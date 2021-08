Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:46 Tausende Impfgegner demonstrieren in Griechenland Tausende Impfverweigerer haben in Athen und der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki gegen die Corona-Impfpolitik der konservativen Regierung demonstriert. In Athen versammelten sich nach Schätzungen des Staatsfernsehens rund 3000 Demonstranten. In Thessaloniki seien es mehr als 5000 Menschen gewesen, berichteten örtliche Medien. Die konservative Regierung hat es bereits gesetzlich durchgesetzt, dass sich nur noch Geimpfte in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten dürfen. Zudem sollen nicht geimpfte Beschäftigte im Gesundheitssektor vom 1. September an von ihrer Arbeit freigestellt und - solange sie nicht geimpft sind - nicht bezahlt werden. Dies gilt bereits im Bereich Altenpflege seit dem 16. August. Legende: Reuters

20:00 US-Experte Fauci unterstützt Impfpflicht für Schulkinder Der oberste Corona-Experte der US-Regierung, Anthony Fauci, unterstützt angesichts der steigenden Neuinfektionen den Vorschlag einer Impfpflicht für Schulkinder. Das sei eine gute Idee, sagt Fauci dem Sender «CNN». Die USA hätten das bereits seit Jahrzehnten bei Polio, Masern, Mumps, Röteln und Hepatitis so gehandhabt. Bislang können Kinder unter zwölf Jahren keine Impfung erhalten. Dem Sender «ABC» sagt Fauci jedoch, dass bis Anfang Oktober genügend Daten vorliegen sollten, um zu beurteilen, ob das Vakzin sicher für diese Altergruppe sei. Die steigende Zahl der Infektionen beeinträchtigt bereits den Betrieb an den Schulen. Legende: Der oberste Corona-Experte der US-Regierung, Anthony Fauci. Reuters

17:28 Dritte Impfung für Israelis ab zwölf Jahren In Israel können sich nun alle Personen ab 12 Jahren eine dritte Impfdosis gegen Covid-19 spritzen lassen. Das gab das Gesundheitsministerium bekannt. Israel war eines der ersten Länder, das damit begonnen hatte, sogenannte Booster-Impfdosen zu verabreichen – zunächst nur an ältere Bevölkerungsgruppen. Das Ziel dieser dritten Impfdosen ist es, den mit der Zeit nachlassenden Impfschutz wieder aufzubessern.

15:24 Französische Impfbefürworter: Gegner sind in der Minderheit Befürworter der Corona-Schutzimpfung in Frankreich rufen für diesen Montag zu einer Demonstration in Lyon auf. Es gehe angesichts anhaltender Proteste von Impfgegnern darum zu zeigen, dass diese in der Minderheit sind, sagte Mitorganisator Jacques Boucaud dem Sender «France Info». «Wir haben entschieden, uns Gehör zu verschaffen und zu zeigen, dass wir bereit sind, uns impfen zu lassen.» Ein Grossteil der Bevölkerung wolle aus der Situation herauskommen, in der man seit eineinhalb Jahren stecke. «Wir kennen die Erklärungen der Wissenschaftler und die Studien der echten Experten, die zeigen, dass die Impfung der einzige Ausweg aus dieser Pandemie ist.» Empört zeigte sich der Mitorganisator der Kundgebung über die Atmosphäre, die durch den Streit um die Corona-Impfung entstanden sei. Da werde von «Widerstand» und «Diktatur» gesprochen, aber diese Wörter hätten eine Bedeutung. Der Demonstrationsaufruf trägt das Motto «Bürgerliche Brüderlichkeit, alle geimpft für mehr gemeinsame Freiheit». Legende: Reuters / Symbolbild

12:23 Baden-Württemberg diskutiert härtere Regeln für Ungeimpfte Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg, das direkt an die Schweiz grenzt, diskutiert über strengere Massnahmen. Diese sollen für Ungeimpfte gelten und dann ergriffen werden können, wenn sich die Corona-Lage verschlechtert. Laut Medienberichten hat das grün-geführte Sozialministerium des Bundeslandes eine Kontaktbeschränkung für ungeimpfte Erwachsene und ein Besuchsverbot von Restaurants und Konzerten vorgeschlagen.

