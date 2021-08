Der Ticker startet um 6:00 Uhr

8:02 EMA bestätigt: Impfstoff von Johnson & Johnson kann zu Immunerkrankung führen Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson kann nach Erkenntnissen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) in seltenen Fällen zu der Immunerkrankung Immunthrombozytopenie (ITP) sowie zu Schwindel und Tinnitus (Ohrensausen) führen. Die Produktinformationen für das Vakzin namens Janssen sollten um Hinweise auf die Möglichkeit derartiger Nebenwirkungen ergänzt werden, erklärte die Agentur. Sie stützte sich auf eine Empfehlung des EMA-Ausschuss zur Risikobewertung von Arzneimittelwirkungen (PRAC). Der Nutzen des Impfstoffs überwiege aber weiterhin die Risiken. Der Risikomanagementplan für den Corona-Impfstoff wurde aktualisiert. Bei der Immunthrombozytopenie greife das Immunsystem fälschlicherweise die für die normale Blutgerinnung wichtigen Thrombozyten (Blutplättchen) an und zerstöre sie. Der Ausschuss stützte seine Empfehlung auf die Auswertung gemeldeter Nebenwirkungen in Datenbanken der EU, der USA sowie des Herstellers Johnson & Johnson. Legende: Reuters / Archiv

5:29 Erholung im Grünen in Frankreich sehr gefragt Nach dem strengen Corona-Lockdown boomen in Frankreich Freizeit und Urlaub im Grünen. Private vermieten Erholungshungrigen deshalb auch ihre Gärten, Schwimmbäder oder Dachterrassen. Die Corona-Krise habe den Wunsch zum Ausspannen in privater Umgebung im Freien verstärkt, berichtete denn auch die Zeitung «Le Figaro» am Freitag. Die Privatquartiere böten auch eine Möglichkeit, den strikten Corona-Auflagen zu entkommen, sagte der Vermieter eines Bauernhauses in Südfrankreich. «Hier wird kein Impfpass verlangt, keine Maske, hier grüsst man sich und kann wie ein Mensch leben.» Einen Ansturm verzeichnete die Plattform HomeCamper, über die private Grundstücksbesitzer Zelt- und Wohnwagenplätze vermieten. Und wer eine Feier mit Familie oder Freunden im Freien organisieren möchte, kann dafür über eine andere Plattform stundenweise den Swimmingpool, Garten, Balkon oder die Dachterrasse anderer Menschen mieten. Legende: Die Französinnen und Franzosen zieht es nach strengen Lockdowns in die Abgeschiedenheit. Keystone

2:48 Schuldenaufschub für Studierende in den USA Studentinnen und Studenten in den USA können ihre Schulden weiterhin aufschieben. Die US-Regierung hat wegen Corona ein Moratorium für die Rückzahlung der Studienkredite bis Ende Januar nächsten Jahres verlängert. Die zusätzliche Zeit ermögliche es den Studierenden, das Risiko von Zahlungsrückständen und -ausfällen zu verringern, teilte das US-Bildungsministerium mit. Die Zahlungspause sei «eine Rettungsleine» für Millionen US-Bürgerinnen und Bürger. Das Moratorium war zu Beginn der Pandemie eingeführt worden und sollte eigentlich im September auslaufen. Zuletzt war wegen der Pandemie bereits ein neues Moratorium gegen Zwangsräumungen säumiger Mieter verfügt worden. Legende: Aufatmen bei vielen Studentinnen und Studenten: Sie müssen Ausbildungsdarlehen doch nicht bereits im September zurückzahlen. Keystone

22:15 Nachtclub-Besucher und Touristen sollen in Schweden für Coronafälle verantwortlich sein In Schweden steigen die Corona-Fallzahlen wieder an. Die Behörden machen insbesondere Nachtclub-Besucher und Auslandsreisende für den jüngsten Anstieg der Neuinfektionen verantwortlich. 17 Prozent der neuen Fälle gingen auf den europäischen Tourismus zurück, erklärt Anders Tegnell, Corona-Experte der Regierung. Im Wochenvergleich sei die Zahl der Neuinfektionen um 30 Prozent gestiegen, die Inzidenz liege bei 59 Fällen pro 100'000 Einwohner und sei damit nicht mehr als niedrig zu bezeichnen.

