22:32 Weg frei für dritte Corona-Impfung in Italien Die italienische Arzneimittelbehörde Aifa hat grünes Licht für eine weitere Corona-Impfung an bestimmte Bevölkerungsgruppen gegeben. Zunächst sollen Menschen mit einem schwachen Immunsystem erneut geimpft werden, wie die Aifa mitteilte. Das Vakzin von Biontech/Pfizer stehe Menschen im Alter über zwölf Jahren und das von Moderna jeden über 18 Jahren zur Verfügung. Bei ihnen müsse die letzte zurückliegende Impfung mindestens 28 Tage her sein. Auffrischungsimpfungen mit den Mitteln von Biontech/Pfizer oder Moderna für über 80-Jährige sind ebenfalls vorgesehen. Bei Menschen dieser Altersgruppe müsse die letzte Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegen. Auch das Gesundheitspersonal kann sich je nach Gefahr mit dem Virus in Kontakt zu kommen impfen lassen.

21:57 Impfpflicht: USA ziehen die Daumenschrauben deutlich an Zur Eindämmung der Pandemie will die US-Regierung Firmen mit mehr als 100 Angestellten vorschreiben, dass alle Mitarbeiter geimpft sein müssen oder sich mindestens ein Mal pro Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen müssen. Die Regelung werde derzeit unter Führung des Arbeitsministeriums entwickelt und für mehr als 80 Millionen Beschäftigte der Privatwirtschaft gelten, erklärte das Weisse Haus. Zudem sollen künftig alle Mitarbeiter in Spitälern und Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Zahlungen der staatlichen Krankenversicherungen annehmen, gegen Corona geimpft sein müssen. Die Regelung werde für rund 17 Millionen Mitarbeiter gelten, hiess es. Kurz zuvor hatte das Weisse Haus bereits bestätigt, dass in Kürze für alle Mitarbeiter der Bundesregierung eine Impfpflicht gelten wird. Es werde dabei nur wenige Ausnahmen aus bestimmten gesundheitlichen oder religiösen Gründen geben, sagte Bidens Sprecherin Jen Psaki.

20:57 Erneuter Protest gegen Corona-Schutzmassnahmen in Bern In Bern haben erneut Menschen gegen die Corona-Massnahmen des Bundes demonstriert. Dazu fanden sich rund tausend Personen in der Hauptstadt ein. Angeführt von Trychlern marschierten die Kundgebungsteilnehmenden um 20.00 Uhr durch die Berner Innenstadt. Die Polizei war in der Stadt sichtbar präsent, liess aber den unbewilligten Kundgebungszug laufen. Die Impf- und Massnahmengegner kritisierten insbesondere das Covid-Zertifikat, das ab Montag auch im Innern von Restaurants, in Kinos sowie in Sporteinrichtungen zum Einsatz kommt, und durch das sie sich ausgegrenzt fühlen. «Friede, Freiheit, das Volk ist souverän», erschallten Rufe aus der Mitte der Kundgebung. Es wurden Schweizer- und Kantonsfahnen sowie Transparente mitgetragen. Bereits am Mittwochabend hatten in Bern nach dem Bundesratsentscheid für eine Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht laut Behördenangaben mehrere tausend Menschen gegen die Schutzmassnahmen des Bundes protestiert. 00:32 Video Demonstration gegen Corona-Massnahmen in Bern Aus News-Clip vom 09.09.2021. abspielen

20:04 Moderna will eine kombinierte Impfung entwickeln Der US-Biotechkonzern Moderna will eine Einfach-Impfung entwickeln, die eine Auffrischungsimpfung sowohl gegen Covid-19 als auch gegen saisonale Grippe kombiniert. Für Moderna habe es derzeit höchste Priorität, einen solchen Impfstoff auf den Markt zu bringen, sagt Vorstandschef Stephane Bancel auf dem Forschungstag des Unternehmens. Diesen jährlichen Auffrischungsimpfstoff, der mit einer Dosis verabreicht werden soll, wolle Moderna ständig anpassen und aktualisieren.

