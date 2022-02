Der Ticker startet um 5:30 Uhr

1:19 Einreise nach Österreich auch für Ungeimpfte wieder möglich Österreich lockert seine Einreisebestimmungen. Ab Dienstag gilt beim Grenzübertritt wieder die 3G-Regel. Damit können auch Ungeimpfte wieder ins Land kommen, sofern sie einen negativen Test vorweisen. Die Erleichterung ist Teil einer umfassenden Lockerungsstrategie. Vom 5. März an sollen in Österreich praktisch alle Corona-Beschränkungen fallen. Dann gilt nur noch eine FFP2-Maskenpflicht in bestimmten Teilen des öffentlichen Lebens. Ausnahme ist Wien, das teilweise die 2G-Regel zum Beispiel in der Gastronomie zunächst beibehalten will.

22:10 Auseinandersetzungen in Neuseeland Vor dem Parlamentsgebäude in Wellington, Neuseeland, sind Gegner der Impfpflicht und Polizeibeamte aneinander geraten. Ein Demonstrant, der versuchte, mit einem Auto in eine Gruppe von Polizisten zu fahren, wurde festgenommen. Am Montag hatte eine Gruppe von Demonstranten Polizeibeamte mit Exkrementen beworfen, als sie Strassensperren um ein Protestcamp im Parlamentsviertel errichteten. Mindestens drei Beamte mussten medizinisch versorgt werden, teilte die Polizei mit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Proteste in Wellington begannen als Kundgebungen gegen die Corona-Pflichtimpfung. Sie weiteten sich aber auf eine Reihe von regierungs- und medienfeindlichen Protesten von Demonstranten aus. Einwohner von Wellington beschwerten sich darüber, dass sie von den Demonstranten schikaniert wurden, weil sie Masken trugen.

21:37 Slowenien hebt Corona-Massnahmen auf Auch Slowenien hat am Montag die meisten Corona-Massnahmen aufgehoben. Für den Besuch von Gaststätten, Hotels und Veranstaltungen gilt keine 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) mehr, heisst es in einem Beschluss der Regierung. Ausserdem wird die bislang geltende Sperrstunden aufgehoben. Auch von Reisenden wird kein 3G-Nachweis mehr verlangt. Gültig bleiben lediglich die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie die 3G-Regel für Gesundheitseinrichtungen, Altersheime und Justizvollzugsanstalten.

20:45 Bulgarien schafft Covid-Zertifikat ab Am 20. März wird das Covid-Zertifikat in Bulgarien abgeschafft. Dies wurde heute von Premierminister Kiril Petkov bekannt gegeben. Es werde jedoch weiterhin Gültigkeit haben für Auslandsreisen in europäische Länder, ergänzte Petkov. Petkov zufolge verbessert sich die Situation in Bulgarien hinsichtlich der Zahl der Infektionen und des Prozentsatzes der geimpften Personen allmählich. «Wir werden die Bulgaren jedoch weiterhin dazu ermutigen, sich impfen zu lassen», schloss er.

19:32 Johnsons Entscheid zur Aufhebung der Regeln spaltet die Gemüter Boris Johnsons Konservative Partei nahm die Ankündigung zur Aufhebung letzter Corona-Regeln in England begeistert auf. Experten und die Opposition kritisieren das Vorhaben hingegen als schlecht durchdacht. «Der Premierminister versucht, den Sieg zu erklären, bevor der Krieg vorbei ist», sagte etwa der Labour-Gesundheitspolitiker Wes Streeting. Auch bei Experten stiessen Johnsons Pläne auf Kritik. «Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist», sagte der Mediziner Azeem Majeed vom Imperial College London. «Aber wenn die Leute weiterhin vernünftig sind und sich weiter isolieren, wenn sie Symptome haben, werden die Auswirkungen erstmal überschaubar sein.»

