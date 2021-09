Der Ticker startet um 6:00 Uhr

23:14 Drittimpfungen in Israel zeigen Wirkung In Israel ist rund sechs Wochen nach Beginn der Drittimpfungen gegen das Coronavirus die Zahl der Neuinfektionen wieder rückläufig. Es seien 6780 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Schwerkranken blieb mit 678 stabil. Experten betonen, der Impfstoff von Biontech/Pfizer sei weiterhin wirksam bei der Verhinderung von schweren Erkrankungen und Todesfällen. Der Anteil an Covid-19-Erkrankungen ist in allen Altersgruppen unter den Ungeimpften um ein Vielfaches höher als unter den Geimpften. Seit Ende Juli verabreicht Israel als erstes Land weltweit eine dritte Covid-Impfung. Knapp 29 Prozent der rund 9.4 Millionen Bürger haben diese bereits erhalten.

21:08 Demonstration in Bern ohne grosse Zwischenfälle In Bern haben am Abend mehrere tausend Menschen gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht demonstriert. Sie warfen dem Bundesrat vor, er führe den «Impfzwang durch die Hintertür» ein. In der Menschenmenge waren viele Schweizer- und Kantons-Fahnen zu sehen. An der Spitze des Umzugs marschierten rund hundert Personen, von denen viele die violetten T-Shirts der Organisation Mass-voll trugen. Dahinter folgten die sogenannten Freiheitstrychler und danach eine bunte Menge jüngerer und älterer Personen. Zwei Polizeiwagen fuhren der Kundgebung voraus und gaben so die Richtung vor, Polizisten am Strassenrand verfolgten das Geschehen. Verschiedentlich habe es gegenseitige Provokationen von Demonstranten und Drittpersonen gegeben, teilte die Polizei auf Twitter mit. Linke Kreise hatten zu einer Gegenkundgebung aufgerufen, von der aber nicht viel zu sehen war. Die Gegner der Corona-Massnahmen haben ihren Umzug auf dem Bundesplatz beendet. Ein Zaun trennte die Menge von der Strasse vor dem Bundeshaus. Legende: Zur Anzahl Demonstranten gingen die Schätzungen auseinander. Ein Keystone-SDA-Reporter zählte am Umzug rund Tausend Personen. Laut Schätzung einer SRF-Korrespondentin vor Ort nahmen mehrere Tausend Personen am Protest teil. Keystone

20:15 Demonstrationszug durch die Stadt Bern Nachdem sich mehrere hundert Gegner der Ausweitung der Zertifikationspflicht hat sich der Demonstrationszug Richtung Innenstadt in Bewegung gesetzt. Das Ziel ist der Bundesplatz. Dieser war allerdings schon am Mittwochnachmittag von der Polizei abgeriegelt worden. Legende: Die Demonstranten versammelten sich zuerst auf dem Berner Bahnhofplatz. SRF

19:27 Demonstration in Bern gegen Ausweitung der Zertifikatspflicht Am Berner Bahnhofplatz haben sich Hunderte Menschen zu einer spontanen Demonstration gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht versammelt. «Der Impfzwang durch die Hintertür ist da», hiess es in einem Aufruf in den sozialen Medien. Zur Demonstration aufgerufen haben eine Reihe von Organisationen, die sich schon länger gegen die Corona-Massnahmen wehren. Am Abend soll der Umzug durch die Innenstadt mit dem Ziel Bundeshausplatz erfolgen. Da es sich um eine spontane Kundgebung handelt, mussten die Organisatoren gemäss Stadtberner Recht keine Bewilligung einholen. Aufgrund des Eskalationspotenzials rät die Stadt jedoch von der Teilnahme ab, da sich eine Gegendemonstration gemäss kursierten Aufrufen beim Bärenplatz versammeln soll. Die Kantonspolizei sei beauftragt, die nötigen Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit zu treffen. Legende: Mehrere hundert Menschen haben sich auf dem Berner Bahnhofplatz versammelt. SRF

19:14 Nervenkrankheit als mögliche Nebenwirkung des AstraZeneca-Impfstoffs Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, eine seltene Nervenkrankheit, als mögliche Nebenwirkung des AstraZeneca-Impfstoffs aufgeführt. Das zeigen die Ergebnisse, Link öffnet in einem neuen Fenster einer regelmässigen Sicherheitsüberprüfung der EMA. Die Behörde kennzeichnet darin zudem einige andere, weniger ernsthafte Nebenwirkungen der Impfstoffe von Johnson & Johnson, Moderna und AstraZeneca.

