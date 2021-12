Der Ticker startet um 5:55 Uhr

6:11 China und EU mit Abstand grösste Hersteller von Corona-Impfstoffen China und Europa sind weltweit die grössten Produzenten von Impfstoffen gegen das Coronavirus, gefolgt von Indien und den USA. Das geht aus Analysen hervor, die der Datenverarbeiter Airfinity am Donnerstag in Genf vorstellte. Dies berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Demnach wird die Produktion allein in diesem Monat etwa 1.4 Milliarden Dosen betragen. Damit wären es dann seit Beginn des Jahres gut elf Milliarden insgesamt. Davon wurden nach diesen Analysen rund 4.5 Milliarden Dosen in China hergestellt und knapp 2.3 Milliarden im europäischen Wirtschaftsraum. Für Indien bezifferte das Unternehmen die Produktion auf knapp 1.6 Milliarden, für die Vereinigten Staaten auf knapp 950 Millionen. Bei gleichbleibender Produktion würden bis Ende Juni 2022 weitere 8.7 Milliarden Dosen produziert, sagt Airfinity voraus. Wenn Hersteller einen Teil ihrer Kapazitäten auf einen an die Omikron-Variante des Virus angepassten Impfstoff umstellen müssten, würden 3.7 Milliarden Impfdosen weniger produziert.

3:54 EU-Länder wollen 180 Millionen Dosen mit angepasstem Impfstoff anschaffen Die EU-Mitgliedsstaaten wollen einen Impfstoff beschaffen, der an die Omikron-Variante des Coronavirus angepasst ist. Das sagte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Gipfel in Brüssel. Die EU habe bei Biontech/Pfizer eine Bestellung von 180 Millionen Dosen aufgegeben, so von der Leyen weiter. Gemäss eines bestehenden Vertrags würden die Impfstoffe innerhalb von 100 Tagen an neue Varianten angepasst. Diese Möglichkeit würden die EU-Staaten nun nutzen. Legende: «Wir wissen, dass die Omikron-Variante uns wirklich bedroht», sagte von der Leyen. Sie verbreite sich mit einer extrem schnellen Geschwindigkeit und es bestehe möglicherweise das Risiko, dass sie zumindest teilweise den Impfschutz umgehe. Reuters

1:25 Joe Biden sagt, Ungeimpften drohe im Winter schwere Krankheit und Tod Angesichts der beginnenden Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in den USA hat Präsident Joe Biden Ungeimpfte vor einem «Winter schwerer Krankheitsverläufe und Todesfälle» gewarnt. Ungeimpfte brächten sich selbst und ihre Familien in Gefahr und drohten die Spitäler an ihre Kapazitätsgrenzen zu bringen, sagte Biden im Weissen Haus. Omikron breite sich in den USA bereits aus. Der beste Schutz gegen die neue Variante sei die vollständige Impfung und ein Booster, so der US-Präsident weiter. Omikron werde sich schon ab Januar «viel schneller» verbreiten. Legende: Aber es gebe auch gute Nachrichten, so Biden. Wer geimpft sei und den Booster bekommen habe, sei gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt. Reuters

22:55 Kommt morgen die 2G-Regel oder ein Teil-Schliessung? Seit drei Tagen stagnieren die Corona-Infektionszahlen in der Schweiz – allerdings auf hohem Niveau. Gleichzeitig sind die Intensivstationen so ausgelastet wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Kurz vor den Festtagen muss der Bundesrat am Freitag einen Entscheid fällen: 2G-Regel, Teil-Schliessung und Homeoffice-Pflicht stehen zur Diskussion. Im Bundeshaus bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern gehen die Meinungen über mögliche Massnahmen auseinander. Bundeshaus-Korrespondentin Nathalie Christen vermutet, dass es dem Bundesrat durch die aktuell stagnierenden Fallzahlen leichter fallen wird, den Kantonen entgegenzukommen und momentan auf Teilschliessungen verzichten wird. Sie schätzt jedoch die Einführung der 2G-Regel mit Maske in öffentlichen Innenräumen wie Restaurants, Theater oder Fitnesscenter als realistisch ein. 05:52 Video Vor Weihnachten drohen schärfere Corona-Massnahmen wie 2G-Regel Aus 10 vor 10 vom 16.12.2021. abspielen

