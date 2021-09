Der Ticker startet um 5:50 Uhr

18:37 Immunologin: «Dritte Impfung nur für bestimmte Gruppen sinnvoll» Auch wenn die Corona-Impfung gut vor schweren Krankheitsverläufen schützt, die Zahl der Impfdurchbrüche steigt. Die Diskussion über eine dritte Impfung wird darum auch in der Schweiz geführt. Für wen macht eine sogenannte Booster-Impfung allenfalls Sinn? Christine Falk, Präsidentin der deutschen Gesellschaft für Immunologie, erklärt: «Die Gruppe, um die wir diskutieren, ist die Gruppe der Hochbetagten aus unserer Priorisierungsgruppe 1». Aber beispielsweise auch Menschen mit einer Immunschwäche könnte die Auffrischungsimpfung helfen. Sehen Sie mehr dazu in folgendem Beitrag. 01:24 Video Für wen ist eine Booster-Impfung sinnvoll? Aus Tagesschau am Vorabend vom 06.09.2021. abspielen

17:56 Organisator von illegaler Rave-Party in der Waadt angezeigt Rund 1500 bis 2000 Personen haben am vergangenen Wochenende an einer illegalen Rave-Party im Kanton Waadt teilgenommen. Der Organisator wurde nun verzeigt. Die Veranstaltung begann am Samstag gegen 21.00 Uhr und endete am frühen Sonntagmorgen auf einem Feld bei Vallorbe. Die Kantonspolizei Waadt bestätigte einen Bericht der Zeitung «La Région». Als die Polizei vor Ort eintraf, «war es nicht mehr möglich, die Rave-Party zu stoppen, da bereits zu viele Leute anwesend waren – rund 1000 Personen», erklärte die Polizei. Die Teilnehmer kamen aus der Schweiz und vermutlich auch aus dem Ausland – mit dem Zug, zu Fuss und oft auch mit dem Auto. Dem 20-jährigen Organisator aus dem Waadtland wird vorgeworfen, eine unbewilligte Veranstaltung durchgeführt und gegen verschiedene kantonale Gesetze verstossen zu haben.

16:54 G20-Staaten wollen allen Menschen Impfung ermöglichen Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) haben sich darauf verständigt, Impfstoffe gegen Covid-19 besser zu verteilen und sich für künftige Gesundheitskrisen zu wappnen. Ziel ist es, die Vakzine in die ärmsten Länder der Welt zu bringen, erklärte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza zum Abschluss des zweitägigen Treffens der G20-Gesundheitsminister in Rom. Auch die Produktion solle ausweitet werden, damit weitere Staaten Impfstoffe herstellen könnten. In ihrer 33 Punkte umfassenden Abschlusserklärung verpflichten sich die Staaten dazu, an einem weltweiten Zugang zu sicheren und erschwinglichen Impfstoffen und Therapien gegen Covid-19 zu arbeiten. Laut dieses «Paktes von Rom», wie Speranza die Erklärung nannte, ist ein Ziel, bis Ende dieses Jahres mindestens 40 Prozent der Weltbevölkerung immunisiert zu haben. Wichtig sei auch, Informationen und wissenschaftliche Daten schneller und transparenter austauschen, heisst es in der G20-Erklärung. Dazu gehöre der Ansatz One Health (eine Gesundheit). Dahinter steckt, Human- und Tiermedizin sowie die Umwelt als ein gemeinsames System zu betrachten, wenn es darum geht, auf einen künftigen Gesundheitsnotfall zu reagieren. Ziel sei es, gemeinsam Krankheiten, die sich zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können, zu überwachen und davor zu schützen.