17:58 England: Kein Krankentaggeld mehr und ein «Frühlings-Booster» Die britische Regierung will zudem Corona-Infizierte nicht mehr wie bisher vom ersten Tag an mit einem Krankentaggeld finanziell unterstützen. So enden die Ausgleichszahlungen für Arbeitnehmer in Selbstisolation, wie Johnson sagte. Der Premierminister betonte, die Pandemie sei noch nicht vorbei und neue Virusvarianten seien nicht auszuschliessen. Zudem sollen vor allem ältere und besonders gefährdete Menschen weiter geschützt werden. Die Kosten der Pandemie waren enorm, aber «wir müssen den Preis nicht länger zahlen», fügt er hinzu. Gesundheitsminister Sajid Javid kündigte eine weitere Impfung – einen «Frühlings-Booster» – für über 75-Jährige, Bewohner von Altersheimen sowie über 12-Jährige mit Immunschwächen an. Hier das Dokument mit dem Plan der britischen Regierung für das «Leben mit Covid-19», Link öffnet in einem neuen Fenster.

17:35 England: Keine Selbstisolierung mehr nach positivem Covid-19-Test Als Teil seines Plans für ein «Leben mit Covid» hebt der britische Premierminister Boris Johnson die letzten staatlichen Corona-Regeln in England auf. «Wir werden alle verbleibenden gesetzlichen Beschränkungen im Inland aufheben», sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Abend im Unterhaus. Dazu gehört vor allem, dass sich vom 24. Februar an Menschen nach einem positiven Corona-Test nicht mehr isolieren müssen. Zudem wird es ab dem 1. April keine kostenlosen Covid-Tests mehr für die Allgemeinheit geben, kündigt Johnson an. Aber die Regierung werde weiterhin kostenlose Tests anbieten für symptomatische Menschen in der ältesten Altersgruppe und für diejenigen, die am meisten gefährdet seien. Die Regierung setze darauf, dass sich Infizierte in Selbstverantwortung wie Menschen mit einer Erkältung verhalten, sagte Johnson. Dies sei möglich dank der erfolgreichen Impfkampagne. Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei zudem überstanden. Die Ankündigung vom Montag gilt nur für England, wo 56 Millionen der 67 Millionen Einwohner des Vereinigten Königreichs leben. Damit gelten in England weniger Beschränkungen als in den meisten anderen europäischen Ländern, mit Ausnahme von Dänemark. Mit dem Vorhaben erfüllt der Premier zentrale Forderungen seiner Konservativen Partei. Die Opposition wirft dem Premier ein Ablenkungsmanöver vor. Auch Experten kritisierten die Pläne bereits vorab. Legende: Premierminister Boris Johnson stellt im Unterhaus den Plan für ein «Leben mit Covid» vor. BBC | House of Commons

16:45 Aussichten für den Schweizer Tourismus hellen sich auf Die Aufhebung fast aller Corona-Massnahmen lässt den Tourismus in der Schweiz auf bessere Zeiten hoffen – vor allem auf die Rückkehr ausländischer Gäste. Laut einer Sprecherin von Wallis Promotion sei die Wintersaison bisher gut gelaufen. Neben den Gästen aus der Schweiz seien vermehrt wieder Touristen aus Frankreich, Deutschland sowie den Benelux-Staaten und Grossbritannien ins Wallis gekommen. Die Winterumsätze im Wallis hätten sich gegenüber dem Vorjahr bisher fast verdoppelt. Auch ein Sprecher von Hotelleriesuisse sagte, es sei davon auszugehen, dass die Nachfrage nun steige. Quantifizieren könne man den Effekt aber noch nicht. Mit einer Rückkehr auf ein Vorkrisenniveau rechnet Hotelleriesuisse aber für 2022 noch nicht. Denn gerade in den weit entfernten Märkten - allen voran China - dürfte eine vollständige Erholung weiter auf sich warten lassen. Erleichterung auch in der Parahotellerie. Die Abschaffung des Covid-Zertifikats sei für die Reka-Feriendörfer eine «enorme Erleichterung», sagte der Leiter von Reka-Ferien. Auch die Jungendherbergen sehen die neue Ausgangslage positiv. Die Buchungen für die kommenden Monate lägen derzeit nur noch knapp unter den Zahlen von 2019, sagte ein Sprecher. Legende: Wintersportler und Ausflügler aus dem In- und Ausland haben das Winterwetter in der Schweiz geniessen können, wie hier auf Stockhütte (1278 m.ü.M.) über Emmetten (NW) Mitte Januar. Keystone