WHO-Chef kritisiert Pharmahersteller Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), hat die Prioritäten von Pharmaherstellern bei der Verteilung von Covid-Impfstoffen kritisiert. Damit reagierte er auf eine Mitteilung des internationalen Branchenverbandes IFPMA. Dieser teilt mit, dass reiche Staaten nun über so viele Impfdosen verfügen, dass Vakzine an ärmere Staaten abgegeben werden könnten, ohne ihre eigenen Impfkampagnen einzuschränken. Tedros zeigte sich entsetzt über dieses Statement, denn es gebe schon seit langem genug Impfstoff für reiche und arme Länder. Laut WHO seien bisher 80 Prozent aller weltweiten Corona-Impfungen in Ländern mit hohen und mittleren Einkommen erfolgt. Noch kein einziges armes Land habe eine Impfrate von zehn Prozent erreicht. «Wir haben Gleichbehandlung von Beginn an eingefordert - nicht erst, wenn die reichsten Länder versorgt sind», sagte Tedros bei einer Pressekonferenz. Er sprach sich erneut gegen Auffrischungs-Impfungen aus.

18:15 Proteste in Bulgarien gegen Corona-Einschränkungen In Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, protestierten 2000 Restaurant- und Club-Besitzer, Kellner, Barkeeper sowie Betreiber von Fitness-Studios gegen neue Corona-Einschränkungen. Sie forderten finanziellen Ausgleich von 80 Prozent für ihre Ausfälle. Laut Branchenangaben sollen 300'000 Menschen betroffen sein. Ausserdem lehnt die Branche den Gebrauch von den zugelassenen 3G-Regeln für den Einritt von geimpften, genesenen oder getesteten Kunden in Lokalen ab. Die Regierung hat am Dienstag angesichts der steigenden Infektionsraten die Schliessung von Gaststätten ab 23:00 Uhr angeordnet. Auch die Zahl der Teilnehmer an privaten Feiern wie Hochzeiten wurde auf höchstens 30 begrenzt. Weiter dürfen Fitnessstudios nur zu 30 Prozent ausgelastet werden. Legende: Die Demonstranten hielten Plakate mit Aufschriften wie «Wir wollen arbeiten» und «Freiheit für das Wirtschaftsleben» hoch. Keystone

17:44 Swiss Olympic begrüsst Ausweitung der Zertifikatspflicht Swiss Olympic schreibt in einer Mitteilung, dass es für den Schweizer Sport enorm wichtig sei, dass es nicht zu weiteren Einschränkungen aufgrund hoher Corona-Fallzahlen komme. Der Dachverband sehe in der Ausweitung der Zertifikatspflicht eine nachvollziehbare Massnahme, die hoffentlich zur Eindämmung der Pandemie beitrage. Man habe sich deshalb in Absprache mit mehreren Sportverbänden bereits in der Vernehmlassung Ende August für die Ausweitung der Zertifikatspflicht in diesem Rahmen ausgesprochen, sollte die Zahl der Neuansteckungen hoch bleiben. Weiter schreibt der Dachverband: «Dass Anlässe mit beständigen Gruppen von bis zu 30 Personen auch drinnen nach wie vor ohne Zertifikat stattfinden können, gewährleistet, dass etwa Vereinstrainings weiterhin ohne erhöhten Aufwand durchgeführt werden können». Er ruft alle Sportler auf, sich impfen zu lassen.

16:41 Gastrosuisse enttäuscht über Bundesrats-Entscheid Für Gastrosuisse sei der heutige Entscheid des Bundesrats, die Covid-Zertifikatspflicht ab Montag auch aufs Gastgewerbe auszuweiten, schwer nachvollziehbar. «Dieser Entscheid ist unverhältnismässig und führt zu einer krassen Ungleichbehandlung der Bevölkerung», sagt Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse. Viele Betriebe werden zusätzliche massive Umsatzeinbussen haben, schreibt der Verband in einer Medienmitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Gastrosuisse fordert, dass der Bund für die Umsatzeinbussen aufkommt.

16:00 Hat der Beschluss einen Einfluss auf die Abstimmung am 28. November? Guy Parmelin erklärt, dass der Bundesrat aufgrund der aktuellen Situation entscheide und nicht basierend auf anstehende Abstimmungen. Der Bundesrat habe nicht diskutiert, ob die heutige Entscheidung einen Einfluss auf die Abstimmung vom 28. November, Link öffnet in einem neuen Fenster habe. Alain Berset ergänzt, dass die Zertifikatspflicht nichts mit der Abstimmung im November zu tun habe. Heute gehe es um den Schutz des Gesundheitssystems, die Abstimmung im November habe Massnahmen für das kommende Jahr im Fokus. [Drei Abstimmungsvorlagen am 28.11.2021, darunter die Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz), Stichworte: Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen.]

