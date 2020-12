Der Ticker startet um 5:30 Uhr

18:55 Frankreich verhängt Ausgangssperre an Silvester Die in Frankreich ab dem 15. Dezember geltende Ausgangssperre ab 20 Uhr wird entgegen der ursprünglichen Absicht der Regierung auch in der Silvesternacht gelten. Die Franzosen werden sich aber am Weihnachtsabend (24. Dezember) frei bewegen können. Das kündigte Premierminister Jean Castex heute an. Die Silvesternacht des 31. Dezembers enthalte alle Zutaten für einen epidemischen Rückfall. «Wenn die Verbreitung weiter stark zurückgegangen wäre, hätten wir dieses Risiko eingehen können, aber das ist nicht der Fall», sagte der Regierungschef auf einer Pressekonferenz.

18:39 Wallis: Pisten-Engel sollen helfen Schutzkonzepte durchzusetzen Auf den Skipisten des Wallis werden rund hundert Arbeitssuchende eingestellt, um die strikte Einhaltung und Anwendung der geltenden Schutzkonzepte zu garantieren. Das Projekt mit dem Namen Covid-Angel hat ein Budget von 1.5 Millionen Franken und wird vom Kanton und den Walliser Bergbahnen finanziert. Die Aufgabe dieses «Beobachtungs- und Informationspersonals» wird es sein, den Personenfluss zwischen Parkplätzen und Bergbahnen zu managen und die Warteschlangen an den Bushaltestellen, bei der Abfahrt der Bergbahnen und auf den Skipisten zu organisieren. Die «Pisten-Engel» sollen auch klar und präzis über die Präventionsmassnahmen und die Verhaltensregeln informieren.

17:54 Nationalratskommission mahnt Bundesrat zur Zurückhaltung Die Gesundheitskommission des Nationalrats appelliert vor der Bundesratssitzung vom Freitag an die Landesregierung, die Kantone «nicht unnötig zu übersteuern». Die Kommission spricht sich explizit gegen die Sperrstunde von 19 Uhr für Restaurants und den Detailhandel aus. Gastronomie und der Detailhandel müssten mindestens bis 22 Uhr geöffnet bleiben können. Bevor der Bundesrat selber Massnahmen ergreife, solle er überprüfen, ob die in den vergangenen Tagen angekündigten kantonalen Massnahmen nicht schon genügend wirkten. In den Kantonen, in denen die Epidemie unter Kontrolle sei, müssten die kantonalen Behörden zuständig bleiben. 04:29 Video Aus dem Archiv: Massnahmenpaket des Bundesrates gegen Corona Aus Tagesschau vom 08.12.2020. abspielen

17:28 Auch 2021 keine Fasnacht in Basel Das Fasnachts-Comité hat die Suche nach coronagerechten Alternativen für die traditionelle Basler Fasnacht vom 22. bis 25. Februar aufgegeben. Die Idee, die Fasnacht von der Innenstadt in die Quartiere zu verlagern sei durch die zweite Pandemie-Welle und die dadurch notwendig gewordenen Schutzmassnahmen zunichtegemacht worden, teilte das Comité am Donnerstag gemeinsam mit dem Basler Präsidialdepartement mit. Es sei nicht damit zu rechnen, dass die epidemiologische Entwicklung bis im Februar eine adäquate Lockerung der Massnahmen zulassen werde, heisst es weiter. Freies Musizieren und «Gässle» in der Stadt werde also mit Sicherheit nicht möglich sein. Im Unterschied zu 2020 handle es sich bei der Absage 2021 aber um kein generelles Fasnachtsverbot. Das Fasnachts-Comité prüfe deshalb Rahmenbedingungen, wenigstens dem Cliquennachwuchs fasnächtliche Aktivitäten zu ermöglichen. Während den Schulferien solle zum Beispiel ein Fasnachts-Spaziergang mit diversen Standorten in der Stadt entstehen, an denen verschiedene Elemente eines Cliquenjahrs aufgezeigt werden sollen. Audio «Für die Jungen Garden ist es wichtig, mindestens etwas vom Fasnachts-Geist zu spüren», sagt Pia Inderbitzin, Obfrau des Fasnachts-Comités im Interview. 03:06 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 10.12.2020. abspielen. Laufzeit 03:06 Minuten.

