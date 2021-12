«Wir haben festgestellt, dass viele Kantone in ihren Massnahmen schon weiter gehen als der Bund. Die jetzige weitreichende Diskussion um Verschärfungen ist notwendig», ergänzt Parmelin.

Berset glaubt nicht, dass diese Problematik eintreffen wird: «Die Kantone sagen uns regelmässig, wie schwierig die Situation derzeit ist. Wir glauben an eine gute Zusammenarbeit in dieser Vernehmlassung. Wir alle wollen eine Überlastung der Spitäler verhindern. Die Elemente, mit denen man arbeiten kann, sind nun einmal beschränkt.»

Der Bundesrat will flächendeckend auf 2G setzen. Ein Journalist fragt: Was tut der Bundesrat, wenn 2G bei den Kantonen durchfällt und die Fallzahlen weiter steigen?

Sind Schulschliessungen ein paar Tage vor den Weihnachtsferien das richtige Mittel? Das fragt eine Journalistin. Er könne das nachvollziehen, wenn das einige Kantone bei sich nun machten, auch wenn es sicher nicht einfach sei für die Eltern. «Aber ich habe grosses Vertrauen in die Kantone, dass sie die richtigen Massnahmen treffen.» Er wolle das nicht weiter kommentieren. Die Elemente, mit denen man arbeiten könne, seien nicht mehr so zahlreich.

Vor ein paar Wochen hiess es noch, 2G sei kein Thema, nun liege die Massnahme auf dem Tisch und könnte schon bald eingeführt werden. Weshalb, wird gefragt. «Es war eine andere Situation», sagt Berset. In Zeiten so grosser Unsicherheit müsse man sich ständig anpassen.

15:45

Private Treffen beschränken: Auf welcher Grundlage?

Nur noch fünf Personen bei privaten Treffen, wenn jemand ohne Immunisierung dabei ist: Was ist die Grundlage dieser Massnahme?

Gewisse Kantone hätten bereits Kontaktbeschränkungen erlassen, erinnert Berset. So dürften sich im Wallis, im Jura und in Neuenburg bei privaten Treffen nur noch zehn Personen treffen. «Es entsteht langsam ein Flickenteppich in den Kantonen. Uns geht es nicht darum, private Treffen generell zu verbieten. Wir wollen aber darauf hinweisen, dass bei Kontakten zu nicht immunisierten Personen das Übertragungsrisiko höher ist», erklärt Berset.