15:45 Verbesserter Arbeitsmarkt im Kanton Bern Im Kanton Bern hat sich der Arbeitsmarkt im Jahr 2021 deutlich verbessert. Dafür verantwortlich waren neben der wirtschaftlichen Erholung auch die Kurzarbeitsentschädigungen sowie gezielte Liquiditätshilfen für Unternehmen während der Coronakrise. Die Arbeitslosenquote sank im Durchschnitt von 2.5 Prozent im Vorjahr auf 2.4 Prozent. Auch die Zahl der Gesuche zur Kurzarbeit nahm 2021 um fast 60 Prozent ab. Das geht aus dem Bericht zum Arbeitsmarkt 2021 hervor, den die bernischen Ämter für Arbeitslosenversicherung und für Wirtschaft veröffentlicht haben. Hingegen hätten die internationalen Liefer- und Kapazitätsengpässe die Konjunktur gedämpft. Die Produktionsverzögerungen hatten teilweise kräftige Preisanstiege zur Folge. Im Tourismus nahm die Zahl der Logiernächte dank der stärkeren inländischen Nachfrage wieder zu, blieben aber 30 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

14:45 GPK kritisiert Mängel bei Maskenbeschaffung 2020 Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) hat Mängel bei der Beschaffung von Schutzmasken in der ersten Phase der Corona-Pandemie 2020 festgestellt. Hinsichtlich der Vorräte an Schutzmaterial sei die Schweiz ungenügend auf eine Pandemie vorbereitet gewesen, bemängelt die GPK in ihrem Untersuchungsbericht, Link öffnet in einem neuen Fenster. Auch sei die Armeeapotheke damit beauftragt worden, Masken zu beschaffen, ohne ihr dafür zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. So seien die Qualitätskontrollen der Schutzmasken vernachlässigt worden, betont die Kommission. Zum anderen habe es das Verteidigungsministerium bislang nicht geschafft, für genügend Transparenz bei der Maskenbeschaffung zu sorgen, damit «die seit längerem» kursierenden Vorwürfe und Fragen geklärt würden. Die GPK-N gehe davon aus, dass die laufenden Strafuntersuchungen noch offene Fragen – insbesondere zur Angemessenheit der Preise – klären werden. Legende: Die Armeeapotheke musste 2020 Masken beschaffen, ohne dafür zusätzliche Ressourcen erhalten zu haben. Keystone

14:01 Schwere Zeiten für Turnvereine Im Jahr 2020 ist die Zahl der Mitglieder in den Schweizer Turnvereinen gegenüber 2019 von 370'000 auf 355'000 zurückgegangen, wie jetzt bekannt geworden ist. Den grössten Rückgang gebe es bei den älteren Turnern sowie bei den Frauen, heisst es vom Schweizerischen Turnerverband. Der Verband vermutet als Grund für den Rückgang die Corona-Pandemie. So könnten Homeoffice, Homeschooling und der erhöhte Aufsichtsaufwand für die Mütter dafür verantwortlich sein – denn dadurch hätten sie weniger Zeit für Sport gehabt. Jetzt hoffen die Turnvereine auf neue Mitglieder, schliesslich gehe es beim Turnen nicht nur um Fitness, sondern auch um geselliges Zusammensein. Audio Corona sorgt für Mitgliederschwund bei Turnvereinen 03:45 min, aus Rendez-vous vom 21.02.2022. abspielen. Laufzeit 03:45 Minuten.