8:25 Taskforce-Vize: «Es ist ein Kampf um jedes Bett» Der Covid-Taskforce-Vizepräsident und Winterthurer Chefarzt Urs Karrer warnt im Interview mit dem «SonntagsBlick» vor der angespannten Lage in den Spitälern. Derzeit lande mehr als jede vierte Person, die mit Covid-19 ins Spital komme, auf der Intensivstation. Das liege nicht nur daran, dass die Patienten jünger seien und deshalb auf der Intensivstation bessere Überlebenschancen hätten. Die Delta-Variante sei auch krank machender. In seinem Spital in Winterthur sei bereits die Hälfte der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, sagt Karrer. Es sei ein Kampf um jedes Bett auf der Intensivstation.

5:07 Impf-Präsident Berger will Zertifikatspflicht sofort ausweiten Christoph Berger, der Präsident der Schweizer Impfkommission, plädiert für eine sofortige Einführung der Covid-Zertifikatspflicht für Besuche von Restaurants, Kinos, Theatern und kleineren Veranstaltungen. Dies sei unumgänglich, sagt er gegenüber der «SonntagsZeitung». Das Gesundheitswesen stehe an der Grenze zur Überlastung. Es brauche deshalb härtere Massnahmen gegen die vierte Welle und «etwas Druck» auf die Ungeimpften, damit diese sich impfen liessen und noch härtere Massnahmen abgewendet werden könnten. Weiter hält Berger eine Zertifikatspflicht für Berufe mit nahen sozialen Kontakten wie Pflegepersonal, Lehrkräfte oder Gastronomiepersonal für prüfenswert. Eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen lehnte er dagegen ab. Um zu einer gewissen Normalität zurückzukehren, plädierte er weiter für eine höhere Impfquote. Er nennt Vergleichsländer wie Spanien, Portugal und Grossbritannien, wo inzwischen 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung geimpft seien. In diese Grössenordnung müsse man wohl kommen, um Corona seinen Schrecken zu nehmen. Legende: Keystone

4:27 Ursprung des Virus: China wirft US-Geheimdiensten Lügen vor China hat einen Bericht der US-Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus als «verlogen» bezeichnet. Bei dem am Freitag vorgelegten Papier handle es sich um einen «verlogenen Bericht, der für politische Zwecke erstellt wurde», heisst es in einer am Sonntag vom Aussenministerium in Peking verbreiteten Mitteilung. «Ohne Beweise zu liefern, haben die USA eine Geschichte nach der nächsten erfunden, um China zu diffamieren und zu beschuldigen», wird Chinas Vize-Aussenminister Ma Zhaoxu zitiert. Der am Freitag veröffentlichte Bericht der US-Geheimdienste zum Ursprung des Coronavirus hatte keine eindeutigen Feststellungen geliefert. Darüber, ob das Virus aus einem Labor stamme oder von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sei, herrscht demnach unter den Diensten Uneinigkeit. Beides seien «plausible Hypothesen». Um eine genauere Schlussfolgerung zu treffen, brauche man mehr Informationen vonseiten Chinas. Legende: Reuters

3:09 Hurrikan: Spitäler in Louisiana können wegen Covid nicht evakuiert werden Im US-Bundesstaat Louisiana bereiten sich die Menschen derzeit auf die Ankunft des Hurrikans «Ida» vor. Zehntausende haben sich bereits in Sicherheit gebracht. John Bel Edwards, der Gouverneur von Louisiana, hat die Nationalgarde sowie 10'000 Arbeiter mobilisiert. Sie sollen rasch reagieren können, falls es etwa zu grösseren Stromausfällen kommt. Doch trotz der Gefahr könnten die küstennahen Spitäler nicht evakuiert werden, erklärte der Gouverneur. Es würden dort zu viele Covid-19-Patienten behandelt. Diese könnten wegen fehlender Kapazitäten nicht in andere Spitäler verlegt werden

2:13 Berset denkt über Wiedereinführung der Einreisequarantäne nach Seit die Sommerferien vorbei sind, steigen die Fallzahlen in der Schweiz stark an. Ein Grund sind die Reiserückkehrer, die sich in den Ferien mit dem Virus angesteckt haben. Nun bringt Gesundheitsminister Alain Berset die Reisequarantäne wieder ins Spiel. In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag», Link öffnet in einem neuen Fenster sagt er, man müsse sich überlegen, was im Hinblick auf die Herbstferien nötig sei. Die Reisequarantäne könne dabei eine Rolle spielen. Seit dem 4. August müssen Einreisende nicht mehr in Quarantäne. Berset betont erneut, wie wichtig die Impfung im Kampf gegen die Pandemie sei. Die Kantone müssten noch mehr tun, um Ungeimpfte zu erreichen. Legende: Keystone