19:12 Gericht lehnt Stopp griechischer Impfpflicht im Gesundheitssektor ab Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine vorübergehende Aussetzung der Corona-Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Griechenland abgelehnt. 30 Beschäftigte des Gesundheitssektors hatten um einen sofortigen Stopp in Form einer einstweiligen Massnahme gebeten. Wie das Strassburger Gericht am Donnerstag mitteilte, sei ein solcher Stopp aber nicht im für einstweilige Massnahmen vorgesehenen Rahmen enthalten. Diese fänden nur selten und bei unmittelbarer Gefahr auf irreparablen Schaden Anwendung. Zu den eingereichten Klagen gegen die Impfpflicht selbst äusserte sich das Gericht aber noch nicht. Legende: Viele Arbeitnehmende im griechischen Gesundheitssektor sind mit den Massnahmen nicht einverstanden. Keystone

18:23 USA: Regierungsbeamte sollen sich impfen lassen Im Kampf gegen das Coronavirus will US-Präsident Joe Biden Berichten zufolge eine Impfpflicht für Angestellte der Bundesregierung verfügen. Das berichteten am Donnerstag etwa der Sender CNN und die «Washington Post» unter Berufung auf Regierungskreise. Biden wollte am späten Nachmittag Ortszeit in einer Rede seinen Corona-Plan zur Bekämpfung der Delta-Variante vorstellen.

17:53 Auch im Bundeshaus-Restaurant ist ein Zertifikat Pflicht Wer während der kommenden Herbstsession einen Kaffee oder ein Sandwich im Bundeshaus-Restaurant Galerie des Alpes zu sich nehmen will, braucht ein Covid-Zertifikat. In den übrigen Teilen des Parlamentsgebäudes kommt ein strenges Schutzkonzept zur Anwendung. Das hat die Verwaltungsdelegation der beiden Räte entschieden, wie die Parlamentsdienste am Donnerstag mitteilten. «Das Parlament orientiert sich im Pandemiemanagement an den Massnahmen und Vorgaben von Bund und Kantonen und setzt diese sinngemäss um.» Für eine generelle Zertifikatspflicht im ganzen Bundeshaus fehle die gesetzliche Grundlage, bekräftigte die Verwaltungsdelegation. Mit der Einschränkung der Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder würde indirekt auch das aktive Wahlrecht der Wählerinnen und Wähler eingeschränkt. Legende: Keystone

17:25 14 Tote bei Brand in Covid-Spital in Nordmazedonien Bei einem Brand in einem Covid-Spital in Nordmazedonien sind in der Nacht zum Donnerstag 14 Patienten ums Leben gekommen. 12 weitere erlitten Verletzungen, wie das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Skopje mitteilte. Ministerpräsident Zoran Zaev sprach auf Facebook von einer «grossen Tragödie». Das Feuer sei durch eine Explosion ausgelöst worden. Die Ursachen würden noch ermittelt. Möglicherweise sei ein Sauerstofftank explodiert, hiess es in Medienberichten. Zum Zeitpunkt der Katastrophe befanden sich laut Gesundheitsministerium jene 26 Patienten in dem Spital, die entweder starben oder verletzt wurden. Eine nicht näher genannte Zahl von Spitalpersonal erlitt Verletzungen. 01:02 Video Brand in Covid-Spital in Nordmazedonien Aus Tagesschau vom 09.09.2021. abspielen

17:06 WHO: Afrika bekommt 25 Prozent weniger Impfdosen Afrika wird bis Ende des Jahres 25 Prozent weniger Corona-Impfstoffdosen erhalten als geplant. Das sagte die Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Matshidiso Moeti. Die internationale Hilfsinitiative Covax habe ihre prognostizierten Lieferzahlen für 2021 um ein Viertel nach unten korrigieren müssen, sagte Moeti. Grund dafür sei unter anderem die Einführung von Auffrischimpfungen und das Horten von Impfstoffdosen in einigen Ländern sowie die Priorisierung bilateraler Abkommen vor internationaler Solidarität, so die Regionaldirektorin. Zudem sei es höchst bedauerlich, dass in den USA seit März 15 Millionen abgelaufene Dosen der Vakzine weggeworfen worden seien, sagte Moeti. Mit diesen Dosen hätten beispielsweise alle Menschen über 18 Jahren in Liberia, Mauretanien und Gambia geimpft werden können. In Afrika sind bislang nur etwa drei Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