22:23 US-Experten empfehlen mRNA-Impfstoffe gegenüber Johnson-Impfstoff Externe Berater der US-Seuchenbehörde CDC empfehlen US-Bürgerinnen und Bürgern, die mRNA-Impfstoffe von Firmen wie BioNTech, Pfizer und Moderna gegenüber dem Vakzin von Johnson & Johnson (J&J) vorzuziehen. Die Entscheidung der Experten des Beratungskomitees für Immunisierung fiel einstimmig, eine Zustimmung der CDC steht noch aus. Hintergrund des Entscheides sind seltene Blutgerinnsel beim J&J-Impfstoff. Deren Auftreten ist der CDC zufolge offenbar höher als zunächst angenommen. In den USA sollen nach Angaben der Behörde mindestens neun Personen daran gestorben sein.

21:35 Slowakei: Ex-Regierungschef vor Corona-Demo festgenommen Der frühere Regierungschef Robert Fico ist in der Slowakei vor laufenden Kameras festgenommen worden. Der Chef der linkspopulistischen Oppositionspartei hatte zu einer Protestveranstaltung gegen die Corona-Politik der Regierung aufgerufen. Kurz zuvor führten Polizisten den 57-Jährigen jedoch ab. In der Slowakei gilt seit dem 25. November ein landesweites Versammlungsverbot. Fico argumentierte, die geplante Demonstration verstosse nicht gegen das Verbot, weil es vor allem in Form eines Autokonvois geplant sei. Die Polizei werde von der Regierung missbraucht, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. «Die ganze Slowakei soll in Direktübertragung sehen, wie die Demokratie zerstört wird», sagte er. Danach stieg er in ein Polizeiauto ein, das ihn zur Vernehmung brachte. Legende: Reuters

20:58 Europäischer Flickenteppich im Reiseverkehr Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante drohen in der EU neue Corona-Auflagen für Reisende. Der EU-Gipfel in Brüssel verständigte sich lediglich darauf, dass Beschränkungen die Bewegungsfreiheit innerhalb der und in die EU nicht «unverhältnismässig» behindern sollten. Jedoch haben gewisse Länder ihre Einreiseregeln bereits verschärft. So hat Frankreich den Reiseverkehr von und nach Grossbritannien wegen der Omikron-Variante eingeschränkt. Wer ab Samstag von Grossbritannien nach Frankreich reist, muss einen negativen PCR- oder Schnelltest vorweisen. Dies gilt sowohl für ungeimpfte als auch geimpfte Reisende. Auch Italien verlangt einen negativen Coronatest von allen Personen, die einreisen wollen. Finnland, Griechenland sowie Irland haben ebenfalls neue Testregimes eingeführt. EU-Korrespondent Michael Rauchenstein schätzt den europäischen Flickenteppich im Reiseverkehr ein. 01:47 Video Flickenteppich in Europas Reiseverkehr: «Weitere Staaten werden Einreisebeschränkungen erlassen» Aus Tagesschau vom 16.12.2021. abspielen

20:29 Flughafenbetreiber und Airlines fordern Aufhebung der Reisebeschränkungen Der Flughafenverband ACI Europe und der europäische Airline-Verband A4E fordern die Regierungen Europas auf, die angesichts der Omikron-Variante eingeführten Reisebeschränkungen aufzuheben. Stattdessen sollten sich die Regierungen darauf konzentrieren, die lokalen Übertragungen mithilfe verstärkter Massnahmen einzuschränken, wie der Flughafenverband in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt. So sollten etwa grosse öffentliche oder private Versammlungen reglementiert, vermehrt Masken getragen und soziale Kontakte begrenzt werden.