13:33 Die neusten Corona-Zahlen vom BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 32'317 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 16'025 . Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 3674.98 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 164 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 94 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1639 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 165 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 14 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. 20 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 18 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 12 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 37.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 37 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 54'237 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 21 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 37 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'601'343 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 6860 Personen pro Tag geimpft. Das sind 37.3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.8 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.3 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:32 Hongkong lanciert Impfpass Hongkong wird diese Woche einen Impfpass einführen, wie die Behörden bekannt gaben. Die dicht besiedelte Stadt sieht sich mit der schlimmsten Covid-19-Welle seit Beginn der Pandemie konfrontiert und verzeichnet täglich Tausende von Ansteckungen, die insbesondere die Spitäler fordern. Ab Donnerstag müssen alle Einwohner ab 12 Jahren, die etwa im Restaurant essen wollen, nachweisen, dass sie mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Auf Märkten, in Supermärkten, Spitälern und Regierungsgebäuden müssen die Einwohner zwar nicht regulär einen entsprechenden Nachweis vorlegen, sie können aber Stichprobenkontrollen unterzogen werden und mit Geldstrafen belegt werden. Innerhalb der nächsten Monate müssen die Hongkonger dann für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben drei Impfdosen erhalten haben. Hongkong verfolgte eine Null-Covid-Strategie, die monatelang funktionierte, nun aber an ihre Grenzen kommt. Das Land weist eine der niedrigsten Impfquoten unter den Industrieländern auf. Weniger als 50 Prozent der älteren Menschen haben zwei Dosen erhalten.

12:41 Stadt Bern: Homeoffice bleibt möglich Den Mitarbeitenden der Berner Stadtverwaltung soll es auch nach der Pandemie möglich sein, teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Dieses Ziel verfolgt der Gemeinderat, wie er heute mitteilt. Er will zunächst Erfahrungen mit Mischformen von Homeoffice und Büroarbeit sammeln. Während einer einjährigen Übergangsphase sollen Mitarbeitende rund 40 Prozent der Anstellung zuhause arbeiten dürfen, wenn dies mit ihrer Funktion und ihren Aufgaben vereinbar ist. Erst nach der «Probephase» sollen die rechtlichen Grundlagen und organisatorischen Massnahmen verankert werden. Ziel sei ein guter Mix zwischen flexiblem Arbeiten und der Zusammenarbeit vor Ort, schreibt der Gemeinderat.

11:46 Berner Regierung gegen Freigabe von Ivermectin Der Berner Regierungsrat will nichts davon wissen, dass Covid-Kranke künftig in eigener Verantwortung das Entwurmungsmittel Ivermectin zu sich nehmen können. Das macht er in seiner Antwort auf eine Motion von Samuel Kullmann (EDU) deutlich. Ivermectin wird vorab bei Tieren eingesetzt. Dem Entwurmungsmittel wird in impfskeptischen Kreisen aber auch eine positive Wirkung bei der Covid-Behandlung von Menschen zugeschrieben. Entsprechende Medienberichte kursieren seit Monaten. Der Schweizer Zoll hat wiederholt illegale Importe des Mittels beschlagnahmt. Motionär Kullmann möchte das ändern. Interessierte sollten das Mittel im Kanton Bern legal besorgen können, wenn sie dies für eine eigenverantwortliche Off-Label-Behandlung gegen Covid tun möchten. Der Regierungsrat lehnt Kullmanns Vorstoss aus rechtlichen und medizinischen Gründen ab. Eine eigenverantwortliche Einnahme zur Covid-Therapie sei rechtlich nicht zulässig – dafür müsste der Bund das Heilmittelgesetz ändern. Und die Wirksamkeit von Ivermectin sei bei Covid-Kranken keineswegs nachgewiesen. Audio Zoll beschlagnahmt 2021 mehr Medikamente – darunter auch vermeintliche Corona-Mittel 01:12 min, aus HeuteMorgen vom 20.02.2022. abspielen. Laufzeit 01:12 Minuten.