16:39 Glühwein to go München will mit einer Ausdehnung des bisher nur punktuellen Alkoholverbots auf das gesamte Stadtgebiet zahlreicher Gruppen an Glühweinständen Herr werden. «Dieser Schritt ist erforderlich, weil es trotz eindringlicher Appelle angesichts steigender Infektionszahlen in der ganzen Stadt zu Menschentrauben vor Glühweinverkaufsstellen kommt», erklärt die Stadtverwaltung. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov vermisst mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland (53 Prozent) in diesem Jahr den Besuch von Weihnachtsmärkten, einer anderen Umfrage zufolge sind ausserdem viele Menschen bereit zum Corona-Regelbruch an den Feiertagen – das, obwohl mehr als drei Viertel der Befragten die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie befürworten, wie die Studie im Auftrag der Universität der Bundeswehr München ergab. Legende: Glühweinstände jenseits der abgesagten Weihnachtsmärkte bewegen Deutschland. Keystone

16:21 «Covid-19 drückt aufs Gemüt» Die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Stimmung der Bevölkerung aus. Die erste Welle drückte laut dem Bundesamt für Gesundheit auf das persönliche Befinden. Bundesrat Alain Berset rief die Menschen zum Aktionstag Psychische Gesundheit am Donnerstag dazu auf, Acht zu geben aufeinander, miteinander zu sprechen und sich gegenseitig Mut zu machen. «Covid-19 drückt aufs Gemüt. Viele leiden psychisch unter der Krise», heisst es in einem Tweet des Gesundheitsministers. Psychische Gesundheit sei nicht ein Zustand, sondern entstehe durch dynamischen und vielfältigen Austausch zwischen Ressourcen und Belastungen, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zum Aktionstag.

15:53 Referendum gegen Covid-Gesetz Das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz dürfte zustande kommen. Laut dem Verein «Freunde der Verfassung» wurden innerhalb von knapp zwei Monaten die nötigen 50'000 Unterschriften gesammelt. Ein Sprecher des Vereins bestätigte am Donnerstag auf Anfrage entsprechende Informationen von Blick.ch. Das Referendumskomitee will verhindern, dass notrechtliche Kompetenzen des Bundesrates während der Pandemie nachträglich legitimiert und bis Ende 2021 verlängert werden. Das Covid-19-Gesetz ist bereits in Kraft, das Parlament berät in diesen Tagen bereits über erste Änderungen. Audio Der Staat als Feindbild 04:44 min, aus Echo der Zeit vom 08.10.2020. abspielen. Laufzeit 04:44 Minuten.

15:39 Strenge Schutzvorgaben für die Skigebiete Ab 22. Dezember 2020 benötigen die Betreiber von Skigebieten eine Bewilligung des zuständigen Kantons oder Region. Das will jetzt der Kanton Bern konsequent umsetzen. Betroffen sind die folgenden Wintersportorte: Adelboden, Grindelwald, Hasliberg, Kandersteg, Lauterbrunnen, Lenk, Meiringen, Saanen und Zweisimmen. In diesen Gemeinden oder in der betreffenden Region müssen genügend Testkapazitäten für Personen mit Symptomen von Covid-19 zur Verfügung stehen. Die Schutzkonzepte der Wintersportorte müssen auch Angaben zu vorhandenen Kapazitäten für einen allfällig nötigen Rücktransport von Feriengästen und die Unterbringung von Covid-19 Patientinnen und Patienten im Ort selbst enthalten. Der Kanton unterstützt die Wintersportorte bei Bedarf, soweit es seine Kapazitäten zulassen. Wird das Schutzkonzept nicht bis zum 11. Dezember eingereicht, so ist der Betrieb erst mit Bewilligung des Kantons möglich. Die Umsetzung der Vorgaben in den Skigebieten wird von der Berner Kantonspolizei kontrolliert, wie aus der Mitteilung des Regierungsrats vom Donnerstag hervorgeht. 02:23 Video Grossandrang an der Talstation Verbier Aus Schweiz aktuell vom 07.12.2020. abspielen

