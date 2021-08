Der Ticker startet um 6:00 Uhr

9:53 Israel verschärft Quarantäneregeln Wegen massiv steigender Corona-Neuinfektionen müssen in Israel unter anderem auch Reiserückkehrer aus Deutschland ab Mittwoch sieben Tage in Quarantäne. Dies gelte auch für Geimpfte und Genesene, hatte die Regierung vergangene Woche mitgeteilt. Deutsche und andere ausländische Individualtouristen dürfen unterdessen weiterhin nicht nach Israel einreisen. Gleichzeitig stieg die Zahl der schwer kranken Corona-Patienten nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 400 – das erste Mal seit Ende März. Auf dem Höhepunkt der Pandemie in Israel im Januar hatte die Zahl der Schwerkranken bei etwa 1200 gelegen. Medienberichten zufolge plant die Regierung angesichts der steigenden Infektionszahlen weitere Beschränkungen für Versammlungen. Der Einsatz des «Grünen Pass» soll ausgeweitet werden.

8:00 Bundesrat diskutiert weiteres Vorgehen in der Coronakrise Heute trifft sich der Bundesrat zur ersten Sitzung nach der Sommerpause und wird sich unter anderem mit dem weiteren Vorgehen in der Coronakrise befassen. Weitere Lockerungen sind jedoch nicht zu erwarten. Ende Juli hatte Gesundheitsminister Alain Berset angesichts der unsicheren Entwicklung wegen der Delta-Variante auf eine entsprechende Konsultation mit den Kantonen verzichtet. Aktuell befindet sich die Schweiz im 3-Phasen-Modell noch in Phase 2, der Stabilisierungsphase. Ein weiterer Themenpunkt könnten die kostenfreien Tests sein. Diese stellte Bundespräsident Guy Parmelin in einem Interview kürzlich infrage.

4:59 Millionenmetropole Melbourne bleibt weitere Woche im Lockdown Die australische Millionenmetropole Melbourne bleibt eine weitere Woche im Lockdown. Die Regionalregierung habe diese Entscheidung getroffen, nachdem innerhalb von 24 Stunden weitere 20 Neuinfektionen bestätigt worden seien, teilte der Regierungschef des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Mittwoch mit. «Es gibt zu viele Fälle, deren Ursprung uns nicht klar ist, zu viele unbeantwortete Fragen, zu viele Mysterien, als dass wir jetzt sicher aus dem Lockdown herauskommen könnten», betonte er. Die Massnahmen in Melbourne waren vor einer Woche verhängt worden. Es ist bereits der sechste Lockdown in der Stadt an der Ostküste seit Beginn der Pandemie. Die Menschen dürfen nur noch in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen.

20:32 US-Immunologe Fauci ruft zum Impfen auf Angesichts der Gefahr durch Coronavirus-Varianten hat der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci zum Impfen aufgerufen. Wenn das Virus, besonders unter den Umgeimpften, weiter zirkuliere, gebe man ihm die Möglichkeit zur Mutation, sagte Fauci am Dienstag gegenüber dem Sender MSNBC. Es sei ein Glück, dass der aktuelle Impfstoff auch bei der Delta-Variante gut gegen eine schwere Erkrankung schütze, doch sei offen, ob das bei neuen Varianten auch der Fall sein werde. Impfskeptiker würden häufig damit argumentieren, dass sie dieses Risiko nur für sich selbst eingingen, sagte Fauci. «Sie sind sich nicht im Klaren darüber, dass sie selbst dann, wenn sie keine Symptome haben, zulassen, dass sich das Virus weiter ausbreitet.» Weiter betonte Fauci in Hinblick auf den Streit um Maskenpflichten in Schulen, dass individuelle Freiheiten zwar wichtig seien. «Aber ich denke, dass wir uns jetzt in einer so ernsten Situation befinden, dass es unter bestimmten Umständen eine Pflicht geben sollte.»