11:16 Slowenien hebt die meisten Massnahmen auf Slowenien hat am Montag die meisten Corona-Massnahmen aufgehoben. Für den Besuch von Gaststätten, Hotels und Veranstaltungen gilt keine 3G-Regel mehr, berichtet die Nachrichtenagentur STA unter Berufung auf einen Beschluss der Regierung vom Wochenende. Auch von Reisenden, die in das EU-Land zwischen Alpen und Adria kommen, wird kein 3G-Nachweis mehr verlangt. Ausserdem werden die verhängten Sperrstunden aufgehoben. Die Nachtgastronomie kann wieder öffnen. Gültig bleiben die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie die 3G-Regel für Gesundheitseinrichtungen, Altenheime und Justizvollzugsanstalten. In dem Zwei-Millionen-Einwohner-Land gehen die Ansteckungszahlen seit einiger Zeit zurück, sind aber immer noch sehr hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Wochenende bei 4248.

10:49 Grossbritannien: Plan zum Ende der Isolationspflicht vorab kritisiert In Grossbritannien sind die Pläne für ein Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte bereits vor ihrer Veröffentlichung in der Kritik. Experten bezeichneten die geplanten Schritte als voreilig und nicht auf wissenschaftlichen Einschätzungen beruhend. Die oppositionelle Labour-Partei zeigt sich insbesondere über den Wegfall kostenloser Tests besorgt. Premierminister Boris Johnson will das Vorhaben am Montag (16.30 Uhr MEZ) im Parlament erläutern. Erwartet wird, dass die konservative Regierung Corona-Infizierten mit Beginn des nächsten Monats freistellen wird, ob sie sich isolieren wollen. Zudem könnte es schwieriger werden, Infektionen überhaupt nachzuweisen, weil die bislang kostenlosen Tests Berichten zufolge nicht mehr frei verfügbar sein sollen. Legende: In der BBC hatte Johnson das Vorhaben am Wochenende verteidigt. Man habe einen Punkt erreicht, an dem man an die Eigenverantwortung der Bürger appellieren könne. Reuters

9:51 Genesungswünsche für die Queen Nachdem die britische Königin Elizabeth II. (95) positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, haben Politiker und Würdenträger auf der ganzen Welt ihre Genesungswünsche zum Ausdruck gebracht. «Ich bin mir sicher, dass ich im Namen aller spreche, wenn ich Ihrer Majestät eine rasche Genesung von Covid-19 wünsche, und dass sie schnell wieder ganz gesund wird», schrieb der britische Premierminister Boris Johnson am Sonntag auf Twitter. Indiens Regierungschef Narendra Modi und der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, kündigten an, für die britische Königin zu beten. «Unsere Gedanken und Gebete sind bei Ihnen», liess auch der israelische Premier Naftali Bennett auf Twitter wissen. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau wünschte im Namen von «Millionen von Kanadiern» eine schnelle und vollständige Genesung. Der Buckingham-Palast hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Elizabeth II. an Covid-19 erkrankt ist und an milden Symptomen leidet. Trotzdem will die Monarchin weiter leichte Arbeit verrichten.

8:55 Nach Erhalt von abgelaufenen Dosen: Dutzende Personen im Spital Schwyz nachgeimpft Die Patientinnen und Patienten, denen eine Ärztin in Ibach SZ einen abgelaufenen Impfstoff verabreicht hat, sind nun dank Nachimpfungen gegen das Coronavirus geschützt. Die Arztpraxis ist weiterhin geschlossen, wie das Amt für Gesundheit und Soziales mitteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte im Dezember 2021 gegen die Ärztin ein Strafverfahren eröffnet, weil in deren Praxis mutmasslich über mehrere Monate abgelaufene Covid-19-Impfdosen verabreicht worden sind. Der Frau wurde die Berufsausübung vorläufig untersagt. Wie das Amt für Gesundheit und Soziales berichtet, meldeten sich bei der Behörde 202 Personen, denen die Ärztin ein Covid-Zertifikat ausgestellt hatte. Fast alle, nämlich 197, hatten von ihr ein Impfzertifikat erhalten, 5 ein Zertifikat für Genesene. Das Gesundheitsamt klärte zusammen mit dem Impfstoffhersteller Moderna ab, wer von den Geimpften keinen vollen Impfschutz hat. 46 Personen sei eine Nachimpfung empfohlen worden.