21:58 Johnson fordert G7 zur Spende von einer Milliarde Impfdosen auf Der britische Premierminister Boris Johnson hat die G7-Staaten unmittelbar vor deren Gipfeltreffen zur Spende von einer Milliarde Corona-Impfdosen an Entwicklungsländer aufgefordert. «Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Pandemie zu überwinden, die Gefahr eines neuen Auftretens zu minimieren und unsere Wirtschaft nach dieser Tragödie besser wiederaufzubauen», schrieb Johnson in einem Gastbeitrag in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Daher müsse der am Freitag beginnende Gipfel im südwestenglischen Cornwall «ein hohes, aber absolut notwendiges Ziel» verabschieden und Entwicklungsländern eine Milliarde Impfstoffdosen zur Verfügung stellen, schrieb Gastgeber Johnson.

20:54 Mehr Psychiatrieplätze im Kanton Zürich für Heranwachsende Bereits seit einigen Jahren steigt der Bedarf für die psychologische und psychiatrische Behandlung von Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich. Mit der Coronavirus-Pandemie hat sich die Lage weiter zugespitzt. Es werde immer deutlicher, dass Kinder und Jugendliche durch die Pandemie und die getroffenen Massnahmen besonders stark psychisch belastet seien, teilte die Regierung mit. Die psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen häuften sich und es gebe eine starke Zunahme von Kindern und Jugendlichen, die wegen Suizidversuchen auf den Notfallstationen behandelt werden müssten. Gemeinsam mit den psychiatrischen Kliniken hat die Gesundheitsdirektion ein Massnahmenpaket ausgearbeitet. Der Regierungsrat will nun mit 7.9 Millionen Franken die Versorgung sicherstellen. Zur sofortigen Entlastung werden zusätzliche stationäre und ambulante Kapazitäten geschaffen.

20:06 Corona-Pandemie hat am Ruf des Gesundheitswesens gekratzt Ein Jahr Corona-Pandemie hat am Ruf des Gesundheitswesens gekratzt und den Wunsch nach gesetzlichen Höchstpreisen für Medikamente verstärkt. Mehr Menschen in der Schweiz sind nun ausserdem für eine einheitliche Spitalfinanzierung und mehr Leistungen der Krankenkassen. Das Schweizer Gesundheitssystem sei unter der Covid-19-Krise nicht zusammengebrochen, es habe sich aber nicht vollständig bewährt, fasst der «Gesundheitsmonitor» von Interpharma zusammen, die jährliche Umfrage des Branchenverbandes. Interpharma ist die 1933 in Basel gegründete Interessenvertretung der forschenden Pharmaunternehmen der Schweiz.

18:53 Starker Rückgang der Fälle in der Schweiz, aber mehr Todesfälle Der neueste Coronavirus-Wochenbericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) weist für die Woche vom 31. Mai bis 6. Juni einen starken Rückgang der gemeldeten Fälle und Spitaleinweisungen auf und eine auf tiefem Niveau verharrende Zahl an Todesfällen. Die Zahl der laborbestätigten Coronavirus-positiven Fälle in der Schweiz und in Liechtenstein sank gegenüber der Vorwoche um 31 Prozent auf noch 3520. Die Inzidenz der Fälle ist von 59,1 pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Vorwoche auf aktuell 40,7 gesunken. Bezogen auf die Bevölkerungszahl war die Altersklasse der 10- bis 19-Jährigen mit 78 Fällen pro 100'000 Einwohnern und Woche am meisten betroffen. Die Altersklasse der 70- bis 79-Jährigen war mit einer Inzidenzrate von 9,4 pro 100'000 Einwohner und Woche am wenigsten betroffen. Auf den Intensivstationen der Spitäler lagen durchschnittlich 128 Menschen wegen Covid-19, 16 weniger als in der Woche davor. Das Medianalter der hospitalisierten Personen lag bei 57 Jahren. Für die Berichtswoche wurden bisher über die gesamte Schweiz und Liechtenstein 22 Todesfälle im Zusammenhang mit laborbestätigter Sars-CoV-2-Infektion gemeldet. Zum selben Zeitpunkt in der Vorwoche waren dies 17 Todesfälle. Von den 9971 seit Beginn der Corona-Pandemie verstorbenen Personen, für die vollständige Angaben vorhanden sind, litten 97 Prozent an mindestens einer Vorerkrankung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Täglich aktualisierte Grafiken So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Schweiz 12.05.2021 Mit Video

17:48 Deutsche Impfkommission: Impfung ab 12 Jahren nur für Risikopatienten Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfiehlt den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer wie erwartet nur für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. Der Einsatz bei 12- bis 17-Jährigen ohne Vorerkrankungen werde derzeit nicht allgemein empfohlen, sei aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz möglich, teilt die beim Robert-Koch-Institut angesiedelte Stiko mit.

