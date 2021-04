Der Ticker startet um 5:36 Uhr

11:49 Thurgau unterstützt freischaffende Künstler Der Kanton Thurgau weitet die Ansprüche auf Corona-Hilfen im Kulturbereich aus. Dank der Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 20. März können auch Freischaffende aus dem Kulturbereich rückwirkend ab dem 1. November 2020 Ausfallentschädigungen beantragen. Voraussetzung ist, dass sie mindestens zu 50 Prozent als Kulturschaffende tätig sind und seit 2018 insgesamt mindestens vier befristete Anstellungen bei mindestens zwei verschiedenen Arbeitgebern aus dem Kulturbereich nachweisen können, heisst es im Communiqué. Die Coronapandemie hat nach wie vor schwerwiegende Auswirkungen auf den Kultursektor. Neu können auch Freischaffende aus dem Kulturbereich Ausfallentschädigung beim Kulturamt Thurgau beantragen. #CoronaInfoCHhttps://t.co/o5U1qeaWFf — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) April 26, 2021

11:33 11 Prozent der Tessiner Bevölkerung geimpft Im Tessin sind bis dato knapp 40'000 Personen gegen das Coronavirus geimpft worden. Dies entspricht rund elf Prozent der Bevölkerung, wie Kantonsapotheker Giovan Maria Zanini in Bellinzona erklärte. In der vergangenen Woche seien im Südkanton 20'711 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden, sagte Zanini. Das entspreche einem Fünftel der seit dem 4. Januar verfügbaren Impfdosen. «Diese Zahlen zeigen die Leistungsfähigkeit des Tessiner Systems», erklärte der Kantonsapotheker.

11:04 Irland öffnet Sportplätze und Zoos In Irland dürfen die Menschen nach monatelangem Corona-Lockdown wieder Sportplätze benutzen und Zoos besuchen. Kinder und Jugendliche können ausserdem wieder in Gruppen bis zu 15 Personen im Freien trainieren, wie aus dem Lockerungsplan der irischen Regierung hervorgeht. Auch bei Beerdigungen sind wieder bis zu 25 Trauergäste erlaubt. Über weitergehende Lockerungen im Mai will die Regierung in dieser Woche beraten. Anders als in weiten Teilen des Nachbarlands Grossbritannien bleibt die irische Gastronomie zunächst weiterhin geschlossen. In den vergangenen zwei Wochen zählte Irland pro 100'000 Einwohner rund 114 Corona-Neuinfektionen.

10:25 Zürcher Parlamente sollen Sitzungen virtuell abhalten dürfen Parlamentssitzungen sollen in Zürich nicht nur im Internet übertragen, sondern komplett digital abgehalten werden dürfen. Der Kantonsrat hat einen entsprechenden Vorstoss von GLP, FDP und SP vorläufig unterstützt. Aktuell sind digitale Parlamentssitzungen noch verboten. Die Parlamentarische Initiative wurde mit 99 Stimmen vorläufig unterstützt, 60 Stimmen waren dafür nötig. Der Vorstoss ist also breit abgestützt, nur die SVP und die AL waren dagegen.

10:12 Pubs und Restaurants öffnen in Schottland und Wales Nach rund vier Monaten Corona-Lockdown dürfen sich die Menschen in Schottland und Wales seit heute über weitreichende Lockerungen freuen. Pubs, Cafés und Restaurants dürfen nach den Plänen der Regionalregierungen in beiden britischen Landesteilen wieder öffnen. Während in Wales – wie auch bereits seit Mitte des Monats in England – zunächst nur die Aussengastronomie wieder ihren Betrieb aufnehmen darf, dürfen die Schotten bis 20 Uhr auch wieder in Innenräumen von Restaurants essen und trinken. Alkohol darf allerdings nur draussen ausgeschenkt werden.

9:54 2020 stand für die Reisebranche-Ombudsstelle im Zeichen von Corona Bei der Ombudsstelle der Reisebranche sind im Corona-Jahr 2020 1933 Anfragen eingegangen. Dies waren im Vorjahresvergleich 54 Prozent mehr. Grosse Verlierer seien die vielen Schweizerinnen und Schweizer gewesen, die ihre Reisen selbst im Internet gebucht hätten. Es habe sich meist herausgestellt, dass diese Plattformen nur «bei schönem Wetter» zur Zufriedenheit funktioniert hätten, heisst es in dem veröffentlichten Jahresbericht der Ombudsstelle. Legende: Die Betreuung der Kunden durch fehlende oder unfähige Kundendienststellen habe so manchen Reisenden zur Verzweiflung gebracht. Keystone

9:00 In Neu-Delhi sollen alle Erwachsenen umsonst geimpft werden In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sollen Erwachsene kostenlos gegen das Coronavirus geimpft werden. Das kündigt der für die Metropole zuständige Chef-Minister an. Er fordert einen landesweit einheitlichen Preis für die Impfung. Er ruft die Hersteller der Vakzine dazu auf, einen Preis von 150 Rupien (1.83 Schweizer Franken) pro Dosis sicherzustellen.