18:45 Deutschland: Bund und Länder beschliessen Nachteile für ungeimpfte Personen Ungeimpfte werden neben kostenpflichtigen Coronatests weitere Nachteile im gesellschaftlichen Leben zu spüren bekommen. So entschieden die deutsche Regierung und die Länder beim Corona-Gipfel, dass ungeimpften Personen der Zugang zu zahlreichen Orten, wie Innenräumen von Restaurants, verwehrt werden kann. Zudem wurde beschlossen, dass Genesene mit Geimpften gleichgestellt werden und sich nicht regelmässig testen lassen müssen. Die Tests werden laut Angaben von Bund und Ländern in Spitälern, Altersheimen, Innengastronomie, Veranstaltungen, Gottesdiensten, Fitness- und Kosmetikstudios sowie Schwimmbädern und Sporthallen nötig sein. Zu den genauen Testkosten befinden sich im Beschluss keine Angaben. Das Maskentragen wird weiterhin für die gesamte Bevölkerung gelten, denn im Einzelhandel und im öffentlichen Personenverkehr bleibt diese Massnahme wichtig. Weiter wurde beim Corona-Gipfel beschlossen, dass die Inzidenz als alleiniger Bewertungsfaktor ausgedient hat. Die Hospitalisierung als Indikator wird eine wichtige Grösse zur Beurteilung des Infektionsgeschehens sein, auch die Impfquote soll genau beobachtet werden.

18:13 Mexiko bekommt bis zu 8.5 Millionen Impfdosen aus den USA Laut mexikanischem Aussenminister, Marcelo Ebrard, werden in den kommenden Wochen 3.5 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs und bis zu fünf Millionen Dosen des Vakzins von Astrazeneca aus den USA erwartet. Die USA hat dem Nachbarland bereits über vier Millionen Impfdosen gespendet. Die Impfkampagne wird gemäss Mexikos Präsident, Andrés Manuel López Obrador, in der Grenzregion vorangetrieben, um die gemeinsame Grenze zu den USA wieder öffnen zu können. Spätestens in einem Monat sollen dort alle erwachsenen Einwohner vollständig geimpft sein. Aufgrund der Coronakrise wurde die Grenze im März 2020 für nicht notwendigen Landverkehr geschlossen. Audio Aus dem Archiv: Südamerika ist ein Epizentrum der Pandemie 05:10 min, aus Echo der Zeit vom 16.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:10 Minuten.

16:47 Drei Viertel der Britinnen und Briten geimpft In Grossbritannien sind mittlerweile drei Viertel der Erwachsenen vollständig gegen Corona geimpft. Premierminister Boris Johnson bezeichnete den Meilenstein am Dienstag auf Twitter als «riesigen nationalen Erfolg», auf den man stolz sein solle. Knapp 90 Prozent der erwachsenen Briten haben eine erste Impfdosis erhalten. Lange Zeit hatte Grossbritannien mit seiner Impfkampagne die Nase weit vorn. Mittlerweile haben jedoch viele europäische Länder aufgeholt. In den jüngeren Altersgruppen stockt mittlerweile auch die Impfbereitschaft im Vereinigten Königreich. Mit einer Social-Media-Kampagne, Anreizen von Lieferdiensten und Impfungen in Clubs sollen Jüngere überzeugt werden, sich impfen zu lassen.

16:46 Keine Gratis-Tests mehr in Deutschland Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Corona-Tests für Ungeimpfte ab 11.

Oktober kostenpflichtig werden. Dies solle ab einer Inzidenz von 35 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag aus Verhandlungskreisen in Berlin.

15:26 Österreich: Dritte Impfung ab Oktober Österreich wird ab dem 17. Oktober mit den Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus beginnen. Das ist etwa neun Monate, nachdem die ersten Bürger ihre zweite Dosis erhielten, sagt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in einem Ö3-Radiointerview. Bestimmte Risikogruppen könnten die dritte Dosis auch schon früher erhalten. «Es gibt gewisse Gruppen, zum Beispiel Immunsupprimierte, wo man nach Rücksprache mit dem Arzt eventuell auch früher impfen kann», erklärt der Minister. In Österreich haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher knapp 60 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Corona-Impfung erhalten.

14:51 Basel-Stadt: Viele Ansteckungen in Bars und Clubs In Basel-Stadt entpuppen sich Bars und Clubs als Infektionsherde. Aktuell weiss das Basler Gesundheitsdepartement von 162 Fällen in zehn Clubs und Bars, wie es mitteilt. Darunter befinden sich zwei nicht namentlich genannte grosse Infektionsherde mit 55 respektive 44 Fällen. Die meisten der zurückverfolgbaren Infektionsfälle, nämlich über ein Viertel, gehen gemäss Bulletin aber auf Reisen zurück, gefolgt von Ansteckungen in der Familie (20 Prozent). Ausserdem hat sich die Situation rund um den Corona-Massenausbruch im Bundesasylzentrum Bässlergut beruhigt. Ein grosser Teil der rund 70 seit Ende Juli positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner konnte inzwischen aus der Isolation entlassen werden.

