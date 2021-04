Der Ticker startet um 5:30 Uhr

10:25 Finanzdelegation bewilligt 90 Millionen Franken für Medikamente Die Finanzdelegation von National- und Ständerat hat einen Nachtragskredit des Bundesrats über 90 Millionen Franken für die Beschaffung von Covid-19-Medikamenten bewilligt. Die Medikamente sind für Behandlung von Personen vorgesehen, die sich nicht impfen lassen können. Ein Vorschuss von 60 Millionen Franken betreffe den Kredit für die Beschaffung von Arzneimitteln, teilten die Parlamentsdienste am Mittwoch mit. Weitere 30 Millionen Franken seien als Investitionen für die Herstellung und Entwicklung von neuen Medikamenten gegen Covid-19 vorgesehen. Im Covid-19-Gesetz wurde festgelegt, dass der Bund die Herstellung von vielversprechenden Arzneimitteln unterstützen und entsprechende Investitionen tätigen kann. Bei den Arzneimitteln handelt es sich um Antikörper-Kombinationstherapien. Der Bund wird die Kosten für die Behandlungen laut Bundesrat in einer ersten Phase übernehmen. Danach sollen die Krankenversicherungen die Medikamente bezahlen.

9:50 Zürich vergibt Impftermine ab 50 Jahren Jetzt können im Kanton Zürich auch 50- bis 64-Jährige Termine für die Covid-19-Impfung buchen. In den ersten beiden Maiwochen sind in den elf kantonalen Impfzentren rund 54'000 Termine verfügbar. Weitere Termine werden freigeschaltet, sofern die Impfstofflieferungen zuverlässig eintreffen, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Im Laufe des Monats Mai werden rund 150 Apotheken in das Impfprogramm integriert und auch die restlichen Impfgruppen für die Terminbuchung freigeschaltet.

9:22 Wunsch nach eigenen vier Wänden nimmt zu Mehr Wohnraum, eine gepflegte Einrichtung oder Wohnen auf dem Land: Die Pandemie beeinflusst die Wohnbedürfnisse der Schweizerinnen und Schweizer deutlich. Im Zuge der Pandemie nimmt zudem der Wunsch nach den eigenen vier Wänden weiter zu, wie eine Studie zeigt. Das Zuhause ist in der Coronakrise als Rückzugs- und zugleich Arbeitsort noch wichtiger geworden. Sowohl drinnen wie draussen sind die Ansprüche der Mieter oder Käufer von Wohnraum gestiegen, wie die gemeinsam vom Hypothekenvermittler Moneypark, dem Wohneigentumspezialisten Alacasa und der Helvetia veröffentlichten «Wohntraumstudie» zeigt. Die Pandemie hat auch den Kaufwunsch vieler verstärkt. Über die Hälfte in der Studie Befragten träumt von einer eigenen, allenfalls weiteren, Wohnimmobilie. Insgesamt plane gut ein Drittel den Kauf einer Immobilie und zwei Drittel signalisierten ein Kaufinteresse. Der Kaufwunsch sei bei Mietern besonders gross. Dabei gewinnt das Wohnen auf dem Land an Attraktivität. Legende: Wohntraum vieler Schweizerinnen und Schweizer: Ein Einfamilienhaus im Grünen. Keystone

Indien meldet mit 360'960 Corona-Neuinfektionen erneut einen weltweiten Höchstwert und überschreitet die Schwelle von 200'000 Todesfällen. 3293 weitere Menschen starben in Verbindung mit dem Virus und damit so viele wie nie zuvor, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in dem Land mit rund 1.3 Milliarden Einwohnern auf 201'187. Bei den bestätigten Ansteckungen verzeichnet Indien nun schon den siebten Tag in Folge mehr als 300'000 neue Fälle binnen 24 Stunden und weist mit fast 18 Millionen nachgewiesenen Fällen weltweit die zweitmeisten Infektionen nach den USA auf.