16:00 Lebenserwartung in Italien für 2020 wegen Corona gesunken In Italien ist die Lebenserwartung für das Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Landesweit sei der Wert um 1.2 Jahre im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, teilte die italienische Statistikbehörde Istat in Rom mit. Sie begründete dies mit dem Anstieg des Sterblichkeitsrisikos durch Covid-19. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag im Jahr 2020 damit bei 82 Jahren – die der Männer bei 79.7 Jahren und die der Frauen bei 84.4 Jahren. Aus den Daten der Statistiker ging auch eine unterschiedliche Entwicklung der Lebenserwartung in den einzelnen Landesteilen hervor. Die Corona-Pandemie traf die Lombardei im Norden zu Beginn im Frühjahr 2020 besonders hart. In den Provinzen Bergamo, Cremona und Lodi sank die Lebenserwartung der Männer laut Istat um 4.3 bis 4.5 Jahre, die der Frauen um 3.2 bis 2.9 Jahre. Seit Pandemiebeginn sind in dem Mittelmeerland mit rund 60 Millionen Einwohnern nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 129’500 Menschen mit dem Coronavirus gestorben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19-Hotspot Bergamo Aus dem Archiv: Wer trägt Schuld an den tausenden Corona-Toten? 12.06.2020 Mit Video

15:17 Deutschland investiert in Entwicklung von Covid-Medikamenten Der Bund will sechs Projekte zur Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 mit rund 150 Millionen Euro unterstützen. «Wir sind optimistisch, dass am Ende der Prüfungen tatsächlich wirksame Medikamente stehen, die dann zugelassen werden können», sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. Konkret geht es um die deutschen Firmen AdrenoMed, Apogenix, Atriva Therapeutics, Corat Therapeutics, InflaRX sowie die DRK Baden Württemberg-Hessen, die die Projekte koordiniert. Karliczek sagte, das Ministerium wolle Projekte unterstützen, die sich bereits in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung befänden und bis zur Zulassung gefördert werden sollten. Geplant sind Studien sowohl mit mittelschwer als auch mit schwer bis hin zu kritisch erkrankten, beatmeten Patienten. Wann diese Medikamente zur Verfügung stehen, ist noch offen und hängt von deren Wirksamkeit in den klinischen Studien ab. «Einige der Vorhaben planen im Idealfall eine bedingte Zulassung, die womöglich schon im kommenden Jahr gültig werden könnte», sagte Karliczek.

14:44 Mallorca lockert Corona-Regeln: Nächtliche Partys wieder erlaubt Angesichts fallender Corona-Zahlen werden die Corona-Restriktionen auf der Urlauberinsel Mallorca weiter gelockert. Ab Dienstag dürfen wieder Personen aus verschiedenen Haushalten zu nächtlichen Partys zusammenkommen, teilte die Regionalregierung der zu Spanien gehörenden Mittelmeerinsel mit. Seit Ende Juli waren solche Treffen zunächst zwischen 1.00 Uhr und 6.00 Uhr verboten, später ab 2.00 Uhr. In Gaststätten dürfen im Innenbereich künftig zudem wieder bis zu acht Personen an einem Tisch bewirtet werden, im Aussenbereich bis zu zwölf Personen, wie aus dem regionalen Amtsblatt hervorgeht. Legende: Das Party-Verbot auf Mallorca wird aufgehoben. Das nächtliche Versammlungsverbot galt zuletzt noch zwischen 2 und 6 Uhr morgens. Keystone

