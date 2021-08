Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:42 Nur noch Notfälle in den Spitälern Jamaikas Wegen hoher Auslastung durch viele Corona-Fälle werden in allen öffentlichen Spitälern Jamaikas nur noch Notfälle behandelt. Das gelte ab sofort, teilt das Gesundheitsministerium des Karibikstaates mit. Die meisten Spitäler des Landes hätten das Kontingent an Betten für Covid-19-Patienten überschritten, heisst es. Auch würden die Sauerstoffvorräte angesichts hoher Nachfrage knapp. Die Spitäler würden nun nicht zwingend nötige Operationen aussetzen, teilte die Behörde weiter mit. Bisher wurden in Jamaika fast 65'000 Infektionen mit dem Coronavirus und 1465 Todesfälle offiziell registriert. Knapp fünf Prozent der rund drei Millionen Einwohner des Inselstaates sind vollständig geimpft. Derzeit würden 739 Corona-Infizierte und 320 Verdachtsfälle in Krankenhäusern behandelt, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das sei ein Höchststand.

21:58 Keine neuen Informationen über Virus-Ursprung Innerhalb der US-Geheimdienste gibt es keine Einigkeit über den Ursprung des Virus. Einige Analysten gingen von einem Labor als Herkunftsort aus, andere von einem natürlichen Ursprung, heisst es in einer Zusammenfassung eines bislang geheimen US-Berichts. Um zu einem gesicherten Ergebnis zu kommen, wäre vermutlich die Unterstützung Chinas notwendig. Allerdings behindere die Regierung in Peking internationale Ermittlungen. Klar sei, dass das Virus nicht als Biowaffe entwickelt worden sei.

21:32 Rio führt Impfnachweis für Kinos und Fitnessstudios ein Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro wird für den Besuch von öffentlichen Einrichtungen wie Fitnessstudios, Kinos und Museen künftig einen Nachweis über die Impfung gegen das Coronavirus verlangen. Dies geht aus einem Dekret hervor, das die Stadtverwaltung Rios veröffentlichte. Die Massnahme gilt ab dem 1. September. Zuvor hatte bereits São Paulo einen Impfpass angekündigt. Dieser sollte von heute Freitag an gelten, nun wurde die Einführung aber verschoben. In Brasilien, das erst im Januar mit der landesweiten Impfkampagne begonnen hatte, haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 20.5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, fast 580'000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben – mehr Tote gibt es nur in den USA. In Brasilien leben 210 Millionen Menschen. Legende: Mehr als 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Rio haben nach Angaben der Stadtverwaltung die erste Dosis bekommen. Keystone

20:46 Israel: Vom Impfweltmeister zum Sorgenkind In Israel steigen die Fallzahlen wieder stark an. Obwohl fast 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, werden wieder mehr als 10'000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Israel startete früh mit seiner Impfkampagne. Die Wirkung der Impfung beginne jetzt langsam nachzulassen, sagt SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. In Israel gibt es darum auch bereits eine Auffrisch-Impfung. 01:15 Video Fragen und Antworten zur Corona-Lage in Israel Aus SRF News vom 27.08.2021. abspielen

20:37 Südafrika pocht auf Patent-Freigabe, Deutschland spendet mehr Dosen Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa pocht auf eine Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe: «Wir halten es für leichtfertig, dass Vakzine nur in einigen Ländern produziert werden.» Deutschland lehnt die Freigabe ab und will lieber Firmen wie Biontech Produktionsstätten in Afrika aufbauen lassen. In der Zwischenzeit will Deutschland nicht wie bisher geplant 30 Millionen, sondern 70 Millionen Impfdosen an ärmere Staaten spenden. Das gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs bekannt. Es ist eine dramatische Ungerechtigkeit, dass in Europa 60 Prozent, in Afrika aber nur zwei Prozent der Menschen gegen Covid-19 geimpft sind.

19:54 Floridas Schulen dürfen Maskenpflicht einführen Schulbezirke in Florida können weiterhin von ihren Schülerinnen und Schülern verlangen, eine Maske zu tragen. Dies entschied ein Richter. Gouverneur Ron DeSantis habe seine Befugnisse überschritten, als er eine Verordnung erliess, die solche Anordnungen verbietet. Der Bezirksrichter gab einer Gruppe von Eltern recht, die in einer Klage behauptet hatten, DeSantis' Anordnung sei verfassungswidrig und dürfe nicht durchgesetzt werden. Die Verordnung des Gouverneurs hätte den Eltern das alleinige Recht gegeben, zu entscheiden, ob ihr Kind in der Schule eine Maske tragen soll oder nicht. 02:51 Video Aus dem Archiv: Verbot von Maskenpflicht in US-Südstaaten Aus Tagesschau vom 18.08.2021. abspielen

18:51 In Sizilien gelten ab Montag strengere Massnahmen Nach einem rapiden Anstieg der Corona-Zahlen gelten in der italienischen Region Sizilien ab dem kommenden Montag strengere Schutzmassnahmen. Die Mittelmeerinsel wird als erste Region wieder als sogenannte gelbe Zone eingestuft, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza entschied. Damit werden in der Urlaubsregion wieder strengere Massnahmen etwa in der Gastronomie eingeführt, wo dann nur noch vier Personen aus verschiedenen Haushalten gemeinsam am Tisch sitzen dürfen.