17:12 Tessin will mehr Gesundheitspersonal ausbilden Die Tessiner Regierung will die Arbeit im Gesundheitsbereich attraktiver machen. Die Coronavirus-Pandemie habe gezeigt, dass die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitsbereich dringend gestärkt werden müsse, sagte Raffaele De Rosa, Vorsteher des Tessiner Departementes für Gesundheit und Soziales auf Anfrage von Keystone-SDA. «Wir müssen unsere Abhängigkeit vom Ausland verringern.» Insgesamt investiert die Tessiner Regierung ab 2024 jährlich knapp fünf bis sechseinhalb Millionen Franken in die Ausbildung von Gesundheitspersonal. Ausserdem sollen Spitäler und Arztpraxen für das Anbieten von Praktikumsplätzen eine finanzielle Anerkennung erhalten. Die Anzahl Praktikumsplätze soll von 20'000 auf 32'000 erhöht werden. Schliesslich wolle die Regierung mittels verschiedener Projekte das Aussteigen von Gesundheitsfachleuten aus ihrem Beruf verhindern sowie «Rückkehrer» zu einer Wiederaufnahme ihrer Arbeit animieren. Alle Massnahmen sind Teil des Aktionsplans «Pro San 2021-2024». Dieser werde zwischen 4.9 und 6.6 Millionen Franken jährlich kosten. Einen Teil davon werde möglicherweise der Bund tragen.

16:38 In Polen darf man bald wieder tanzen gehen Polen hat für die Urlaubszeit die Lockerung weiterer Corona-Beschränkungen angekündigt. Ab dem 26. Juni sollen Hotels bis zu einer maximalen Auslastung von 75 Prozent Gäste beherbergen dürfen, sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki. Kinder würden dabei nicht mitgezählt. Bislang lag das Limit bei 50 Prozent. Auch in Restaurants dürfen künftig bis zu 75 Prozent der Plätze besetzt werden. Bei Konzerten und Sportveranstaltungen gilt eine maximale Auslastung von 50 Prozent. Auch Tanz in Diskotheken soll es wieder geben – bis zu 150 Gäste sind erlaubt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums lag die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages bei 382, im gleichen Zeitraum starben 84 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Bislang wurden 23.2 Millionen Impfdosen verabreicht. Gut 8.9 Millionen Menschen sind vollständig geimpft. Polen hat knapp 38 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

16:00 Meilenstein bei Impfungen in der EU Jeder zweite Erwachsene in der Europäischen Union ist mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Die Zahl nannte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC sind das 183.1 Millionen Menschen. Knapp 26 Prozent der Erwachsenen – rund 94.8 Millionen – haben demnach den vollen Impfschutz, für den in der Regel zwei Spritzen nötig sind. Von der Leyen schrieb auf Twitter, die EU sei auf gutem Weg zu dem Ziel, bis Ende Juli genügend Impfstoff zu haben, um 70 Prozent der Erwachsenen zu impfen.

15:35 Moderna beantragt in den USA für seinen Impfstoff Zulassung ab 12 Jahren Der US-Hersteller Moderna hat nun auch in Amerika eine Notfallzulassung seines Corona-Impfstoffes für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragt. Man habe die nötigen Unterlagen bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, teilte Moderna mit. Bisher darf Menschen dieser Altersgruppe in den USA, Kanada, in der EU und in der Schweiz nur das Vakzin von Biontech/Pfizer gespritzt werden. Moderna hatte bereits am Montag in der EU die Zulassung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragt. Grundlage des Antrags sei eine Phase-2/3-Studie mit dem mRNA-1273 genannten Moderna-Impfstoff bei 2500 Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in den USA. Die Wirksamkeit habe dabei bei 100 Prozent gelegen. Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil seien wie bei der Phase-3 Studie von Erwachsenen, hiess es weiter.