7:25 China steht eine gewaltige Reisewelle bevor Laut Behördenschätzung dürften über die anstehenden Feiertage vom 1. bis zum 5. Mai rund 250 Millionen Reisende in der Volksrepublik unterwegs sein. Wie das Verkehrsbüro des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit mitteilte, hätten Buchungen für Hotels und Flugreisen das Niveau von 2019, also bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen war, «deutlich überschritten». Die Rede war von einem regelrechten «Boom» bei Inlandsreisen. Chinas Regierung hatte nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie strikte Massnahmen beschlossen. Ein rigoroser Lockdown und scharfe Einreisekontrollen führten dazu, dass – von kleineren lokalen Ausbrüchen abgesehen – bereits seit gut einem Jahr nur noch sehr wenige Corona-Fälle auftreten. Seitdem befindet sich die Wirtschaft auf Erholungskurs. Auch der Tourismus im Inland nimmt wieder Fahrt auf.

6:29 Staatsschulden keine grosse Sorge für Schweizer Ökonomen Die Schweiz darf sich mit der Rückführung der Staatsschulden nach der Pandemie Zeit lassen. Dies ergibt eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH und der «Neuen Zürcher Zeitung» unter forschenden Ökonominnen und Ökonomen in der Schweiz laut einem Bericht der «NZZ». 167 Schweizer Wirtschaftswissenschaftler beteiligten sich demnach an der Umfrage. Bei der Frage nach dem Mass der staatlichen Unterstützung für die Wirtschaft beurteilte die Hälfte der Befragten die staatlichen Massnahmen als angemessen, die andere Hälfte kritisierte, die Hilfen hätten grösser ausfallen können. Jeder zweite Befragte sprach sich für ein staatliches Impulsprogramm für die Wirtschaft aus. Der «NZZ» zufolge sehen die meisten Schweizer Volkswirtschaftler die Lage der Schweizer Staatsfinanzen entspannt. Die Mehrheit der Ökonomen spräche sich für eine verlängerte Frist für die Schuldenbremse aus, die dafür sorgen soll, dass der Bund über einen Konjunkturzyklus gesehen keine neuen Schulden macht. Jeder dritte wäre bereit, noch weiterzugehen und die Schuldenbremse ganz auszusetzen.

5:36 Burning-Man-Festival erneut abgesagt Wegen der Pandemie ist das legendäre Burning-Man-Festival in den USA erneut abgesagt worden. Die für Anfang September geplante Wüstenveranstaltung müsse auch dieses Jahr ausfallen, gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Schon voriges Jahr war das Festival coronabedingt geplatzt. Als Ersatz wurde ein «Virtual Burn» geboten, zu dem Fans 2021 ebenfalls online eingeladen sind. Burning Man ist ein jährliches Open-Air-Festival auf einem ausgetrockneten Salzsee im US-Bundesstaat Nevada mit Musik und Kunstaktionen. Es dauert neun Tage und wurde in der Vergangenheit von rund 70'000 Fans besucht. Legende: Getty Images

3:39 Niederlande: Terrassen und Geschäfte auf – Ausgangssperre vorbei Vor gut vier Monaten verhängten die Niederlande einen strengen Lockdown, um die Pandemie einzudämmen. Jetzt macht das Land einen grossen Schritt zurück in die Normalität. Die Ausgangssperre ist ab heute Mittwoch vorüber. Geschäfte und die Aussengastronomie wie Terrassen dürfen unter Auflagen wieder Kunden empfangen. Bürger dürfen zudem wieder zwei Personen ausserhalb des eigenen Haushaltes empfangen. Legende: Keystone

Weil Lonza in Visp Fachkräfte für die Produktion des Grundstoffs des Covid-19-Impfstoffs fehlen, sollen freiwillige Nestlé-Angestellte einspringen. Laut einem Bericht von RTS sollen die Nestlé-Mitarbeiter ihren dreimonatigen Einsatz mit einer zweiwöchigen Ausbildung beginnen. Es ist nicht bekannt, ob sie mit finanziellen Anreizen dazu motiviert werden. Erst am Sonntag hatte das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) bestätigt, Lonza bei der Rekrutierung von Fachangestellten zu unterstützen.