14:56 In Dänemark schrillen die Corona-Glocken Wegen rasant steigender Infektionszahlen weitet die Regierung die für die Hälfte der Bevölkerung geltenden Corona-Massnahmen auf weitere Landesteile aus. Der am Mittwoch in Kraft getretene Teil-Lockdown in 38 der 98 dänischen Kommunen gilt ab Freitag um 16.00 Uhr auch für 31 weitere Gemeinden, darunter die Grossstadt Aalborg und die gesamten Regionen Seeland und Mitteljütland. Das gab Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Donnerstag in Kopenhagen bekannt. Damit sind nun etwa vier Fünftel der dänischen Bevölkerung von den Massnahmen betroffen. Legende: Die dänischen Corona-Zahlen steigen weiter stark an. Keystone

14:39 Nidwalden hält 100'000 Franken bereit für Kulturbetriebe in Not Für Kulturveranstalter und -unternehmen im Kanton Nidwalden stehen nächstes Jahr 100'000 Franken bereit, falls sie wegen der Coronapandemie finanziell ins Schlingern geraten. Bund und Kanton teilen sich den Betrag je zur Hälfte. Betroffen sind vor allem Laienkulturvereine und kleinere Veranstalter. Wie die Nidwaldner Staatskanzlei mitteilte, soll das Geld für Ausfallentschädigungen und für Transformationsprojekte, mit denen sich die Kulturunternehmen den Gegebenheiten im Zusammenhang mit der Epidemie anpassen können, zur Verfügung stehen. Der Kantonsbeitrag setzt sich aus je 25'000 Franken aus dem Kulturfonds und dem Lotteriefonds zusammen.

13:56 Moderna startet Impfstoff-Erprobung an Jugendlichen Der US-Pharmakonzern Moderna hat mit der Erprobung seines Corona-Impfstoffes an Jugendlichen begonnen. Dem ersten Teilnehmer einer mittleren bis späten Studienphase sei der Impfstoff am Donnerstag verabreicht worden, teilt Moderna mit. Bei den Untersuchungen geht es um Jugendliche im Alter von zwölf bis einschliesslich 17 Jahren. Das Unternehmen hat in den USA und in der EU einen Antrag auf Notfallzulassung seines Impfstoffs gestellt.

13:18 Abstimmen im Homeoffice Mitglieder des Nationalrats dürfen auch dann an Abstimmungen teilnehmen, wenn sie wegen einer angeordneten Corona-Isolation oder -Quarantäne verhindert sind. Nachdem am Montag der Nationalrat dieser dringlichen Änderung des Parlamentsgesetzes zugestimmt hatte, gab auch der Ständerat seine Zustimmung. Die Regelung soll bereits ab kommender Woche gelten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ständerat gibt sein Okay Nationalräte in Quarantäne können den Knopf im Homeoffice drücken 10.12.2020 Mit Video

11:44 BAG meldet 5041 neue Fälle und 87 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5041 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

11:05 Grosse Nachfrage nach Corona-Flächentests in Graubünden Für die schweizweit ersten Flächentests im südlichen Teil Graubündens haben sich bisher 6000 Personen angemeldet. Die Bündner Behörden sprechen von einem grossen Interesse. Seit Mittwochmorgen können sich Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristen in den Regionen Bernina (Puschlav), Unterengadin/Münstertal sowie Maloja (Bergell und Oberengadin) für die freiwilligen Flächentests melden. Insgesamt 35'000 Personen inklusive Touristen sind in den 18 Gemeinden angesprochen. Ziel sei es, von Freitag bis Sonntag 20'000 Schnelltests zu machen. Ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben oder nicht, wissen die Leute dann 20 Minuten später.

