Der Ticker startet um 5:45 Uhr

12:40 Wegen Corona: Blutreserven im Unispital Genf werden knapp Das Universitätsspital Genf (HUG) hat einen dringenden Aufruf an die Bevölkerung zum Blutspenden erlassen. Im Juni seien die Spenden zurückgegangen, während die Zahl der Unfälle mit Blutungen zugenommen habe, teilt das Spital mit. Das Bluttransfusionszentrum lädt deshalb Spender ein, online einen Termin zu vereinbaren. Der Mangel an Blutkonserven ist insbesondere auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. «In den ersten sechs Monaten des Jahres haben wir knapp die Anzahl an Spenden erhalten, die wir für die Behandlung von Patienten im HUG benötigen», wird Sophie Waldvogel, Chefärztin des Bluttransfusionszentrums, in der Mitteilung zitiert. Die überwiegende Mehrheit der Blutspendeaktionen in Unternehmen sei aufgrund von Gesundheitsmassnahmen, einschliesslich Homeoffice, abgesagt worden. Die Blutspenden in Firmen machen normalerweise fast ein Drittel der Blutkonserven in Genf aus.

12:02 Nidwalden schliesst Ende August kantonales Impfzentrum Der Kanton Nidwalden schliesst das Anfang Mai in Betrieb genommene Impfzentrum in Stansstad Ende August. Er begründet dies damit, dass sich immer weniger Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen würden. Wie das Gesundheitsamt am Montag mitteilte, war es von Beginn weg so geplant. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Impfmotivation in der nächsten Zeit weiter sinken wird. Dies, weil viele Impfwillige geimpft seien, die Coronalage sich beruhigt habe und auch viele wegen der Ferien abwesend sein dürften. Das führe dazu, dass die Betriebsauslastung im personalintensiven Impfzentrum stetig zurückgehe. Zurzeit hätten 58 Prozent der Bevölkerung im Kanton Nidwalden, die sich theoretisch impfen lassen kann, mindestens die Erstimpfung erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Nidwalden 25.06.2021 Mit Audio

11:28 Technologiekonzerne spenden Taiwan 10 Millionen Impfdosen Die Inselrepublik Taiwan hat sich mithilfe zweier grosser Technologieunternehmen zehn Millionen Dosen des Corona-Impfstoffes von Biontech aus Deutschland gesichert. Wie Taiwans Regierung am Montag mitteilte, spendeten der taiwanesische Chiphersteller TSMC und der Elektronikhersteller Foxconn die Dosen. Taiwans Regierung hatte Schwierigkeiten, selbst den Impfstoff zu beschaffen. Ende Mai hatte Taiwans Präsidentin China dafür kritisiert, dass es die Inselrepublik daran gehindert habe, eine Vereinbarung mit Biontech über die Lieferung seines Impfstoffes zu unterzeichnen. Peking versucht, Taiwan international zu isolieren. Ein chinesisches Unternehmen, Fosun Pharma, besitzt die Biontech-Vertriebsrechte für den Grossraum China, zu dem nach Pekinger Auffassung auch Taiwan gehört. Fosun bestätigte, dass nun Abkommen mit den zwei taiwanesischen Firmen geschlossen worden seien. Der Impfstoff soll direkt aus Deutschland kommen. Legende: Das Unternehmen Foxconn stellt Geräte für Apple her. Reuters

9:56 Kanton Aargau braucht weniger Contact Tracer Aktuell arbeiten rund 170 Personen verteilt auf 140 Vollzeitstellen beim Aargauer Contact Tracing. Für die aktuelle Corona-Situation seien das zu viele Mitarbeitende, schreibt das Gesundheitsdepartement in einer Mitteilung. Geplant ist daher der Abbau von bis zu 100 Stellen, sodass künftig ein Kernteam von 40 bis 60 Personen im Contact Tracing verbleibt. Rund 40 Mitarbeitende kündigten von sich aus und orientierten sich neu, wie das Gesundheitsdepartement von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati mitteilt. Trotzdem bestünden Überkapazitäten, die abgebaut werden müssten. In Einzelfällen könnten andere Stellen angeboten werden. Für die meisten der Betroffenen werde das nicht möglich sein. Rund 40 Stellen würden aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen abgebaut. Der Abbau soll gemäss Gesundheitsdepartement über natürliche Fluktuation, interne Stellenwechsel und Kündigungen erfolgen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Aargau 12.07.2021 Mit Audio

7:03 Boris Johnson mahnt vor Lockerung zur Vorsicht Angesichts der bevorstehenden Aufhebung aller Corona-Regeln in England hat der Premierminister Boris Johnson zur Vorsicht aufgerufen. «Wir sind dem letzten Meilenstein unseres Fahrplans aus dem Lockdown verlockend nah», sagte Johnson einer Mitteilung aus der Nacht zum Montag zufolge. «Aber der Plan, unsere Freiheiten wiederherzustellen, muss mit einer Warnung einhergehen.» Die Zahl der Neuinfektionen werde aufgrund der Lockerungen weiter zunehmen. «Deshalb ist unsere Botschaft, wenn wir heute unsere Pläne bestätigen, eindeutig: Vorsicht ist von zentraler Bedeutung», betonte der britische Premier. Johnson will an diesem Montagnachmittag endgültig die Aufhebung der verbliebenen Corona-Regeln in England zum 19. Juli verkünden – trotz eines Anstiegs der Neuinfektionen. Nachtclubs können wieder öffnen und auch Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen dann. 02:00 Video Aus dem Archiv: London will Lockerungen trotz Delta-Variante Aus Tagesschau vom 05.07.2021. abspielen

6:14 Frankreich: Macron ergreift Massnahmen gegen eine 4. Welle Angesichts der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante in Frankreich wird Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache am Montagabend neue Schutzmassnahmen verkünden. Diese werden am Montagmorgen bei einer Sondersitzung der Regierung beschlossen. Im Gespräch ist vor allem eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal. Die Regierung hatte erst vor rund zweieinhalb Monaten einen Zeitplan für die allmähliche Lockerung der strikten Corona-Beschränkungen vorgestellt. Inzwischen aber ist die Delta-Variante auch in Frankreich auf dem Vormarsch und sorgt für einen rapiden Anstieg der Infektionen. Am Samstag wurden fast 4700 Fälle registriert, nach 3000 Fällen eine Woche zuvor. Der wissenschaftliche Beirat der Regierung geht davon aus, dass bis zu 95 Prozent der Franzosen immunisiert sein müssen, um die Epidemie in den Griff zu bekommen.