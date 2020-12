Der Ticker startet um 5:30 Uhr

19:05 Berset: «Wir sind besser dran als im März» «Die Situation heute ist mit jener im März nicht vergleichbar. Wir sind heute auf einem ganz anderen Niveau als in der ersten Welle. Wir haben Schutzkonzepte, wir wissen wie wir uns schützen können und die Menschen sind gut informiert. Ein totaler Lockdown scheint uns heute nicht notwendig. Wir wollen die Basismassnahmen in allen Kantonen verschärfen und so eine Stabilisierung der epidemiologischen Lageg herbeirufen», erklärt Berset.

19:02 Wann kommt die nächste Eskalationsstufe? Der Bundesrat hat sich für Vorgehen mit zwei Eskalationsstufen entschieden. Nach welchem Kriterium würde eine zweite Eskalationsstufe gezündet, will ein Journalist wissen. «Die Eskalation ist, wenn in einzelnen Kantonen oder Regionen allenfalls auch schweizweit ausser Kontrolle gerät. Wenn der Kanton nicht so handelt, wie das aus Sicht des Bundes nötig wäre, kann der Bundesrat weitere Massnahmen anordnen. Das geht dann in Richtung Schliessung von Restaurants oder Geschäften», sagt Sommaruga. Nach welchen Kriterien dies geschehe, werde nun mit den Kantonen besprochen.

19:02 Entschädigungen werden geprüft Geht es bei allfälligen Entschädigungen auch um Unterstützung für Geschäftsmieten, will ein Journalist wissen. Im Detail habe man noch nicht definiert, welche Bereiche darunterfallen werden. «Wir wollen nun mit den betroffenen Branchen schauen, worum es sich handelt und das gemeinsam definieren», sagt Sommaruga.

18:54 Haben die Kantone versagt? «Wir sind zum ersten Mal an einem Punkt, wo wir sagen, die Zahlen stagnieren auf hohem Niveau. Das ist besorgniserregend. Die Kantone müssen immer noch ihre Rolle wahrnehmen, aber wir müssen die Massnahmen verstärken. Ein föderalistisches System ist immer recht anspruchsvoll», beantwortet Berset die Frage, ob die Kantone mit ihrer bisherigen Strategie zur Pandemiebekämpfung versagt hätten.

18:52 Wäre es nicht Zeit, die ausserordentliche Lage auszurufen? Dafür bestehe derzeit kein Handlungsbedarf, sagt Sommaruga. Die rechtlichen Grundlagen in der besonderen Lage würden ausreichen, um ausreichend Massnahmen zu ergreifen. «Wir nehmen die Situation sehr ernst.»

18:50 Skigebiete momentan nicht betroffen Gilt die Schliessung der Sport- und Freizeitanlagen auch für Skigebiete, fragt ein Journalist. Die Regelung betreffe momentan nicht den Sport im Aussenbereich, antwortet Berset.

18:47 Was tun, wenn gewisse Kantone nicht mitmachen? «Eine Regelung, dass wir die Läden künftig um 19 Uhr schliessen würden, würde für das gesamte Land gelten. Natürlich werden die Kantone jetzt in der Vernehmlassung gefragt. Aber danach liegt die Entscheidung beim Bundesrat. Der Bund kann und muss weitere Massnahmen anordnen», betont Berset. Man bleibe allerdings in der besonderen Lage und müsse gemäss Epidemiengesetz die Kantone konsultieren.

18:46 Alle Kantone sollen an einem Strang ziehen Wieso sollte die Westschweiz nun die nationale Lösung berücksichtigen, wo dort doch bereits frühzeitig Einschränkungen vorgenommen wurden, will ein Journalist wissen. «Wir möchten gerne, dass alle Kantone dieses Sofortmassnahmen-Paket entsprechend umsetzen. Diese Massnahmen scheinen uns notwendig für die nächsten fünf bis sechs Wochen», erklärt Alain Berset. «Wir stellen jetzt fest, dass auch in der Westschweiz eine Stagnation der Fallzahlen auf hohem Niveau auftritt. Darum müssen auch diese Kantone mitmachen.»