14:08 51-Jähriger wegen Covid-19-Betrugs verurteilt Das Kreisgericht St. Gallen hat einen Schweizer wegen eines Covid-19-Betrugs zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Der 51-Jährige soll sich mit falschen Angaben einen zinsfreien Sonderkredit über 135'000 Franken beschafft haben. Das Gericht sprach den Mann wegen Betrugs, Urkundenfälschung, Misswirtschaft und Unterlassen der Buchführung schuldig. Es folgte damit den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

13:33 7-Tageschnitt der neuen Fälle steigt um 44 Prozent gegenüber Vorwoche Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1910 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tageschnitt bei 1083 . Das sind 44 Prozent mehr als in der Vorwoche . Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tageschnitt der Neuinfektionen ca. alle 13 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 154.5 .

. Das sind . Beim aktuellen Trend sich der 7-Tageschnitt der Neuinfektionen ca. . Die beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 7.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 18'635 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gesunken.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet eine neu verstorbene Person .

. Das BAG meldet aktuell 287 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 46 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 65 Prozent ausgelastet . Davon sind 8 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 9'186'128 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 19'261 Personen pro Tag geimpft. Das sind 18.0 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 49.3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.7 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:32 Top-Schulnoten wegen Corona in England In Grossbritannien hat während der Corona-Pandemie eine Rekordzahl an Schülern ein Abitur (A-Levels) mit Top-Benotung erreicht. Knapp 45 Prozent der Abiturienten bekamen die Bestnoten A oder A*, wie aus offiziellen Zahlen hervorging. Das sind gut sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Experten warnten allerdings vor einer «Noteninflation» und befürchteten, dass der Bildungsstandard sinken könne. Tatsächlich sind die Abschlussnoten in diesem Jahr weitgehend auf der Grundlage von Tests und Mitarbeit im Unterricht vergeben worden anstatt auf der Basis von Abschlussprüfungen. Diese waren zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. Die neu veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf England, Wales und Nordirland – die schottischen werden separat publiziert. 04:03 Video Aus dem Archiv: Prüfungsfrei zur Matura dank Notrecht Aus 10 vor 10 vom 22.04.2020. abspielen

12:21 Obwalden: Keine Ausreden mehr «Keine Zeit» gilt in Obwalden nicht mehr als Ausrede, um sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Das kantonale Impfzentrum in Sarnen bietet die Impfung neu an ausgewählten Tagen ohne Voranmeldung und zu Randzeiten an, wie die Staatskanzlei mitteilte. Das Angebot gilt für den 12. und 20. August von 11 bis 15 Uhr sowie für den 13. und 19. August von 16 bis 20 Uhr. Im Kanton Obwalden haben erst 45 Prozent der Bevölkerung die erste Dosis der Covid-19-Impfung erhalten, vollständig geimpft sind knapp 41 Prozent.

12:01 Israels Fallzahlen steigen wieder Erstmals seit einem halben Jahr sind in Israel wieder mehr als 6000 Corona-Infektionen an einem Tag nachgewiesen worden. Wie das Gesundheitsministerium berichtete, wurden am Montag 6275 Fälle erfasst. Gleichzeitig nähert sich die Zahl der schwerkranken Patienten der Marke von 400. Gut 58 Prozent der rund 9.4 Millionen Israelis sind vollständig geimpft. Vor kurzem hatte das Gesundheitsministerium aber Zahlen vorgelegt, nach denen die in Israel verwendete Biontech/Pfizer-Impfung eine Corona-Infektion nur noch zu 39 Prozent und schwere Erkrankungen zu 91 Prozent verhindert. Angesichts der steigenden Infektionszahlen gelten seit Sonntag wieder verschärfte Massnahmen im Land. Vertreter des Gesundheitsministeriums schliessen überdies weitere Verschärfungen nicht aus.

