nur negativ auswirken wird, muss sich noch zeigen. Aktuell halte sich ein grosser Anteil der Bevölkerung noch zurück. Durch die Zertifikatspflicht könnten aber viele auch ermutigt werden, wieder öfter in Kinos, Restaurants und Fitnesscenter zu gehen, weil im Gegenzug Masken und Abstandsregeln minimiert werden. Aber – die Pandemie hat das Konsumverhalten verändert, wie eine aktuelle Umfrage von Marketagent Schweiz zeigt. Weil viele Gefallen am Sport in der Natur gefunden haben, würden nicht alle ehemaligen Kunden wieder in die Fitnesscenter zurückkehren. Ein ähnliches Schicksal droht auch den Kinos. Laut der Umfrage will jeder Dritte Filme lieber zuhause schauen als in einem Kinosaal. Legende: Die Pandemie hat das Konsumverhalten der Menschen verändert. SRF

22:16 Dänemark erklärt Corona-Pandemie offiziell für beendet Niemand braucht mehr eine Maske zu tragen oder ein Impfzertifikat vorzuweisen in Dänemark. Die Öffnung begründet die dänische Regierung mit der hohen Impfquote. Rund 74 Prozent der Bevölkerung sind zweimal geimpft – in der Schweiz sind es 52 Prozent. Eine Maskenpflicht gilt in Dänemark nur noch bei Arztbesuchen oder an Flughäfen. Genauer hingeschaut wird auch an der Grenze bei den Einreisenden. Formal gilt Covid-19 in Dänemark jetzt nicht mehr als «gesellschaftskritische Krankheit». Die Regierung lässt aber keinen Zweifel daran, das Ruder nötigenfalls wieder herumzureissen. Neben der Impfquote waren zwei Dinge für das Pandemie-Ende notwendig, sagt SRF-Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann: «Das grosse Vertrauen in die Politik und Verwaltung des eigenen Landes. Dazu hat die hohe Digitalisierung geholfen. Fast jede Bürgerin und jeder Bürger hatte schon vor Corona einen digitalen Briefkasten. Das erleichterte die Information und die Einführung eines Covid-Zertifikates bereits im Frühjahr.» 02:19 Video Letzte Corona-Beschränkungen in Dänemark aufgehoben Aus Tagesschau vom 10.09.2021. abspielen

21:25 Erfolgreiche mobile Impfkampagne im Kanton Freiburg Die mobile Impfung in den Gemeinden und in Einkaufszentren stösst im Kanton Freiburg auf grosses Interesse. An mehr als 24 Standorten wurden an 12 Tagen mehr als 3600 Impfungen durchgeführt. In den meisten Fällen konnte die Anzahl Impfdosen der Nachfrage angepasst werden. Seit dem 9. September verabreichen die mobilen Teams an den gleichen Standorten die zweite Impfdosis. Parallel dazu besuchen mobile Teams ab Mitte September die nachobligatorischen Schulen, um Jugendlichen in Ausbildung den Zugang zur Impfung zu erleichtern. Geimpft wird während den Unterrichtsstunden ohne vorgängige Terminvereinbarung in Gymnasien, Handelsmittelschulen, Fachmittelschulen, Berufsschulen, Hochschulen und Universitäten. Die nächste Phase der mobilen Impfung startet am 4. Oktober. Weil das Impfzentrum im Espace Gruyère Ende September 2021 schliesst, wird derzeit nach einer neuen Lösung für den südlichen Kantonsteil gesucht.

20:51 US-Präsident Biden verschärft Impfregeln für 100 Millionen Beschäftigte Die bereits von Präsident Joe Biden geforderte Impfpflicht für Bundesangestellte soll für fast 100 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Privatwirtschaft gelten. Biden hat dazu zwei Dekrete unterschrieben und betont: «Wer für die Bundesregierung arbeiten oder Geschäfte machen will, für den gilt: Lassen Sie sich impfen!» Kritik kommt vor allem von republikanischer Seite: Der Gouverneur von Georgia will dagegen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Und der Gouverneur von South Carolina kritisiert, dass der amerikanische Traum sich in einen Alptraum verwandle. Während Gouverneure sich gegen die Impfpflicht stellen, schlagen viele Spitäler Alarm. Ärzte warnen, sie seien schon bald zur Triage gezwungen, weil es einfach zu viele Covid-Kranke gebe. Laut Pascal Weber, SRF-Korrespondent aus Washington, ist es bemerkenswert, dass viele amerikanische Unternehmen den Absichten des Präsidenten zustimmen. Die bereits geimpfte Bevölkerung in den USA reagiere jedoch mit immer weniger Geduld auf die ungeimpften Personen. Doch mit einem Impfzwang, wie Biden es vorsieht, seien die Ungeimpften, die sich bisher gegen die Corona-Impfung gewehrt haben, kaum zu überzeugen. 02:06 Video US-Präsident Biden erhöht Druck auf Ungeimpfte Aus Tagesschau vom 10.09.2021. abspielen

19:48 Aargauer Regierung beantragt Kredite gegen Pandemie Für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie rechnet der Regierungsrat des Kantons Aargau in den Jahren 2020 bis 2022 mit Kosten von 114.2 Millionen Franken. Allein im laufenden Jahr schätzt die Regierung die Kosten auf 34 Millionen Franken. Für die Finanzierung der Massnahmen sei ein Verpflichtungskredit notwendig, heisst es in der Botschaft des Regierungsrats. Für 2021 beantragt der Regierungsrat zudem einen Nachtragskredit von 2.6 Millionen Franken. Die bereits vom Grossen Rat bewilligten 3.7 Millionen Franken für das Contact Tracing und der Nachtragskredit von 29 Millionen Franken für die Impfkampagne reichten nicht aus. Der Regierungsrat geht davon aus, dass auch im kommenden Jahr ein Nachtragskredit von über 20 Millionen Franken notwendig sein wird.

19:15 Schaffhausen: Zertifikats- und Testpflicht in Altersheimen Das Gesundheitsamt des Kantons Schaffhausen hat die Covid-Zertifikats- und Testpflicht auf Besucherinnen und Besucher in Alters- und Pflegeheimen ausgeweitet. Auch für die Angestellten gelten strengere Regeln als bisher. Die neuen Vorschriften gelten auch für alle andere sozialmedizinischen Einrichtungen und Spitex-Organisationen. Mit den neuen Massnahmen sollen ältere und vulnerable Menschen vor einer Covid-19-Infektion und einem schweren Krankheitsverlauf geschützt werden. Mitarbeitende in Institutionen, in denen neu die Zertifikats-Pflicht für Besucher gilt, müssen zudem künftig an repetitiven Tests teilnehmen. Davon ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.