Der Ticker startet um 5:30 Uhr

19:23 Hohe Geldstrafe wegen gefälschtem Impfpass Wegen der Nutzung eines gefälschten Impfpasses muss der frühere Werder-Trainer Markus Anfang eine Geldstrafe von insgesamt 36'000 Euro zahlen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erliess das Amtsgericht Bremen einen Strafbefehl über 90 Tagessätze zu je 400 Euro gegen den 47-Jährigen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Anfang hat nun zwei Wochen Zeit, um dagegen Einspruch einzulegen. Sollte er das nicht tun, wäre diese Entscheidung rechtskräftig, der frühere Bundesliga-Profi aber nicht vorbestraft. Eine Vorstrafe gilt erst ab einer Geldstrafe von über 90 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten. Legende: Hohe Geldstrafe für Ex-Werder-Trainer Markus Anfang. Keystone

18:39 Zehntausende feiern in Luzern nach Coronapause ersten Fasnachtstag Zehntausende haben am Schmutzigen Donnerstag bei bestem Wetter ausgelassen den Start in die Fünfte Jahreszeit gefeiert. Erst seit dem 16. Februar ist es definitiv, dass die Fasnacht in der Stadt Luzern ohne Einschränkungen stattfinden kann. Dem Fasnachtsfieber hat dies keinen Abbruch getan. Das Fasnachtsvolk drängte trotz des noch immer grassierenden Coronavirus in Scharen ins Stadtzentrum. Nach Angaben der Polizei wohnten 16'000 Personen dem Urknall bei. Am Nachmittag verfolgten wie vor zwei Jahren 30'000 Personen den grossen Umzug. 00:40 Video Die Luzerner Tagwache 2022 Aus News-Clip vom 24.02.2022. abspielen

17:34 EU-Behörde gibt grünes Licht für Booster und Impfstoff für Kinder Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Booster-Impfung von Kindern ab 12 Jahren mit dem Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und Biontech. Die Experten stimmen auch der Grund-Impfung von Kindern von sechs bis elf Jahren mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna zu. Eine endgültige Entscheidung muss die EU-Kommission treffen. Das gilt als Formsache. Die EMA betonte aber, dass die EU-Mitgliedsstaaten selbst entscheiden, ob eine Auffrischungs-Impfung für Kinder angeboten werden soll. Die Booster-Impfung mit dem Pfizer-Präparat hat für Kinder nach Angaben der EMA eine geringere Dosis als bei Erwachsenen. Der Impfstoff ist bereits als Grund-Impfung in zwei Dosen für Menschen ab 5 Jahren zugelassen. Doch die Zulassung für eine Auffrischungs-Impfung galt bisher erst ab 18 Jahren. Ein Booster wird nach der Grundimmunisierung verabreicht, die in der Regel aus zwei Impfungen besteht. Dadurch wird nach Angaben der EMA der Schutz vor einer Infektion und einer schweren Erkrankung erhöht.

16:57 Baselbieter Landrat will keine Luftreiniger in Schulzimmer Nachdem der Bundesrat und der Kanton Basel-Landschaft vergangene Woche die Corona-Massnahmen gelockert hatten, diskutierte der Basler Landrat über mobile Luftfilter in Schulzimmern. Diese sollten für virenfreie Räume sorgen. Das entsprechende Postulat fand am Donnerstag aber keine Mehrheit: Mit knapp 60 zu 20 Stimmen und einer Enthaltung wurde dieses abgeschrieben. Zwischen den verschiedenen Fraktionen herrschte allerdings Uneinigkeit. So wollte die SP-Fraktion vorerst noch eine laufende Studie zur Wirkung der Luftfilter abwarten.

Der SVP-Sprecher fand den Kosten-Nutzen-Effekt "fragwürdig", während ein FDP-Sprecher das Postulat "zum jetzigen Zeitpunkt für überholt" hielt. Auch die restlichen Fraktionen schlossen sich dem. Die Regierung rechnete in ihrem Bericht vor, dass Luftfilter für jeden der 1400 Schulräume an den Sekundarstufen 1 und 2 bis zu sieben Millionen Franken kosten würden. Legende: Statt auf die Luftfilter setzt der Landrat nun auf andere Massnahmen wie regelmässiges Lüften, Abstände oder Masken. Keystone

