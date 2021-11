Der Ticker startet um 5:36 Uhr

22:18 Griechenland verschärft Massnahmen für Ungeimpfte Wegen der hohen Corona-Inzidenz in seinem Land hat der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis beschlossen, die Einschränkungen für ungeimpfte Bürger zu verschärfen. Nur Geimpften wird es ab Montag erlaubt sein, in geschlossene öffentliche Räume einzutreten, dazu zählen Kinos, Theater, Bars, Tavernen, Friseure und Sporthallen, wie Mitsotakis in einer Ansprache im Staatsrundfunk mitteilte. Bislang war das auch Ungeimpften mit einem nicht mehr als 48 Stunden alten negativen Corona-Test möglich. Zudem müssten alle Menschen, die über 60 Jahre alt sind, die dritte Impfung spätestens sieben Monate nach der Zweitimpfung machen. Andernfalls würden ihre Impfbescheinigungen nicht mehr gelten, teilte Mitsotakis weiter mit. Er werde der EU-Kommission vorschlagen, dass diese Massnahme europaweit gelten solle. «Nur so werden wir bessere Weihnachten feiern können.» Diejenigen, die noch zögerten, sich impfen zu lassen, würden «anders denken, wenn sie hören, was die Ungeimpften, die erkrankt sind, in den Intensivstationen erlebten», sagte Mitsotakis.

20:54 SRF-Korrespondentin: «Deutsches Infektionsschutzgesetz könnte scheitern» Segnet der deutsche Bundesrat – also das Parlament der Länderregierungen – das neue Infektionsschutzgesetz ab, das unter anderem die 3G-Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz mit sich bringt? Die Sondersitzung vom Freitag wird es weisen. Schon jetzt sagt Bettina Ramseier, SRF-Korrespondentin in Berlin: Ein Scheitern wäre möglich. «Das Risiko ist reell. Vor allem, weil die CDU explizit gegen das neue Gesetz ist.» Doch gleichzeitig gibt Ramseier zu bedenken: Das Notrecht, das aktuell gilt, läuft nächste Woche automatisch aus. Dies bedeutet: Von da an würden jegliche gesetzliche Grundlagen für Corona-Massnahmen fehlen. «Dies in der jetzigen Situation zu riskieren, wäre schon ziemlich tollkühn», folgert Ramseier. Noch-Kanzlerin Angela Merkel habe von einer hochdramatischen Situation gesprochen, die sich mit einer höheren Impfquote hätte vermeiden lassen. Da nun vielerorts 2G-Regeln gelten sollen, macht es den Anschein, als werde die Impfpflicht quasi durch die Hintertür eingeführt. Ramseier: «Dabei wäre die Mehrheit der Deutschen für eine Impfpflicht.» 01:53 Video Bettina Ramseier: «Die Mehrheit wäre für eine Impfpflicht» Aus Tagesschau vom 18.11.2021. abspielen

20:28 Neue Belege: Tiermarkt dürfte Ursprungsort des Virus sein Ein Evolutionsbiologe der Universität Arizona liefert im Fachjournal «Science», Link öffnet in einem neuen Fenster Belege dafür, dass das Coronavirus wahrscheinlich auf dem Huanan-Tiermarkt in Wuhan seinen Ursprung hatte. Michael Worobey führt Ereignisse auf, die sich im Dezember 2019 und Januar 2020 in Wuhan abgespielt haben und rekonstruiert eine Zeitleiste der ersten Corona-Infektionen. Dass die meisten frühen symptomatischen Fälle mit dem Tiermarkt in Verbindung gebracht werden konnten, sei ein «starkes Indiz» dafür, dass die Pandemie dort ihren Anfang nahm, schlussfolgerte der Wissenschaftler. Dass bislang eindeutige Beweise fehlen, liegt auch daran, dass der Markt schnell geschlossen wurde – es konnten keine Proben von Tieren entnommen werden. Dies bedeute jedoch nicht, dass das Rätsel um den Ausbruch niemals gelöst werden könne, so der Forscher. Ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durfte erst mehr als zwölf Monate nach Ausbruch der Pandemie nach China reisen. Im Anschluss teilte das Team mit, dass nicht völlig klar sei, ob der Markt der tatsächliche Ursprungsort der Pandemie war. Eine weitere Untersuchung vor Ort will China nicht zulassen. 02:01 Video Aus dem Archiv: WHO vermutet Ursprung des Virus im Tierreich Aus Tagesschau vom 30.03.2021. abspielen

