20:55 Ferienrückkehrer nehmen Coronavirus nach Hause Corona aus den Ferien mitgeschleppt: Vielerorts steigt die Zahl derjenigen, die als Ansteckungsort ihre Feriendestination angeben. Das zeigt der Blick auf die bevölkerungsreichsten Kantone, nämlich von 27 Prozent in Bern bis zu 70 Prozent in St. Gallen. Deswegen rufen die Schweizer Behörden dazu auf, sich nach der Ferienrückkehr testen zu lassen. Jedoch geht die Testbereitschaft zurück. Trotzdem wird der Bund die Kosten der regelmässigen Tests in Firmen und Schulen weiterhin übernehmen. 01:50 Video Vermehrt Corona bei Reise-Rückkehrern Aus Tagesschau vom 11.08.2021. abspielen

20:01 Flughafen Zürich leidet weiter unter Coronakrise Zwar haben sich die Passagierzahlen am Flughafen Zürich deutlich verbessert. Im Juli 2021 sind fast doppelt so viele Menschen, nämlich 1.365 Millionen, über den grössten Schweizer Flughafen gereist als noch im vergangenen Juli. Doch im Vergleich zu vor der Krise waren es immer noch mehr als die Hälfte weniger. Laut Mitteilung des Flughafens habe mit den Sommerferien das Passagieraufkommen deutlich zugenommen. An Spitzentagen seien über 65'000 Reisende über den Flughafen Zürich geflogen. Knapp 321'000 Personen waren Umsteigepassagiere, was einem Anteil von 23.6 Prozent entspricht. Ausserdem wurden am Flughafen Zürich im Juli 31'701 Tonnen Fracht abgewickelt, was einer Zunahme von 47 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. 03:30 Video Aus dem Archiv: Gemeinde darben unter dem reduzierten Flugbetrieb Aus Schweiz aktuell vom 10.06.2021. abspielen

18:31 US-Behörde empfiehlt Impfung für Schwangere Die US-Seuchenschutzbehörde CDC empfiehlt die Corona-Impfung auch für schwangere und stillende Frauen. Dies gelte ausserdem für Frauen, die demnächst schwanger werden wollen. Neue Daten einer Studie zeigten, dass Impfdosen von Moderna und Pfizer/Biontech vor der Schwangerschaft oder in den ersten 20 Wochen nicht zu einem höheren Risiko einer Fehlgeburt führten, teilt die Behörde mit. Die Impfungen seien «sicher und wirksam» und angesichts der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus dringlich angeraten, erklärte CDC-Chefin Rochelle Walensky am Mittwoch. «Zusammengenommen zeigen diese Daten und die bekannten schweren Risiken einer Covid-Erkrankung während der Schwangerschaft, dass die Vorteile einer Covid-19-Impfung für Schwangere grösser sind als jegliche bekannten oder möglichen Risiken», heisst es weiter. Preliminary: New CDC study found no increased risk of miscarriage after #COVID19 vaccination during early pregnancy. These findings can help inform discussions about COVID-19 vaccination during pregnancy between pregnant people & healthcare providers: https://t.co/pBVlI6STf8pic.twitter.com/kruX8OJvyl — CDC (@CDCgov) August 11, 2021

18:17 Wie lange durfte man das Haus nicht verlassen? Während wie vielen Wochen galten welche Massnahmen in den europäischen Hauptstädten? So durften zum Beispiel die Berner immer das Haus verlassen, während die Menschen in Rom rund 43 Wochen eine Ausgangssperre auferlegt bekamen. In dieser Zeit durften sie ihr Zuhause gar nicht oder nur zeitlich beschränkt verlassen. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat Bern mit Berlin, Paris, Wien, Rom, London und Stockholm für den Zeitraum von Januar 2020 bis zum 25. Juli 2021 verglichen.