8:28 Hongkong und Singapur wollen «Reiseblase» am 26. Mai starten Wie beide Seiten mitteilten, sollen Reisende ab dem 26. Mai zwischen Hongkong und Singapur hin und her fliegen können, ohne wie bisher in Quarantäne zu müssen. Gemäss dem Plan müssen sich alle Reisenden aber auf das Coronavirus testen lassen. Zunächst soll es einen Flug pro Tag in jede Richtung geben. Zusätzlich wird von Hongkongern verlangt, dass sie vollständig geimpft sind, bevor sie die Reise antreten dürfen. Vorgesehen ist auch ein Mechanismus, der die Vereinbarung aussetzt, sollte an einem der Orte die Zahl der nicht nachverfolgbaren Infektionen auf fünf Fälle pro Tag im Wochendurchschnitt ansteigen. Legende: Die «Reiseblase» hätte eigentlich schon im vergangenen November starten sollen, war dann aber kurzfristig abgesagt worden, weil Hongkong wieder mehr Corona-Fälle verzeichnete. Reuters

8:02 Deutschland: Knapp 12'000 Neuinfektionen Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 11'907 neue Positiv-Tests. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 169.3 von 165.6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 60 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 81'625. Insgesamt wurden bislang mehr als 3.29 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Legende: Die regionalen Unterschiede in Deutschland bei den Corona-Fallzahlen sind gross. Sachsen hat Thüringen als Bundesland mit der höchsten Inzidenz überholt und verzeichnet einen Wert von 232. Keystone

7:18 Indien: Mehrere Länder bieten Hilfe an In Indien mit seinen rund 1.35 Milliarden Einwohnern nimmt die zweite Corona-Welle immer grössere Ausmasse an. Das Land meldet mit 352'991 Corona-Neuinfektionen den fünften Tag in Folge einen weltweiten Höchstwert. Viele Kliniken sind überlastet und der Sauerstoff zur Behandlung von Covid-19-Patienten wird knapp. Nach der EU haben deshalb weitere Länder angekündigt, Indien im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu unterstützen. Die US-Regierung teilte mit, man liefere Indien unter anderem Medikamente, Schnelltests, Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung. Weiter werde geprüft, ob das Land mit Sauerstoff versorgt werden könne. Auch Grossbritannien kündigte an, Indien mit dringend benötigten Beatmungs- und Sauerstoffgeräten zu unterstützen. 01:02 Video Aus dem Archiv: Mehr als 300'000 Neuinfektionen in Indien Aus SRF News vom 24.04.2021. abspielen

6:42 Weltweite Militärausgaben weiter gestiegen Trotz globaler Coronakrise und dem damit verbundenen Wirtschaftseinbruch haben die Länder der Erde im vergangenen Jahr erneut mehr Geld in ihre Militärapparate gesteckt. Wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri mitteilte, stiegen die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2020 inflationsbereinigt um 2.6 Prozent auf schätzungsweise 1.981 Billionen Dollar (rund 1.810 Billionen Schweizer Franken).

6:11 Slowakei will Corona-Notstand verlängern Die slowakische Regierung will den seit 1. Oktober geltenden Corona-Notstand verlängern. Der Notstand ermögliche der Regierung die Annahme von Massnahmen, die Leben und Gesundheit retten könnten, sagte Ministerpräsident Eduard Heger. Derzeit gilt der Notstand in der Slowakei bis zum 28. April. Er erlaubt den Behörden unter anderem die Zwangsrekrutierung und -verlegung von Gesundheitspersonal sowie das Verhängen von Ausgangssperren. Nach offiziellen Angaben von Sonntag gab es 1728 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, im gleichen Zeitraum starben 37 Menschen. Die Slowakei hat rund 5.5 Millionen Einwohner. Legende: Ministerpräsident Eduard Heger hatte letzte Woche nach vier Monaten Lockdown erstmals die Öffnung der meisten Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe erlaubt, allerdings unter Auflagen wie Personenbeschränkung, Mund-Nasen-Schutz und verpflichtenden Corona-Tests für Kunden und Personal. Keystone