13:36 BAG meldet 6832 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 6832 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2646 . Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 414.41 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 117 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 53 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 22 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 831 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 287 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 4 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 78 Prozent ausgelastet. 34 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 19 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 9.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 30'623 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 9'764'700 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 21'732 Personen pro Tag geimpft. Das sind 4.2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 52.2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 6.5 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:28 Mehr Schweizer Pflegerinnen und Pfleger ausgebildet – doch es sind nicht genug Die ergriffenen Massnahmen von Bund, Kantonen und Gesundheitsbranche zur Nachwuchssicherung des nicht universitären Gesundheitspersonals zeigen Wirkung. Zu diesem Schluss kommt der Nationale Versorgungsbericht 2021. Trotzdem bleibt Handlungsbedarf. Für den Zeitraum 2019 bis 2029 bestehe ein Nachwuchsbedarf von 43'400 Personen beim Pflegefachpersonal auf Tertiärstufe und von 27'100 Personen beim Pflege- und Betreuungspersonal der Sekundarstufe II. Die Verfasser des Berichts gehen davon aus, dass sich «mit dem verfügbaren Nachwuchs 67 Prozent (Tertiärstufe) beziehungsweise 80 Prozent (Sekundarstufe II) des Bedarfs abdecken» lässt. Diese Prognose basiert auf einer weiteren Steigerung der Zahl der Ausbildungsabschlüsse bei den Pflegeberufen, nachdem die Ausbildungstätigkeit in den vergangenen Jahren bereits intensiviert werden konnte. So ist der Bestand des Pflege- und Betreuungspersonals zwischen 2012 und 2019 in den Gesundheitsinstitutionen um 29'100 Personen angestiegen. Das ist ein Zuwachs von 19 Prozent. Man dürfe sich jetzt aber nicht auf dem Erreichten ausruhen, schreibt Anne-Geneviève Bütikofer, Präsidentin der Nationalen Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit OdASanté und Direktorin von H+ Die Spitäler Schweiz in der Medienmitteilung. Denn trotz der erfreulichen Entwicklungen und Prognosen bei den Ausbildungsabschlüssen im Pflegebereich gäbe es «noch immer eine deutliche Lücke zwischen Angebot und Bedarf» – wobei diese Lücke zu einem grossen Teil von Personen mit ausländischem Diplom aufgefangen werde. 02:19 Video Bedarf an Pflegepersonal noch lange nicht gedeckt Aus Tagesschau am Vorabend vom 06.09.2021. abspielen

12:49 Malta startet Auffrischungsimpfungen Malta hat damit begonnen, Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 zu verabreichen. Die ersten sogenannten Booster-Impfungen bekamen am Montagmorgen Senioren in Pflegeeinrichtungen, wie Gesundheitsminister Chris Fearne auf Twitter schrieb. In einigen Altenheimen waren wieder vermehrt Corona-Fälle aufgetaucht. Ab kommender Woche sollen auch Menschen mit einem geschwächten Immunsystem eine dritte Corona-Impfung erhalten. Die Menschen werden mit den mRNA-Vakzinen von Moderna und Pfizer/Biontech immunisiert. Der Start für die Auffrischungen wurde wegen der Corona-Fälle in den Altenheimen um eine Woche vom eigentlich geplanten Termin vorgezogen. Fearne zufolge prüft die Regierung die klinischen Daten, um zu klären, ob alle Heimbewohner eine weitere Impfung brauchen. Malta hat mehr als 90 Prozent seiner zu impfenden Bevölkerung voll immunisiert. Menschen ab zwölf Jahren können das Vakzin bekommen.

12:34 Vorstösse aus dem Zürcher Kantonsrat nach abgesagtem Alba-Festival Das vergangene Wochenende hat im Zürcher Kantonsrat zu reden gegeben: Während dem Alba-Festival in Zürich kurzfristig die Bewilligung entzogen wurde, durfte die «Zurich Pride» mit 20'000 Teilnehmenden ohne Corona-Schutzmassnahmen stattfinden. Diesbezüglich hat der Zürcher Kantonsrat zwei Anfragen eingereicht. Die EDU fordert vom Regierungsrat Auskunft über die «ungleiche Bewilligungspraxis». Eine Anfrage von FDP, GLP, AL und SP fordert detaillierte Angaben vom Regierungsrat zum Bewilligungsentzug für das Alba-Festival und wie sich dieser mit der stattgefundenen «Pride» vertrage. AL und Grüne kritisieren den Entzug der Bewilligung als «unverständlichen Entscheid», vor dem Hintergrund der durchgeführten Grosskundgebung am Samstag. Die kurzfristige Absage des Alba-Festivals begründete der Regierungsrat mit der epidemiologischen Lage, den stark ausgelasteten Intensivstationen in den Zürcher Spitälern und der tiefen Impfquote unter den Albanern. Zutritt zum Festival hätten jedoch nur Personen mit Covid-Zertifikat gehabt. Gegenüber der «Zurich Pride», die am Samstagnachmittag mit 20'000 Personen unter dem Motto «Ehe für alle» stattfand, äusserten die Stadt und der Kanton keine solchen Bedenken. 04:09 Video Archiv: Alba-Festival abgesagt – Zurich Pride darf stattfinden Aus 10 vor 10 vom 03.09.2021. abspielen