19:58 Dänemark plant strengere Coronaregeln nach rekordhohen Fallzahlen In Dänemark sind knapp 10'000 neue Coronafälle an einem Tag registriert worden – so viele wie noch nie innert 24 Stunden. Davon handelt es sich bei rund 3000 Fällen um die Omikron-Variante, wie das nationale Seruminstitut mitteilte. Seit Ende November wurden in dem Land mit knapp sechs Millionen Einwohnern rund 3000 Omikron-Infektionen nachgewiesen. Vor allem sogenannte Superspreader-Events im Nachtleben hätten dazu geführt, dass sich das Virus schnell verbreitet, schrieb das Institut weiter. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte neue Corona-Massnahmen an, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. «Ich habe keinen Zweifel daran, dass neue Massnahmen nötig sein werden, um die Infektionsketten zu durchbrechen», schrieb sie auf Facebook. Details nannte Frederiksen nicht. Legende: Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte verschärfte Corona-Massnahmen an. Reuters

19:27 EU-Behörde gibt grünes Licht für zwei Covid-19-Medikamente Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg für die Zulassung von zwei weiteren Medikamenten zur Behandlung von Covid-19 freigemacht. Mit Xevudy und Kineret könnten Patienten gut behandelt werden, teilte die EMA in Amsterdam mit. Die EU-Kommission muss der Zulassung noch zustimmen. Das aber gilt als Formsache. Mit diesen beiden Präparaten sind dann insgesamt fünf Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Patienten in der EU zugelassen. Xevudy (sotrovimab) kann nach Ansicht der Experten bei Patienten ab 12 Jahren eine Verschlechterung des Zustandes verhindern. Laborstudien deuteten darauf hin, dass Xevudy auch gegen die Omikron-Variante wirksam ist. Das Präparat Kineret könne Patienten mit Lungenentzündung gegeben werden, die Sauerstoff benötigten. Es ist in der EU bereits als Mittel gegen andere Entzündungen zugelassen. Das Mittel des schwedischen Herstellers Orphan Biovitrum AB kann nach Angaben der EMA auch bei Covid-19-Patienten Entzündungen reduzieren und schwere Schäden an Atemwegen verhindern.

18:58 Basel-Stadt muss Bonus für das Gesundheitspersonal finanzieren Der Kanton Basel-Stadt muss einen Bonus für das Gesundheitspersonal finanzieren. Der Grosse Rat hat der Regierung mit 49 zu 46 Stimmen bei 2 Enthaltungen eine entsprechende Motion zur Umsetzung überwiesen. Die Forderung nach der Ausrichtung eines Corona-Bonus für das Personal von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie Spitexorganisationen war von der Gesundheits- und Sozialkommission des Grossen Rats eingebracht worden. Konkret gefordert wurde, dass die betroffenen Institutionen einen Bonus ausrichten sollen, der vom Kanton refinanziert werden soll. Der Regierungsrat und die bürgerlichen Fraktionen sprachen sich gegen einen staatlich finanzierten Corona-Bonus aus. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte) wies darauf hin, dass der Kanton zwar Eigner gewisser Spitäler sei, nicht aber Arbeitgeber des Personals. Es gebe also keine gesetzliche Grundlage zur Gewährung eines Arbeitgeber-Bonus. Gegen die Ausrichtung eines Bonus spricht laut Engelberger auch die Verhältnismässigkeit. Das Gesundheitspersonal sei unterschiedlich stark betroffen gewesen.Zudem seien auch andere Berufsgruppen grossen Belastungen ausgesetzt gewesen, etwa das Verkaufspersonal oder Paketboten.

18:16 Genfer Primarschulkinder dürfen nächste Woche zu Hause bleiben Anders als etwa im Kanton Bern oder Aargau hat in der Westschweiz bislang noch kein Kanton vorzeitige Weihnachtsferien eingeführt. Nun haben der kantonsärztliche Dienst und das Departement für Volksbildung des Kantons Genf beschlossen, den Eltern vom 20. bis 23. Dezember die Möglichkeit zu geben, ihr Kind zu Hause zu betreuen. Grund dafür sei die epidemiologische Lage, da viele Schulkinder krank seien oder sich in Quarantäne befänden. Die Grundschulen bleiben jedoch geöffnet. Für jene Schulkinder, welche dennoch zur Schule gehen, wird der Lehrplan nicht fortgeführt, damit die zu Hause gebliebenen Kinder nicht abgehängt werden. Zusätzlich wurden alle für Januar geplanten Schullager abgesagt, wie der Kanton in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt. Dies betreffe alle Bildungsstufen von der Primarstufe bis zur zweiten Sekundarstufe.