16:47 Keine Isolationspflicht mehr für Corona-Infizierte in England Wer sich in England mit Corona infiziert, muss sich vom 24. Februar an nicht mehr in Isolation begeben. Damit hebt der britische Premierminister Boris Johnson die letzten staatlichen Coronamassnahmen auf. Die Regierung setze darauf, dass sich Infizierte selbstverantwortlich verhielten und sich im Fall einer symptomatischen Erkrankung krank meldeten, sagte Johnson bei einer Pressekonferenz Anfang der Woche. Zudem soll es ab dem 1. April keine kostenlosen Tests mehr geben. Experten zeigten sich besorgt. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die auch für das Beratungsgremium Sage arbeitet, warnte, das Ende von Isolationspflicht und frei verfügbaren Schnelltests könne zu «einer Rückkehr zu einem rapiden epidemischen Wachstum» führen. Die Opposition warf Johnson vor, mit der Entscheidung vor allem Kritiker in der eigenen Partei ruhigstellen zu wollen. Überschattet wurde die Aufhebung der Isolationspflicht zudem von der Corona-Infektion der britischen Königin Elizabeth II. Legende: «Lassen Sie uns lernen, mit diesem Virus zu leben und uns und andere weiterhin schützen, ohne dass wir unsere Freiheiten einschränken», sagte Premier Boris Johnson bei der Medienkonferenz. Keystone

16:18 Zürcher Hoteliers sehen Durststrecke bis 2025 "Eine vollständige Erholung nach der Pandemie dürfte frühestens für das Jahr 2025 zu erwarten sein", teilte Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, am Donnerstag an der Jahresmedienkonferenz mit. 2021 wurden erfreulicherweise knapp 40 Prozent mehr Hotelzimmer gebucht als im Vorjahr – zu Zeiten vor Corona befand sich die Zimmerauslastung allerdings bei 73 Prozent. Die Hotels hätten das Schlimmste der Pandemie überstanden, meinte Martin von Moos, Präsident der Zürcher Hoteliers. Für 2022 hatten die Verantwortlichen bei den Logiernächten ein weiteres Plus von 40 Prozent erwartet. Doch mit den überschlagenden Ereignissen in der Ukraine trübt sich der Ausblick: Guglielmo L. Brentel, Präsident von Zürich Tourismus, meint, es sei zwar unklar, wie sich der Konflikt in der Ukraine auswirke - doch bedeute er für den Tourismus sicher nichts Gutes. Legende: Guglielmo L. Brentel Präsident von Zürich Tourismus, sieht eine erschwerte Angelegenheit: "Für die Amerikaner herrscht jetzt in Europa Krieg." Keystone

14:41 Schwarzenegger und Kimmel rufen in Humor-Video zum Impfen auf Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger und US-Komiker Jimmy Kimmel möchten Menschen zum Impfen animieren – via Witz-Clip, Link öffnet in einem neuen Fenster, der auf Youtube kursiert. Das klassische Erklärvideo wird allerdings schnell zur Verspottung von Verschwörungstheorien im Netz. Das Filmchen zeigt, wie sich Schwarzenegger zu Beginn vermeintlich verschluckt – Jimmy Kimmel soll ihn mit dem Heimlich-Griff (Helfer umfasst den Brustkorb des Betroffenen und zieht ruckartig nach hinten) retten.

Bevor er dem «Terminatorstar» aber den rettenden Stoss gibt, kramt Kimmel sein Smartphone hervor, um sich Rat in den sozialen Medien zu holen. Dabei gerät er in einen Strudel von Desinformationen und Verschwörungsmythen, während Schwarzenegger um Luft ringt. Schwarzenegger rettet sich schliesslich mithilfe einer Stuhllehne selbst und sagt in die Kamera: "Lasst euch impfen, meine Freunde!"

13:33 Das sind die neusten Zahlen vom BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 17'519 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 14'461 . Das sind 27 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 3181.99 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 132 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 90 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1517 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 153 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 18 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 71 Prozent ausgelastet. 18 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 13 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 9 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 38.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 38 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 48'386 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 25 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 38 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'618'202 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 5506 Personen pro Tag geimpft. Das sind 38.4 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.9 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.4 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

