Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:17 Griechisch-orthodoxen Kirche ruft zum Impfen auf Die Synode der griechisch-orthodoxen Kirche hat ein Rundschreiben verfasst, das in allen Kirchen Griechenlands verlesen werden soll. Das Rundschreiben umfasst zwölf Fragen und Antworten zur Covid-19-Impfung, wie die Zeitung «Kathimerini» berichtete. Behandelt werden nicht nur medizinische Fragen zur Impfung und der Delta-Variante, sondern es werden auch Behauptungen gängiger Verschwörungstheorien korrigiert. So heisst es in dem Rundschreiben unter anderem: «Corona-Impfstoffe enthalten keine Mikrochips. Diese Theorien beruhen auf Fehlinformationskampagnen im Internet.» Auch eine in Griechenland verbreitete Theorie, wonach die Impfstoffe Embryonenzellen enthalten sollen, wird korrigiert. Das sei bei keinem Impfstoff der Fall. Die Unterstützung der Kirche dürfte für die Impfkampagne wertvoll sein. In Griechenland gehören religiöse Menschen eher zu den Impf-Skeptikern. Legende: Erst im Mai waren wieder nach langem Unterbruch griechisch-orthodoxe Gottesdienste für die Gläubigen offen, wie hier in Thessaloniki. Reuters

21:48 Mehr Koordination und Absprachen in Mitteleuropa Die Aussenminister von Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowenien und der Slowakei wollen ihre Bemühungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie stärker koordinieren. Ziel sei es, sich nicht gegenseitig mit einseitigen Massnahmen zu überraschen, sagte der tschechische Gastgeber Jakub Kulhanek beim sogenannten Central5-Treffen in Melnik bei Prag. Alle fünf Aussenminister betonten die Wichtigkeit der laufenden Impfkampagnen. Die Pandemie sei noch nicht zu Ende, mahnte der österreichische Chefdiplomat Alexander Schallenberg. Sein ungarischer Kollege Peter Szijjarto warnte vor Falschinformationen über die Impfungen.

21:21 Impfkampagne des Bundes muss mehr auf Jugendliche zielen Die Impfkampagne des BAG wird von Jugendlichen in der Schweiz wenig beachtet. Nur 58 Prozent der Jugendlichen haben die Kampagne überhaupt mitbekommen. Das zeigt eine neue Umfrage, die das BAG durchführen liess. Aktuell sind es fast ausschliesslich ungeimpfte, vor allem junge Menschen, die sich mit dem Coronavirus anstecken. Die Gründe, warum sich jemand nicht impfen lässt, unterscheiden sich auch je nach Altersgruppe, wie die Umfrage zeigt. Bei den Jungen ist der Schutz der Allgemeinheit weniger wichtig als bei den über 65-Jährigen. Ihnen ist der persönliche Vorteil wichtiger: Reisen und die Rückkehr zur Normalität. Jugendliche sind zudem schwieriger über die klassischen Medien zu erreichen, erklärt der Leiter der Umfrage, Michael Hermann. Darum wäre eine andere Möglichkeit, etwa den Zutritt zu Partys nur noch für Geimpfte oder Genesene zu erlauben. Auch epidemiologisch wäre das sinnvoll, statt sich nur auf Schnelltests für ein kurzzeitiges Covid-Zertifikat zu verlassen. 02:25 Video Erweiterte Impfkampagne hat die Jungen im Fokus Aus Tagesschau vom 20.07.2021. abspielen

20:38 Österreich: Teilnehmerbegrenzung bei Beerdigungen war verfassungswidrig Auch in Österreich waren während der akuten Phase der Pandemie bei Beerdigungen und Abdankungsfeiern die Zahl der teilnehmenden Trauergäste beschränkt gewesen. Diese Einschränkung war verfassungswidrig. Das stellte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in einem jetzt veröffentlichten Urteil fest (V2/2021-12). Auch wenn die entsprechende Verordnung legitime Ziele verfolgt habe, so sei die letzte Verabschiedung von Verstorbenen weder «wiederhol- noch substituierbar» und stelle einen besonders schweren Eingriff in das Recht auf Privatleben dar. Die Massnahme sei unverhältnismässig gewesen, befand das Verfassungsgericht. Geklagt hatte eine Frau, die wegen der Begrenzung auf 50 Personen nicht an der Bestattung ihrer Tante teilnehmen konnte. Die Verordnung trat Ende 2020 in Kraft und galt in Österreich während einiger Wochen.