17:22 Initiative gegen Impfpflicht in Bern eingereicht Über 125'200 Menschen haben das Volksbegehren gegen eine Impfpflicht unterschrieben, wie die Freiheitliche Bewegung Schweiz bekannt gab. So wurde die eidgenössische Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» in Bern eingereicht. Sie fordert in der Verfassung das Grundrecht, dass jeder Mensch die Freiheit hat, selbst bestimmen zu können, was in seinen Körper gespritzt oder implantiert wird. «Die betroffene Person darf aufgrund der Verweigerung der Zustimmung weder bestraft werden noch dürfen ihr soziale oder berufliche Nachteile erwachsen», heisst es im Initiativtext. Die Forderung bezieht sich nicht nur auf das Coronavirus, sondern unter anderem auch auf andere Impfstoffe. Legende: Richard Koller, Präsident der Freiheitlichen Bewegung Schweiz (links) und ein Partisan reichen die Unterschriften vor der Bundeskanzlei ein. Keystone

16:51 BAG: Höchste Auslastung auf Intensivstationen seit Pandemiebeginn Seit Ausbruch der Corona-Pandemie waren die Intensivstationen (IPS) noch nie so belegt wie in der letzten Woche: Die Auslastung stieg auf 81 Prozent. Durchschnittlich mussten 273 Covid-Patienten intensiv behandelt werden, das sind 15 Prozent mehr als in der Vorwoche. Wie der neueste Situationsbericht, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt, belegten die Covid-Patientinnen und -Patienten letzte Woche rund 40 Prozent der verfügbaren IPS-Betten. Seit dem 27. Januar wird der Impfstatus der hospitalisierten Personen und der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Bis am vergangenen Sonntag wurden 9875 Hospitalisationen mit bekanntem Impfstatus registriert. Rund 77.5 Prozent der hospitalisierten Personen sind ungeimpft, rund 2.5 Prozent teilweise und rund 20 Prozent sind vollständig geimpft. 04:44 Video Archiv: Coronakrise trifft Spitäler mit voller Wucht Aus 10 vor 10 vom 14.12.2021. abspielen

16:14 Italiens Städte schränken Weihnachtsfeste ein Wegen steigender Coronafälle schränken immer mehr italienische Städte ihre Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten ein. So sagte Bologna die Silvesterfeier auf der Piazza Maggiore ab, wie der Bürgermeister mitteilte. «Wir müssen Gelegenheiten für mögliche Ansteckungen verhindern», begründete er den Entscheid. Rom strich bereits am Mittwoch das traditionelle Silvesterkonzert in der antiken Rennarena Circus Maximus. Damit will die Hauptstadt Italiens Menschenansammlungen vermeiden. Noch einen Schritt weiter ging die süditalienische Region Kampanien, in der Neapel liegt. So soll zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar der Konsum von Alkohol, nicht-alkoholischen Getränken sowie Speisen im öffentlichen Raum ganztags verboten sein – erlaubt sei nur Wasser. Ausserdem seien Feste im Freien, wegen der Gefahr von Menschenansammlungen, ebenfalls untersagt. Vielerorts müssten die Menschen im Freien zudem eine Maske tragen. Auch Mailand und Turin haben diese Regelung in der Vorweihnachtszeit für ihre Stadtzentren beschlossen. In Italien gelten seit dem 6. Dezember 2G und weitere verschärfte Corona-Massnahmen. Legende: In Italien gilt fast überall 2G. So wird die Einhaltung der 2G-Regel auch im öffentlichen Nahverkehr kontrolliert. Reuters

15:42 Kanton Schaffhausen verschärft Coronaregeln an Schulen Der Kanton Schaffhausen weitet ab dem 3. Januar 2022 die Maskentragpflicht auf die Primarschulen aus. Denn bei den vier- bis elfjährigen Schülerinnen und Schülern sei ein besonders sprunghafter Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. Die bestehende Maskenpflicht auf den ersten und zweiten Sekundarstufen wird verlängert. Diese Massnahmen gelten vorerst bis 28. Januar 2022, wie die Schaffhauser Staatskanzlei in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt. Mit der Ausweitung der Maskenpflicht «soll die weitere Verbreitung des Coronavirus eingedämmt, ein möglichst uneingeschränkter Schulbetrieb sichergestellt und die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen geschützt werden», heisst es in der Mitteilung. 10:25 Video Archiv: Corona-Herd Schule: Durchseuchen oder Testen? Aus Rundschau vom 24.11.2021. abspielen