16:45 Anzahl beatmeter Covid-Patienten innert einer Woche stark gestiegen Die meisten Patientinnen und Patienten, die wegen Corona auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, werden derzeit beatmet. Ihr Anteil ist innert Wochenfrist um 20 Prozent gestiegen. Konkret ist die Anzahl der Covid-19-Intensiv-Patienten innert einer Woche um 15 Prozent auf 280 in der vergangenen Woche gestiegen. Davon mussten durchschnittlich 225 Patientinnen und Patienten beatmet werden. Die Auslastung der Intensivstationen erreichte in den vergangenen zwei Wochen mit 79 Prozent den Höchststand seit Beginn der Pandemie, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Wochenbericht des Bundesamts für Gesundheit (BAG) entnommen werden konnte. Fast jede zweite Person auf den Intensivstationen musste wegen Corona behandelt werden.

16:12 Zertifikatspflicht auch an Uni Lausanne Nach der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) hat nun auch die Universität Lausanne angekündigt, dass sie die Zertifikatspflicht für Bachelor- und Masterstudiengänge mit Beginn des neuen Schuljahres am 21. September einführen wird. Dies berichtet das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS.

15:48 Uni Bern prüft Ausweitung der Zertifikatspflicht Die Universität Bern prüft zusammen mit dem Kanton Bern, ob und wie eine Ausweitung der Zertifikatspflicht auf den Studienbetrieb erfolgen könnte. Dabei solle sichergestellt sein, dass auch Personen ohne Zertifikat am Lehrbetrieb teilnehmen können. Ein Entscheid dazu werde voraussichtlich anfangs nächster Woche kommuniziert, teilte die Universität Bern mit. An der Uni Bern gilt seit dem 1. September eine Covid-Zertifikatspflicht für alle Aktivitäten - ausser dem Lehrbetrieb auf Bachelor- und Masterstufe. Der Bundesrat überlässt es den Kantonen und Hochschulen, ob sie für den Studienbereich ein Zertifikat einführen wollen.

15:03 Ab Montag: Maskenpflicht in St. Galler Schulen An den Schulen im Kanton St. Gallen gilt ab nächsten Montag wieder eine Maskenpflicht. Sie betrifft sämtliche Lehrpersonen und andere Erwachsene, die an der Volksschule arbeiten, aber auch die Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe. Auf der Primarschulstufe wird bei den Kindern auf eine Maskenpflicht verzichtet, teilt das St. Galler Bildungsdepartement mit. Und weiter heisst es, dass Klassen, in denen Masken getragen werden, nicht mehr in Quarantäne müssen, auch wenn mehrere Kinder oder Lehrpersonen krank werden. Die Maskenpflicht an den St. Galler Schulen ist vorläufig befristet: Sie gilt bis zwei Wochen nach den Herbstferien. Legende: Keystone / Archiv

3114 neue Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3114 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2738. Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 60 Tage. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 413.68.

Das BAG meldet 58 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 51 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 23 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 824 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 7 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 294 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 7 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 80 Prozent ausgelastet. 34 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

Das BAG meldet 8 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen. Das sind 5 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 9.6 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 32'898 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 18 Prozent gestiegen.

13:16 Razzien bei Impfgegnern in Italien Die italienische Polizei ist landesweit gegen mutmassliche Impfgegner vorgegangen, die gewalttätige Aktionen geplant haben sollen. Beamte der Polizei und einer Einheit aus Sonderermittlern hätten bei den Verdächtigen zu Hause und auf deren Computern Beweismittel beschlagnahmt, teilte die Polizei mit. Die in Italien als «No Vax» bezeichneten Gegner der Impfungen gegen Covid-19 und der Corona-Massnahmen der Regierung hätten sich in Gruppenchats des Dienstes Telegram verabredet, hiess es weiter. Die Polizei vermutet demnach, dass sie auf Demonstrationen ihre Aktionen durchführen wollten. Sie durchsuchte Wohnungen in Rom, Mailand, Bergamo, Reggio Emilia, Venedig und Padua. Legende: Keystone / Archiv