20:02 Contact-Tracing auf Mallorca nicht mehr möglich Wegen der stark steigenden Infektionszahlen auf Mallorca wird die Nachverfolgung enger Kontakte von Infizierten zunehmend schwieriger. Zurzeit gebe es auf den Balearen, neben Mallorca auch Menorca, Ibiza und Formentera, insgesamt 7460 Infizierte, schrieb die Zeitung «Diario de Mallorca». Statistisch kämen auf jede infizierte Person fünf enge Kontakte und damit über 37’000 Menschen, die sich für zehn Tage isolieren müssten. Für das Contact-Tracing bei so vielen Kontakten und für Kontrollen hätten die Behörden nicht ausreichend Personal. Obwohl es sich bei den meisten Betroffenen um junge Menschen handelt, stieg die Zahl der Corona-Patienten von 23 vor vier Wochen auf jetzt 181, davon 33 auf Intensivstationen. Die Sterberate blieb aber niedrig. Mallorca hat darum schärfere Einschränkungen im Nachtleben ab dem Wochenende angekündigt, die aber noch von einem Richter genehmigt werden müssen.

19:10 Schweizer Fussballclubs starten mit neuen Regeln in die Saison Wenn am Wochenende die neue Saison der Superleague startet, dürfen die Fans wieder zu Tausenden in die Stadien – aber nur solche, die geimpft, getestet oder genesen sind. Die Clubs stellt das vor neue Probleme. Die Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer wird nicht mehr begrenzt, aber ins Stadion darf nur, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann. Rund zwei Drittel der Erwachsenen in der Schweiz sind mittlerweile gegen Covid-19 geimpft. Alle anderen, die in ein Fussballstadion wollen, müssen sich vorher testen lassen, oder nachweisen, dass sie die Krankheit hatten und genesen sind. Für die Clubs bedeutet das einen zusätzlichen Aufwand: Sie müssen nicht nur wie üblich die Tickets, sondern auch die Covid-Zertifikate überprüfen. Diese wiederum müssen mit einem Ausweis gezeigt werden. Legende: Die meisten Clubs bieten vorerst keine Testmöglichkeit beim Stadion an. Nur Servette will eine solche beim ersten Heimspiel organisieren. Reuters

18:10 Fast die Hälfte der Australier im Lockdown: Auch Adelaide dicht Nach den Metropolen Sydney und Melbourne geht auch der australische Bundesstaat South Australia mit der Grossstadt Adelaide in einen strengen Lockdown. Die Bürger dürfen nur noch unter bestimmten Bedingungen das Haus verlassen, etwa um einzukaufen oder zur Arbeit zu gehen. Insgesamt befinden sich nun fast 14 der 25 Millionen Australier im Lockdown, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete. Die Einschränkungen in Adelaide sollen zunächst für sieben Tage gelten. Besucher dürfen nicht mehr empfangen werden. Restaurants müssen schliessen. Bisher ist das Land wegen der extrem strikten Regeln erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie. Die Grenzen sind schon seit März 2020 weitgehend geschlossen. Ja, die Regeln in Australien sind streng. Zumindest in einem Fall wurde eine verordnete Quarantäne einer Person im westaustralischen Perth nun zu viel – sie büxte kurzerhand via Fenster mithilfe eines geknüpften Leintuchs aus. Wenig später wurde sie verhaftet. Die Einzelheiten dazu im Twitter-Video.

17:49 Privatklinik in Neuenburg stellt nur geimpftes Personal ein Im Februar 2022 wird in der Stadt Neuenburg das Centre Médical des Cadolles eröffnet. Im medizinischen Zentrum sollen nur Geimpfte arbeiten, auch in der Administration. Gesucht werden derzeit 50 Angestellte für zehn Arztpraxen. Die Angestellten hätten mit Patienten mit geschwächtem Immunsystem zu tun, begründet Klinikdirektor Pascal Locatelli die Vorgabe gegenüber SRF News. Legende: Keystone

17:16 Zürich: Vergrösserte Restaurant-Aussenbereiche bis Oktober Die Stadt Zürich kommt den Gastrobetrieben in der Pandemie weiter entgegen: Die Zahl der Sitzplätze auf den Aussenflächen darf bis Ende Oktober um 30 Prozent erhöht werden. Auch die Vergrösserung der Aussenbereiche bleibt bis dahin erlaubt. Ursprünglich war geplant, zusätzliche Plätze im Freien nur bis Ende August zu erlauben. Der Stadtrat hat nun beschlossen, diese Bewilligung bis Ende Oktober zu verlängern. Bei berechtigten Lärmklagen von Anwohnern müssten die Gastrobetriebe die zusätzlichen Plätze aber wieder entfernen. Im Aussenbereich besteht nur die Vorgabe, zwischen den Tischen einen Mindestabstand einzuhalten.

