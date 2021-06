Der Ticker startet um 5:30 Uhr

1:55 Weltweit mehr als 175 Millionen Covid-Infektionen Weltweit haben sich bisher nachweislich mehr als 175.1 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters auf Grundlage offizieller Daten. Demnach starben mehr als 3.93 Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Virus, seit es im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Nach den USA weist Brasilien mit mehr als 482.000 die meisten Todesfälle auf.

1:02 Millionen Impfdosen von Johnson & Johnson unbrauchbar Nach einer Produktionspanne in einem US-Werk muss der Corona-Impfstoff-Hersteller Johnson & Johnson Millionen Impfdosen vernichten. Wegen einer möglichen Kontamination seien mehrere Chargen im Umfang von jeweils mehreren Millionen Dosen unbrauchbar, wie die Arzneimittelbehörde FDA am Freitag mitteilte. Weder die FDA noch der Hersteller nannten eine genaue Zahl. Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass 60 Millionen Impfdosen betroffen seien. Legende: Reuters

22:43 Curevac-Aktie auf Talfahrt Die Aktionäre des deutschen Impfstoffherstellers Curevac, deren Papiere hauptsächlich in New York gehandelt werden, müssen einen Rückschlag hinnehmen. Die Aktien sackten um 7.5 Prozent ab, nachdem es hiess, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plane wegen der jüngsten Probleme im Zulassungsprozess für die laufende Impfkampagne nicht mehr mit dem Corona-Vakzin von Curevac. Legende: Die Zulassung des Impfstoffes von Curevac verzögert sich. Keystone

22:10 Niederlande: Ab Ende Juni wieder Massenveranstaltungen ohne Maske Die Niederlande wollen ab Ende Juni wieder Massenveranstaltungen ohne Schutzmasken zulassen. Voraussetzung ist allerdings, dass Teilnehmer einen Impfbeweis oder ein negatives Testergebnis vorweisen. Das teilte die Regierung am Freitag in Den Haag mit. Besucher müssten dann auch nicht mehr 1.5 Meter Abstand halten. Damit wären ab Ende Juni auch wieder volle Stadien für Konzerte oder Fussballspiele möglich. Zunächst sollen Veranstaltungen mit bis zu 25'000 Besuchern erlaubt werden, die höchstens 24 Stunden dauern. Ab Ende Juli sollen dann auch mehrtägige Veranstaltungen ohne eine maximale Besucherzahl möglich sein. Dann wären auch wieder Festivals möglich.

21:12 500'000 Impfdosen für die Ukraine Dänemark hat der Ukraine die Lieferung von 500'000 Impfdosen zugesagt. Das gibt das Büro von Präsident Selenski nach einem Telefonat mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bekannt. Die Ukraine hinkt bei der Impfung der 41 Millionen Menschen im Land vielen europäischen Staaten hinterher.

20:14 Einsatz für Impfstoffversorgung EU-Vertreter haben zum Auftakt des G7-Gipfels betont, dass sich die Europäer im Gegensatz zu anderen G7-Staaten bereits seit Monaten stark für Corona-Impfstofflieferungen in ärmere Länder engagieren. Die EU sei die «Apotheke der Welt» und werde bis Jahresende mindestens 100 Millionen Impfstoff-Dosen spenden, hiess es am Freitagnachmittag nach einem Koordinierungstreffen der europäischen Gipfelteilnehmer von Diplomaten. Der Impfinitiative Covax stelle man 3.2 Milliarden Euro zur Verfügung. Die EU war nach eigenen Angaben zudem lange Zeit die einzige demokratische Region, die im grossen Massstab Corona-Impfstoff exportierte. Bislang seien rund 350 Millionen Dosen ausgeführt worden, was in etwa der Hälfte der Gesamtproduktionsmenge entspreche, hiess es am Freitag. Zum Beispiel die USA behielten dort produzierten Impfstoff hingegen lange vorrangig selbst. So hatte US-Präsident Joe Biden noch Ende April gesagt, bevor die USA ein «Arsenal» für andere Länder würden, werde jeder Amerikaner Zugang zu vollständigem Impfschutz haben. 05:12 Video G7-Gipfel: Eine Milliarde Impfdosen für ärmere Länder Aus Tagesschau vom 11.06.2021. abspielen

19:59 Italien lockert Corona-Regeln Ab kommender Woche sollen weitere Regionen in die sogenannte Weisse Zone mit den lockersten Corona-Regeln fallen, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza in Rom sagte. Dazu gehören ihm zufolge unter anderem die norditalienischen Regionen Emilia-Romagna und Piemont, die Lombardei mit der Metropole Mailand, die Autonome Provinz Trient, Latium mit der Hauptstadt Rom und Apulien. Dort entfallen unter anderem die nächtliche Ausgangssperre und die Beschränkungen in der Aussengastronomie. Damit gelten für den überwiegenden Teil der Menschen in Italien die lockersten Corona-Regeln. Italien will Speranza zufolge ausserdem in der Covid-19-Impfkampagne das Vakzin von Astrazeneca nur noch an Menschen über 60 Jahre verabreichen. Für jüngere Leute sollen die mRNA-Impfstoffe bereit stehen. Man folge damit der Empfehlung der italienischen Gesundheitsexperten.

