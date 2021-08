Der Ticker startet um 6:00 Uhr

9:45 Stark steigende Neuinfektions-Zahlen in Tokio, den USA und Brasilien In der Olympia-Stadt Tokio dürfte heute die Zahl der Neuinfektionen erstmals die Marke von 5000 überschreiten. Das berichtet der Sender NHK. Im ganzen Land nähert sich die Zahl der bislang verzeichneten Infektionsfälle einer Million an. Unter den Teilnehmern der Olympischen Spiele gab es bereits etliche positive Coronatests. Auch die USA melden 105’867 Neuinfektionen an einem Tag. Das ist der höchste Anstieg binnen eines Tages seit sechs Monaten, wie eine Reuters-Zählung ergibt. Damit steigt die Gesamtzahl auf mehr als 35,51 Millionen. Weltweit verzeichnen die USA die höchsten Infektions- und Totenzahlen. Ebenfalls steigende Zahlen in Brasilien: Das Gesundheitsministerium verzeichnet 40’716 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, insgesamt sind es damit mehr als 20,02 Millionen nachgewiesene Fälle. Bei den Infektionen liegt Brasilien hinter den USA und Indien auf dem dritten Platz. Legende: Keystone / Archiv

8:19 Erneut rote Zahlen bei der Swiss Weil die Fluggäste wegen der Coronakrise immer noch ausblieben, resultiert bei der Swiss im ersten Halbjahr unter dem Strich ein dickes Minus. Der Umsatz sackte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 43.5 Prozent auf 659.3 Millionen Franken ab, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Das zweite Quartal sei zwar etwas besser gelaufen. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage infolge der weiterhin unberechenbaren pandemischen Entwicklung äusserst angespannt sei, lässt sich Firmenchef Dieter Vranckx in der Mitteilung zitieren. Die Luftfahrtbranche stürzte wegen der Pandemie in die schlimmste Krise ihrer Geschichte. Legende: Keystone / Archiv

7:12 Proteste gegen Impf-Obligatorium in Frankreich nehmen zu Frankreichs Regierung will die Impfzahlen in die Höhe treiben und hat sich dabei womöglich verpokert. Denn neben Impfanmeldungen und gespritzten Dosen schiesst auch die Zahl vehementer Kritiker in die Höhe. Mehr als 200’000 Menschen gingen zuletzt landesweit auf die Strasse, um gegen eine Impfpflicht beim Gesundheitspersonal und eine breitere Nachweispflicht zu demonstrieren. Heute Donnerstag nimmt das Gesetz zu den schärferen Hygienevorschriften im Verfassungsrat seine letzte Hürde. Ob die Grossproteste weitergehen, hängt davon aber nicht unbedingt ab. Viele Demonstrierende sehen in den neuen Vorschriften eine Einschränkung ihrer Freiheiten. Manche haben auch Angst vor langfristigen Impffolgen und fühlen sich von der Regierung zunehmend zur Immunisierung gedrängt. Im Kampf gegen eine vierte Corona-Welle hatte Staatschef Emmanuel Macron Mitte Juli eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen und eine Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses angekündigt. Beides stiess sofort auf heftige Kritik. Dennoch billigte das Parlament die Regeln vergangene Woche. Mehrere Abgeordnete und Premierminister Jean Castex riefen allerdings den Verfassungsrat an. Gibt dieser sein Okay, muss ab dem 9. August auch im Fernverkehr, in Einkaufszentren und Restaurants ein negativer Corona-Test, ein Impf- oder Genesungsnachweis gezeigt werden. Audio Archiv: Frankreich erhöht den Impfdruck 03:42 min, aus Echo der Zeit vom 13.07.2021. abspielen. Laufzeit 03:42 Minuten.

6:50 Impfung als Voraussetzung für die Einreise in die USA? Die US-Regierung will Medienberichten zufolge künftig von fast allen einreisenden Ausländern den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung verlangen. Mit der Einführung dieses Systems sollten dann auch die aktuellen Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa und anderen Staaten aufgehoben werden, wie unter anderem die «New York Times» unter Berufung auf Kreise des Weissen Hauses berichtete. Für die Einführung der Nachweispflicht gibt es demnach noch keinen konkreten Zeitplan. Auch die praktische Umsetzung des Plans soll noch relativ unklar sein, inklusive der Frage, welche Impfnachweise anerkannt werden sollen. Auch soll den Berichten zufolge noch nicht entschieden sein, ob die US-Behörden nur Impfungen mit Präparaten akzeptieren würden, die auch in den USA zugelassen sind. Eine Alternative wäre es, die Zulassung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Massstab zu machen. In den USA sind bislang nur die Impfstoffe der Hersteller Moderna, Pfizer/Biontech sowie Johnson & Johnson zugelassen. Legende: Keystone / Archiv