16:59 Walk-In zum Impfen in Basel Im Kanton Basel-Stadt sind an den ersten beiden Walk-In-Tagen insgesamt 685 Personen gegen Covid-19 geimpft worden. Der dritte Walk-In-Tag im Impfzentrum bei der Messe Basel findet am kommenden Samstag, 24. Juli statt. Spontane Impfungen würden einem Bedürfnis entsprechen, teilte das Basler Gesundheitsdepartement mit. Weitere Walk-In-Termine seien in Planung. Spontan impfen lassen können sich Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt, die noch nicht auf einer Warteliste für einen Impftermin stehen.

15:59 Spreader-Event in Basler Bar beim Public Viewing Das Contact-Tracing-Team des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt hat einen Infektionsausbruch festgestellt, der in und um die Bücheli Caffé Bar Lounge in der Steinenvorstadt stattgefunden hat. Betroffen ist das Public Viewing zu den EM-Viertelfinalspielen Schweiz gegen Spanien und Belgien gegen Italien am 2. Juli 2021. Mittlerweile sind 13 neu infizierte Personen bekannt, die sich dort aufgehalten haben. Das Gesundheitsdepartement ruft alle Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung zum Zeitpunkt der Spiele auf, sich schnellstmöglich testen zu lassen. Ziel sei es, weitere Neuansteckungen zu verhindern. Weiter verzeichnet das Gesundheitsdepartement elf Fälle, bei denen von einer Ansteckung in zwei unterschiedlichen Clubs ausgegangen wird. Alle Besucherinnen und Besucher wurden zum Test aufgefordert. Zudem stellte das Gesundheitsdepartement fest, dass in einzelnen Clubs immer wieder Personen ohne Covid-Zertifikat Zutritt erhielten. Gegen fehlbare Clubbetreiber würden Bussen ausgesprochen. Legende: Basel Steinenvorstadt gilt als Hotspot und im April, bei der Wiedereröffnung der Gartenterrassen und Restaurants, galten besondere Hygieneregeln. Keystone

15:20 Ende der Medienkonferenz des BAG zur aktuellen Lage Wir danken für Ihr Interesse an der Medienkonferenz des BAG aus Bern. Im Liveticker bleiben Sie weiterhin informiert über aktuelle Entwicklungen in der Pandemie – in der Schweiz, aber auch international.

15:20 Hermann: «Wenn jemand sich nicht informieren lassen will, dann ist das schwierig» Die Gruppen, die nicht geimpft sind, haben ein anderes Medienverhalten, wie die Studienergebnisse von Sotomo gezeigt haben. Nicht nur die Jungen, auch die Coronaskeptiker informieren sich oft nicht über die klassischen Kanäle. Was kann man dem BAG da für einen Tipp geben, lautet die Frage an Michael Hermann. «Wenn jemand sich nicht informieren lassen will, dann ist das schwierig.» Man müsse die Impfskeptischen und Jugendliche daher über indirekte Kanäle, zum Beispiel über ihr Umfeld, zu erreichen versuchen.

15:15 Was verbessert die Impfbereitschaft? Müsste man bezüglich Impfbereitschaft als Behörde nicht schärfer oder härter auftreten, so eine Frage an Samia Hurst. Das Ganze sei keine einfache, sondern eine komplexe Frage, antwortet sie. Es sei nicht nur eine Frage der Bereitschaft, sondern auch eine Frage der Zugänglichkeit. Manche seien zeitlich nicht flexibel oder man wusste etwa bei Schwangeren auch lange nicht, ob eine Impfung überhaupt möglich sei. Generell müsse man einfach die Zugänglichkeit zu den Impfungen so einfach wie möglich gestalten. Aber einen Impfzwang wie es ihn in Frankreich nun teilweise gebe, sei in der Schweiz nicht denkbar. Dafür fehlten auch die rechtlichen Grundlagen. Eine Nachfrage stellt infrage, ob die Tests weiterhin gratis sein sollten; ob es nicht sinnvoller sei, sie kostenpflichtig zu machen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Hurst sieht das kritisch: «Das würde zu einer Ungleichheit führen.» Zwischen jenen, die sich die Tests einfach leisten könnten und jenen, die dann stärker unter Druck kämen.