12:23 Berner Spitäler verschieben Operationen: Regierung besorgt Die Berner Regierung beobachtet die Entwicklung der Covid-Situation in den Spitälern «mit Sorge». Die gestiegenen Zahlen von Covid-Patientinnen und -Patienten führten dazu, dass geplante Operationen verschoben werden müssen. Der grösste Teil der wegen schweren Covid-19-Symptomen ins Spital eingelieferten Personen seien ungeimpft, rief die Berner Regierung in einer Mitteilung in Erinnerung. Die Verschiebung von geplanten Operationen führe nicht nur zu Leid bei den Betroffenen, sondern auch zu Mehrkosten für die Spitäler und für die Allgemeinheit, gibt die Regierung zu bedenken. Der Kanton Bern werde seine Anstrengungen beim Bereitstellen von Impfangeboten weiter verstärken. Letzte Woche kündigten die Behörden den Einsatz mobiler Impfteams im ganzen Kanton an.

12:03 Kanton Zug baut spontanes Freitagsimpfen in Apotheken aus Das Angebot, sich am Freitagnachmittag in Zuger Apotheken gegen das Coronavirus ohne Anmeldung impfen lassen zu können, stösst auf grosse Nachfrage. Der Kanton hat deshalb entschieden, das Angebot auszubauen: Neu bietet auch eine Apotheke im Ägerital Spontanimpfungen an. An den ersten drei Freitagen seien insgesamt knapp 450 Impfungen verabreicht worden, teilte die Zuger Gesundheitsdirektion mit. Seit dem 20. August bieten neun Apotheken in Cham, Rotkreuz, Zug, Baar und Steinhausen an Freitagnachmittagen zwischen 14 und 18 Uhr «Walk-In»-Impfungen an. Ab sofort nun auch eine zehnte in Unterägeri. Wer sich nicht am Freitagnachmittag in einer der Apotheken impfen lassen kann, kann bei diesen auch einen Impftermin vereinbaren.

10:53 Graubünden: Testpflicht für ungeimpftes Gesundheitspersonal Ungeimpftes Personal in Bündner Spitälern, Kliniken und Heimen muss sich neu zweimal die Woche auf Corona testen lassen. Zudem müssen Besucherinnen und Besucher dieser Einrichtungen nun ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Die Regelung gilt ab Montag, wie die kantonale Kommunikationsstelle Coronavirus am Donnerstag mitteilte. Beim Personal sind nebst den geimpften auch solche Personen ausgenommen, die eine Erkrankung mit Covid 19 durchgemacht hatten. Damit soll bei niedriger Durchimpfungsrate des Gesundheits- und Betreuungspersonals das Risiko einer Einschleppung des Virus stark reduziert werden.

10:15 Kesb-Fallzahlen trotz Corona im Jahr 2020 nur leicht gestiegen Die Anzahl der Personen, die im Jahr 2020 eine Schutzmassnahme der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) benötigten, ist trotz Ausbruch der Corona-Pandemie nur leicht gestiegen. Bei den Kindern standen Besuchsrechtsfragen im Fokus, bei den Erwachsenen die Unterstützung zum selber Handeln. Insgesamt bestand für fast 141‘620 Personen eine Schutzmassnahme. Betroffen waren fast 43'500 Kinder und 98'120 Erwachsene, wie die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) mitteilte. Das heisst: von 1000 Kindern hatten 28 eine Schutzmassnahme, und von 1000 Erwachsenen deren 14. Die Zahlen waren damit gemäss Kokes «unauffällig» und per 31. Dezember 2020 um 1.8 respektive 1.3 Prozent gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Das entspreche der langjährigen Entwicklung, schreibt die Kokes. Legende: Der Anstieg im Coronajahr sei unauffällig und entspreche der langjährigen Entwicklung, schreibt die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes). Keystone