6:12 Übertragungsrisiko von Geimpften noch unbekannt Wie hoch das Risiko ist, dass geimpfte Personen das Coronavirus übertragen, lässt sich wissenschaftlich noch nicht belegen. Klar scheint hingegen, dass sich Geimpfte auch mit der Delta-Variante kaum infizieren. Mit einer Impfung könne die Übertragung des Coronavirus – insbesondere der Delta-Variante – zwar nicht verhindert aber reduziert werden, sagte Christoph Berger, Präsident der Eidg. Kommission für Impffragen (Ekif). Das erste Ziel der Impfstrategie sei die Verringerung schwerer Infektionen. Dagegen schütze die vollständige Impfung gemäss den bisher vorliegenden Daten auch bei Delta gut. Asymptomatische und symptomatische Infektionen werde es auch bei Geimpften geben, aber «x-fach weniger als bei Ungeimpften», sagte Berger. Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schrieb auf Anfrage, dass sich geimpfte Personen kaum mit dem Virus ansteckten. Wenn das in seltenen Fällen trotzdem passiere, dann könnten sie das Virus auch an andere übertragen. Wie hoch dieses Übertragungsrisiko sei, lasse sich aber noch nicht zuverlässig sagen. 04:28 Video Sind Geimpfte gleich ansteckend wie Ungeimpfte Aus 10 vor 10 vom 04.08.2021. abspielen

3:14 Impfstoff-Hersteller mit Boom an Börse Durch den Erfolg mit dem Covid-Impfstoff ist der Wert des deutschen Pharma-Unternehmens Biontech stark gestiegen. Seit Mittwoch ist die Firma an der Börse mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Die Biontech-Aktien legten in New York um fast 18 Prozent zu. Auch die Pfizer-Aktien kannten in New York zuletzt kein Halten mehr, sie steuern mit grossen Schritten auf ihren bisherigen Rekord aus der Zeit vor der Jahrtausendwende zu. Und der Rückenwind erstreckt sich ebenso auf die Aktien von Moderna, die ihre Rekordrally am Mittwoch ebenfalls fortsetzten. Ihr Plus beträgt acht Prozent. Wie die «New York Times» in der Nacht auf Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, will die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Impfstoff von Pfizer und Biontech noch im September die endgültige Zulassung erteilen. Bislang handelt es sich nur um eine Notfallzulassung. Legende: Die erfolgreichen Impf-Kampagnen steigern den Wert der produzierenden Pharma-Unternehmen. Keystone

1:18 Über 200 Millionen mit Virus angesteckt Seit Beginn der Pandemie haben sich über 200 Millionen Menschen weltweit nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das geht aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in den USA hervor. Am meisten Infektionen wurden mit rund 35 Millionen in den USA registriert. In Indien gab es bislang 32 Millionen bestätigte Fälle, in Brasilien 20 Millionen. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg damit seit dem 26. Januar – also innerhalb eines guten halben Jahres – um 100 Millionen an. Seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren sind laut der US-Universität 4.25 Millionen Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmässig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Legende: Schon über 200 Millionen Mal wurden Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Keystone

23:18 Brasiliens Regierung von Präsident Bolsonaro unter Druck In Brasilien regt sich zunehmend Widerstand gegen das Krisenmanagement der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro. Das zeigt sich in Demonstrationen, aber auch darin, dass sich Angehörige von Covid-19-Opfern zusammenschliessen und den Präsidenten verklagen wollen. Eine Kommission des Senats prüft derzeit das Verhalten der Regierung. Präsident Bolsonaro weist aber jede Verantwortung von sich und will der Kommission keine Antworten geben. 02:00 Video Brasilien: Widerstand gegen Bolsonaros Covid-Politik Aus Tagesschau vom 04.08.2021. abspielen