15:13 Hermann: «Wenn es gut läuft, dann sind die Konfliktlinien auch weniger ausgeprägt» Die Covid-Krise lässt sich nicht entpolitisieren, sagt Michael Hermann von Sotomo. «Konfliktlinien, die sich entwickelt haben, lassen sich nicht von einem auf den anderen Tag zuschütten.» Es habe aber durchaus eine Beruhigung gegeben. Im letzten Herbst, als die Fallzahlen stiegen, sei das Vertrauen eingebrochen, sagt Hermann. «Wenn es weniger gut läuft, ist die Stimmung schlechter, und umgekehrt. Wenn es besser läuft, dann sind die Konfliktlinien auch weniger ausgeprägt.»

15:04 Der Schulanfang rückt näher, was ist mit den Kindern und Jugendlichen? Man könne die Kinder und Jugendlichen in Hinblick auf den Schulanfang durchaus ermutigen, sich impfen zu lassen, sagt Samia Hurst. Aber jede und jeder soll für sich selbst entscheiden. (Das BAG schreibt dazu auf der Webseite: «Die Jugendlichen sollen mit den Eltern oder einer anderen Vertrauensperson individuell abwägen, ob eine Impfung sinnvoll ist.») Zur Frage, ob die Delta-Variante für Kinder gefährlicher sei bei Erkrankungen könne man hingegen noch nichts aussagekräftiges sagen, so Hurst weiter. Es gebe noch zu wenige Daten.

15:03 Impfkampagne soll vermehrt auf Jugendliche fokussieren Wie bringt man Jugendliche dazu, sich impfen zu lassen? Man spreche die Jugendlichen noch nicht lange an, sagt Mathys, sie könnten sich auch noch nicht lange impfen lassen. Deshalb wolle man demnächst die Kampagne so anpassen, dass auch die Jugendlichen angesprochen werden. Eine Nachfrage: Macht es Sinn, für die Jugendlichen das Nicht-Geimpft-Sein unattraktiv zu machen? Aus ethischer Sicht sei das heikel, sagt Samia Hurst. Man müsse das Risiko der Impfung mit dem Risiko der Krankheit vergleichen und das den Jugendlichen auch so kommunizieren. Das sei das Argument. Hingegen dürfe man nicht Druck aufsetzen, es nur für die anderen zu tun. «Es ist im Interesse jedes Einzelnen, sich impfen zu lassen.»

15:01 Kann man sich einen Fussballmatch im Stadion ansehen, Herr Mathys? Ist sich das BAG des Risikos bewusst, dass im Zertifikat ausgewiesene Schnelltests bergen? «Es war ein Risiko, das wir bewusst eingegangen sind», sagt Mathys. Jede Person, die getestet an einen Event kommt, könne sich anstecken. Kann man sich einen Fussballmatch ansehen, will ein anderer Journalist wissen. Die Problematik sei nicht in den Stadien, sagt Mathys, sondern was vor den Stadien passiere mit den Menschenmassen, die dort aufeinandertreffen. Die Frage nach dem Risiko sei berechtigt. Bisher sei es aber nicht zu Super-Spreader-Events gekommen in der Schweiz, darum sehe man den Events mit einer Portion Gelassenheit entgegen. Allerdings müsse man die Delta-Variante im Auge behalten.

14:57 Soll das Zertifikat nicht auch in Restaurants oder in Kinos gelten? Die Erweiterung des Zertifikats käme dann infrage, wenn wieder strengere Massnahmen nötig wären, so Mathys vom BAG. «Das wird aber der Bundesrat entscheiden.» Eine allfällige Streichung der Gültigkeit der fehleranfälligen Schnelltests für das Zertifikat oder auch die Umsetzbarkeit einer allfälligen Erweiterung gelte es sorgfältig abzuklären, so Mathys. Aber erst, wenn es nötig werden würde. «Zu einem jetzigen Zeitpunkt zu spekulieren, macht keinen Sinn.»