1:24 Kuba setzt neu auf chinesischen Impfstoff Kuba will nun auch den chinesischen Impfstoff Sinopharm einsetzen. Bislang setzte der Inselstaat nur seine eigenen Vakzine ein. Im Kampf gegen die explodierenden Corona-Zahlen soll ab Sonntag in der Zentralprovinz Cienfuegos neben zwei Dosen Sinopharm eine Booster-Impfung mit dem kubanischen Mittel verabreicht werden, teilt das Impfinstitut mit. Kuba wollte bis August 70 Prozent der Bevölkerung geimpft haben. Bisher wurden allerdings nur 30 Prozent geschafft. Virologen vermuten, dass Kuba nicht über genügend eigenen Impfstoff verfügt, um das Ziel zu erreichen.

22:34 Erneut Massenproteste in Frankreich gegen Coronapolitik In Frankreich haben Zehntausende Menschen am siebten Wochenende in Folge gegen die verschärften Coronaregeln der Regierung von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Quer durchs Land war zu rund 200 Protestzügen aufgerufen worden. Ausser gegen eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen richteten die Proteste sich gegen den sogenannten Gesundheitspass zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test. Zumeist verliefen die Proteste in einer friedlichen und entspannten Atmosphäre, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Der in der landesweiten Corona-App speicherbare Gesundheitspass wird seit drei Wochen unter anderem zum Besuch von Cafés und Restaurants, vor dem Betreten grosser Einkaufszentren sowie bei Reisen per Fernzug oder Flugzeug verlangt. Bislang läuft der Einsatz des Gesundheitspasses weitgehend reibungslos. Gerichte kippten die Pflicht zum Vorzeigen des Gesundheitspasses vor dem Besuch grosser Einkaufszentren aber in den letzten Tagen in drei Regionen. Der Zugang zur Grundversorgung wie dem Lebensmittelhandel werde dadurch behindert, hiess es zur Begründung.

21:43 Soziologe: «Wir sehen eine Verhärtung der Fronten» Die Pandemie stellt die Gesellschaft auf die Probe und führt zu tiefen Gräben: Impfen oder nicht, für Covid-Massnahmen oder dagegen. Eine Spaltung, die die Gesellschaft belastet, wie der Soziologe Marko Kovic ausführt: «Ich denke, wir sehen jetzt wirklich eine Verhärtung der Fronten auf beiden Seiten, bei den Befürworterinnen und den Gegnerinnen. Und entsprechend auch eine gewisse Radikalisierung, die ich jetzt vor allem im Gegnerlager beobachte.» 02:03 Video Corona und die Spaltung der Gesellschaft Aus Tagesschau vom 28.08.2021. abspielen

19:58 SPD-Kandidat Scholz hält neuen Lockdown in Deutschland für undenkbar In Deutschland hat der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, deutlich gemacht, dass es mit ihm als Kanzler keinen neuen Lockdown geben werde. «Für mich ist klar, dass es keinen Lockdown wie im vergangenen Jahr geben kann», sagte Scholz im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» laut Vorabbericht. Es müsse ausserdem alles dafür getan werden, damit der Präsenzunterricht in Schulen weiter stattfindet. Scholz warb ausserdem nachdrücklich darum, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. In Bezug auf das Vorhaben der deutschen Bundesregierung, nicht mehr den Inzidenzwert als Mass der Corona-Gefahr zu nehmen, sondern die Hospitalisierungsrate, wies Scholz darauf hin, dass auch jetzt schon verschiedene Werte in die Lagebewertung einflössen, etwa die Lage auf den Intensivstationen.