22:09 Bester Ort während der Pandemie: Schweiz auf 2. Rang Die Schweizer Wirtschaft brummt, die Umsätze in der Hotellerie – zumindest im Tessin – liegen Ende Juli wieder über dem Niveau von 2019. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern hat die Schweiz weniger Corona-Einschränkungen vorgenommen und belegt Platz zwei in einer Rangliste der erfolgreichsten Staaten im Umgang mit der Pandemie. Die aktuelle Rangliste der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg von Ende Juli zeigt, «wo das Virus am effektivsten und mit der geringsten sozialen und wirtschaftlichen Störung gehandhabt wird». Bloomberg hat neben Infektions- und Todeszahlen, Impfquoten oder der Qualität des Gesundheitswesens auch geschaut, wie viele Personen einkaufen oder zur Arbeit unterwegs, wie viele Flüge angeboten werden und welche Einschränkungen noch gelten. Norwegen liegt auf Platz eins. Die Regierung hatte im Frühjahr 2020 als eine der ersten strikte Corona-Massnahmen erlassen und die Grenzen geschlossen. Der Nachbar Deutschland liegt gemäss Rangliste auf Platz zwölf und damit weit hinter Neuseeland (3.), Frankreich (4.), den USA (5.) und Österreich (6.). Die Schweiz führte nur milde Massnahmen ein: Schulen waren im Frühjahr 2020 nur kurz geschlossen. Hotels konnten geöffnet bleiben, ebenso die Skigebiete. Man musste keine Tests machen für Einkäufe oder Restaurantbesuche und es gab nie einen harten Lockdown. Die Schweiz hat aber im Gegenzug einen Preis gezahlt mit höheren Infektionszahlen, mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen und mehr Todesfällen. Bloomberg-Ranking: Die besten Orte während der Pandemie zurzeit

21:34 Anrufen und zum Impfen einladen? Die Kantone überlegen sich immer neue Möglichkeiten, wie die Durchimpfungsrate in der Schweiz erhöht werden könnte. Der Chef der Covid-19-Taskforce des Bundes, Martin Ackermann, lenkt den Blick nach Grossbritannien und Spanien. Dort sind die meisten vulnerablen Personen geimpft und wurden ab einem bestimmten Alter direkt kontaktiert. Nur ist in der Schweiz eine Telefonkampagne bei nicht Geimpften aus Datenschutzgründen nicht zulässig. Es fehle die Rechtsgrundlage, die dem Staat erlauben würde, nur schon herauszufinden, wer nicht geimpft ist und diese Personen zu kontaktieren, sagt der Datenschutzbeauftragte des Kantons Bern, Ueli Buri. 01:39 Video Grenzen der Impf-Mobilisierung Aus Tagesschau vom 04.08.2021. abspielen

21:07 Ladenhüter Corona-Selbsttests Die Bilanz über die kostenlos abgegebenen Testkits fällt durchzogen aus. 20 Millionen Stück wurden seit April bezogen mit einer Kostenfolge von mehr als 200 Millionen Franken. Bei der Lancierung an Ostern wurden in den ersten Tagen gut fünf Millionen Tests bezogen. Dann allerdings sank das Interesse rapide auf inzwischen noch wenige zehntausend Stück pro Tag. Beim BAG vermutet die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle, Virginie Masserey, dass es inzwischen ein breites Angebot mit Antigen-Tests gibt, die zuverlässiger sind als die Selbsttests. Ob sich der Aufwand und die Kosten gelohnt haben, müsse zuerst noch analysiert werden, so Masserey, obwohl sie nicht daran glaubt, dass man das abschliessend evaluieren kann. Legende: 20 Millionen kostenlos abgegebenen Testkits wurden seit April bezogen. Kosten: über 200 Millionen. Keystone

20:16 Corona-Situation in Tokio verschärft sich Während der Olympischen Spiele verschärft sich die Corona-Situation in Tokio und anderen Gebieten Japans immer weiter. Die Neuinfektionen stiegen wegen der Delta-Variante auf 4166 Fälle und damit auf den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie. Landesweit wurde die Höchstmarke von 14’000 Neuinfektionen überschritten. Die relativ wenigen Infektionsfälle im abgeschotteten Olympischen Dorf hätten keinen direkten Zusammenhang mit der Virenausbreitung in Tokio. Aber die Spiele hätten «einen Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen», sagte der Corona-Berater der Regierung, der Mediziner Shigeru Omi. Vor allem jüngere Japaner nehmen das Coronavirus nicht mehr so ernst. IOC-Präsident Thomas Bach behauptet das Gegenteil: Dass die Leute so begeistert seien, dass sie dafür eine Infektion in Kauf nähmen, «das kann ich nicht sehen». Die Delta-Variante des Virus sei ein «extrem starker Feind», sagte Tokios Gouverneurin Yuriko Koike. Nun will man über Ausgangssperren nachdenken. Doch vorerst bleibt es bei den Appellen, trotz der Sommerferien und des bevorstehenden buddhistischen Ahnenfestes Obon zu Hause zu bleiben.