2:32 Untersuchungsausschuss überprüft Bolsonaros Corona-Politik In Brasilien hat ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Arbeit aufgenommen, der die Handlungen von Präsident Jair Bolsonaro in der Coronakrise prüfen soll. Er wird wegen seines Umgangs mit der Pandemie kritisiert. Etwa, weil er das Virus verharmlost und den Sinn von Impfungen anzweifelt. Bolsonaro wird unter anderem vorgeworfen, den Erwerb von Corona-Impfstoffen ausgeschlagen und verschleppt zu haben. Zudem soll er Bundesmittel in der Pandemiebekämpfung veruntreut haben. Brasilien gilt als Brennpunkt der Pandemie. Nach jüngsten Zahlen sind 391'936 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Nur in den USA, Indien und Mexiko sind die Zahlen noch höher oder ähnlich hoch. Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres registrierte Brasilien so viele Corona-Tote wie im gesamten vergangenen Jahr. Dem Ausschuss gehören elf Mitglieder an, von denen die Mehrheit neutral oder gegen Bolsonaro ist. Der Abschlussbericht des Gremiums kann als Grundlage dazu dienen, ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen Bolsonaro zu beantragen. Die Eröffnung eines solchen Verfahrens hängt jedoch vom Präsidenten der Abgeordnetenkammer ab. Dieser gilt als Verbündeter Bolsonaros. 01:51 Video Brasilien ist Epizentrum der Pandemie Aus Tagesschau vom 02.04.2021. abspielen

23:22 Niederländischer Königstag im Lockdown – «Bitte nie wieder!» Wieder haben die Niederländer den Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander (54) gefeiert, einen «bijzondere Koningsdag» – zum zweiten Mal im Lockdown. Und wieder fielen die traditionellen Volksfeste, Flohmärkte und Strassen-Partys aus. Der König besuchte mit seiner Familie Eindhoven und erlebte dort ein virtuelles Programm mit Kultur, Hightech und Sport: «Es war unvergesslich», sagte er zum Abschied. «Aber bitte nie wieder!», meinte er mit Blick auf Corona. Bei schönstem Frühlingswetter gingen viele Leute auf die Strassen und in die Parks – am Abend waren die Zentren mehrerer Städte völlig überfüllt und Parks mussten geschlossen werden. Die Behörden riefen dringend dazu auf, die Städte zu verlassen. In Amsterdam wurde gar der Vondelpark von der Polizei geräumt, weil die Coronaregeln nicht mehr eingehalten wurden.

22:19 Aussenminister Cassis: «Die Schweiz kann sofort Material für eine Million Franken liefern» Den sechsten Tag in Folge meldet Indien täglich über 300'000 Covid-19-Neuinfektionen. Die medizinische Situation ist gravierend. China, die USA und die EU haben bereits Hilfe zugesichert. Auch die Schweiz hat jetzt Unterstützung angekündigt. Bundesrat Ignazio Cassis sagte in «10vor10»: «Indien braucht ziemlich alles. Wir sind bereit, humanitäre Hilfe zu leisten, insbesondere mit Beatmungsgeräten, Sauerstoff und Schutzmaterial. Wir haben Indien ein Angebot gemacht und warten auf eine Antwort. Falls die Antwort positiv ist, falls sie diese Hilfe benötigen können, dann sind wir ziemlich sofort bereit, Material in Höhe von einer Million Franken zu liefern.» In dem Land mit einer Bevölkerung von rund 1.3 Milliarden wird seit fast einer Woche der bisherige «Tagesrekord» von 300'310 Fällen in den USA übertroffen. Indien meldet zudem auch die höchste Zahl an Todesfällen pro Tag. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg auf rund 17.6 Millionen. 00:26 Video Aussenminister Cassis: «Die Schweiz kann sofort Material für eine Million Franken liefern» Aus 10 vor 10 vom 27.04.2021. abspielen

