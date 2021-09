Der Ticker startet um 5:53 Uhr

22:34 Impfpass von Indonesiens Präsident Widodo gehackt Eine Panne hat in Indonesien für Befürchtungen und Kontroversen gesorgt: Der Impfpass von Präsident Joko Widodo, der auch seine persönlichen medizinischen Daten enthält, wurde gehackt und im Internet für alle zugänglich gemacht. Die Bescheinigung des Staatsoberhaupts war auf der Impf-App PeduliLindungi zu finden und wurde nach Angaben von Experten über dieselbe App abgefangen. Die Sicherheitslücke sei mittlerweile geschlossen worden, sagte Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin. Legende: Indonesiens Präsident Joko Widodo: Unbekannte haben seinen Impfausweis mit Angaben zu erhaltenen Impfungen und seiner ID-Nummer ins Internet gestellt. Reuters

21:54 «Saturday Night Piks»: In der Waadt kann man sich auch im Ausgang impfen lassen Gerade auch viele junge Menschen haben sich bislang noch nicht impfen lassen. Wie also holt man diese ab – oder besser gesagt, wo holt man diese ab. Dies fragte sich der Kanton Waadt und kam zur Antwort: im Ausgang. In Lausanne können sich junge Leute jetzt mitten in der Nacht impfen lassen. Vor dem Tanz noch schnell ein Piks – wie der Pilotversuch ankommt, zeigt die Reportage von RTS. 01:46 Video Pilotversuch Impfen im Ausgang Aus Tagesschau vom 04.09.2021. abspielen

20:27 Impfdiskussion in Kindertagesstätten Schon vor der Pandemie standen Betreuerinnen in Kindertagesstätten unter Druck. Corona hat die Situation verschärft. Arbeitsausfälle wegen Quarantäneanordnungen oder strenge Schutzkonzepte erschweren die Arbeit. Nun steigen auch die Ansteckungen in den Einrichtungen und das heizt die Impf-Diskussion an. Experten, aber auch der Verband Kinderbetreuung Schweiz wünschen mehr geimpftes Personal, wie der Beitrag der Tagesschau zeigt. 02:24 Video Krippen am Limit Aus Tagesschau vom 04.09.2021. abspielen

19:56 Demonstrationen in ganz Frankreich In Frankreich haben am achten Wochenende in Folge wieder Zehntausende Menschen gegen die verschärften Corona-Regeln demonstriert. Landesweit wurde am Samstag zu 200 Protestzügen aufgerufen. Die quer durch das Land organisierten Demonstrationen richteten sich gegen den von Präsident Emmanuel Macron und der Regierung verlangten Gesundheitspass zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test sowie die Impfpflicht bestimmter Berufsgruppen, darunter Beschäftigte im Gesundheitswesen. In zahlreichen Städten wurden erneut Tausende Teilnehmer gezählt. Das französische Innenministerium ging für diesen Samstag wieder von bis zu 170'000 Teilnehmern landesweit aus. Im Juli und August waren an mehreren Samstagen jeweils mehr als 200 000 Menschen auf die Strasse gegangen.

19:08 Italiens Präsident lobt Vorgehen der EU Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat die EU für ihr Vorgehen in der Corona-Krise gelobt. «Die Europäische Union hat im Kampf gegen die Pandemie und die wirtschaftlichen wie sozialen Folgen gezeigt, dass sie effizient und schnell reagieren kann», schrieb der 80-Jährige am Samstag in einem Grusswort an die Teilnehmer einer dreitägigen, internationalen Konferenz am Comer See. Die EU habe sowohl bei den Impfkampagnen gegen das Virus als auch den sozialen Massnahmen und den wirtschaftlichen Hilfen gezeigt, dass sie als kontinentale Gemeinschaft erfolgreich sei, meinte Mattarella. Das Staatsoberhaupt zog damit ein anderes Fazit als viele Kritiker des Vorgehens der Staatengemeinschaft in den vergangenen Monaten. Selbst EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte im Februar etliche Fehler eingeräumt, etwa bei der Organisation des Impfstoffs. Zudem hatte es etwa in den Phasen der Lockdowns ein teils uneinheitliches Vorgehen der Staaten, beispielsweise bei den Grenzkontrollen, gegeben, das sogar die EU selbst anprangerte.