17:48 Bundesrats-Massnahmen: SVP kritisiert «diktatorisches Regime» Die Absicht des Bundesrates, die Antigen-Tests kostenpflichtig zu machen, wird von der FDP begrüsst. Das habe die Partei schon am 23. Juli gefordert, schreibt sie auf Twitter. Jetzt müssten alle ihre Verantwortung wahrnehmen, damit eine rasche Rückkehr zur Normalität möglich sei. Kritik dagegen kommt von der SVP und dem Gewerbeverband. «Der Bundesrat und allen voran Innenminister Alain Berset halten an ihrem diktatorischen Massnahmen-Regime fest», protestiert die SVP auf Twitter. Die Partei verurteile «diese Hinhaltetaktik» aufs Schärfste und fordere die sofortige Rückkehr zur Normalität. Auch der Schweizerische Gewerbeverband kritisiert «die Weigerung des Bundesrates, den Prozess der Normalisierung einzuleiten», wie er ebenfalls auf Twitter schreibt. Die gesetzlich festgelegte und vom Volk angenommene Logik des gezielten Schutzes mache eine Rückkehr in die normale Lage ab 1. September absolut möglich. Der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse schätzt die aktuelle Corona-Situation als fragil ein und unterstützt deshalb den Entscheid des Bundesrates, den Start der Normalisierungsphase noch offenzulassen. Hingegen kritisiert Travailsuisse den Entscheid, die Testkosten nicht mehr zu übernehmen. «Wir fordern, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren», wird Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse, in einer Mitteilung zitiert. «Alles andere wäre unverständlich.»

17:13 Kantone zeigen Verständnis für bundesrätliche Corona-Massnahmen Die Gesundheitsdirektoren der Kantone sind mit den von der Landesregierung vorgestellten Beibehaltung der aktuellen Corona-Massnahmen einverstanden. Dass der Bundesrat den Übergang in die Normalisierungsphase ohne zusätzliche Lockerungen beschlossen hat, sei nachvollziehbar, schreibt die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) in einer Mitteilung. Mit Ausnahme der Reproduktionszahl würden die vom Bundesrat festgelegten Richtwerte für Verschärfungen in der Stabilisierungsphase nicht überschritten. Aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Ferienrückreisen, des Schulbeginns sowie der Auswirkungen der Delta-Variante sei es aber zu früh, um die wenigen verbleibenden Massnahmen aufzuheben, schreibt die GDK.

16:41 Moderna investiert in mRNA-Forschung, zieht die Schweiz mit? Die Pharmafirma Moderna investiere in die Forschung und arbeite mit anderen Ländern eng zusammen, so ein Journalist. Ob da die Schweiz mitziehe? Berset antwortet etwas ausweichend, man stehe ständig mit Moderna in Kontakt. Gerade, weil das Unternehmen ja auch in der Schweiz produziere. Es brauche aber auch eine gewisse Vielzahl bei den Kontakten. Man könne nicht nur auf ein Unternehmen setzen. Und man wolle die Unternehmen auch nicht konkurrenzieren bei der Forschung – zusammenarbeiten jedoch schon.

16:37 Gratis-Tests doch kein bewährtes Mittel? Vor ein paar Monaten habe der Bundesrat die Gratis-Tests als ein bewährtes Mittel in der Pandemie verkauft, merkt ein Journalist an. Nun wolle man diese nicht mehr gratis anbieten. Wie passt das zusammen? «Damals hatten wir keine Alternative, hatten keine Impfung», so Berset. In dieser Situation damals hätten die Tests genutzt. Die jetzige Situation sei eine andere, deshalb nun der Vorschlag mit den Gratis-Tests.

16:33 Wann fällt die Obergrenze für private Anlässe? Bei den Teilnehmerzahlen von privaten Anlässen gibt es nach wie vor relativ strenge Massnahmen. Eine Journalistin fragt, ob das bald aufgeweicht werde. Diese Massnahme sei vielleicht untergegangen bei der Diskussion. Aber: «Wir schauen das an», kündigt Berset an.

16:24 Spart nun der Bund viel Geld? Das Sparpotenzial bei den Tests, die künftig selber bezahlt werden müssen, könne er nicht genau beziffern, so Berset. Aber es gehe um viel Geld. Die Kosten für die Tests, die der Bund bislang getragen hat, würden sich in der Höhe von Hunderten Millionen bewegen.