21:53 Coiffeursalons immer noch im Umsatztief Genau heute vor einem Jahr kam die Schweiz schrittweise aus dem ersten Shutdown. Gartencenter durften wieder öffnen und auch Coiffeursalons und Kosmetikstudios empfingen wieder Kundschaft. Aber im vergangenen Jahr haben Coiffeursalons 20 bis 30 Prozent weniger Umsatz gemacht als im Vorjahr. Und auch dieses Jahr ist die Branche insgesamt schlecht gestartet. Anders sieht es bei den Kosmetikstudios aus. Die Homeoffice-Pflicht ist für sie nicht unbedingt schlecht, weil sich die Menschen mehr um sich selbst kümmerten. Aber wegen der Schutzkonzepte könnten insgesamt weniger Kundinnen und Kunden pro Tag betreut werden. 01:57 Video Coiffeursalons und Kosmetikstudios ein Jahr nach Corona-Shutdown Aus Tagesschau vom 27.04.2021. abspielen

21:21 Covid-Zertifikat und der Datenschutz Das Schweizer Covid-Zertifikat mit einem QR-Code soll laut BAG im Juni vorliegen. Mit diesem Code können Geimpfte, Genesene oder Getestete eindeutig identifiziert werden können. Das Bundesamt für Informatik und zwei Schweizer Unternehmen entwickeln dafür eine App. Weil es sich dabei um persönliche Gesundheitsdaten handelt, ist der Datenschutz zentral. Denn Ärzte oder Testlabor generieren mit den Personendaten eines Betroffenen diesen QR-Code auf Papier und auf dem Handy. Ein Veranstalter kann später diesen Code einlesen und sieht, ob er gültig ist, sowie Name und allenfalls Geburtsdatum der Person. Dieses Covid-Zertifikat kann überall, wo nötig vorgewiesen werden. Das Zertifikat soll nur bestätigen, dass die Person geimpft, genesen oder getestet ist – nicht mehr und nicht weniger. 02:25 Video Die Anforderungen an ein Covid-Zertifikat Aus Tagesschau vom 27.04.2021. abspielen

20:44 Mehr sprachliche Schwächen bei Erstklässlern in Grossbritannien Nach einigen Monaten mit Kontaktbeschränkungen zeigen sich in vielen Schulen in Grossbritannien deutlich mehr sprachliche Schwächen bei Erstklässlern. Das geht hervor aus einer Studie, die Forscherinnen der Universität York, Link öffnet in einem neuen Fenster mit mehreren Bildungsorganisationen durchgeführt haben. 96 Prozent der Verantwortlichen an 58 befragten Schulen in Grossbritannien gaben im Herbst 2020 an, «sehr besorgt» oder «ziemlich besorgt» über die Sprachentwicklung und Kommunikation ihrer Schulanfänger zu sein. Dabei ging es um den Schulstart nach der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020. Ein Grossteil der Befragten machte sich ausserdem Sorgen über die emotionale und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Dies, weil sich während der Corona-Monate Kinder nicht mehr gemeinsam spielten oder auch keine anderen Personen wie Grosseltern treffen durften. Rund drei Viertel der Schulen berichteten, dass die Kinder, die im Herbst 2020 eingeschult worden sind, mehr Unterstützung benötigten als vorherige Jahrgänge. Legende: Bereiche im britischen Lehrplan für Primarschüler (EYFS Curriculum) und deren Anteil hoher Sorge (rot), ziemlicher Sorge (orange) und keine Sorge nach dem Schulbeginn im Herbst 2020. Höchste Werte beim Lesen und Schreiben (47 %), Kommunikation und Sprachentwicklung (42 %) und persönliche soziale und emotionale Entwicklung (36 %). Education Endowment Foundation