20:00 Weihnachtsmärkte setzen Corona-Zertifikat unterschiedlich ein Vielerorts beginnen bald die Lichter der Weihnachtsmärkte zu leuchten. Und vielerorts ist für den Zutritt aufs Areal ein Corona-Zertifikat nötig. So gelten die 3G-Regeln beispielsweise am Basler Weihnachtsmarkt, der vom 25. November bis 23. Dezember stattfindet. Eine Zugangskontrolle gibt es auch im Wienachtsdorf auf dem Zürcher Sechseläutenplatz, das zur selben Zeit seine Tore öffnet. Am Christchindli-Märt in Bremgarten dagegen, der vom 2. bis 5. Dezember dauert, braucht es den 3G-Nachweis nur in Innenräumen und Restaurants. Dafür gilt auf dem Marktgelände eine Maskenpflicht. «Schweiz aktuell» hat mit Verantwortlichen darüber gesprochen, wie sie dem Marktgeschehen unter Zertifikatsbedingungen und der aktuellen Pandemiesituation entgegenblicken. 03:29 Video Weihnachtsmärkte setzen Corona-Zertifikat unterschiedlich ein Aus Schweiz aktuell vom 18.11.2021. abspielen

19:36 Auch die Slowakei lässt Ungeimpfte bald aussen vor Nach Österreich setzt nun auch die Slowakei auf einen Lockdown für Ungeimpfte. «Dieser erfolgt zu deren eigenen Schutz», sagte Ministerpräsident Eduard Heger am Donnerstag. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf ab Montag weder an Massenveranstaltungen teilnehmen noch Gastronomielokale, Hotels oder Einkaufszentren betreten. Einkäufe von Lebensmitteln und anderen unentbehrlichen Gütern bleiben unter Einhaltung von Hygienemassnahmen erlaubt. Ist kein Homeoffice möglich, dürfen Ungeimpfte mit Coronatest arbeiten gehen. Mit Geimpften gleichgestellt werden Menschen, die Covid vor maximal 180 Tagen durchgemacht haben. Erst vergangene Woche hatte das Parlament in Bratislava ein Gesetz beschlossen, das Arbeitgebern erlaubt, Mitarbeitende ohne 3G-Nachweis auszusperren, ohne ihnen Lohnersatz zahlen zu müssen. Inzwischen stehen in der Slowakei 400 Soldaten zur Unterstützung des Gesundheitspersonals im Einsatz. Zum Schutz der Pflegeangestellten wurde die Polizeipräsenz erhöht – Grund dafür sind häufiger gewordene Angriffe von Impfgegnern.

19:02 Corona-Massnahmen: Deutsche Bundesländer straffen die Zügel Die Bundesländer wollen Beschäftigte unter anderem in Spitälern und Pflegeheimen zur Corona-Impfung verpflichten. Die Pflicht soll bei Kontakt zu besonders gefährdeten Personen gelten, wie der Vorsitzende der Ministerpräsidenten-Konferenz Hendrik Wüst (CDU) im Anschluss an die Beratungen von Bund und Ländern sagte. Zudem sollen bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken nach dem Willen von Bund und Ländern einheitlich schärfere Massnahmen greifen, wie Kanzlerin Angela Merkel sagte. Die Konferenz vereinbarte dafür drei Stufen mit jeweils weitergehenden Beschränkungen. Ausschlaggebend dafür ist die für das jeweilige Bundesland ausgewiesene Hospitalisierungsrate. Bereits beim Überschreiten des ersten Schwellenwertes haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Veranstaltungen oder Restaurants. Audio Neue Pandemieregeln in Deutschland 04:31 min, aus Echo der Zeit vom 18.11.2021. abspielen. Laufzeit 04:31 Minuten.