«Wir sind heute nicht dort, wo wir es uns vor einem Monat gewünscht hätten. Die Fallzahlen sind in gewissen Kantonen auf ein sehr hohes Niveau angestiegen», sagt Gesundheitsminister Alain Berset. «Wir wollten bis Weihnachten eine gute Situation für das Contact Tracing haben. Wir sind aber in einer besorgniserregenden Situation.» Die Fallzahlen stagnierten jetzt auf einem sehr hohen Niveau, erklärt Berset. «Das ist zum ersten Mal in der Pandemie, dass wir in so einer heiklen Situation sind.» Eine Verdoppelung der Fallzahlen wie im März oder Oktober wäre jetzt sehr gefährlich. Mit dem Massnahmenpaket wolle man nun die schwierige Situation bewältigen.

«Wir wollen Sicherheit geben in diesen unsicheren Zeiten», betont Sommaruga weiter. «Wir wissen alle, was es zu tun gibt und wo wir stehen. Es wird noch einmal schwierig, und das ausgerechnet über die Festtage. Aber es geht um die Gesundheit der Bevölkerung und darum, grösseren wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Am schlimmsten kommt es in einer Pandemie, wenn zu spät gehandelt wird. Das möchte der Bundesrat verhindern.»

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga eröffnet die Medienkonferenz. «Die Corona-Situation verschärft sich wieder. Der Bundesrat muss das Heft wieder stärker in die Hand nehmen. Die letzten Tage haben gezeigt, dass der Bund selber Massnahmen anordnen muss, denn die Ansteckungen nehmen wieder zu rasch und zu stark zu», sagt Sommaruga. Konkret habe der Bundesrat ein Paket aus drei Massnahmen beschlossen, worüber die Kantone nun befinden könnten. Das seien Sofortmassnahmen, Massnahmen im Falle einer Eskalation und Hilfsmassnahmen für besonders betroffene Branchen.

18:33 Bundesrat will Corona-Massnahmen vereinheitlichen Der Bundesrat zeigt sich besorgt über die epidemiologische Lage in der Schweiz und will diese mit einem mehrstufigen Prozess rasch verbessern. An der Sitzung vom kommenden Freitag, 11. Dezember, will er die nationalen Corona-Massnahmen vereinheitlichen und verschärfen. Die Landesregierung unterbreitet den Kantonen in einer Konsultation folgende Vorschläge: Gastrobetriebe, Einkaufsläden und Märkte, Freizeitbetriebe und Sportaktivitäten müssen um 19 Uhr schliessen und bleiben sonntags geschlossen .

müssen um . Für private Veranstaltungen gilt eine maximale Zahl von 5 Personen aus zwei Haushalten . Ausgenommen sind Feiern bis 10 Personen vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember.

. Ausgenommen sind Feiern bis 10 Personen vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember. Öffentliche Veranstaltungen werden mit Ausnahme von religiösen Feiern sowie Versammlungen von Legislativen verboten .

werden mit Ausnahme von religiösen Feiern sowie Versammlungen von Legislativen . Jegliche Aktivitäten im Kulturbereich (inklusive schulische Aktivitäten) werden untersagt. Veranstaltungen im professionellen Bereich mit Publikum werden verboten, ausgenommen sind online übertragene Veranstaltungen ohne Publikum. Die Massnahmen sollen ab dem 12. Dezember bis am 20. Januar gelten. Sollte sich die Lage in der nächsten Woche weiter verschlechtern, plant der Bundesrat an seiner Sitzung vom 18. Dezember weitergehende Massnahmen zu beschliessen, etwa die Schliessung von Gastrobetrieben und Läden.

17:47 Medienkonferenz des Bundesrats um 18:30 Uhr Am vergangenen Freitag hatte der Bundesrat den Kantonen mit negativer Fallzahlen-Entwicklung gleichsam ein Ultimatum gestellt: Verschärfen sie ihre Massnahmen nicht, greift der Bundesrat ein. Seither haben mehrere Kantone ihre Regeln angepasst – heute unter anderem Zürich und Basel-Landschaft. Um 18:30 Uhr treten Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset vor die Medien. Wir übertragen im Livestream und auf SRF info.