18:17 Sri Lanka verlängert den Lockdown Angesichts rasch steigender Corona-Zahlen hat Sri Lanka einen Lockdown verlängert. Dieser solle bis mindestens 6. September gelten, sagte Gesundheitsminister Keheliya Rambukwella. Nicht von den Schliessungen betroffen seien Betriebe und Geschäfte zur Lebensmittelversorgung sowie Spitäler. Auch der Flughafen und Fabriken, die für den Export produzieren, sollen weiterarbeiten dürfen. In dem südasiatischen Inselstaat mit seinen mehr als 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern werden derzeit mehr als 4000 Neuinfektionen pro Tag registriert. Das Gesundheitssystem ist überlastet und Krankenhäuser bitten nicht allzu kranke Patienten, zu Hause zu bleiben. In Krematorien müssen Mitarbeiter Überstunden machen. Und seit kurzem verkaufen örtliche Behörden auch preisgünstige Särge aus Karton für umgerechnet rund 19 Euro an ärmere Leute. Einige Hundert seien bislang verkauft worden, hiess es

17:55 Testpflicht am Luzerner Kantonspital Das Luzerner Kantonsspital führt per 1. September eine Testpflicht für ungeimpfte und nicht genesene Mitarbeitende ein. Die Tests finden wöchentlich statt. Die Testpflicht geschehe auf Grundlage der Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und in Absprache mit der kantonalen Taskforce. Die Massnahme solle angesichts der hochansteckenden Delta-Variante und der vielen infizierten Ferienrückkehrenden helfen, die Sicherheit der Mitarbeitenden und Patienten hochzuhalten und eine Viruszirkulation im Spital zu vermeiden, teilt das Luzerner Kantonsspital auf Anfrage von SRF News mit. Von der Testpflicht seien rund 85 Prozent der Mitarbeitenden ausgenommen, weil sie bereits vollständig geimpft sind.

17:21 Ethikkomission fordert Beibehaltung des 3G-Prinzips Die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK) betont, dass auch eine indirekte Impfpflicht das Prinzip der Wahlfreiheit beim Impfen untergräbt und deshalb nicht gerechtfertigt ist. Zur Freiheit gehört laut Ethikkommission das Recht, sich den Risiken einer Ansteckung auszusetzen. Die NEK fordert, dass am 3G-Prinzip – das geimpfte, genesene und negativ getestete Personen einschliesst –, festgehalten wird, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dieses Prinzip sei verhältnismässiger und deutlich besser gerechtfertigt als eine Beschränkung des Zugangs allein auf geimpfte und genesene Personen. Nach Meinung der NEK wird zwar der Grundsatz der Eigenverantwortung immer wichtiger, gerade wenn es darum geht, Erkrankungsrisiken einzugehen. Die gesellschaftliche Solidarität bleibe aber ein entscheidender Faktor bei der erfolgreichen Bewältigung des Coronavirus und für den langfristigen Umgang damit.

16:51 Basel-Stadt: Mehr als ein Drittel steckt sich auf Reisen an Der Kanton Basel-Stadt hat in seinem Coronavirus-Bulletin, Link öffnet in einem neuen Fenster darüber informiert, wo derzeit die meisten Ansteckungen passieren. Demnach wurden im Kanton in den letzten vier Wochen (vom 30. Juli bis 26. August 2021) 1619 Neuinfektionen registriert. Dabei konnte der Kanton in 68 Prozent der Fälle die Ansteckungsquelle zuordnen. Von diesen bekannten Quellen haben sich die meisten Personen auf Reisen (33 Prozent), in der Familie (32 Prozent) oder bei der Arbeit (7 Prozent) angesteckt.

15:39 Weniger Neuinfektionen in Frankreich Die Corona-Infektionslage schwächt sich in Frankreich ab. Gleichzeitig kommt die Impfkampagne voran, wie die Gesundheitsbehörden in Paris mitteilten. 71.1 Prozent der Bevölkerung sind mindestens ein Mal geimpft, 62.7 Prozent haben bereits vollständigen Impfschutz. Auch beim Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen, dem eine Impfpflicht bevorsteht, stieg die Impfquote erneut an. Eine Zunahme gab es noch bei der Zahl der Corona-Patienten in Kliniken. Dramatisch ist die Lage weiterhin in den französischen Überseegebieten, wo sich Todesfälle häufen, Ausgangsbeschränkungen zeigen aber erste Wirkung.

In eigener Sache: Technische Störung Die Website und News App sind von einer technischen Störung betroffen, deshalb können nur unregelmässig Tickereinträge gemacht werden.