18:35 Ungarn beschliesst Maskenpflicht und setzt teils auf 2G Angesichts steigender Neuinfektionen verhängt Ungarns Regierung eine Maskenpflicht für geschlossene Räume. Die Regelung trete am Samstag in Kraft, ausgenommen seien lediglich Büros sowie Sporthallen, hiess es am Donnerstag in Budapest. Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern werden ausserdem für Geimpfte oder Genesene beschränkt. Im Zehn-Millionen-Einwohner-Land sind am Donnerstag 10'767 Neuansteckungen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet worden. Etliche Spitäler klagen über eine Überlastung der Intensivstationen. Seit einer Woche erliegen täglich mehr als 100 Menschen den Folgen einer Corona-Infektion. Nach Ansicht von Experten reagiert die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu zögerlich auf die erneut zunehmende Wucht der Pandemie. Zugleich lässt die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu wünschen übrig: Nur 60 Prozent der Menschen sind vollständig geimpft. Legende: Eine Pflegerin lässt sich in Budapest gegen Corona impfen. Reuters

17:57 Deutscher Bundestag macht sich für 3G am Arbeitsplatz stark Wie soll man auf die steigenden Corona-Neuinfektionen und die überfüllten Spitäler reagieren? Darüber streitet derzeit Deutschlands Politik. Am Donnerstag hat der Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet – eine neue Rechtsgrundlage für künftige Massnahmen zur Pandemiebekämpfung. Damit soll im ganzen Land 3G eingeführt werden, also auch am Arbeitsplatz und im öffentlichen Verkehr. Einen Lockdown aber soll es nicht mehr geben. Dem Gesetz muss nun noch der Bundesrat – also das Parlament der Länderregierungen – zustimmen, der sich am Freitag zu einer Sondersitzung trifft. Mehr über den Entscheid des Bundestags zu 3G am Arbeitsplatz und weiteren Beschlüssen lesen Sie in unserem Artikel. 01:53 Video Deutschlands Bundestag streitet über Corona-Massnahmen Aus Tagesschau am Vorabend vom 18.11.2021. abspielen

17:42 Italien: Rufe nach Einschränkungen für Ungeimpfte werden laut Vor allem Regionalpolitiker fordern von der italienischen Regierung in Rom Einschränkungen für Impfgegner, damit es zu keinen grösseren Lockdowns im anstehenden Winter kommt. «90 Prozent der Italiener dürfen nicht in Schach gehalten werden von 10 Prozent, die die Wichtigkeit der Impfung nicht verstehen und der Mehrheit ihre Regeln diktieren wollen», hat Giovanni Toti (Forza Italia), der Präsident der Region Ligurien, am Donnerstag auf Twitter geschrieben, Link öffnet in einem neuen Fenster. Toti forderte ein Treffen der Regionen mit Ministerpräsident Mario Draghi, um weitere Massnahmen zu diskutieren. Politiker der mitregierenden Sozialdemokraten forderten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa schärfere Kontrollen an den Grenzen zu stark betroffenen Ländern wie Österreich. Einreisende nach Italien, auch Touristen, müssen negativ getestet, geimpft oder genesen sein. In Italien entscheidet ein Farbsystem, welche Covid-Restriktionen gelten – aktuell stehen alle Regionen auf der niedrigsten Stufe weiss. 02:58 Video Aus dem Archiv: Europäische Länder verschärfen Corona-Massnahmen Aus 10 vor 10 vom 12.11.2021. abspielen

16:56 Salzburg geht ab Montag in den Lockdown Der angekündigte Corona-Lockdown im österreichischen Bundesland Salzburg soll am Montag beginnen und möglichst bis Weihnachten wieder aufgehoben sein. Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer gab am Donnerstag bekannt, dass in Oberösterreich dieselben Massnahmen geplant seien. Die beiden Regionen kämpfen bundesweit mit den höchsten Infektionszahlen und mit vollen Kliniken. «Daher haben wir gar keine Alternative, als diesen Lockdown zu verhängen», sagte Haslauer während einer Pressekonferenz in Salzburg. Die oberösterreichische Landesregierung wollte sich am Abend zu der Massnahme äussern, die nur eine Woche nach dem Beginn des österreichweiten Lockdowns für Ungeimpfte in Kraft treten soll. Während des regionalen Lockdowns für alle bleiben nur Supermärkte, Drogerien und Apotheken offen. Der übrige Handel und die Gastronomie müssen schliessen. Die Menschen dürfen ihr Zuhause nur für dringende Besorgungen, für Bewegung sowie für den Weg zur Arbeit oder aus medizinischen Gründen verlassen. Auch Schulen müssen schliessen. Legende: Wilfried Haslauer sieht in seinem Bundesland derzeit keine Alternative zu einem Shutdown. Keystone