22:07 Covid-Zertifikat: Veranstalter sehen Chancen und Risiken Das Zürcher Theaterspektakel auf der Landiwiese zieht jedes Jahr Zehntausende Besucherinnen und Besucher an. Auch dieses Jahr wird das mehr als zweiwöchige Festival durchgeführt – aber anders als sonst: In geschlossenen Räumen wird ein Covid-Zertifikat verlangt. Veit Kälin, der technische Leiter des Festivals, begründet diese Massnahme wie folgt: «Uns ist es wichtig, dass der Anlass inklusiv ist.» Heisst: Alle sollen teilnehmen können – geimpft und ungeimpft.

Kritisch sähe Kälin ein obligatorisches Covid-Zertifikat. Ähnlich äussert sich Kinobetreiberin Alexandra Sterk, Geschäftsführerin der Sterk Cine AG: «Wir haben bereits durch die Pandemie einen Besucherrückgang. Wenn Kundinnen und Kunden nur noch mit Zertifikat rein dürfen, darf ich auch nur noch Mitarbeitende arbeiten lassen, die ein Zertifikat haben.» Wie Theater, Kinos und Co. mit dem Covid-Zertifikat umgehen – Sie lesen es in unserem Onlineartikel. 04:30 Video Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht in der Schweiz? Aus 10 vor 10 vom 06.08.2021. abspielen

21:40 Nobelort St. Moritz darbt wegen ausbleibenden internationalen Gästen Die Hotellerie im Oberengadin hat sich in den ersten sechs Monaten vom Corona-Einbruch des Vorjahres erholt. Hier kletterten die Logiernächte um 14.8 Prozent auf 385'400, wie Jan Steiner von der Organisation Engadin St. Moritz Tourismus auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bekannt gibt. Damit liege man nur noch um 6.7 Prozent unter dem Vor-Krisenniveau von 2019, welches das beste Jahr im letzten Jahrzehnt gewesen sei. Anders erging es dem Nobelferienort St. Moritz: Hier tauchte die Übernachtungszahl im ersten Halbjahr nochmals um 23.3 Prozent gegenüber dem Vorjahressemester auf 206'700. Ein Grund dafür: St. Moritz fehlen die internationalen Gäste. Trotzdem sagt Steiner: Dank des Binnentourismus sei die Region mit einem blauen Auge davongekommen. Insgesamt gingen die Übernachtungen in der ganzen Destination um 2.2 Prozent auf 592'100 zurück. Damit liegen sie noch um gut ein Viertel unter dem Niveau von 2019. 01:06 Video Hotellerie: Leichte Zunahme der Logiernächte Aus Tagesschau vom 04.08.2021. abspielen

20:27 United Airlines macht Corona-Impfung zur Pflicht Als erste der grossen US-Fluggesellschaften macht United Airlines seinen Mitarbeitenden in den Vereinigten Staaten Corona-Impfungen zur Pflicht. Das Unternehmen informierte seine rund 67'000 US-Angestellten laut der Nachrichtenagentur DPA am Freitag, dass sie bis zum Herbst einen Nachweis über zwei erhaltene Impfdosen erbringen müssen. Das geht aus einem Memo an die Beschäftigten hervor. Mitte Juni hatte United – wie zuvor schon der US-Konkurrent Delta Air Lines – bereits eine Impfpflicht für neu eingestellte Mitarbeiter eingeführt. Legende: Angesichts der besonders ansteckenden Corona-Variante Delta fordern US-Unternehmen zunehmend Impfungen von ihren Angestellten. So etwa die United Airlines. Keystone