19:14 Waadt: Infektionsrisiko für Geimpfte 80 Mal kleiner als für Ungeimpfte Vollständig geimpfte Personen haben gemäss einem Bericht von RTS, Link öffnet in einem neuen Fenster derzeit ein 80 Mal geringeres Risiko, sich mit Covid zu infizieren. Das zeigen Daten der Waadtländer Impfkampagne, die dem Westschweizer Fernsehen vorliegen. Die Zahlen zeigen den Unterschied des Infektionsrisikos zwischen vollständig geimpften Personen und den nicht Geimpften. Gemäss den Daten, die von Unisanté Lausanne im Auftrag des Waadtländer Kantonsarztes erhoben wurden, wurden in den letzten beiden Juli-Wochen im Kanton Waadt 1030 neue Coronafälle registriert. Nur 9 dieser positiv getesteten waren vollständig geimpft. Damit liegt die 14-Tage-Inzidenz in diesem Zeitraum bei den Geimpften bei 2.6 Fällen pro 100'000 Einwohner. Bei nicht Geimpften liegt sie bei 216 – das ist rund 80 Mal höher. Gemäss RTS sind solche Daten national nicht verfügbar, weil das BAG die dafür notwendigen Daten nicht erhebt. Bei den Labortests werde der Impfstatus nicht systematisch festgehalten. Die vom BAG kürzlich bekanntgegebene Zahl von 300 Infektionen bei geimpften Personen seit Anfang Jahr, die sich ausschliesslich auf klinische Meldungen stützt, sei somit stark unterschätzt. Unseren Artikel zum Beitrag von Radio Télévision Suisse (RTS) finden Sie hier. Legende: Covid-19-Infizierte im Kanton Waadt seit dem 27. Januar 2021. Von den 23'839 neuen Infektionsfällen (grosse Fläche) waren nur 243 Betroffene (dunkelblauer Sektor) bereits zweimal geimpft. RTS

17:57 Deutschland spendet alle weiteren Lieferungen von Astra-Zeneca Deutschland gibt erste Corona-Impfdosen für andere Länder mit akutem Bedarf ab. Ab sofort und bis auf Weiteres werden alle Lieferungen des Herstellers Astra-Zeneca an die internationale Hilfsinitiative Covax gespendet, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilt. In einem ersten Schritt sollen knapp 1.3 Millionen Dosen direkt an Covax gehen, in Deutschland kommen demnach keine Lieferungen mehr an. Ausserdem verzichtet die Bundesregierung zugunsten anderer EU-Staaten im Monat August auf Impfstoff von Johnson & Johnson, die Deutschland nach EU-Verträgen zustehen würden. Je nach Bedarf in Deutschland soll die vertraglich vereinbarte Menge später geliefert oder dann an andere Staaten abgegeben werden können. «Es ist in unserem ureigenen nationalen Interesse, die Welt zu impfen. Denn diese Pandemie ist erst wirklich vorbei, wenn das Virus weltweit unter Kontrolle ist», sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

17:08 Zürich Tourismus zeigt sich vorsichtig optimistisch Der Tourismus in der Region Zürich ist nach wie vor stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen: In den ersten sechs Monaten im Jahr 2021 verzeichnete die Tourismusregion Zürich 914’622 Übernachtungen. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020 ist das ein Minus von 23.6 Prozent, was aber daran liegt, dass die ersten drei Monate des Jahres 2020 noch zur «Vor-Corona-Zeit» gehörten und entsprechend besser liefen. Wie Zürich Tourismus mitteilt, Link öffnet in einem neuen Fenster, ist der aktuelle Trend aber positiv. Die drei letzten Monate seien verglichen mit dem Vorjahr im Plus. In der ganzen Tourismusregion Zürich gab es bei den Übernachtungen ein Plus von 175.4 Prozent, wobei die Stadt Zürich stärker zulegen konnte als die Region. Pessimistischer ist Zürich Tourismus hingegen bei den Gästen aus Übersee und dem Business-Segment.

