Nach einem holprigen Start hat die südafrikanische Impfkampagne in den letzten Monaten eine solide Anzahl Impfdosen gesichert, und über 12 Prozent der 60 Millionen Bevölkerung in Südafrika ist geimpft. Somit ist das Land viel weiter als andere Länder im afrikanischen Kontinent.

Bis zum Wochenende haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge 162'000 Menschen eine sogenannte Booster-Impfung erhalten. Sie leben in einer Pflegeeinrichtung oder gelten anderweitig als besonders gefährdet und haben ihre erste Impfung früh, das heisst, zu Beginn des Jahres bekommen – so dass davon ausgeganen werden kann, dass ihr primärer Impfschutz abgenommen hat.

Die seit Anfang September in den meisten deutschen Bundesländern angebotenen Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 laufen bislang nur langsam an. «Die Zahlen zeigen, dass derzeit weder besonders viele Ärzte bei den Auffrischimpfungen mitmachen, noch in der Bevölkerung der Bedarf nach einer weiteren Dosis groß ist», sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der «Welt am Sonntag» laut Vorabbericht.

Neben der Universität Zürich gilt auch an der ETH Zürich künftig eine Covid-Zertifikatspflicht, wie der Tagesanzeiger berichtet. Im Gegenzug könnten die Lehrveranstaltungen ohne Maske durchgeführt werden, heisst es vonseiten der Uni Zürich. An der ETH muss dagegen trotz Covid-Zertifikat weiterhin eine Maske getragen werden.

Weltweit haben sich mehr als 223.66 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis offizieller Daten. Mehr als 4.78 Millionen Menschen starben bislang mit oder an dem Virus. Die meisten Infektions- und Todesfälle weisen nach wie vor die USA auf. An zweiter und dritter Stelle liegen Indien und Brasilien.

Die ehemalige französische Gesundheitsministerin Agnes Buzyn könnte wegen möglicher Verfehlungen im Umgang mit der Corona-Pandemie vor Gericht landen. Sie hatte die Gefahr durch das Virus zu Beginn heruntergespielt. Zudem herrschte in Frankreich anfänglich ein Mangel an Masken und anderer Schutzausrüstung.

Aber – die Pandemie hat das Konsumverhalten verändert, wie eine aktuelle Umfrage von Marketagent Schweiz zeigt. Weil viele Gefallen am Sport in der Natur gefunden haben, würden nicht alle ehemaligen Kunden wieder in die Fitnesscenter zurückkehren. Ein ähnliches Schicksal droht auch den Kinos. Laut der Umfrage will jeder Dritte Filme lieber zuhause schauen als in einem Kinosaal.

Eine Maskenpflicht gilt in Dänemark nur noch bei Arztbesuchen oder an Flughäfen. Genauer hingeschaut wird auch an der Grenze bei den Einreisenden. Formal gilt Covid-19 in Dänemark jetzt nicht mehr als «gesellschaftskritische Krankheit». Die Regierung lässt aber keinen Zweifel daran, das Ruder nötigenfalls wieder herumzureissen.

Niemand braucht mehr eine Maske zu tragen oder ein Impfzertifikat vorzuweisen in Dänemark. Die Öffnung begründet die dänische Regierung mit der hohen Impfquote. Rund 74 Prozent der Bevölkerung sind zweimal geimpft – in der Schweiz sind es 52 Prozent.

Parallel dazu besuchen mobile Teams ab Mitte September die nachobligatorischen Schulen, um Jugendlichen in Ausbildung den Zugang zur Impfung zu erleichtern. Geimpft wird während den Unterrichtsstunden ohne vorgängige Terminvereinbarung in Gymnasien, Handelsmittelschulen, Fachmittelschulen, Berufsschulen, Hochschulen und Universitäten.

Die mobile Impfung in den Gemeinden und in Einkaufszentren stösst im Kanton Freiburg auf grosses Interesse. An mehr als 24 Standorten wurden an 12 Tagen mehr als 3600 Impfungen durchgeführt. In den meisten Fällen konnte die Anzahl Impfdosen der Nachfrage angepasst werden. Seit dem 9. September verabreichen die mobilen Teams an den gleichen Standorten die zweite Impfdosis.

Die bereits von Präsident Joe Biden geforderte Impfpflicht für Bundesangestellte soll für fast 100 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Privatwirtschaft gelten. Biden hat dazu zwei Dekrete unterschrieben und betont: «Wer für die Bundesregierung arbeiten oder Geschäfte machen will, für den gilt: Lassen Sie sich impfen!» Kritik kommt vor allem von republikanischer Seite: Der Gouverneur von Georgia will dagegen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Und der Gouverneur von South Carolina kritisiert, dass der amerikanische Traum sich in einen Alptraum verwandle.