12:44 Impf- und Testcenter in Muttenz BL wird geschlossen Ende April wird das kantonale Testcenter in Muttenz BL geschlossen. Das Impfzentrum folgt spätestens Ende Juni. Dies hat der kantonale Krisenstab am Donnerstag mitgeteilt. Begründet wird die Schliessung damit, dass die Nachfrage nach Impfungen deutlich zurückgegangen sei. Das Impfzentrum in Muttenz wird bis zur Schliessung nur noch reduziert betrieben. Das Impfzentrum in Laufen wird am kommenden Freitag das letzte Mal offen haben. Weiterhin einsatzbereit bleiben die mobilen Impfteams, falls in den kommenden Monaten weitere Impfungen, allen voran in den Alters- und Pflegeheimen, nötig werden sollten. Neben der Schliessung des kantonalen Testcenters in Muttenz per 30. April soll das Breite Testen in Baselland runtergefahren werden. So werden die Massentests an Schulen nur noch bis zum 31. März weitergeführt. Das breite Testen in Gesundheitsinstitutionen werde nur so lange weitergeführt, wie der Bund die Finanzierung sichere, heisst es weiter in der Mitteilung. Legende: Die Nachfrage nach Impfungen ist deutlich zurückgegangen. Keystone

11:59 Bern und Schwyz sprechen Härtefallgelder für 2022 Die beiden Kantone Bern und Schwyz beteiligen sich am zweiten Härtefall-Programm des Bundes für corona-geplagte Unternehmen. Firmen, die bereits 2021 unterstützt wurden und seit Mitte des letzten Jahres aufgrund der Pandemie Verluste erlitten haben, können weiterhin Hilfsgelder beantragen. Beim Bund stehen rund 25 Millionen Franken zur Verfügung, aber nur für Unternehmen mit weniger als fünf Millionen Franken Umsatz. Zusätzlich wenden die Kantone selber Geld auf. Schwyz setzt jene über 10 Millionen Franken ein, die im ersten Härtefallprogramm nicht gebraucht wurden, wie der Kanton am Donnerstag mitteilt. Bern schätzt die Ausgaben auf 33 Millionen Franken. Der Berner Regierungsrat hat einen entsprechenden Rahmenkredit freigegeben. Zuvor beschloss bereits Basel-Stadt, im Rahmen des Härtefallprogramm des Bundes Unternehmen weiterhin zu unterstützen.

10:48 Schweizer Stellenmarkt erholt sich von der Corona-Pandemie Der Schweizer Stellenmarkt läuft auf Hochtouren. Im vierten Quartal 2021 klettere die Anzahl der Beschäftigten auf rund 5'239 Millionen. Das ist der zweite Rekord in Folge, nachdem die Wirtschaft fast zwei Jahre durch die Covid-19-Pandemie gebremst wurde, schreibt das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag. Die Zahl der Stellen stieg innerhalb des letzten Jahres um 1,9 Prozent. Insbesondere der Dienstleistungssektor konnte im letzten Quartal 2021 stark zulegen, auch die Beschäftigung in der Industrie und dem Baugewerbe stieg an. In allen sieben Grossregionen konnten mehr Leute angestellt werden. Die Anzahl offener Stellen stieg im sekundären Sektor um fast 60 Prozent und im tertiären Sektor um knapp 48 Prozent. In beiden Sektoren zusammen wurden insgesamt 98'600 offene Stellen gezählt. Dies sind 32'900 mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal und sei eine neue Höchstmarke. Die Aussichten sind laut BFS weiter gut. Jedoch verschärft das Wachstum der Wirtschaft den Fachkräftemangel.

10:43 Schweizer Bevölkerung bezahlt online häufiger mit Handy, Tablet oder Smartwatch Während der Covid-19 Pandemie brauchen immer mehr Menschen Apps, um online einzukaufen. Dies zeigt der «Swiss Payment Monitor», Link öffnet in einem neuen Fenster der ZHAW und der Universität Sankt Gallen. Das liegt zum einen daran, dass viele Apps integrierte Bezahlfunktionen haben, wie zum Beispiel SBB Mobile. Zum anderen konnten Apps wie Twint seit Beginn der Covid-19-Pandemie merklich zulegen. 50 Prozent aller Online-Einkäufe laufen mittlerweile über Handys, Tablets oder Smartwatches, so der Bericht. Insgesamt bezahlen Menschen aber immer noch am häufigsten mit Debitkarte (32 Prozent), gefolgt von Bargeld (30 Prozent), Kreditkarte (16 Prozent), Handy, Tablet oder Smartwatch (13 Prozent) und übrige (8 Prozent). Legende: Seit dem letzten Swiss Payment Monitor haben Zahlungen per Handy noch einmal um 2 Prozent zugelegt Keystone