12:01 LU: Fünf Prozent weniger Behandlungsfälle in Spitälern Aufgrund der Corona-Pandemie hatten Spitäler und Kliniken im Frühling 2020 auf nicht dringend angezeigte medizinische Eingriffe und Therapien verzichtet, teilt die Luzerner Statistikbehörde Lustat in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. So haben die Spitäler im Kanton Luzern im letzten Jahr mit 60'605 stationären Behandlungsfällen fünf Prozent weniger Fälle gezählt als im Vorjahr. Bei zwei Prozent aller Fälle wurde Covid-19 registriert. Im Vergleich zu den Vorjahren war der Rückgang der Patientinnen und Patienten in den Luzerner Spitälern am deutlichsten im April 2020. Auch alle Luzerner Kliniken, ausser das Geburtshaus Terra Alta und die Neurorehabilitationsklinik Cereneo, registrierten laut Lustat weniger Behandlungsfälle. Ebenfalls gingen die Pflegetage im Kanton im letzten Jahr um vier Prozent auf knapp 487'000 Tage zurück. Einzig in den Akutspitälern blieb die durchschnittliche Aufenthaltsdauer unverändert bei 5.3 Tagen.

11:44 Mit Pokal posieren? Kanton Zug lädt Eishockey-Fans zur Impfung Im Kanton Zug dieselbe Situation wie anderswo: Viele Junge sind noch nicht geimpft. Um speziell diese Bevölkerungsgruppe anzusprechen, haben die Behörden ein mobiles Impfzentrum eingerichtet. Dieses wird indes nicht irgendwo installiert, sondern – pünktlich zum Start der National-League-Saison – vor dem Stadion des Eishockey-Clubs EV Zug. Vom 7. bis zum 9. September und zusätzlich am 11. September sind willige Zugerinnen und Zuger eingeladen, sich jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr ohne Voranmeldung impfen zu lassen. Wer sich piksen lässt, darf sich als Sieger fühlen – heisst: den Meisterpokal des EVZ in die Höhe stemmen und sich fotografieren lassen. Legende: Wer sich impfen lässt, darf sich als Sieger fühlen. Dies die Botschaft und der Appell des Kantons Zug. Keystone/Symbolbild

10:45 Wegen Corona: Keine Schulbildung für bis zu 16 Millionen Kinder In einem Viertel der Länder der Welt droht die Bildung von Hunderten von Millionen Kindern zusammenzubrechen, warnt die Organisation «Save the Children». Schon vor der Pandemie hatten weltweit 258 Millionen Kinder, d. h. ein Sechstel der Gesamtbevölkerung im schulpflichtigen Alter, keinen Zugang zu Bildung. Und heute wird geschätzt, dass zehn bis 16 Millionen Kinder aufgrund der wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 nie wieder zur Schule gehen werden, weil sie gezwungen sind zu arbeiten oder früh zu heiraten. Eine Situation, die sich in Ländern mit niedrigem Einkommen noch verschlimmert: Zu den Ländern mit «extrem gefährdeten» Bildungssystemen gehören laut einem von Save the Children erstellten Index die Demokratische Republik Kongo, Nigeria, Somalia, Afghanistan, der Südsudan, der Sudan, Mali und Libyen. Angesichts der hohen Zahl von Kindern, die keinen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung hat, wird prognostiziert, dass im Jahr 2030 weltweit 20 Prozent der 14- bis 24-Jährigen und 30 Prozent der Erwachsenen nicht lesen können werden. Legende: Der negative Einfluss der Pandemie auf die Schulbildung macht auch vor europäischen Ländern wie Italien nicht Halt. Der Prozentsatz der Schüler die am Ende ihrer Schulzeit in den Fächern Italienisch und Mathematik kein ausreichendes Niveau erreichen, ist hier von 7 auf 9.5 Prozent gestiegen. Reuters