19:27 Delta-Variante breitet sich in Grossbritannien aus Die zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante Delta ist Analysen zufolge wesentlich ansteckender als der in Grossbritannien entdeckte Alpha-Typ. Das Risiko, die Menschen im eigenen Haushalt anzustecken, sei bei Delta schätzungsweise 60 Prozent höher als bei Alpha, teilte die englische Gesundheitsbehörde Public Health England mit. Ausserdem soll sich Delta stärker als andere Varianten der Schutzwirkung der Impfstoffe entziehen können – das gelte vor allem nach nur einer Impfdosis. Vollständig Geimpfte seien jedoch sehr gut vor der Delta-Variante – auch B.1.617.2 genannt – geschützt. Die Delta-Variante sorgt im Vereinigten Königreich derzeit offiziellen Angaben zufolge für rund neun von zehn Corona-Infektionen. Sie liess die lange Zeit sehr niedrige Sieben-Tage-Inzidenz auf zuletzt knapp 52 ansteigen und könnte die geplanten weiteren Corona-Lockerungen gefährden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Anstieg der Coronafälle Britische Lockerungen wegen Delta-Variante auf der Kippe 11.06.2021 Mit Audio

19:00 Schweizer Casinos: Weniger Einnahmen, weniger Abgaben Die Schweizer Casinos haben im letzten Jahr weniger eingenommen – und damit auch dem Bund weniger Steuern abgeliefert. Die Casinos zahlten 2020 fast 200 Millionen Franken an den Bund – ein Minus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt der Jahresbericht der Eidgenössischen Spielbankenkommission. Dafür nahm der Umsatz der Online-Casinos zu: Diese zahlten fast 80 Millionen Franken Steuern.

18:10 Schiff Ahoi? Nicht so einfach am Bodensee Die Fallzahlen sinken und das Grenzregime wurde gelockert: In der Bodensee-Region könnte wieder etwas Normalität einkehren. Ein Augenschein vor Ort zeigt aber, dass die unterschiedlichen Vorgaben mit Zertifikaten, Tests und Masken eher verwirrend als befreiend sind. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Regeln im Dreiländereck Bodensee: Drei Länder – ein Ausflugsgebiet – verschiedene Regeln 11.06.2021 Mit Audio

17:28 Malaysia verlängert «totalen Lockdown» Malaysia kämpft weiter gegen seine bisher schwerste Corona-Welle. Deshalb hat die Regierung in Kuala Lumpur angekündigt, den Anfang Juni verhängten «totalen Lockdown» um zwei Wochen zu verlängern. Die meisten Unternehmen sind ebenso wie Einkaufszentren und nicht wesentliche Geschäfte geschlossen. Zudem dürfen sich die Menschen nur noch in einem Umkreis von zehn Kilometern von ihren Häusern bewegen. Das 32-Millionen-Einwohner-Land war zunächst glimpflich durch die Pandemie gekommen. Seit Oktober steigen die Zahlen jedoch. Zuletzt hatten die Behörden teilweise 9000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet – damit liegt Malaysia gemessen an der Einwohnerzahl an der Spitze der gesamten Asean-Region.

16:44 Jetzt auch Moderna: Swissmedic erhält Gesuch für Impfung von Jugendlichen ab 12 Jahren. Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat ein Gesuch für die Zulassung des Impfstoffs von Moderna für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren erhalten. Bisher ist dieser Impfstoff erst ab 18 Jahren zugelassen. Das Vakzin von Pfizer/Biontech erhielt die erweiterte Zulassung bereits vor einer Woche. Swissmedic prüft das Gesuch um die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten im rollenden Verfahren, wie die Zulassungsstelle mitteilte. Das ermöglicht schnellere Zulassungsentscheide. Swissmedic begutachtet die eingereichten Daten einschliesslich einer grossen klinischen Studie, die noch läuft, sobald sie eingetroffen sind. Sobald der Behörde genügend Belege für Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität des Covid-19-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren vorliegen, entscheidet sie unmittelbar über die beantragte Anwendungserweiterung.