18:03 Corona-Krise im Fokus von Treffen der G20-Gesundheitsminister Die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen wollen in Rom weitere Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Unter italienischem Vorsitz geht es auf dem G20-Treffen am Sonntag und Montag um den aktuellen Kampf gegen Covid-19 sowie um künftige Strategien gegen drohende Pandemien. Ausserdem sprechen die Minister über Wege, wissenschaftliche Erkenntnisse und den Zugang zu Impfstoffen auf der Welt besser und gerechter zu verteilen. Das Ziel sei «eine starke Botschaft der Zusammenarbeit, Solidarität und Gerechtigkeit, unter der Überzeugung, dass niemand abgehängt wird», hiess es von den Veranstaltern in Italien. Vor den Hauptberatungen hatte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza am Samstag bereits Experten zu Gesprächen über mentale Gesundheit empfangen. «Es gibt keine Gesundheit und kein Wohlergehen, ohne dass man mental völlig gesund ist», sagte er. «In den schwierigen Monaten der Pandemie ist das noch einmal wichtiger geworden.»

17:07 Deutschland hofft auf mehr Impfungen Die deutschen Gesundheitsbehörden hoffen darauf, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Sie warnen davor, dass bei einer zu tiefen Durchimpfung die Spitäler überlasten könnten gegen Ende des Jahres. «Wir brauchen noch mindestens 5 Millionen Impfungen für einen sichereren Herbst und Winter», schrieb der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter. Mehr als 61 Prozent der Bevölkerung in Deutschland (50.9 Millionen Menschen) sind vollständig geimpft. Das sind weniger als in anderen europäischen Staaten. Gesundheitsexperten warnen vor einem Anstieg an Intensivpatienten im Herbst, sofern die Zahl der Geimpften nicht deutlich steigt. Weitere Einschränkungen halten sie für möglich.

16:30 Corona-Skeptiker stürmen slowenisches Nationalfernsehen Eine Gruppe von Impfgegnern ist am späten Freitagabend in das Gebäude des slowenischen Fernsehens RTVS eingedrungen. Sie verlangten, dass der Sender ihre Meinung zur Inexistenz der Covid-Pandemie darstelle. Angeführt wurde die Gruppe von dem früheren Armeeoffizier Ladislav Troha. Die Polizei beendete den Angriff und nahm 20 Eindringlinge im Nachrichtenstudio des Senders fest, wie die slowenische Nachrichtenagentur STA am Samstag berichtete. «Dies ist ein inakzeptabler Angriff auf die Medien, den Journalismus und die Demokratie», sagte die Nachrichtenredakteurin des Senders, Manica Janezic Ambrozic. Sloweniens Journalistenverband DNS erklärte, der Vorfall sei nur «die Spitze des Eisbergs» in der «Hasskampagne», die die Regierung von Ministerpräsident Janez Jansa gegen die Medien führe. Jansa verurteilte den Vorfall auf Twitter. 00:31 Video Impfgegner besetzen TV-Studio in Slowenien Aus News-Clip vom 04.09.2021. abspielen

15:26 Massnahmen-Kritiker demonstrieren in Chur Eine mehrstündige Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen der Behörden hat am Samstag in Chur eine beträchtliche Menschenmenge mobilisiert. Organisiert wurde der bewilligte Anlass von der Organisation «Stiller Protest» unter dem Motto «Stoppt die Spaltung des Volkes». Mit Ständen vor Ort anwesend waren Gruppierungen aus anderen Regionen. Die Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Massnahmen versammelten sich nach dem Mittag auf der Quaderwiese im Churer Stadtzentrum. Die sogenannten Freiheits-Trychler führten anschliessend einen Protestmarsch durch die Churer Innenstadt an. Die Kundgebungsteilnehmer protestierten insbesondere gegen einen «Impfzwang» und gegen eine Zertifikatspflicht. Die Churer Stadtpolizei sprach in einem Communiqué am Abend von rund 4000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Die Kundgebung sei bewilligt gewesen und friedlich verlaufen. Legende: Viele Demonstranten drückten auf ihren Transparenten ihr Misstrauen gegenüber der Landesregierung und den Medien aus. Keystone

14:16 Frankreich: Bald wieder ohne Zertifikat zum Shopping? Frankreich erwägt Lockerungen von Corona-Auflagen in grossen Einkaufszentren. Wenn sich die Lage weiter entspanne, könnten die Vorschriften in den kommenden Tagen entschärft werden, sagte Arbeitsministerin Elisabeth Borne dem Radiosender France Inter. Seit Anfang August müssen Kunden in grossen Shopping-Malls einen Gesundheitspass vorlegen, der sie als geimpft, genesen oder getestet ausweist. Kürzlich hatte die französische Supermarktkette Auchan erklärt, diese Vorschrift bremse ihr Geschäft aus. Legende: In grossen Shopping-Malls müssen Besucher seit Anfang August einen Gesundheitspass vorlegen. Archiv/Keystone