9:31 Neuseeland hebt landesweiten Lockdown auf Neuseeland hebt den landesweiten Corona-Lockdown nach drei Wochen weitgehend wieder auf. Die Beschränkungen würden ab Mittwoch gelockert, sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Lediglich in der Grossstadt Auckland auf der Nordinsel, dem Zentrum des derzeitigen Ausbruchs, würden die Regeln zunächst weiter gelten, so Ardern. Die Regierung in dem Inselstaat hatte am 18. August nach der Entdeckung eines einzigen Corona-Falls einen landesweiten Lockdown verhängt. Ende August wurden zeitweise mehr als 80 Fälle am Tag verzeichnet. Mittlerweile ist die Zahl aber auf etwa 20 gesunken. Einige Regeln sollen dennoch weiter bestehen bleiben. So müssen die Bürger jetzt in Innenräumen Masken tragen. Zudem dürfen sich in geschlossenen Räumen nur noch maximal 50 Personen versammeln, im Freien bis zu 100 Personen. Neuseeland hat lange eine Null-Covid-Strategie verfolgt, so dass die Menschen weitgehend normal leben konnten – monatelang auch ohne obligatorische Masken. Die hochansteckende Delta-Variante habe «das Spiel aber verändert», betonte Ardern. «Um das Virus zu schlagen, müssen wir jetzt auch unseren Spielplan ändern.» 01:39 Video Archiv: Neuseeland und Australien beschliessen Lockdown Aus SRF News vom 23.08.2021. abspielen

8:33 Genetischer Risikofaktor für schwere Covid-19-Verläufe entdeckt Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung des Kantonsspitals Baden (KSB) hat eine genetische Prädisposition entdeckt, die mit einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zusammenhängt. Die Ergebnisse der multizentrischen Studie erschienen im Fachmagazin «EClinicalMedicine». Eine Coronavirus-Infektion trifft nicht alle Patientinnen und Patienten gleich schwer. Die genetische Veranlagung scheint dabei eine Rolle zu spielen. Das internationale Team unter Leitung der Charité Berlin fokussierte sich auf das sogenannte Humane Leukozytenantigen-System (HLA-System). Dabei handle es sich um eine Gruppe menschlicher Gene, die für die Funktion des Immunsystems zentral seien, teilte das KSB mit. Die Studie schloss 435 Patientinnen und Patienten über 18 Jahren aus Deutschland, Spanien, der Schweiz und den USA ein, von denen manche mild, andere schwer erkrankt waren. Die Forschenden fanden Hinweise darauf, dass der HLA-Subtyp namens HLA-C*04:01 mit einem schweren klinischen Verlauf von Covid-19 einhergeht. Träger dieses Allels hatten demnach ein doppelt so hohes Risiko, maschinell beatmet werden zu müssen. Gemäss dem KSB bietet die Erkenntnis die Möglichkeit, Patientengruppen mit erhöhtem Risiko für schwere Krankheitsverläufe zu identifizieren.