17:44 Spital in Israel will bei Impfstart vorpreschen In Israel will eine der grössten Kliniken des Landes umgehend mit Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Das Gesundheitsministerium habe bereits die Erlaubnis erteilt, sagte ein Sprecher des Ichilov-Spitals am Dienstag in Tel Aviv. Vom Ministerium selbst gab es zunächst keine Bestätigung. Nach Medienberichten könnten die ersten Impfstoffdosen des Herstellers Pfizer am Mittwoch eintreffen. In dem Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel hatten die Infektionszahlen nach einem vergleichsweise milden Pandemie-Beginn im Sommer massiv zugenommen. Als Grund gelten unter anderem verfrühte Lockerungen. Mitte September verhängte die Regierung einen zweiten Lockdown. Die Neuinfektionszahlen sanken von mehr als 9000 auf zeitweise nur noch knapp mehr als 200. Seit Mitte Oktober setzt die Regierung schrittweise Lockerungen um. Zuletzt nahmen die Zahlen jedoch wieder zu. Deshalb gelten von Mittwoch an nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Legende: Keystone

17:27 Zum ersten Mal sind Resultate zur Wirksamkeit eines Covid-19-Impfstoffs veröffentlicht worden Das Vakzin AZD1222 sei sicher und biete nach Gabe zweier Dosen einen Schutz von etwa 70 Prozent gegen die Erkrankung, schreibt das Team um Andrew Pollard von der Universität Oxford im Fachblatt «The Lancet». Bislang erwies sich die Impfung, die in Grossbritannien, Brasilien und Südafrika getestet wird, als sicher: Nur drei der knapp 24'000 Teilnehmer entwickelten im Zeitraum von zunächst drei bis vier Monaten schwere Nebenwirkungen, bei denen allerdings unklar ist, ob sie vom Impfstoff stammen. Alle drei seien genesen oder auf dem Weg der Besserung, hiess es. Die bisherige Schutzwirkung hängt der Auswertung zufolge stark von der Dosis ab: Von jenen 4440 Teilnehmern, die zwei volle Dosen bekommen hatten, erkrankten 27 an Covid-19, was 0,5 Prozent entspricht. In der ähnlich grossen Kontrollgruppe waren es 71 Personen (1,6 Prozent). Daraus errechnet sich ein Schutzeffekt von 62 Prozent. Zur Dauer des Schutzeffekts können die Forschenden bislang noch keine Angaben machen.

16:14 Papst besucht Mariensäule trotz Abraten des Vatikans Regen und die Corona-Pandemie haben Papst Franziskus nicht von seinem traditionellen Besuch an der Mariensäule abhalten können. Am frühen Montagmorgen gegen 7.00 Uhr besuchte der 83-Jährige überraschend die Piazza di Spagna im Zentrum der italienischen Hauptstadt. Dort stellte der Papst zum katholischen Festtag Maria Empfängnis einen Korb mit weissen Rosen an den Fuss des Monuments. Eigentlich hatte der Vatikan den geplanten Besuch an der antiken Säule wegen der Ansteckungsgefahr durch Menschengruppen abgesagt. Während seines Ausflugs trug der Pontifex einen Mund-Nasen-Schutz. Vorher war er in den italienischen Medien mehrfach dafür kritisiert worden, das Maskentragen nicht durchgängig einzuhalten. Diesmal gab er keinen Anlass zur Kritik – höchstens das Timing. Der päpstliche Besuch ereignete sich nämlich, als Feuerwehrleute gerade einen Kranz auf der Figur auf der Säulenspitze anbringen sollten. Legende: Screenshot Vaticannews

16:09 Zürcher Gewerbe kritisiert Massnahmen Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich nimmt die neuen Verschärfungen «mit Befremden zur Kenntnis». Die Massnahmen würden nicht direkt bei den gefährdeten Risikogruppen ansetzen, kritisiert der Verband in einer Mitteilung. Er warnt davor, die Massnahmen wären kontraproduktiv: Die Leute würden sich beispielsweise statt im Restaurant einfach im Privaten treffen. Die gestrichenen Sonntagsverkäufe seien zudem unlogisch. Es wäre aus epidemiologischen Gründen sinnvoller, die Kunden auf mehrere Tage zu verteilen.

Fehr betont nach einer Frage noch einmal, dass auch an Silvester alles um 22:00 Uhr schliesst. Es gäbe keinerlei öffentliche Feierlichkeiten, also keine Lichtshows oder kein Feuerwerk. Man solle im kleinen Rahmen feiern. «Wir wollen keine öffentlichen Veranstaltungen.»