16:27 Pandemie wütet in Russland weiter Russland verzeichnet erneut einen Höchststand bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Nach Angaben der Behörden vom Donnerstag sind innerhalb eines Tages 1251 Menschen verstorben – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Insgesamt gibt es in Russland offiziellen Zahlen zufolge bisher mehr als 260'000 Coronatote. Es wird aber von einer weitaus grösseren Dunkelziffer ausgegangen. In Russland sind laut Statistik erst 40 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, obwohl das Land mit seinen 146 Millionen Einwohnern über fünf Corona-Impfstoffe verfügt. Trotz einer von Präsident Wladimir Putin verordneten arbeitsfreien Woche und Teil-Lockdowns in mehreren Regionen vor gut zwei Wochen sind die Zahlen weiter dramatisch hoch. Am Donnerstag wurden landesweit mehr als 37'000 Neuinfektionen gemeldet. Audio Aus dem Archiv: Russische Arbeitnehmer müssen eine Woche lang zuhause bleiben 05:41 min, aus SRF 4 News aktuell vom 22.10.2021. abspielen. Laufzeit 05:41 Minuten.

16:04 In Grossbritannien breitet sich die Delta-Subvariante aus Die Delta-Subvariante des Coronavirus AY.4.2 ist in Grossbritannien unterdessen für mehr als jede zehnte Neuinfektion verantwortlich. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten React-Studie des Imperial College London, Link öffnet in einem neuen Fenster hervor. Demnach konnten 11.8 Prozent von 841 sequenzierten positiven Proben der Subvariante AY.4.2 zugeordnet werden. Insgesamt waren für die Studie PCR-Tests von mehr als 100'000 Menschen ausgewertet worden, von denen knapp 1400 ein positives Ergebnis hatten. Die Subvariante breitet sich der Studie zufolge wohl schneller aus als die bisher vorherrschende Delta-Variante. Gleichzeitig seien symptomatische Erkrankungen seltener. Auch typische Symptome wie Verlust oder Veränderung des Geruchs- und Geschmackssinns, Fieber und Husten kämen weniger oft vor. Die Subvariante AY.4.2 wird von der Weltgesundheitsorganisation bislang nicht als besorgniserregend eingestuft. Im Gespräch mit SRF News hat Richard Neher, Mitglied der Corona-Taskforce des Bundes, kürzlich erklärt, was man bisher über die Delta-Subvariante weiss. Audio Aus dem Archiv: Britische Studie untersucht Corona-Ansteckungen im Haushalt 02:04 min, aus Echo der Zeit vom 28.10.2021. abspielen. Laufzeit 02:04 Minuten.

15:31 Tschechien: Fürs Hotel oder den Coiffeur brauchts 2G-Nachweis Es hat sich abgezeichnet und ist nun bestätigt: Tschechien führt ab Montag in vielen Bereichen die 2G-Regel ein. «Wir haben uns vom bayerischen Modell inspirieren lassen», sagte der geschäftsführende Ministerpräsident Andrej Babis am Donnerstag. Wer eine Gaststätte oder ein Hotel besuchen will, muss also ab nächster Woche vollständig geimpft oder genesen sein – ein negativer Test reicht nicht mehr. Dies gilt auch für den Coiffeurbesuch sowie für Grossveranstaltungen. Zudem sollen wieder flächendeckend Schnelltests in Firmen eingeführt werden. Derzeit sind erst 6.2 Millionen des 10.7-Millionen-Einwohner-Landes vollständig geimpft. Wegen überlasteten Spitälern stehen seit Montag wieder Soldaten im Gesundheitswesen im Einsatz. Mehr zur internationalen Corona-Lage finden Sie hier. Legende: Im Hauptbahnhof von Prag hat Tschechien ein Impfzentrum eingerichtet. imago images

