Wer nicht geimpft oder genesen ist, wird es in Italien zukünftig noch schwerer haben: Ab dem 10. Januar gilt fast überall eine 2G-Pflicht, die in Italien «verstärkter Green Pass» heisst. Diesen grünen Pass gab es bisher auch für frisch getestete Personen. Die 2G-Regel gilt in Zukunft etwa für Hotels, für Restaurants – neu auch im Aussenbereich – für Ski-Anlagen und den öffentlichen Fern- und Nahverkehr. Ausserdem gilt die Regel auch für Flüge und Fähren.

Sowohl Russland als auch Tschechien mussten am Mittwoch wie zuvor schon das Team von Titelverteidiger USA nach einem Coronafall für zunächst 24 Stunden in Quarantäne und konnten nicht zu ihrem Gruppenspiel antreten. Den drei Gegnern war zunächst jeweils ein 1:0-Sieg zugesprochen worden.

Ab dem 31. Dezember gilt auf den Strassen von Paris eine Maskenpflicht. Grund sei der starke Anstieg von Corona-Neuinfektionen, teilen die lokalen Behörden mit. Bei einem Verstoss gegen die neue Richtlinie werde eine Strafe von 135 Euro fällig. In Frankreich besteht bereits eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln.

Seit Ende September war in Spanien im Freien eine 100-prozentige und in Innenräumen eine 80-prozentige Zuschauerauslastung möglich gewesen. Zuletzt stieg im Zuge der Omikron-Variante auch bei den Klubs die Zahl der Coronafälle deutlich an. Am Mittwoch vermeldeten allein die Topklubs FC Barcelona und Real Madrid zusammen sieben neue Fälle, Liga-Konkurrent Real Sociedad hat sogar zehn infizierte Spieler.

In Belgien dürfen Kinos, Konzerthallen und andere Kulturstätten wieder öffnen. Am Mittwoch beschloss das Corona-Kabinett eine entsprechende Gesetzesänderung, wie die belgische Regierung mitteilte. Der Staatsrat hatte tags zuvor einem Eilantrag Kulturschaffender gegen strengere Corona-Massnahmen stattgegeben und zunächst die Schliessung von Theatern aufgehoben.

Legende: Horta-Osório in einer Aufnahme aus dem Jahr 2015 in London. Keystone

Die Credit Suisse untersucht Insidern zufolge einen zweiten Verstoss ihres Verwaltungsratspräsidenten Antonio Horta-Osório gegen Corona-Quarantäneregeln. Neben der Missachtung von Quarantänevorschriften in der Schweiz diesen Dezember habe der Firmenchef vorläufigen Ergebnissen einer internen Prüfung zufolge bei einem Besuch des Tennisturniers in Wimbledon bereits im Juni auch britische Covid-Schutzregeln verletzt. Dies sagten zwei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Aufgrund der drei Kriterien seien Anlässe mit mehr als 1000 Personen in Innenräumen «für die nächsten Wochen voraussichtlich nicht möglich», heisst es in der Mitteilung.

Die Baselbieter Regierung beruft sich in der Mitteilung vom Mittwoch auf die Covid-Verordnung des Bundes, die für Veranstaltungen ab 1000 Personen eine Bewilligungspflicht voraussetzt. Für Grossveranstaltungen in Innenräumen hat die Baselbieter Regierung drei Kriterien definiert. Das sind die Spitalbelastung, die Sicherstellung des Contact-Tracing sowie die Beurteilung der epidemiologischen Gesamtlage des Bundes.

Die Veranstalter des Basler Pferdesport- Events, Link öffnet in einem neuen Fenster haben heute die Absage bekannt gegeben. Am Nachmittag wurde das Organisationskomitee des Basler Reitturniers darüber informiert, dass der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft die am 15. November 2021 erteilte Bewilligung für den Anlass widerrufen hat. Für eine Durchführung unter Ausschluss der Öffentlichkeit hätte allenfalls eine Bewilligung erteilt werden können. Weil sich die epidemiologische Lage jedoch weiter verschlechtern könnte, haben sich die Veranstalter entschieden, das Turnier abzusagen.

In den Vereinigten Staaten wurden in den letzten 24 Stunden 380'751 neue Fälle von Covid-19 registriert. Damit steigt der Wochendurchschnitt der täglichen Fälle auf 267'305 und liegt über dem bisherigen Rekord von 251'232 Fällen im Januar 2021. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der New York Times

Italien hat am Mittwoch einen neuen Rekord an Covid-19-Fällen gemeldet: 98'030 neue Fälle gegenüber 78'313 am Vortag, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der Todesfälle ging von 202 am Dienstag auf 148 zurück.

Lukas Engelberger: «Werden wohl über Grossveranstaltungen reden müssen»

Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) betonte in der Sendung «Echo der Zeit» von Radio SRF, es fehle zurzeit noch an Informationen, um über den künftigen Kurs in der Pandemie zu entscheiden. Dies, nachdem Gesundheitsminister Alain Berset via Twitter erklärt hatte, der Bundesrat sehe momentan noch von weiteren Massnahmen ab. In dieser Hinsicht sei man noch «etwas zu wenig nah dran», so Engelberger. Auch ein zu starkes Einschreiten verursache Schäden.

Vermutlich werde man über Einschränkungen bei den Grossveranstaltungen reden müssen, was in der Kompetenz der Kantone liege, so Engelberger weiter. Und falls sich die Situation nicht entspanne, müsse man «früh im nächsten Jahr» weitere schweizweite Massnahmen diskutieren.