15:56 Wieso gibt es keine Zertifikatspflicht in Alters- und Pflegeheimen? Alain Berset antwortet, diese Regelung falle in erster Linie in die Zuständigkeit der Kantone. Es gebe aber in den Altersheimen auch eine sehr hohe Durchimpfung. Empfehlungen des Bundes gebe es aber und die seien sehr deutlich, ergänzt Virginie Masserey (BAG): «Wir empfehlen Besucherinnen und Besuchern die Zertifikatspflicht oder wenigstens einen negativen Test». Die aktuelle Situation in den Altersheimen sei sehr gut, man mache viel für den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und die Massnahmen würden auch wirken: Es gebe aktuell wenige Ausbrüche, so Masserey.

15:54 Weiss mein Arbeitgeber künftig, ob ich geimpft bin oder nicht? Es gibt keine Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber kann mit dieser gesetzlichen Grundlage den Impfstatus abfragen, muss aber nicht. Bei einer ungeimpften Person kann der Arbeitgeber bestimmen, dass eine Maske am Arbeitsplatz getragen werden muss. Die Arbeitnehmenden müssten jedoch über die Regeln informiert werden, sagt Boris Zürcher (Seco). Alain Berset betont, dass die Anwendung der Zertifikatspflicht einfach sei. Beim Einchecken in einem Hotel müsse das Zertifikat nur einmal vorgewiesen werden und danach sei der Impfstatus klar. Michael Gerber (BAG) ergänzt, dass im normalen Covid-Zertifikat mehr Daten bekannt seien als im Covid-Zertifikat light. Dabei stehe der datensparsame Umgang für Arbeitgeber im Vordergrund: Falls ein Arbeitgeber wissen müsse, ob der Arbeitnehmer geimpft, getestet oder genesen ist, weil er Coronatests anbieten möchte, sei der Arbeitgeber auf das normale Covid-Zertifikat angewiesen.

15:50 Braucht es nicht nationale Grundregeln an Schulen? Lukas Engelberger (GDK) unterstützt Routinetests an Schulen, die dazu beitragen können, Ansteckungen an Schulen zu vermeiden. Bei den Hochschulen sei das Risiko mit Verwirrungen wegen kantonalen Bestimmungen weniger hoch, weil es in der Schweiz nicht so viele Hochschulen gebe. Ausserdem besuche ein Student oder eine Studentin in der Regel nur eine Hochschule.

15:48 Was, wenn Terrassen-Gäste zur Toilette gehen? Was ist mit Gästen in einem Aussenbereich eines Restaurants, wenn sie nach drinnen auf die Toilette gehen, fragt ein Journalist. Der Gang zu den Toiletten für Gäste auf den Terrassen sei nicht Teil der Zertifikatspflicht, erklärt Rechtsexperte Michael Gerber (BAG): «Das kann man mit der Maskenpflicht lösen». Und was wäre mit dem Betreiber eines Betriebs, der ja kein Angestellter ist? Dieser würde in die «3G»-Regelung fallen und demnach zertifikatspflichtig sein, sagt Michael Gerber.

15:46 Dezentrale Impfmöglichkeiten sind wichtig Berset betont, dass dezentrale Impf-Möglichkeiten wichtig seien. Das Angebot der Impfzentren genüge nicht. Deshalb müsse alles daran gesetzt werden, dass durch die dezentralen Impfangebote zusätzliche Impfungen durchgeführt werden können.

15:42 Sind die Ungeimpften nun der «Feind»? Ob Ungeimpfte nun von der Regierung als «Feind» angesehen würden, will eine Journalistin wissen. Nein, der «Feind» sei natürlich weiterhin das Virus, betont Guy Parmelin. Man wolle vor allem, dass möglichst die gesamte Bevölkerung bald wieder ein normales Leben leben führen könne. Um das möglich zu machen und weitere Schliessungen zu verhindern, brauche es aber Massnahmen, auch wenn sie Einschränkungen mit sich bringen würden – wie eben nun die Ausweitung der Zertifikatspflicht.

15:39 Was gilt für die touristischen Bahnen wie etwa Seilbahnkabinen? Michael Gerber (BAG) erklärt, dass die Personenbeförderungen im öffentlichen Verkehr vom Zertifikat ausgenommen seien. Es gelte dort die Abstandsregel und eine allgemeine Maskenpflicht, aber keine Zertifikatspflicht.

15:36 Gibt es die Option, dass bald «2G» gilt und nicht mehr «3G»? Eine Journalistin will wissen, ob es nicht Sinn mache, auf die «2G»-Regel zu wechseln, also nur noch für Genesene und Geimpfte ein Zertifikat ausstellen würde, aber nicht mehr für Getestete. Das sei beim Bundesrat kein Thema gewesen, antwortet Alain Berset.