10:34 Viele Pflegerinnen und Pfleger möchten sich nicht impfen lassen Die Impfung gegen das Coronavirus wird wohl auch in der Schweiz bald kommen. Zuoberst auf der Liste stehen nebst den Risikogruppen das Pflegepersonal in den Heimen und Spitälern. Doch ein grosser Teil der Pflegerinnen und Pfleger möchte das nicht. 02:29 Video Die meisten Pflegenden wollen keinen Corona-Schutz Aus SRF News vom 08.12.2020. abspielen

9:59 Kantonsspital Aarau verschob in zweiter Welle 600 Operationen Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat seit Beginn der zweiten Corona-Welle Ende Oktober rund 600 geplante Operationen verschoben. Die Zahl der verschobenen Operationen werde sich weiter erhöhen, je länger die aktuelle Situation anhalte, teilte das KSA mit. Das führe zu nicht abzuschätzenden Gesundheitsfolgen für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Noch könnten alle Notfall- und dringlichen Behandlungen durchgeführt werden. Doch die Lage im Spital sei ernst. Das medizinische Personal arbeite an der Belastungsgrenze. Derzeit würden täglich rund 80 Pflegefachkräfte aus Normalstationen auf Covid-19-Stationen oder in der Intensivpflege aushelfen. Legende: Wöchentlich fehlen dem KSA zwischen 200 und 250 Mitarbeitende aus den patientennahen Bereichen wegen Krankheit, davon fallen 60 bis 80 Angestellte aufgrund von Isolation oder Quarantäne aus. Keystone

9:04 Keine Sonntagsverkäufe mehr in Luzern Die Luzerner Stadtregierung verbietet die beiden geplanten Sonntagsverkäufe vom 13. und 20. Dezember. Diese Massnahme sei unumgänglich, um die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen. Auch die beiden Handwerksmärkte auf dem Weinmarkt sind abgesagt. Die Sonntagsverkäufe im Dezember hätten mittlerweile eine Art Eventcharakter. In der aktuellen epidemiologischen Lage sei ein vielseitiges Zusammenkommen aber nicht erwünscht, teilte der Stadtrat mit. Die Zahl der Corona-Infektionen sei noch immer viel zu hoch. Gleichzeitig erhoffe man sich, dass weitere Städte und Gemeinden dem Beispiel folgen werden. Der Schritt sei zwar unpopulär, zum Schutz der Bevölkerung aber wichtig.

8:10 Impfstoff-Logistik ist eine Herausforderung Der Covid-19-Impfstoff wird zur lang erhofften Realität. Doch bevor grossflächige Impfaktionen stattfinden können, muss eine solide Lieferkette aufgebaut werden. Seit Monaten laufen bei Logistikunternehmen die Vorbereitungen für diese Herkulesaufgabe: 15 Milliarden Dosen müssen bei minus 80 Grad Celsius um die ganze Welt verteilt werden. Die Schweiz hat schon langjährige Erfahrungen bei der Distribution von Pharmaprodukten und ist an vorderster Front mit dabei, um die faire Verteilung des Impfstoffs zu ermöglichen. 01:33 Video Verteilung des Covid-Impfstoffs Aus SRF News vom 09.12.2020. abspielen

7:15 Flughafen Zürich: Abwärtstrend beschleunigt sich im November Der Betrieb am Flughafen Zürich hat auch im November unter der zweiten Coronawelle gelitten. Nachdem die Passagierzahlen bereits im September und Oktober massiv eingebrochen waren, nahmen sie im traditionell schwachen November gegenüber 2019 noch stärker ab. Gegenüber dem Vormonat Oktober hat sich die Zahl der abgefertigten Passagiere praktisch halbiert. Im November flogen 245'187 Passagiere über den Flughafen Zürich, wie die Flughafenbetreiberin am Donnerstag mitteilte. Das waren 89 Prozent weniger als im November des letzten Jahres. Der Abwärtstrend hat sich damit gegenüber den beiden Vormonaten noch einmal um einen Tick beschleunigt. Legende: Auch die Auslastung der Sitzplätze der Flugzeuge auf 41.8 Prozent noch einmal deutlich. Durchschnittlich sassen gut 71 Passagiere in einer ankommenden oder abfliegenden Maschine. Keystone