16:20 Was sagen Sie zu den repetitiven Tests, Herr Berset? Nathalie Christen möchte von Alain Berset Genaueres bezüglich repetitiven Tests erfahren. «Diese Tests sind eine gute Sache. Die Kantone aber müssen hier entscheiden, wie sie mit dem Ganzen umgehen möchten.» Wichtig bleibe, dass es funktioniere. «Die Kantone können das.»

16:12 Wozu sollen wir impfen gehen, wenn wir uns dennoch infizieren? Ein Journalist verweist auf hohe Zahlen in Israel und Island trotz hohen Impfquoten. Berset sagt, es sei darum wichtig, dass die Durchimpfungsquote hoch genug sei. So könne man am meisten tun, um eine weitere schwere Welle und vor allem schwere Fälle zu verhindern. Aber eine Impfung sei keine Vollkasko-Versicherung, das sei klar, sagt Berset. «Je höher die Impfquote, desto gelassener können wir sein», ergänzt Mathys. Momentan sei die Impfquote in der Schweiz aber auf jeden Fall zu niedrig, um ohne Massnahmen auszukommen.

16:10 Wie viele Personen können bei der Impfung noch erreicht werden? Wie viele Personen können bei der Impfung noch erreicht werden? Dies fragt ein Journalist. «Ich kann Ihnen ein Beispiel geben: Bei der Kategorie 50 bis 60-Jährige haben wir nur etwa eine Impfquote von 70 Prozent. Hier hätten wir noch viel Potenzial. Zumal diese Alterskategorie stark betroffen sein kann durch das Virus.»

16:09 Gibt es eine Ausweitung des Zertifikats? Momentan habe man minimale Massnahmen. Es komme nun darauf an, wie sich die Pandemie weiter entwickle. Man werde aber eine mögliche Überlastung der Spitäler unbedingt vermeiden und dabei spiele auch eine mögliche Ausweitung des Zertifikats eine Rolle. Man werde rechtzeitig reagieren, so Berset. Aber und nun folgt nochmals einen Aufruf, die Pandemie gehe sicher nicht von alleine vorbei. Und die Impfunwilligen würden eine Infektion riskieren. Es werde weiterhin Hospitalisationen und auch Tote geben.

16:04 Regierungsräte nicht geimpft. Vertretbar? Ein Journalist merkt an, dass offenbar mehrere Regierungsräte nicht geimpft seien. Sei das vertretbar? «Hier muss man aufpassen. Man kennt die Beweggründe der Einzelnen nicht.» Man müsse aufpassen mit Schuldzuweisungen, erklärt der Gesundheitsminister.

16:02 Wurden Verschärfungen im Bundesrat diskutiert? Ob auch Verschärfungen ein Thema gewesen seien, will ein Journalist wissen. Nein, so Berset. «Verschärfungen standen konkret nicht zur Diskussion.» Die Kriterien dafür wären auch überhaupt nicht erfüllt.

16:00 Gibt es Änderungen bei den Partys? Bei den Regeln für den Ausgang werde sich vorläufig nichts ändern, so Berset. Heisst: Auch Tests werden nach wie vor für den Zugang zu den Discos und Konzerten reichen. Wegen vielen Ansteckungen im Ausgang läuft im Ausland teilweise die Diskussion, nur noch Geimpfte oder Genesene zu den Lokalitäten zuzulassen. Man werde schauen müssen, wie sich diese Diskussion entwickelt, so Berset weiter.

16:00 Was ist der Grund für das Ende der Gratis-Tests? Was der Grund sei für das Ende der Gratis-Tests, möchte ein Journalist wissen. «Wir haben uns gefragt, wieso die ganze Gesellschaft für Personen Tests zahlen muss, welche sich pro Monat mehrmals testen lassen.» Solche Tests seien nicht günstig. Die Überwälzung der Kosten auf die Allgemeinheit sei nicht mehr vertretbar, so Berset.