14:49 Corona-Wochenupdate Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2564 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 4 Prozent mehr als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 839 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche. 51.3 Prozent der Personen in der Schweiz sind vollständig geimpft. Stand heute haben 5.8 Prozent eine erste Impfdosis erhalten.

14:47 BAG meldet 8 Prozent mehr Impfungen innert einer Woche Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2763 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

13:13 Dänemark hebt Corona-Beschränkungen auf Dänemark definiert Covid-19 künftig nicht mehr als eine Pandemie, die in einem hohen Grad die Gesundheit der Bevölkerung bedroht. Gesundheitsminister Magnus Heunicke erklärte heute, die Pandemie sei unter Kontrolle. «Wir haben rekordhohe Impfraten. Daher können wir zum 10. September einige der Sonderregeln, die wir im Kampf gegen Covid-19 einführen mussten, fallen lassen.» Für die Dänen bedeutet das, dass sie keinen Corona-Pass mehr vorzeigen müssen, wenn sie Restaurants, Nachtclubs oder grössere Veranstaltungen besuchen. Ein Mund-Nasen-Schutz muss schon länger nicht mehr getragen werden. In Dänemark sind 80 Prozent der Bevölkerung im Alter über zwölf Jahre vollgeimpft. Heunicke warnte jedoch, dass die Pandemie nicht überstanden sei. «Die Regierung wird nicht zögern, schnell zu handeln, wenn die Pandemie wieder wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft bedroht.»

12:55 Gegen Argentiniens Staatschef wird ermittelt – wegen einer verbotenen Party Wegen einer trotz strenger Corona-Ausgangsbeschränkungen ausgerichteten Party hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den argentinischen Staatschef Alberto Fernández eingeleitet. Zuletzt war ein Foto von der Geburtstagsfeier der Präsidentengattin Fabiola Yañez vom Juni vergangenen Jahres aufgetaucht, auf dem rund ein Dutzend Gäste, Fernández und die First Lady in der Präsidentenresidenz Quinta de Olivos zu sehen sind. Zu dieser Zeit galt in Argentinien eine strenge Ausgangssperre zur Eindämmung des Coronavirus. Feiern in geschlossenen Räumen waren per Dekret untersagt. Angesichts der politisch aufgeheizten Stimmung vor den Vorwahlen zum Parlament am 12. September bestimmt die Party in der Residenz seit Tagen die Schlagzeilen in Argentinien. Fernández bat um Verzeihung und übernahm die Verantwortung für die Feier. Er bot an, als Wiedergutmachung für vier Monate die Hälfte seines Gehalts an die medizinische Forschungsstelle Instituto Malbrán zu spenden. Legende: Alberto Fernandez und Vizepräsidentin Cristina Fernandez bei einem Anlass in Buenos Aires am 17. August 2021. Keystone

12:08 Oberstes US-Gericht lässt Zwangsräumungen wieder zu Der Oberste Gerichtshof der USA hat ein Moratorium blockiert, das säumige Mieter während der Corona-Pandemie vor Zwangsräumungen schützen sollte. Für einen landesweiten Aufschub dieser Art hätte es der Zustimmung des Kongresses bedurft, teilten die Richter mit, wie die Nachrichtenagentur AWP berichtet. Experten zufolge könnten nun Hunderttausenden Mietern in den USA Räumungsklagen drohen. Das vorläufige Moratorium war Anfang August von der US-Gesundheitsbehörde CDC verfügt worden, nachdem eine bisherige Regelung ausgelaufen war. Vermieter und Immobiliengruppen gingen rechtlich dagegen vor. Der Räumungsschutz für Mieter bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze sollte bis Oktober für alle Landesteile gelten, in denen die Corona-Infektionszahlen rasch ansteigen. Die Zunahme der Infektionen wegen der besonders ansteckenden Delta-Variante mache dies nötig, hatte die Gesundheitsbehörde argumentiert.

11:45 Wegen Corona sind Lehrstellen im Gesundheitswesen gefragter Die Wertschätzung des Krankenpersonals war nie so gross wie während der Coronakrise. Dies wirke sich positiv auf die Nachfrage nach Lehrstellen im Gesundheitssektor aus, wie die Nachrichtenagenturen SDA und AWP berichten. Laut Experten soll sich der Trend fortsetzen. Dies allein löse den Pflegenotstand aber nicht. «Auch wenn die Anzahl Bewerbungen zugenommen hat, ist es schwieriger geworden, geeignetes Personal zu finden», sagt Anne Bütikofer von H-plus, dem Verband der Spitäler Schweiz. Viele seien sich nicht bewusst, wie anspruchsvoll der Beruf als Pfleger oder Pflegerin sei. «Sie wählen oft eine Lehre bei uns als zweite oder dritte Option, und sind sich nicht klar darüber, was sie erwartet.» Nicht nur die Gesundheitsbranche, auch andere Berufe spüren laut dem Bericht positive Veränderungen, etwa die Baubranche oder die ICT-Branche. In etwa gleich blieb das Interesse an Lehrstellen in der Banken- oder in der Fleischbranche. Besonders gelitten hat indes die Gastronomie.