16:08 WHO verlangt Stopp von Auffrisch-Impfungen bis September Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert einen vorübergehenden Stopp von Auffrisch-Impfungen gegen das Coronavirus, solange noch viele ärmere Länder auf Impfdosen warten. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kritisierte in Genf die in mehreren Ländern erörterten Pläne für solche Impfungen. Bereits begonnene Auffrisch-Impfungen sollten ausgesetzt und Pläne dafür bis mindestens Ende September auf Eis gelegt werden, bis mindestens zehn Prozent der Menschen in allen Ländern der Welt geimpft seien. «Länder mit hohen Einkommen haben 100 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht», sagte Tedros. «Gleichzeitig konnten Länder mit niedrigen Einkommen nur 1.5 Dosen pro 100 Menschen verabreichen, weil ihnen Impfstoff fehlt. Wir brauchen dringend eine Kehrtwende, sodass die Mehrheit der Impfstoffe in Länder mit niedrigen statt hohen Einkommen geht.»

15:18 Konjunkturumfrage: Jubel beim Detailhandel, Sorgenfalten in der Gastronomie Die Pandemie verliert für die Schweizer Wirtschaft mehr und mehr ihren Schrecken: Diesen Schluss lässt die neueste Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Link öffnet in einem neuen Fenster (KOF) zu. Der Indikator gibt für hiesige Unternehmen erstmals eine bessere Geschäftslage an als noch vor der Jahreswende 2019/20. Und: Trotz Ausbreitung der Delta-Variante erwartet die KOF ein hohes Wachstum. So dürfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) zulegen – um plus 4 Prozent. Selbst in einem negativeren Szenario werde das BIP um 3.8 Prozent steigen. «Prächtig» läuft es laut Klaus Abberger, dem Leiter des Forschungsbereichs Konjunkturumfragen, im Detailhandel. Man bemerke hier eine Verschiebung weg vom Onlinehandel, hin zum stationären Ladenverkauf. Auch die Industrie habe sich vollständig von der Pandemie erholt. Der Bausektor befinde sich immerhin wieder in der Nähe des Vorkrisenniveaus. Weniger gut sieht es derweil im Dienstleistungssektor aus. Und: Die Gastronomie bleibt das Sorgenkind.

14:58 Coronaregeln gelten auch am Strand: Carabinieri greifen durch Bei landesweiten Kontrollen von Badeanstalten am Meer und an Seen hat die italienische Polizei Hunderte Verstösse festgestellt. 21 mussten ihren Restaurant- und Barbetrieb wegen schwerer Hygienemängel einstellen, teilen die Carabinieri mit. Bei fast jeder dritten der insgesamt 886 Kontrollen entdeckten die Ermittler Unregelmässigkeiten. Sie überprüften nach eigenen Angaben auch die Einhaltung der Coronaregeln, etwa den Abstand der Sonnenschirme und -liegen, und sie kontrollierten, ob Desinfektionsmittel-Spender vorhanden waren und Schutzmasken getragen wurden. Die Polizei führte die Kontrollen zum Beginn der Urlaubszeit durch, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie entdeckten bei den Einsätzen auch falsch gekühlte Gerichte, die schon servierbereit waren, 1.3 Tonnen an Nahrungsmitteln wurden beschlagnahmt. Legende: Touristen geniessen Strandferien in der Toskana. Reuters

14:21 Deutschland zieht bei Coronatests die Schraube an Deutschland will einen harten Lockdown im Herbst und Winter verhindern. Das Mittel dazu: die Impfung. «Wir können den Pandemieverlauf beeinflussen», sagte heute eine Regierungssprecherin in Berlin. Es werde aber kein Obligatorium geben. «Wir wollen keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür.» In Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums inzwischen gut 44 Millionen Menschen einen vollständigen Impfschutz. Das entspricht 53 Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums ergänzte, auf Dauer könnten Coronatests, die Ungeimpfte etwa für einen Besuch im Restaurant brauchen, nicht von der Allgemeinheit finanziert werden. In puncto Tests hat die Bundesregierung heute weiter bekannt gegeben, dass sie effizienter gegen Falschabrechnungen und Betrugsfälle von Teststellen vorgehen will. Kassenärztliche Vereinigungen werden neu verpflichtet, Zahlungen für die Gratistests auch den Finanzbehörden mitzuteilen.