10:14 Lieferung von Corona-Impfstoffen könnte Schlüssel zu Nordkorea sein Nordkorea sei angesichts der Schliessung seiner Grenzen wegen der Pandemie isolierter denn je. Dies sagte der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechtssituation in Nordkorea, Tomas Ojea Quintana, am Mittwoch in Seoul. Um die Einschleppung des Coronavirus zu verhindern, hatte Nordkorea seine Grenzen schon vor zwei Jahren geschlossen. Bisher gab es weder Berichte über Infektionsfälle in dem autoritär regierten Land noch Meldungen von importierten Corona-Impfstoffen. Quintana rief die internationale Staatengemeinschaft auf, «sich auf eine Strategie zu einigen, um die Volksrepublik mit 60 Millionen Impfdosen zu versorgen». Die Menschen des Landes könnten dann mindestens zweimal geimpft werden. Die Lieferung von Impfstoffen könne ein Schlüssel dafür sein, das Land aus der Isolation zu bringen, sagte Quintana. Es sei wichtig, dass damit begonnen werde, die Bevölkerung zu impfen – damit hätte die Regierung keinen Vorwand mehr, die Grenzen geschlossen zu halten. Legende: Quintana räumte ein, dass die Regierung in Pjöngjang misstrauisch sei, schon eine kleine Menge von Vakzinen zu erhalten. Mit der Lieferung könnte die Regierung unter Druck stehen, noch mehr zu akzeptieren. Keystone

9:13 87 Prozent der Corona-Patienten haben Spital wieder verlassen können Seit Beginn der Pandemie haben in der Schweiz rund 87 Prozent der Corona-Patientinnen und -Patienten das Spital wieder verlassen können. Rund 12 Prozent überlebten die Krankheit nicht. Insgesamt gaben die rund 20 Spitäler, die am CH-SUR-Covid-Überwachungssystem teilnehmen, bei 2640 Erkrankten Covid-19 als «bestätigte oder vermutete Todesursache» an. 254 infizierte Personen erlagen von Ende Februar 2020 bis Ende Januar 2022 einer anderen Krankheit, 19'205 Corona-Patientinnen und -Patienten konnten entlassen werden. Die Zahlen finden sich im letzten CH-SUR-Bericht auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Grundsätzlich würden die Daten den positiven Effekt der Impfung gegen eine Hospitalisierung und folglich gegen einen tödlichen Verlauf widerspiegeln, hiess es. Seit Impfstart Ende Dezember 2020 bis Ende November 2021 starben von den in dieser Zeit hospitalisierten 7883 Patientinnen und Patienten «lediglich» 80 doppelt geimpfte oder geboosterte Personen an einer Covid-19-Erkrankung. Seit Beginn der Impfkampagne mussten auch weit mehr Ungeimpfte hospitalisiert werden, nämlich 7179 – gegenüber 884 doppelt Geimpften oder Geboosterten und 361 mit einer einzigen Impfdosis. Nicht inbegriffen in diesen Zahlen sind die Personen, deren Alter, Impfstatus oder Geschlecht nicht bekannt war oder die genesen sind. Nach eigenen Angaben deckt das CH-SUR-System rund 61.7 Prozent der gemeldeten Spitaleinlieferungen im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 in der Schweiz ab.

7:45 Nach pandemiebedingter Durststrecke: In Luzern und in Solothurn beginnt die Fasnacht Nach einem Jahr Aussetzen ist in Luzern um Punkt 5 Uhr mit dem Urknall die Fasnacht erwacht. Der Startschuss beim Seebecken mit tausenden Kostümierten machte den Sicherheitsabstand der Pandemie vergessen, Masken hingegen hatten wieder Hochkultur. An der Tagwache nahmen gemäss Schätzungen der Luzerner Polizei rund 16'000 Personen teil, das waren mehr als in den vergangenen Jahren. Dass es dieses Jahr eine Luzerner Fasnacht im normalen Umfang gibt, ist zwar erst seit dem Ende der Corona-Massnahmen definitiv. Die Fasnachtsgruppen hatten aber damit gerechnet und Vorbereitungen getroffen. So kann auch der grosse Fritschi-Umzug stattfinden, der um 14 Uhr beim Seebecken startet. Allerdings dürften viele Guuggenmusiken auf Sujets der letzten Jahre ausweichen. In der Stadt Solothurn startete die Fasnacht in diesem Jahr fast wie in den Zeiten vor der Corona-Pandemie: Um 5 Uhr ging es mit der gewohnt lärmigen Chesslete auf dem Friedhofplatz los. Audio Nach einem Jahr Pause ist wieder Fasnacht 02:16 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 24.02.2022. abspielen. Laufzeit 02:16 Minuten.