16:28 Thurgau verlegt Patienten in ausserkantonale Spitäler Die Spital Thurgau AG meldet, dass alle ihre 22 Intensivpflegeplätze in ihren Spitälern belegt sind – etwa zur Hälfte mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Die Spitäler verlegen deshalb Personen in Spitäler ausserhalb des Kantons. Die Lage sei angespannt, teilte die AG mit. Spitaldirektor Marc Kohler sagte gegenüber SRF: Es fehle auch am Personal – die Angestellten seien am Anschlag: «Unsere Mitarbeiter sind jetzt seit eineinhalb Jahren sehr stark mit Sondereinsätzen belastet – auch in den letzten Monaten immer wieder. Sie können nicht mehr.» Nach dem Ende der Sommerferien sei die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten stark gestiegen, sagte Kohler weiter. Dabei handle es sich vielfach um jüngere und fast ausschliesslich um ungeimpfte Personen. Legende: Gemäss den Thurgauer Spitalbetreibern spielt die eidgenössische Solidarität bei den Verlegungen noch gut. Allerdings spitzt sich die Lage auch in anderen Kantonen zu. Keystone / Symbolbild

16:02 Bewilligte Demonstration in Brig Rund 200 Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen haben in Brig (VS) demonstriert. Die Kundgebung war bewilligt. Neben dem Demonstrationszug standen Ansprachen und Musik auf dem Programm. Derzeit herrsche keine Pandemie und darum würden sie die Massnahmen dagegen bekämpfen, sagte François de Siebenthal, Präsident der Organisation 1291.one und zusammen mit der Walliser Gruppe «Freiheit und Wahrheit» für die Kundgebung verantwortlich. Die Polizei registrierte keinerlei Zwischenfälle. Eine weitere Gegner-Demonstration fand in Bellinzona im Tessin und in Schaffhausen statt. Legende: Der Demonstrationszug marschierte vom Bahnhof Brig zu einem nahegelegenen Platz, wo eine Kundgebung abgehalten wurde. Keystone

15:18 Demonstrationen gegen Corona-Politik in Berlin Trotz des Verbots einiger Veranstaltungen haben sich in Deutschlands Hauptstadt Berlin einige Tausend Demonstranten aus Protest gegen die Corona-Politik versammelt. Dabei kam es zu dutzenden Festnahmen. Die Polizei begleitete die einzelnen Züge und zog dabei nach eigenen Angaben immer wieder Rädelsführer aus den Gruppen. Es gab einige Angriffe auf Einsatzkräfte, ein Polizist wurde verletzt. Die Menschen waren in der weit überwiegenden Mehrheit ohne Masken oder andere Schutzmassnahmen unterwegs. Legende: Insgesamt waren in Berlin neun Demonstrationen verboten worden. Eine für heute Samstag angemeldete Versammlung mit 500 erwarteten Teilnehmern (Bild) darf stattfinden. Keystone

14:15 Massnahmengegner demonstrieren in Schaffhausen 200 bis 300 Personen haben sich am Samstagmittag in der Schaffhauser Altstadt versammelt, um lautstark gegen die Corona-Politik und einen allfälligen Impfzwang zu demonstrieren. Die Polizei begleitet den Demonstrationsumzug, der nach ihren Angaben bislang friedlich verläuft. Die Teilnehmenden schwenken unter anderem Kuhglocken und machen mit Rufen und Transparenten auf ihre Anliegen aufmerksam. Nach wie vor kommt es in der Schweiz beinahe jedes Wochenende an wechselnden Schauplätzen zu ähnlichen Protestumzügen mit mehreren hundert Teilnehmenden.

12:26 Gewerbeverbandschef: «Es ist nicht bewiesen, dass Restaurants so gefährlich sind» Soll die Covid-Zertifikatspflicht ausgeweitet werden etwa auf Restaurants? Diese Option hat der Bundesrat diese Woche zur Konsultation an die Kantone geschickt. Der Präsident des Gewerbeverbands, Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi, sieht die Pläne skeptisch. Er sagte der «Samstagsrundschau» von Radio SRF, es gebe mehrere Argumente dagegen, zum Beispiel fehle die gesetzliche Grundlage für eine solche Einschränkung der persönlichen Rechte. «Aber es ist auch eine Frage der Verhältnismässigkeit. Es ist nicht bewiesen, dass die Restaurants so gefährlich sind», sagte Regazzi. Er wies darauf hin, dass viele Ansteckungen in den letzten Tagen auf Ferienrückkehrer zurückzuführen seien. Lösungen müssten evidenzbasiert sein und keine Scheinlösungen, betonte Regazzi. Audio Gewerbeverbandspräsident Regazzi: Einfach warten und hoffen? 28:37 min, aus Samstagsrundschau vom 28.08.2021. abspielen. Laufzeit 28:37 Minuten.