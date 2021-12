Grossbritannien verzeichnete am Mittwoch mit 78'610 Fällen die höchste je innerhalb eines Tages registrierte Zahl an Neuinfektionen. Die Zahl von Fällen mit der Omikron-Variante verdopple sich derzeit in weniger als zwei Tagen, fuhr Johnson fort. Auch bei den Krankenhauseinweisungen sei ein Anstieg zu verzeichnen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat vor einer massiven Welle an Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus in Grossbritannien gewarnt. «Die Omikron-Welle schwappt weiterhin durch das ganze Vereinigte Königreich», sagte der konservative Politiker bei einer Pressekonferenz im Regierungssitz Downing Street. Er bat die Briten darum, sich eine Booster-Impfung zu holen.

Manche Kantone haben angekündigt, die Weihnachtsferien der Schulen früher zu beginnen, beziehungsweise diese zu verlängern. Zudem ist noch nicht klar, wie es nach den Ferien weitergeht. Für die Eltern stellt das eine grosse Herausforderung dar. Auch für die Schulen ist es eine schwierige Situation. Man dürfe nicht kurzfristig hin und her wechseln, so Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. «Jetzt muss geklärt werden, wie es nach den Ferien weitergeht.»

Tanja Stadler gibt in «10 vor 10» zudem Einblicke in ihre Arbeit, beantwortet Zuschauerfragen und erklärt, wie in einem Sequenzierungslabor die Proben untersucht werden, um zu sehen, um welche Variante es sich handelt.

19:30

Weltweit 120 Unternehmen könnten mRNA-Impfstoffe herstellen

Gemäss einer Studie von Human Rights Watch (HRW) wären mindestens 120 Pharmaunternehmen in Asien, Afrika und Lateinamerika in der Lage, mRNA-Impfstoffe herzustellen. Davon sind 89 in Indien und China angesiedelt, weitere unter anderem in Vietnam, Ägypten, Senegal und Brasilien. Ihnen fehle nur die Technologie der Firmen, die mRNA-Impfstoffe entwickelt haben, teilte die Menschenrechtsorganisation in einem Schreiben, Link öffnet in einem neuen Fenster mit.

Deshalb appellierte die HRW an die Firmen und Regierungen Deutschlands und der USA, diesen Technologietransfer zu ermöglichen. In einem offenen Brief fordert die HRW den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz auf, alle Massnahmen zu ergreifen, damit die deutschen Entwickler von mRNA-Impfstoffen Technologietransfers ins Ausland vornehmen und die breitere Herstellung der Vakzine unterstützen. Denn Moderna sowie Biontech und Pfizer hätten nur drei bis sieben Monate für den Technologietransfer benötigt, um die Impfstoffe in eigenen neuen Fabriken herzustellen.