15:05 15 Gesundheitsverbände schreiben offenen Brief an Politik In einem offenen Brief, Link öffnet in einem neuen Fenster wenden sich 15 Verbände des Gesundheitswesens an die Politik, um die Gesundheitsversorgung zu sichern. Durch die hohen Fallzahlen der fünften Welle und dem Behandlungs- und Pflegebedarf der Covid-Patienten sei der sichere Zugang der Bevölkerung zu Gesundheitsdienstleistungen unmittelbar gefährdet. Diese Situation bedrohe die Gesundheit und das Durchhaltevermögen der Gesundheitsfachpersonen. Deshalb fordern die Verbände die politisch verantwortlichen Akteure aller Ebenen auf, sofort Massnahmen zu deren Unterstützung zu beschliessen und umzusetzen. Dabei werden physischer und psychosozialer Schutz der Gesundheitsfachpersonen sowie Perspektiven und Anreize für das Pflegepersonal gefordert. «Wir bitten Sie dringend, diese Massnahmen umzusetzen, um die aktuelle Krise zu bekämpfen und den Grundstein für eine nachhaltig sichere Versorgungsqualität zu legen», begründen die Verbände die Massnahmen. 05:44 Video Archiv: Stephan Jakob: «Es wird sicher eine Triage geben» Aus News-Clip vom 30.11.2021. abspielen

14:38 Wachstum gestoppt – Fallzahlen gehen leicht zurück Beim 7-Tage-Schnitt der vom BAG gemeldeten Fallzahlen kann seit gestern erstmals seit Beginn der fünften Welle im Vergleich zur Vorwoche ein leichter Rückgang festgestellt werden. Die täglich gemeldeten Zahlen stabilisieren sich demnach seit einigen Tagen auf hohem Niveau, über die letzten sieben Tage wurden sogar leicht weniger Fälle gemeldet als in der Woche zuvor. Die Fallzahlen sind in 19 der 26 Kantone rückläufig. Noch vor drei Wochen stieg der 7-Tage-Schnitt um 50 Prozent pro Woche. Weiterhin steigend sind aber die Spitaleintritte, die auch in vergangenen Wellen stets erst verzögert auf die Entwicklung der Fallzahlen reagierten. Auch der Stand der wegen Covid-19 hospitalisierten Personen deutet auf eine Verlangsamung des Infektionsgeschehens hin: Er liegt bei derzeit 1650 Personen. Das ist ein Prozent mehr als in der Vorwoche. Auf den Intensivstationen liegen 13 Prozent mehr Covidpatienten als in der Vorwoche. Die strengeren Massnahmen und das wohl allgemein vorsichtigere Verhalten der Bevölkerung dürften also zu einem Stopp des Wachstums der Fallzahlen beigetragen haben. Wie nachhaltig das sein wird, wird sich weisen müssen – insbesondere auch mit Blick auf die noch ansteckendere Variante Omikron, die sich auch in der Schweiz verbreitet.

14:26 Bern: Eltern können ihre Kinder ab sofort für Impfung registrieren Der Kanton Bern wird die Vorbereitungen für die Kinderimpfungen noch vor Weihnachten abgeschlossen haben. Eltern können ihre Kinder ab sofort auf der kantonalen Impfplattform VacMe, Link öffnet in einem neuen Fenster registrieren, um die Terminbuchung vorzubereiten. Die Kinder werden in der kantonalen Impfgruppe T geführt. Diese Impfgruppe wird nicht weiter unterteilt. Bern rechnet mit 20'000 bis 30'000 Kinderimpfungen. Um den Zugang für Familien mit mehreren Kindern zu erleichtern, werden pro gebuchtem Impftermin zwei Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren aus der gleichen Familie zugelassen. Eine vorgängige Registrierung jedes Kindes über VacMe ist zwingend. Für die Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren wird ausschliesslich der von Swissmedic zugelassene Kinderimpfstoff von Pfizer/Biontech (Comirnaty) verwendet. Die Grundimmunisierung umfasst zwei Impfdosen im Abstand von mindestens 28 Tagen. Der Impfstoff ist aktuell in der Schweiz noch nicht verfügbar und wird Ende Dezember/Anfang Januar 2022 erwartet.