20:00 Stärkere Bundesunterstützung für den öffentlichen Verkehr Die Verkehrskommission des Nationalrates (KVF-N) verlangt vom Bundesrat, den öffentlichen Verkehrs (ÖV) stärker zu unterstützen. Mit zwei Motionen wird der Bundesrat beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen und die finanziellen Mittel bereitstellen, damit der ÖV auch in den «kommenden Jahren auf hohem Niveau funktionieren» könne. Die Kommission führte zuvor mit der SBB-Konzernleitung eine Aussprache zur Lage und den Perspektiven des Transportunternehmens. Weiter liess sich die Kommission von den zuständigen Bundesämtern informieren. Die meisten Transportunternehmen in der Schweiz hätten ihre finanziellen Reserven aufgebraucht, stellt die Verkehrskommission fest. Der Bund sei nun in der Pflicht, nicht nur im regionalen Personenverkehr, sondern auch im Ortsverkehr und im touristischen Verkehr eine zuverlässige Finanzierungsperspektive aufzuzeigen. Auch im normalerweise selbsttragenden Fernverkehr sind laut der Kommission «aufgrund der dramatischen Lage» Massnahmen nötig.

19:19 USA: Vorgaben für Geimpfte werden gelockert Angesichts der rasant wachsenden Zahl von Geimpften in den USA werden die Corona-Vorgaben für das öffentliche Leben weiter gelockert. Die Gesundheitsbehörde CDC veröffentlichte am Dienstag neue Empfehlungen, wonach voll geimpfte Personen bei vielen Aktivitäten im Freien nicht mehr unbedingt eine Maske tragen müssen. Spazieren gehen, Radfahren, Treffen in kleineren Gruppen oder Restaurantbesuche im Freien etwa seien für komplett Geimpfte auch ohne Gesichtsmaske sicher. Bei grösseren Menschenansammlungen im Freien werde das Tragen einer Maske aber auch für Geimpfte weiter empfohlen. Legende: Keystone

Im Kanton Waadt herrscht ein riesiger Andrang auf Impftermine, nachdem sich seit Montag alle Personen über 18 Jahre gegen das Coronavirus impfen lassen können. Alle 110'000 verfügbaren Termine für den Monat Mai waren am Dienstagnachmittag nach Angaben des Kantons bereits vergeben. Ausserdem stünden für Juni etwas mehr als 100'000 zusätzliche Termine zur Verfügung, einschliesslich der zweiten Dosis, sagte Denis Froidevaux, Leiter des kantonalen Kontrollstabs, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Gestern war es ein Tsunami, heute hat sich das Tempo ein wenig verlangsamt. Wir sind sehr zufrieden mit der Reaktion der Bevölkerung.»

17:58 «Licht am Ende des Tunnels» für Showveranstalter Gute Nachricht für Musikfans: Einen Monat nach einem grossen Corona-Testkonzert der Indie-Popband Love of Lesbian mit knapp 4600 Fans in Barcelona haben die spanischen Behörden eine erfreuliche Bilanz gezogen. Nach den vorliegenden Informationen habe sich kein einziger Besucher während der Show am 26. März mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, teilte das mit der Beobachtung des Projekts beauftragte Ärzteteam am Dienstag vor Journalisten mit. «Wir hoffen, dass diese Daten dazu beitragen, dass weltweit Konzerte veranstaltet werden können», sagte der zuständige Arzt Bonaventura Clotet. Der Organisator des Konzerts, Jordi Herreruela, zeigte sich sehr erleichtert und sagte, es gebe nun für die von der Pandemie schwer gebeutelten Showveranstalter «ein Licht am Ende des Tunnels». 02:04 Video Studie zu Massenveranstaltungen Aus Tagesschau vom 27.04.2021. abspielen