8:10 Epidemiologe Tanner: Verantwortung muss «an die Bürger zurück» Der Epidemiologe Marcel Tanner schlägt vor, die einzelnen Bürgerinnen und Bürger bei der Pandemiebekämpfung wieder in die Pflicht zu nehmen. Möglichst viele Menschen müssten nun geimpft werden, um von flächendeckenden nationalen Massnahmen wegzukommen. «Das Virus werden wir nicht mehr los», sagt das ehemalige Task-Force-Mitglied in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». «Wir können es nicht eliminieren und wir werden damit leben müssen. Aber die Pandemie geht dank der Impfung zu Ende.» Das Wichtigste sei deshalb, dass sich möglichst viele Menschen rasch impfen liessen. Mit einer Impfung komme man rasch von flächendeckenden, nationalen Massnahmen weg. «Sie machen die Leute müde und werden deshalb oft gar nicht mehr richtig eingehalten. Das Covid-Zertifikat ist eine Möglichkeit, der gegenwärtigen Situation Rechnung zu tragen.» Daneben sei es aber genauso wichtig, dass die Verantwortung für die Bekämpfung des Virus wieder an die kantonalen und kommunalen Behörden und Institutionen sowie an die Bürgerinnen und Bürger zurückgehe. Bei der Diskussion über die Ausweitung des Zertifikats sollten zum Beispiel alle Beteiligten nachdenken – nicht nur der Bundesrat, sondern auch Geschäfte, Gastronomen oder Veranstalter. Alle sollten sich die Frage stellen, wie sie mit diesem Instrument zur Entschärfung der Lage beitragen könnten. Legende: Die kompromisslose Ablehnung des Zertifikates durch Gastrosuisse sei laut Epidemiologe Tanner kurzsichtig:« Damit wird Verantwortung abgeschoben und die Rückkehr zur Normalität verzögert. Mit dem Virus leben bedeutet etwas anderes: Die Bürgerinnen und Bürger müssen wieder in der Pflicht sein. Sonst bleiben wir immer im Krisenmodus.» Keystone

7:17 Ostbeauftragter der Bundesregierung warnt vor stark steigenden Fallzahlen Der Ostbeauftragte der Bundesregierung warnt vor stark steigenden Corona-Fallzahlen in den neuen Bundesländern. «Wenn die Schulferien in allen fünf neuen Ländern zu Ende sind, werden die Infektionszahlen mit grosser Sicherheit deutlich steigen», sagt Marco Wanderwitz (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagausgaben). Einmal, weil das Virus gerade im Osten auf eine im Vergleich zum Westen hohe Zahl von Ungeimpften treffe. Aber auch deshalb, weil hier die Zahl derjenigen gross sei, die die Schutzmassnahmen verweigerten. «Ich rechne damit, dass die Inzidenzen im Osten in wenigen Wochen höher sein werden als jetzt im Westen» so Wanderwitz. «Ich fürchte, es wird dann kein Halten geben, und wir werden ähnlich dramatische Verhältnisse haben wie im vergangenen Herbst.» Ich fürchte, es wird in wenigen Wochen kein Halten geben, und wir werden ähnlich dramatische Verhältnisse haben wie im vergangenen Herbst.

6:32 Westaustralien will sich bis 2022 vom Rest des Landes abschotten Der australische Bundesstaat Westaustralien mit der Metropole Perth wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr seine wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Grenzen zum Rest des Landes wieder öffnen. Erst wenn 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung geimpft seien, dürften Menschen aus Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen wie New South Wales, Victoria und Australian Capital Territory (ACT) wieder in den Bundesstaat einreisen, sagte Regional-Premierminister Mark McGowan. Die inneraustralischen Grenzen sind seit Beginn der Pandemie immer wieder kurzfristig bei Corona-Ausbrüchen geschlossen worden. Die internationalen Grenzen sind schon seit März 2020 mit wenigen Ausnahmen dicht. Australien mit seinen 25 Millionen Einwohnern war dank strenger Regeln und seiner isolierten Insellage lange Zeit erfolgreich im Kampf gegen das Virus. Für die in einigen Regionen seit Wochen steigenden Zahlen machen Experten vor allem die Delta-Variante und die schleppend angelaufene Impfkampagne verantwortlich. Die Regierung von New South Wales mit der Millionenstadt Sydney hatte vergangene Woche eingeräumt, dass die Null-Covid-Strategie, die Australien lange verfolgte, gescheitert sei. «Es ist unmöglich, die Delta-Variante zu eliminieren», sagte Regional-Premierministerin Gladys Berejiklian. Legende: «Ich gehe davon aus, dass wir wieder öffnen werden, sobald wir ein sehr hohes Impfniveau erreicht haben», erklärte Regional-Premierminister Mark McGowan. «Ich erwarte, dass das irgendwann im nächsten Jahr der Fall sein wird.» Keystone