19:58 Forscherinnen fehlt es an geschlechtsspezifischen Corona-Daten In der Covid-Forschung fehlen geschlechtsspezifische Daten, bemängelt eine Tessiner Wissenschaftlerin gemäss den Nachrichtenagenturen AWP und SDA. Dabei sei bekannt, dass Frauen manchmal bei Krankheiten andere Symptome zeigten als Männer. Auch sozial seien sie anders von der Pandemie betroffen. So habe der Lockdown etwa zu einer stärkeren Arbeitsbelastung von Frauen in der Kinderbetreuung geführt. Und da fast 70 Prozent des Gesundheitspersonals weiblich sei, hätten sie auch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Zudem verursachten Frauen bei einer Hospitalisierung wegen des Coronavirus' weniger Gesundheitskosten als Männer in vergleichbaren Situationen. «Wir hätten gerne Daten, um diese und andere Behauptungen zu überprüfen oder zu klären», fordern in einer Mitteilung Antonietta Mira, Direktorin des Data Science Lab an der Università della Svizzera italiana, und Ilaria Capua, Direktorin des One Health Center of Excellence der University of Florida, eine in italienischen Medien gefragte Corona-Expertin. 04:02 Video Stärkere Menstruation nach der Impfung Aus 10 vor 10 vom 07.07.2021. abspielen

19:19 Hälfte der US-Bevölkerung vollständig gegen Coronavirus geimpft Am Donnerstag seien rund 821'000 Impfdosen verabreicht worden, sodass die Schwelle von 50 Prozent erreicht worden sei, erklärte Cyprus Shahpar, ein Beamter des Weissen Hauses, über Twitter. Laut Gesundheitsbehörde CDC lag die Impfquote am Donnerstagabend bei 49.9 Prozent der US-Bevölkerung, was rund 166 Millionen vollständig geimpfter Personen entspricht. Unter den Erwachsenen sind inzwischen knapp 61 Prozent vollständig geimpft. In den USA leben rund 330 Millionen Menschen.

18:55 Sachsen prüft Extra-Ferien für geimpfte Staatsangestellte Das deutsche Bundesland erwägt nach dem Vorbild Tschechiens die Einführung von Extra-Ferien für geimpfte Beschäftigte des öffentlichen Diensts. «Die Idee der tschechischen Regierung ist nicht schlecht: Jeder geimpfte Beschäftigte im öffentlichen Dienst bekommt zwei zusätzliche Urlaubstage. Das ist etwas, was wir derzeit auch in Sachsen prüfen», sagte der sächsische Innenminister Roland Wöller gegenüber der «Leipziger Volkszeitung». «Ich finde, wir sollten es probieren, wenn es möglich ist», meinte er weiter.

18:38 Die Herdenimmunität wird kaum zu erreichen sein Das Covid-Zertifikat ermöglicht neue Möglichkeiten im Umgang mit der Coronakrise. Zum Beispiel beim Besuch von Grossveranstaltungen oder beim Reisen, wo das Zertifikat bereits vorgewiesen werden muss. Der Einsatz des Nachweises soll mehr Freiheiten und soziale Aktivitäten ermöglichen – deshalb meint Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), dass er das Zertifikat noch grosszügiger einsetzen würde als bisher. Weshalb kleinere Veranstalter freiwillig das Covid-Zertifikat verlangen sollten und wieso der Nachweis keinen Zwang darstellt, hat Christoph Berger in unserem Onlineartikel beantwortet. 04:34 Video Christoph Berger: «Das Zertifikat soll für Grossveranstaltungen obligatorisch bleiben» Aus News-Clip vom 06.08.2021. abspielen

18:09 In Frankreich werden neue Demonstrationen gegen die Coronaregeln erwartet Dutzende Städte Frankreichs sowie die Hauptstadt Paris erwarten am vierten Wochenende in Folge Massenproteste gegen die Verschärfung der Corona-Massnahmen. Demonstranten protestieren gegen eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal und eine Ausweitung des Gesundheitspasses. Damit wird in Frankreich der Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen negativen Coronatest bezeichnet. Bereits im Kino oder bei Grossveranstaltungen müssen Besucher den Gesundheitspass vorweisen. Ab Montag ist dieser auch für den Eintritt in Restaurants, Bars und bei Reisen per Flugzeug oder Fernzug obligatorisch. Der französische Verfassungsrat gab für diese verschärften Regeln am Donnerstag weitgehend grünes Licht. Von Kritikern werden die demnächst nicht mehr kostenlosen Coronatests als Impfzwang angesehen. Präsident Emmanuel Macron appellierte unterdessen in einer Videobotschaft an die Solidarität der Bevölkerung. Legende: Keystone