14:59 Ständerat will, dass Bundesrat künftige Aufgaben der Armeeapotheke prüft Um Gesundheitskrisen besser meistern zu können, soll der Bundesrat in einem Bericht darlegen, welche Aufgabe die Armeeapotheke künftig übernehmen soll. Der Ständerat hat am Donnerstag ein entsprechendes Postulat an den Bundesrat überwiesen. Die Lehren aus der Pandemie sollten gezogen werden, befand der Ständerat. In der Pandemie wurde die Armeeapotheke damit beauftragt, wichtige medizinische Güter wie Schutzmasken für die gesamte Schweizer Bevölkerung zu besorgen. «Dafür war die Armeeapotheke weder vorgesehen noch ausgerüstet», erklärte Ständerat Beat Rieder (Mitte/VS), der das Postulat einreichte. Verteidigungsministerin Viola Amherd erklärte, wenn die Armeeapotheke in Zukunft für Pandemien zuständig sein solle, brauche sie deutlich mehr Mittel und mehr Personal: «Heute ist es die Aufgabe der Armeeapotheke, medizinische Güter für die Armee zu beschaffen – und nicht für die ganze Schweizer Bevölkerung.» Dass die Apotheke teilweise «überfordert» gewesen sei, gestehe sie ein. Legende: Bundesrätin Viola Amherd hat zumindest eine teilweise Überforderung der Armeeapotheke bei der Beschaffung von Schutzmaterial eingestanden. Keystone

Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 358 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 429. Das sind 39 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 83.35.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.3 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'795 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 6 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen. Das sind 85 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 362 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 75.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 71.0 Prozent. Davon sind 11 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:27 Tanja Stadler übernimmt Leitung der Covid-Taskforce Die Covid-Taskforce des Bundes soll im Lauf des Sommers neu organisiert werden. Martin Ackermann wird die Leitung der Taskforce abgeben. Die Übergabe an ETH-Professorin Tanja Stadler erfolge, sobald der Bundesrat offiziell die «Normalisierungsphase» verkündet habe, heisst es in einer Mitteilung., Link öffnet in einem neuen Fenster Diese beginnt gemäss dem Drei-Phasen-Modell des Bundes, wenn alle impfwilligen erwachsenen Personen vollständig geimpft sind. Zudem soll die Anzahl der Mitglieder mit Beginn der neuen Phase reduziert werden. Details sind noch unklar: Derzeit liefen Diskussionen über die Zusammenstellung der Taskforce ab Sommer, heisst es. Die Taskforce solle jedoch weiterhin interdisziplinär zusammengestellt sein. Legende: Sie übernimmt von Martin Ackermann: ETH-Professorin Tanja Stadler. SRF

12:45 Firmen, Drive-ins und eventuell Schulen: Aargau weitet Impfstrategie aus Unternehmen im Aargau können ab Ende Juni an ihren Standorten die Angestellten gegen Covid-19 impfen lassen. Mitmachen bei diesem Angebot des Kantons können Firmen, die einen eigenen Betriebsarzt haben oder für die Impfung eine Ärztin oder einen Arzt beauftragen. Damit solle der Zugang zur Impfung weiter vereinfacht werden, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mit. Weitere niederschwellige Impfangebote wie mobile Impfstationen oder Walk-ins beziehungsweise Drive-ins seien in Prüfung, schrieb das DGS in seiner Medienmitteilung. Auch das Impfen in Schulen werde evaluiert, aber frühestens nach den Sommerferien konkretisiert.

11:30 Kanton Bern startet mit Auslieferung der Covid-Zertifikate Der Kanton Bern hat mit der Ausstellung der Zertifikate begonnen. Die Versuche seien erfolgreich verlaufen, teilte die Gesundheitsdirektion mit. Bern führte sie als Pilotkanton für das Bundesamt für Informatik (BIT) durch. In der Impfapplikation des Kantons Bern haben bislang 550'000 Personen ihr Einverständnis erteilt, dass sie nach der zweiten Impfung ein Zertifikat erhalten wollen. Von diesen Personen sind rund 250'000 nunmehr vollständig geimpft. Sie werden ab heute automatisch ihr Zertifikat erhalten. Nach Angaben des Kantons erhalten sie eine SMS mit einem Link, mit dem sie sich in die Applikation «Vacme» einloggen können. Ohne weitere Klicks wird darauf das Zertifikat als PDF oder für die App des BAG erstellt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kantons-Übersicht So kommen Sie zu Ihrem Covid-Zertifikat 10.06.2021 Mit Video