11:19 Nachfrage im Bahnverkehr zieht nur langsam an Der öffentliche Verkehr erholt sich zwar im Vergleich zum ersten Coronajahr 2020, das Passagieraufkommen im Schienenverkehr lag aber im zweiten Quartal dieses Jahres immer noch rund 40 Prozent unter dem Vergleichsquartal 2019. Der grosse Nachfragesprung nach dem deutlichen Rückgang als Folge der Corona-Pandemie lasse auf sich warten, schreibt der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr Litra in einer Mitteilung. Nicht leicht zu interpretieren sei die gegenwärtige Entwicklung mit Blick auf das Vorjahr, denn das zweite Quartal 2020 falle mit dem ersten Lockdown und den grossen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr zusammen. Um ganze 64 Prozent fiel die Nachfrage im Schienenpersonenverkehr in jenem Zeitraum. Nun seien es 40.5 Prozent verglichen mit dem Krisenvorjahr 2019, schreibt Litra. Das ergebe gegenüber dem zweiten Quartal 2020 ein Wachstum von 65.2 Prozent.

10:33 Tourismus: Sommersaison wohl gleich schlecht wie letztes Jahr Zum Ende der Sommerferienzeit befragte Schweiz Tourismus die Branche landesweit zu einer ersten Bilanz der Sommersaison 2021. Die Resultate dieser sogenannt indikativen Umfrage zeigen gemäss einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensteretwa gleich viele Gästebewegungen wie im letzten Sommer. Dies sowohl bei Unterkünften wie bei Tagesausflügen und Eintritten. Damit werde der Sommer wie im Vorjahr wieder rund 40 Prozent unter dem absoluten Rekord von 2019 bleiben. Das Rückgrat bilden demnach nach wie vor hauptsächlich Schweizer Gäste. Aus dem Ausland wurden erste Gäste vor allem aus Deutschland sowie den Benelux-Staaten, aber auch aus Italien, Frankreich und dem übrigen Europa gemeldet. Übersee-Reisende fallen abgesehen von einigen Gästen aus Nordamerika und den Golfstaaten an den meisten Orten nach wie vor ganz aus. Wegen des schlechten Wetters gab es gemäss den Anbietern auch viele Stornierungen. 01:16 Video Schweiz Tourismus meldet viele Stornierungen wegen des schlechten Wetters Aus Tagesschau vom 10.08.2021. abspielen

9:48 Kanton Thurgau: Spontanes Impfen ist ein Erfolg und wird verlängert Das Impfen ohne Anmeldung im Kanton Thurgau ist ein Erfolg: An den letzten vier Donnerstagen kamen jeweils 350 bis 520 Personen, um sich impfen zu lassen. Das teilen die kantonalen Behörden mit. Das Angebot wird deshalb verlängert. Auch diesen Donnerstag von 16 bis 20 Uhr können sich Impfwillige im Impfzentrum Weinfelden, Link öffnet in einem neuen Fenster wieder ohne Termin impfen lassen. Eine Weiterführung über diese Woche hinaus oder gar eine Ausdehnung der Walk-In-Impfungen wird gemäss der Mitteilung derzeit vom Fachstab Pandemie diskutiert.

8:57 Duty-Free-Spezialist Dufry weiterhin tief in den roten Zahlen Der in Basel ansässige Reise-Detailhändler Dufry leidet weiter unter der Pandemie. Auch im ersten Halbjahr 2021 flogen die Leute massiv weniger als vor der Coronakrise, sodass der Duty-Free-Spezialist weiter nur einen Bruchteil der üblichen Warenmenge verkaufte. Konkret sanken die Verkäufe im ersten Semester 2021 um 25 Prozent auf 1.18 Milliarden Franken, wie Dufry am Dienstag mitteilte. Organisch lag das Minus im Vergleich zum Krisenvorjahr 2019 noch immer bei knapp 70 Prozent. Mit schnell eingeleiteten Kostenmassnahmen versucht Dufry zwar seit Beginn der Pandemie, die Geldabflüsse im Rahmen zu halten. Das Betriebsergebnis (EBIT) lag aber auch im ersten Halbjahr noch 369 Millionen Franken im Minus, nach einem Verlust von 933 Millionen im Vorjahr. Und unter dem Strich resultierte ein Verlust von 499 Millionen, nach einem Fehlbetrag von 903 Millionen im ersten Halbjahr 2020.