Für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie rechnet der Regierungsrat des Kantons Aargau in den Jahren 2020 bis 2022 mit Kosten von 114.2 Millionen Franken. Allein im laufenden Jahr schätzt die Regierung die Kosten auf 34 Millionen Franken. Für die Finanzierung der Massnahmen sei ein Verpflichtungskredit notwendig, heisst es in der Botschaft des Regierungsrats.

Mit den neuen Massnahmen sollen ältere und vulnerable Menschen vor einer Covid-19-Infektion und einem schweren Krankheitsverlauf geschützt werden. Mitarbeitende in Institutionen, in denen neu die Zertifikats-Pflicht für Besucher gilt, müssen zudem künftig an repetitiven Tests teilnehmen. Davon ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.

Die Universität Zürich will den Präsenzbetrieb wieder aufnehmen und führt per 20. September für Lehrveranstaltungen die Zertifikatspflicht ein. Sie betrifft Studierende, Dozierende und alle anderen beteiligten Personen. Auch die Hochschule Luzern führt die Zertifikatspflicht am 20. September ein. Die Universität Genf führt die Pflicht schon am Montag ein.

Der Kanton Glarus hat die freiwilligen Tests auf alle Schulen ausgeweitet. Dies wurde an einer Medienkonferenz bekannt. Im Moment werden an allen 57 Schulen insgesamt 5700 Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen getestet – vom Kindergarten über die Primarschule bis zur Pflegefach- oder der Kantonsschule.

Der Andrang in den Impfzentren hat seit einer Woche sichtbar zugenommen. Am Puls der Bevölkerung mit regelmässigen Umfragen zum Thema ist Michael Hermann von der Forschungsstelle Sotomo. Für ihn ist klar: Wer sich um seine Gesundheit Sorgen macht, ist bereits geimpft. «Wer sich jetzt noch impfen lässt, sind die Personen, die sich aus pragmatischen Gründen dafür entscheiden, weil sie merken, dass die Kosten, es nicht zu tun, höher sind, als es nicht zu tun.»

Ab kommendem Montag gelten für Bürgerinnen und Bürger aus Kosovo und Nordmazedonien neue Bestimmungen für die Einreise in die Schweiz. Wer nicht mit einem in der Schweiz anerkannten Impfstoff geimpft ist und das nachweisen kann, darf nur noch «in Situationen der äussersten Notwendigkeit» einreisen. Das teilte die Schweizer Botschaft in Pristina, Kosovo, am Donnerstag auf Facebook mit. Nicht betroffen sind Personen mit einer schweizerischen Aufenthaltsbewilligung.

Ab kommendem Montag werden zudem im Berner Jura, Link öffnet in einem neuen Fenster an 15 Tagen in verschiedenen Ortschaften Impfungen angeboten. Die Hôpital du Jura Bernois SA hat im Auftrag der Gesundheitsdirektion ein spezielles Angebot geschaffen. Die Zweitimpfungen werden vier Wochen später an denselben Orten stattfinden.

Auch der weiträumige Kanton Bern bietet weitere Gelegenheiten, sich impfen zu lassen: Der kantonale Impftruck ist zu seiner zweiten Runden gestartet und steht bis Samstag in Saanen. Nächste Stationen sind ab Montag Grosshöchstetten, Wangen an der Aare, St-Imier, Ins, Valbirse, Brügg, Walkringen, Grindelwald, Brienz, La Neuveville, Biel-Bözingen und das Shoppyland in Schönbühl; hier der Fahrplan, Link öffnet in einem neuen Fenster .

15:47

Stadt Luzern bietet Nothilfe für Ausländerinnen und Ausländer

Aus Angst, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren, hüten sich viele Ausländerinnen und Ausländer davor, Sozialhilfe zu beziehen, obwohl sie diese in der Coronakrise dringend bräuchten. Die Stadt Luzern stellt daher 400'000 Franken Überbrückungshilfe zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Personen mit einer Niederlassungsbewilligung B oder C sowie an «Sans-Papiers». Anrecht auf Unterstützung hat, wer seit fünf Jahren in der Schweiz und seit zwei Jahren in Luzern wohnt.

Dass viele Ausländerinnen und Ausländer in prekären Beschäftigungsverhältnissen während der Pandemie finanziell in Not gerieten, liege an der Migrationsgesetzgebung des Bundes, sagte Stadtrat Martin Merki (FDP). So trauten sich viele Personen mit B- oder C-Bewilligungen, die seit langem in der Schweiz lebten, arbeiteten und auch in die Sozialwerke einzahlten, nicht trauen, Sozialhilfe zu beantragen.

Nach entsprechenden Hinweisen aus der Integrationskommission und einer Motion im Stadtparlament hat der Stadtrat das Projekt «Überbrückungshilfe» lanciert. Es wird mit 400'000 Franken aus dem Margaretha-Binggeli-Fonds finanziert.