17:45 Kolumbianische Virusmutation fordert sieben Todesopfer in Belgien Beim Ausbruch einer zuerst in Kolumbien nachgewiesenen Variante in einem belgischen Seniorenheim sind sieben Bewohner trotz vollständiger Impfung gestorben. Laut Virologe Marc Van Ranst der Universität Leuven seien die Verstorbenen 80 Jahre alt und älter und in einem schlechten Gesundheitszustand gewesen. Mit der Coronavirusvariante B.1.621 seien im Heim in Zaventem 21 Bewohner und mehrere Angestellte infiziert worden. Letztere hätten nur milde Symptome gezeigt. Trotzdem nannte Van Ranst die Todesfälle der vollständigen Geimpften als besorgniserregend. Die Variante macht derzeit zwei Prozent der Fälle in den USA aus, in Europa ist sie bisher selten nachgewiesen worden.

17:19 China gibt 100 Millionen Dollar für Impfstoffversorgung ärmerer Länder aus China beteiligt sich mit 100 Millionen Dollar an der Finanzierung von Corona-Impfstoffen für ärmere Länder über die Vereinten Nationen. Das Geld kommt dem Finanzinstrument AMC zugute, das im Rahmen des internationalen solidarischen Programms Covax Impfstoffe für die 92 ärmsten Länder finanziert. AMC stehen damit knapp zehn Milliarden Dollar zur Verfügung. Nach aktuellen Berechnungen der Impfallianz GAVI hat Deutschland 1.07 Milliarden Dollar, die USA 3.5 Milliarden, Japan eine Milliarde, Grossbritannien 733 Millionen, Kanada 348 Millionen und Schweden 295 Millionen Dollar an AMC gespendet. Die Schweiz hat Covax bereits letztes Jahr 20 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Audio Aus dem Archiv: Pandemie offenbart globale Ungleichheit mehr denn je 03:28 min, aus Echo der Zeit vom 28.07.2021. abspielen. Laufzeit 03:28 Minuten.

17:00 Israel startet Antikörpertests für Kinder Um mehr Präsenzunterricht in Schulen durchzuführen, startet Israel ein Projekt mit Corona-Antikörpertests für Kinder. Ab Sonntag sollen Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren auf Coronavirus-Antikörper getestet werden, bestätigt eine Sprecherin des Erziehungsministeriums. Dann wird das Schuljahr für religiöse jüdische Jungen beginnen, deshalb soll das Angebot zunächst in drei religiös geprägten Städten in Israel und zwei Siedlungen im besetzten Westjordanland starten. Vom 16 Millionen Euro teuren Projekt seien insgesamt 250'000 Kinder betroffen. Das Ministerium geht davon aus, dass rund 25 bis 30 Prozent der betroffenen Kinder bereits Antikörper hätten. Wenn ein Krankheitsfall innerhalb der Klasse auftrete, müssten diese Kinder nicht mehr in Quarantäne gehen. Schüler ohne Antikörper müssten bei einem positiven Coronafall eine Woche lang täglich getestet werden. Für alle Tests brauche es jedoch die Zustimmung der Eltern. Wer nicht getestet werden wolle, müsse von zu Hause lernen. Legende: Die Gruppe der bis Neunjährigen hat inzwischen im Altersvergleich mit knapp elf Prozent den höchsten Anteil der registrierten Neuinfektionen in Israel. Keystone