22:32 Queen hält Telefonaudienz mit Johnson Die britische Königin Elizabeth II. hat am Mittwoch trotz Covid-19-Erkrankung ihre wöchentliche Audienz mit Premierminister Boris Johnson am Telefon abgehalten. Das teilte der Buckingham-Palast am Abend mit. Noch am Dienstag hatte die 95-jährige Monarchin mehrere virtuelle Audienzen abgesagt und damit bei ihren Untertanen Besorgnis ausgelöst. Nach Angaben des Palasts leidet die Queen, die am vergangenen Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden war, an «milden erkältungsartigen Symptomen». Elizabeth II. dürfte mindestens dreimal gegen Corona geimpft sein. Wegen ihres hohen Alters und gesundheitlicher Probleme in jüngster Zeit gilt eine Infektion bei ihr aber nicht als unbedenklich. Im vergangenen Jahr musste sie mehrere Veranstaltungen absagen und bekam von ihren Ärzten Ruhe verordnet. Als die Queen in der vergangenen Woche Gäste zur Audienz auf Schloss Windsor empfing, machte sie zudem Andeutungen über Gehbeschwerden. Legende: Die britische Königin Elizabeth II. hat am Mittwoch trotz Covid-19-Erkrankung ihre wöchentliche Audienz mit Premierminister Boris Johnson am Telefon abgehalten. Keystone

21:30 Bundesrat will Schutzschirm für Grossveranstaltungen Trotz Aufhebung der Bewilligungspflicht sollen Grossveranstaltungen bis Ende 2022 den Corona-Schutzschirm für Publikumsanlässe in Anspruch nehmen können. Der Bundesrat will zu diesem Zweck die entsprechende Covid-19-Verordnung anpassen. Aufgrund der damals herrschenden epidemiologischen Lage hatte das eidgenössische Parlament in der Wintersession 2021 eine Änderung des Covid-19-Gesetzes beschlossen. Unter anderem verlängerte es den Zeitrahmen des finanziellen Schutzschirms für öffentliche Veranstaltungen von Ende April bis Ende Dezember 2022. Diese Verlängerung erfordert insbesondere eine Anpassung der Fristen und Geltungsdauer in der Covid-19-Verordnung für Publikumsanlässe, wie der Bundesrat mitteilte. Gesuche sollen demnach bis zum 31. Oktober 2022 eingereicht werden können. Audio Aus dem Archiv: Der Schutzschirm soll die Planungssicherheit stärken 02:03 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 05.07.2021. abspielen. Laufzeit 02:03 Minuten.

20:30 Spitäler testen nicht mehr alle auf Corona Wer ins Spital muss, wird beim Eintritt standardmässig auf Corona getestet. So jedenfalls machten das bisher fast alle Spitäler. Jetzt aber hat der Verein Swissnoso, welcher Fachleute aus den Gebieten Infektionskrankheiten und Spitalhygiene vereinigt, seine Empfehlungen angepasst und rät neu, nicht mehr jede Person zu testen, die ins Spital eintritt. 01:59 Video Corona-Tests: Lockerungen in den Spitälern Aus Tagesschau vom 23.02.2022. abspielen

19:38 Lkw-Proteste auch in den USA Mit einem Protestkonvoi wollen Lkw-Fahrer in den USA gegen Corona-Beschränkungen demonstrieren und nach dem Vorbild ihrer kanadischen Berufskollegen in Richtung Washington fahren. Der «People's Convoy» startet Mittwoch von Kalifornien aus und soll die 4000 Kilometer lange Strecke bis zur US-Hauptstadt binnen elf Tagen zurücklegen. Lkw-Fahrer in Kanada hatten aus ähnlichen Gründen die Hauptstadt Ottawa mehrere Wochen lang lahmgelegt und wichtige kanadisch-amerikanische Handelskorridore blockiert. Audio Aus dem Archiv: Kanadische Lastwagen-Proteste – gut vernetzt bis in die USA 05:48 min, aus Echo der Zeit vom 17.02.2022. abspielen. Laufzeit 05:48 Minuten.