15:12 Wegen Homeoffice steigt bei Firmen das Risiko für Cyberattacken Auch bei kleinen Firmen mit 4 bis 49 Angestellten hat das Homeoffice durch die Pandemie vermehrt Einzug gehalten: Vor der Coronakrise arbeiteten 10 Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus – unterdessen hat sich der Wert bei 20 Prozent eingependelt, wie das Marktforschungsinstitut GFS Zürich mittels einer Umfrage unter 500 Geschäftsführern, Link öffnet in einem neuen Fenster herausgefunden hat. Die neue Untersuchung zeigt weiter: Auch die Zahl der von Cyberangriffen betroffenen Betriebe ist gestiegen – von 25 auf 36 Prozent. Rechnet man diesen Wert hoch, so kommt GFS auf rund 55'000 betroffene KMUs im laufenden Jahr. Im Homeoffice sei die IT-Infrastruktur in der Regel angreifbarer, sagte Andreas Hölzli, Leiter Kompetenzzentrum Cyber Risk Mobiliar, bei der Präsentation der Ergebnisse. Oft würden eigene Geräte genutzt, die zumeist weniger geschützt seien als von Spezialisten gepflegte Geschäftsgeräte. Einen klaren statistischen Zusammenhang zwischen dem vermehrten Arbeiten im Homeoffice und der gestiegenen Zahl der Angriffe konnte die Studie allerdings nicht belegen. 36:00 Video Aus dem Archiv: Homeoffice oder zurück ins Büro? Aus Eco Talk vom 08.11.2021. abspielen

14:29 Engpässe in Spitälern: Griechenland beruft Privatärzte ein Um die wegen der Pandemie übermüdeten Ärzte staatlicher Spitäler zu entlasten, hat die griechische Regierung am Donnerstag den Weg geebnet, um Privatärzte zum Dienst verpflichten zu können. Das Gesundheitsministerium könne entscheiden, welche Ärzte nötig seien und sie in staatliche Krankenhäuser einberufen, sagte der griechische Gesundheitsminister Thanos Plevris zum Nachrichtensender Skai. Hauptsächlich seien Anästhesisten und Pneumologen gefragt. Laut Juristen droht bei Verweigerung eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren. Vor allem in Nordgriechenland sind die Spitäler seit Wochen restlos überfüllt. Die Regierung in Athen hatte darum bereits Anfang November Privatärzte aufgerufen, sich freiwillig zum Dienst zu melden. Es hätten sich aber nur rund 40 Mediziner gemeldet. Das Gesundheitssystem benötigt nach Angaben der Verbände der Krankenhausärzte aber mindestens 150 zusätzliche Kollegen.

14:02 Baselland setzt in Heimen und Spitälern auf 3G Im Kanton Baselland gilt ab Freitag für Besuche in Alters- und Pflegeheimen sowie in Spitälern eine Zertifikatspflicht. Zudem müssen sich Mitarbeitende von Heimen und Spitälern mit engem Kontakt neu zweimal wöchentlich testen lassen. Aufgrund der angespannten epidemiologischen Lage und der Ausbrüche des Virus in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen verstärke die Regierung die Schutzmassnahmen in Einrichtungen mit besonders vulnerablen Personengruppen, teilt die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion mit. Die Verordnung gelte bis auf Weiteres. Die Testpflicht gilt auch für geimpfte Mitarbeitende von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie Heimen der Behindertenhilfe «mit Schwerpunkt in der Behandlungspflege oder der Betreuung von besonders gefährdeten Personen». Von der Testpflicht ausgenommen sind genesene Mitarbeitende.

13:31 Das BAG meldet 6017 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat am Donnerstag 6017 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4093 . Das sind 44 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 13 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 564.36 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 69 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 40 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 16 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 756 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 32 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 148 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 21 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 17 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 9 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 7 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 12.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 35'322 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 18 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'501'208 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 25'409 Personen pro Tag geimpft. Das sind 90.2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 65.1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 1.8 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:59 Ende der Medienkonferenz Damit endet die heutige Pressekonferenz von Berset und Engelberger. Wir halten Sie weiterhin hier im Liveticker über aktuelle Ereignisse rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

Die wichtigsten Themen, die beim Austausch zwischen dem Gesundheitsminister und den kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren zur Sprache kamen, finden Sie in unserer Zusammenfassung zur Medienkonferenz.

12:57 Wird Homeoffice bald wieder zur Pflicht? «Da nichts mehr geschlossen ist und die Gesellschaft wieder breit funktioniert, ist es viel schwieriger geworden, nachzuvollziehen, wo sich die Menschen angesteckt haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass eine Homeoffice-Pflicht wieder zum Thema wird, falls sich die Lage in der fünften Welle weiter verschärft», beantwortet Alain Berset die Frage. 01:52 Video Alain Berset: «Ich könnte mir vorstellen, dass Homeoffice wieder zum Thema wird» Aus News-Clip vom 18.11.2021. abspielen