16:14 Nur die Hersteller-Firmen, das BAG und der Bundesrat kennen die Impfstoff-Preise Pharmafirmen profitieren von den Impfstoffen im Kampf gegen das Coronavirus und erwirtschaften Milliarden damit. Doch die Impfhersteller geben weder die Preise noch die Lieferverträge bekannt – dazu gehören auch Pfizer/Biontech. Diese sollen die Impfstoffe sogar um rund einen Viertel teurer gemacht haben. Doch wieso sind die Preise der Impfstoffe nicht transparent? Thomas Cueni, Direktor der Internationalen Vereinigung der Pharmaindustrie (IFPMA), hat in unserem Onlineartikel die Frage beantwortet. Audio Aus dem Archiv: Was bezahlt die Schweiz pro Impfdosis? 36:23 min, aus Echo der Zeit vom 05.08.2021. abspielen. Laufzeit 36:23 Minuten.

15:56 Deutlich weniger Coronafälle: Notbremse der Regierung zeigt Wirkung Nach den Lockerungen Ende Juni schnellten in Holland die Coronazahlen in die Höhe. Vor etwa vier Wochen zog die Regierung die Notbremse: Premier Mark Rutte und sein Gesundheitsminister Hugo de Jonge traten zerknirscht vor die TV-Kameras. Sie hätten mit der Lockerung fast aller Coronamassnahmen einen «Einschätzungsfehler» gemacht. Darauf stoppte das Nachtleben, alle Gaststätten müssen seither spätestens um Mitternacht schliessen, Festivals sind verboten. Am 13. August will die Regierung entscheiden, wie es weitergeht. Nun ist die Trendwende da. Seit mehr als zwei Wochen gehen die Zahlen der Neuinfektionen in allen Regionen drastisch zurück. Zuletzt wurden in einer Woche 21'000 Neuinfektionen registriert, 44 Prozent weniger als in der Vorwoche. Vor allem in der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren beobachten die Experten drastisch weniger Infektionen. Der zweite Grund für den rückläufigen Trend ist die gut verlaufende Impfkampagne. Etwa zwei Drittel der Erwachsenen ist vollständig geimpft.

15:12 Bratwurst als Impf-Anreiz? Die Schweiz winkt ab Wer sich in den USA impfen lässt, soll künftig 100 Dollar ausbezahlt bekommen. Auch Österreich überlegt sich einen finanziellen Anreiz fürs Impfen. In der Schweiz steht man solchen Ideen jedoch kritisch gegenüber. «Ich denke, dass in der Schweiz generell diese Entschädigung durch den Staat – mit Franken oder Kuchen – doch etwas weniger wirksam ist als vielleicht anderswo», sagt Michael Jordi, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren. Warum Jordi findet, dieser Schuss könne nach hinten losgehen – und welchen alternativen Weg die Kantone stattdessen einschlagen wollen – lesen Sie es in unserem Onlineartikel. Interessiert, wie der Piks im Ausland belohnt wird? In unserem Onlineartikel zum Thema gibt's Antworten auf diese Frage. Audio Kantone wollen keine Impf-Anreize 01:30 min, aus HeuteMorgen vom 06.08.2021. abspielen. Laufzeit 01:30 Minuten.

14:53 Zuger Maskenherstellerin Livinguard hegt Ausbaupläne Seit Ausbruch der Coronapandemie kennt man die Zuger Firma Livinguard auch in der Schweiz: 18 Millionen Masken mit virenzerstörender Technologie verkaufte das Unternehmen seither weltweit, eine Million davon in der Schweiz. Ursprünglich hat die Firma Livinguard ihre Masken in Indien wegen Tuberkulose entwickelt. Nun will der Betrieb ausbauen, zügelt von Cham nach Zug. Die Technologie soll laut dem Firmengründer Sanjeev Swamy in Zukunft auch für andere Bereiche verwendet werden. Zum Beispiel für Kleider, welche so deutlich weniger oft gewaschen werden müssen. Derzeit prüft die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA gerade, ob die Masken künftig auch im Spitalalltag zugelassen werden können. Audio Livinguard-Chef hat ambitionierte Pläne 05:10 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 06.08.2021. abspielen. Laufzeit 05:10 Minuten.