13:51 Neuseeland meldet ersten Corona-Toten seit mehr als einem halben Jahr Erstmals seit mehr als sechs Monaten ist in Neuseeland ein Todesfall nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. In einem Krankenhaus in Auckland sei eine um die 90 Jahre alte Frau gestorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Sie litt demnach noch an anderen Erkrankungen. Zuletzt hatte es in dem Pazifikstaat Mitte Februar einen Corona-Toten gegeben. Insgesamt wurden bislang 27 Todesfälle nach einer Corona-Ansteckung registriert. Wegen eines Corona-Ausbruchs im August mit nunmehr 782 Fällen gelten in dem Land strikte Einschränkungen. In der Millionenmetropole Auckland selbst gilt ein strenger Lockdown, nur wesentliche Geschäfte wie Supermärkte und Apotheken dürfen öffnen. 01:35 Video Archiv: Neuseeland und Teile Australiens bleiben im Lockdown Aus Tagesschau vom 23.08.2021. abspielen

13:23 Alain Berset beschwichtigt im albanischen Fernsehen Die Schlagzeilen über Albaner als Impfmuffel, über volle Intensivstationen mit Menschen aus dem Balkan und jetzt noch die Absage des Zürcher Alba-Festivals: In der Community ist die Empörung gross. Beschwichtigung ist nötig, findet Bundesrat Alain Berset. Als Plattform dazu nutzt er ein albanisches TV-Format. In einem 40-minütigen Interview, das nächste Woche ausgestrahlt wird, sagt Berset: «Es gab mit Reisen im Sommer viele Leute, die zurückgekommen sind. Die Hälfte der Ansteckungen erfolgte im Ausland. Aber es wäre falsch, auf ein Land oder eine Region zu zeigen.» Es seien Leute, die sich in den Ferien bewegten. Man müsse etwas lernen, damit es kein zweites Mal passiert. Es gelte zu schauen, was man tun kann, damit es in Zukunft besser laufe. «Und es gibt eine Lösung: Impfen.» 00:30 Video Alain Berset spricht sich in der TV-Show auch fürs Impfen aus Aus Tagesschau vom 04.09.2021. abspielen

11:23 USA wollen sich besser gegen künftige Pandemien wappnen Angesichts der verheerenden Folgen durch die Ausbreitung des Coronavirus wollen sich die USA besser für künftige Pandemien rüsten. Die US-Regierung stellte am Freitag Pläne vor, wie sie das Land für solche Gesundheitskrisen effizienter aufstellen will. Dazu gehöre unter anderem, landesweite Vorräte an Schutzausrüstung aufzustocken, Frühwarnsysteme zur Erkennung neuer gefährlicher Viren zu etablieren und systematisch die Grundlagen dafür zu schaffen, dass Impfstoffe und Behandlungspräparate rasant entwickelt und hergestellt werden können. Investiert werden müsse etwa auch in öffentliche Labore und die Rekrutierung von Gesundheitsexperten in Kommunen, Bundesstaaten und auf Bundesebene. In einem Papier der Regierung zu den Plänen hiess es, so erschütternd die Folgen durch das Coronavirus auch seien – künftige Pandemien könnten deutlich schlimmer werden. Im Fall von Corona habe es viel Vorwissen über verwandte Virusvarianten gegeben. Das könne in einer künftigen Krise anders sein.

9:46 Schweiz will 80 Covid-Patienten repatriieren Die Schweiz plant die Repatriierung von derzeit rund 80 im Ausland an Covid erkrankten Personen. Der Sanitätsdienst der Armee informierte die Kantone am Freitag über das Vorhaben. Rund die Hälfte der Betroffenen erkrankte während ihrer Ferien in Balkanländern. Tobias Bär, Sprecher der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), bestätigte am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht der Tamedia-Zeitungen (Samstagausgaben). Für mindestens acht Personen gilt dabei eine Repatriierung als «dringlich». Der Sanitätsdienst der Armee hat die Kantone und Spitäler zu «Solidarität, Transparenz und Ehrlichkeit» aufgerufen. Wie die GDK weiter bestätigte, wollen Vertreter der Kantone, der GDK, des Sanitätsdienstes der Armee und der Gesellschaft für Intensivmedizin am Montag rechtliche, organisatorische und logistische Fragen besprechen.