16:35 Vollständig Geimpfte erhalten ab Montag in Zürich das Covid-Zertifikat Ab Montag ist das Covid-Zertifikat im Kanton Zürich verfügbar. Der grösste Teil der Geimpften wird es automatisch erhalten, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Sobald das Zertifikat bereitsteht, werden vollständig geimpfte Personen per SMS informiert. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich über das Impftool VacMe registriert haben und ihre Einwilligung zur Datenweitergabe erteilt haben. Rund 710'000 Personen haben dies laut Mitteilung bislang getan. Wer sich telefonisch über die Impfhotline angemeldet hat und in die Weitergabe eingewilligt hat, erhält das Zertifikat bis Ende Juni per Post zugestellt. Auch Personen, die sich in Arztpraxen, im Heim oder im Spital impfen liessen, sollen das Covid-Zertifikat automatisch erhalten oder über eine zentrale Stelle beantragen können. Es wird derzeit eine Lösung erarbeitet, die voraussichtlich Ende Juni zur Verfügung steht. Ab Montag stellt die Gesundheitsdirektion auch ein Onlineformular zur Verfügung, über das Genesene ein Covid-Zertifikat beantragen können. Dieses soll in der Rege innert sieben Tagen per Post zugestellt werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kantons-Übersicht So kommen Sie zu Ihrem Covid-Zertifikat 10.06.2021 Mit Video

16:00 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz von Bundespräsident Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset ist beendet. Die Auflistung der neuen Lockerungsschritte, die der Bundesrat vorschlägt, finden Sie hier. Wir informieren sie weiter in diesem Liveticker über Neuigkeiten zur Covid-10-Pandemie.

15:58 Wird das Schweiz Covid-Zertifikat von der EU anerkannt? Das wird von Philippe Voirol vom BIT bestätigt. Die offizielle Bestätigung der EU, dass das Zertifikat anerkannt werde, sei eingegangen. So könne auch die Schweiz die in EU-Staaten ausgestellten Zertifikate von Einreisenden überprüfen. Es gebe aber kein eigentliches Schweizer Zertifikat, sondern ein Zertifikat, das von jedem einzelnen Staat unterzeichnet würde.

15:58 Empfehlung zum Homeoffice Auf die Frage einer Journalistin, wieso die Homeoffice-Pflicht relativ streng gehandhabt werde, sagt Alain Berset: «Es gibt keine Homeoffice-Pflicht mehr, wir sind schon bei einer Empfehlung für die Unternehmen.» Sie müssten aber regelmässig testen. Für grössere und mittlere Unternehmen sei dies kein Problem. Die kleinen Unternehmen könnten mit Apotheken zusammenarbeiten. Grundsätzlich aber gebe es nur noch eine Empfehlung zum Homeoffice.

15:55 Mehr als 250 Leute in Discos, wenn verschiedene Sektoren? Auf die Frage antwortet Michael Gerber vom BAG, dass – wenn ein Betreiber völlig getrennte Räume anbieten würde – dies nicht völlig ausgeschlossen sei. Man stehe mit den Betreibern in Kontakt, um diese Regel präzisieren zu können.

15:54 Spezifizierung der Zertifikate In der grünen Kategorie braucht man kein Zertifikat. Dies betrifft öffentliche Dienstleistungen und öffentlicher Verkehr. Sie brauchen ein Schutzkonzept. In der roten Kategorie braucht man ein Zertifikat, zum Beispiel bei Grossveranstaltungen. «So können wir vermeiden, dass Infektionsherde entstehen», so Berset. Zertifikat in Restaurants: «Die Restaurants können machen, was sie wollen. Sie können das Zertifikat einsetzen oder nicht», so Berset. Das sei die orange Zone. Der Bundesrat habe beschlossen, dort keine Regelungen zu erlassen.

15:52 Welche Impfstoffe werden anerkannt sein? Auf eine Journalistenfrage sagt Berset, dass man grundsätzlich alle Impfstoffe anerkenne, die auf der WHO-Liste stünden. Darunter seien auch chinesische Impfstoffe. Er bestätigt auf eine weitere Frage auch, dass man über die Spende von Impfstoffen – insbesondere an Covax – gesprochen habe. Ein Teil könnte dorthin gehen, auch angesichts der grossen Mengen, die sich die Schweiz gesichert habe. Er weist aber auch darauf hin, dass die Verträge mit den Impfstoffherstellern nicht immer eine Weitergabe erlauben würden.