8:21 CDC-Studie: Delta führt bei Kindern nicht zu schwereren Verläufen Die Deltavariante des Coronavirus führt ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu schwereren Verläufen von Covid-19 bei Kindern. Wie eine Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigt, unterscheidet sich der Anteil der schweren Krankheitsverläufe bei Kindern aktuell nicht wesentlich von dem im Januar, als in den USA die Alphavariante des Coronavirus vorherrschte. Ausserdem deuteten die Daten auf eine hohe Wirksamkeit des Impfschutzes bei Jugendlichen hin, wie die Nachrichtenagenturen SDA und AFP weiter berichten. Die Rate der coronabedingten Spitaleinweisungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren war in den USA zuletzt wieder stark gestiegen und lag Mitte August bei 1.4 pro 100'000. Die Forscher verglichen daraufhin rund 3100 Krankenhaus-Fälle vom Januar mit 164 aus der aktuellen Delta-Welle und stellten kaum Unterschiede bei der Stärke der Verläufe fest.

6:09 Kuba startet Impfkampagne für Kinder ab zwei Jahren Kuba hat am Freitag (Ortszeit) mit einer Corona-Impfkampagne bei Kindern im Alter zwischen zwei und 18 Jahren begonnen. Dies berichten die Nachrichtenagenturen SDA und AFP. Zunächst sollen Kinder ab zwölf Jahren die in Kuba entwickelten Corona-Impfstoffe Abdala und Soberana erhalten. Ab dem 15. September sind die jüngeren Kinder dran. Die kommunistische Regierung sieht in der Impfkampagne eine Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts. Wegen der Corona-Pandemie waren Kubas Schulen seit März 2020 die meiste Zeit geschlossen. Die Kinder und Jugendlichen wurden via Fernsehen unterrichtet. Wenn am Montag das neue Schuljahr beginnt, sollen alle Schüler so lange Fernunterricht bekommen, bis alle für eine Corona-Impfung infrage kommenden Kinder und Jugendlichen die Impfspritzen erhalten haben. Die Behörden planen, die Schulen ab Oktober schrittweise wieder zu öffnen. Legende: Keystone

2:04 Moderna beantragt EU-Zulassung für Booster-Impfung Der amerikanische Impfstoffhersteller Moderna hat bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine bedingte Zulassung für eine Auffrischungsimpfung eingereicht. Die Booster-Impfung rufe eine robuste Antikörperreaktion auf die Delta-Variante hervor, teilt Moderna mit. Am Vortag hatte Moderna bei der US-Arzneimittelbehörde FDA erste Daten für die Prüfung einer Auffrischungsimpfung eingereicht.

22:36 Alba-Festival definitiv abgesagt Die Veranstalter des albanischen Musikfestivals müssen einen Tag vor der Durchführung die Segel streichen. Die Zürcher Regierung hat den Veranstaltern die Bewilligung definitiv entzogen. Veranstalter sowie die albanische Community fühlen sich diskriminiert. Lesen Sie mehr dazu in unserem Online-Artikel. 04:09 Video Alba-Festival abgesagt – Zurich Pride darf stattfinden Aus 10 vor 10 vom 03.09.2021. abspielen

21:33 Bulgarien: Geimpfte erhalten Lebensmittel-Gutscheine Um die schleppende Impfkampagne voranzutreiben, bietet Bulgarien Gutscheine für Geimpfte an. Ab Freitag gibt es Lebensmittel-Gutscheine im Wert von 20 Lewa (rund 11 Schweizer Franken) in den Supermärkten einer grossen Kette. Der Fernsehsender Nova in Sofia berichtete, dass die Impfdosen vor diesen Supermärkten in der Hauptstadt Sofia sowie Plowdiw, Warna und Burgas verabreicht werden. Mit einer Impfquote von 16 Prozent vollständig Geimpften ist Bulgarien das EU-Schlusslicht. Denn viele Bulgarinnen und Bulgaren glauben Vorurteilen und Gerüchten über die Corona-Impfungen aus dem Internet. Audio Aus dem Archiv: Wenige Impfungen trotz genügend Impfstoff in Bulgarien 02:58 min, aus Rendez-vous vom 23.08.2021. abspielen. Laufzeit 02:58 Minuten.