10:58 Zürich: Unkomplizierte Impfung für Sans-Papiers und Obdachlose Die Stadt Zürich bietet Sans-Papiers, Obdachlosen, Sexarbeitenden und anderen Menschen ohne regulären Zugang zur Gesundheitsversorgung ab Mitte Juni die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Der Zugang zur Impfung soll möglichst unbürokratisch erfolgen. Das Ambulatorium Kanonengasse des Stadtärztlichen Dienstes werde das niederschwellige Impfangebot betreiben, teilte die Stadt Zürich mit. Die benötigten Impfdosen werden vom Kanton zur Verfügung gestellt. Impfwillige Personen brauchen laut Mitteilung keine Krankenversicherung und müssen sich auch nicht ausweisen. Die medizinischen Voraussetzungen für die Impfung werden wie üblich abgeklärt.

10:20 EU-Spitzen fordern Klarheit über Ursprung des Coronavirus EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben von China gefordert, die Ursprünge des Coronavirus aufzuklären. Volle Transparenz sei nötig, Wissenschaftler müssten vollen Zugang zu Einrichtungen haben, sagen beide übereinstimmend. Hintergrund ist eine internationale Debatte darüber, ob das Virus aus einem chinesischen Forschungslabor stammt. Die chinesische Regierung bestreitet dies.

9:25 Anstieg der Covid-19-Patienten in Grossbritannien Die Zahl der Krankenhaus-Patienten mit Covid-19 ist in Grossbritannien wieder deutlich angestiegen. Erstmals seit Mitte Mai liegt die Zahl wieder über 1000, wie die BBC berichtete. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf rund 49, nachdem sie wochenlang knapp über 20 gelegen hatte. Wissenschaftler sprechen vom Beginn einer dritten Corona-Welle, die durch die Ausbreitung der wohl sehr ansteckenden, zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante verursacht wird. Trotz der steigenden Zahlen wird in England weiter über die für den 21. Juni angepeilte Aufhebung aller Corona-Beschränkungen gestritten. Lobby-Verbände und Vertreter der Kulturbranche machen Druck auf die Regierung, auf den Schutz der Impfkampagne zu vertrauen und weiter zu lockern. Premier Boris Johnson äusserte sich zuletzt zurückhaltend. Eine Entscheidung soll am 14. Juni verkündet werden. Mittlerweile haben mehr als 54 Prozent der erwachsenen Briten einen vollständigen Impfschutz, mehr als 77 Prozent immerhin die erste Dosis bekommen. Allerdings gilt der Schutz der Erstimpfung bei der Delta-Variante als deutlich geringer als bei anderen Typen. Legende: Reuters

8:23 Offiziell zugesagt: USA spenden 500 Millionen Impfdosen Vor dem G7-Gipfel im englischen Cornwall hat die US-Regierung eine Spende von 500 Millionen Impfdosen an Dutzende arme Länder der Welt zugesagt. Verschiedene US-Medien hatten bereits am Vortag darüber berichtet. Nach Angaben des Weissen Hauses sollen die Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech an 92 Länder mit niedrigem und niedrigem mittleren Einkommen sowie an die Afrikanische Union verteilt werden. 200 Millionen Dosen sollen zwischen August und Ende des Jahres geliefert werden, die übrigen 300 Millionen bis Juni 2022. US-Präsident Joe Biden werde den «historischen Schritt» am G7-Gipfel verkünden und andere Demokratien aufrufen, die globale Versorgung mit Impfstoffen zu unterstützen. Legende: Reuters

7:38 G7 planen Gesundheitserklärung aus aktuellem Anlass Die Gruppe der grossen Industrienationen (G7) will ihre Kräfte bündeln, um die Covid-19-Pandemie zu beenden und besser gegen künftige Virus-Ausbrüche vorgehen zu können. Das sieht eine «Gesundheitserklärung von Carbis Bay» vor, die die Staats- und Regierungschefs nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf ihrem G7-Gipfel von Freitag bis Sonntag in dem südwestenglischen Badeort beschliessen wollen. In dem Entwurf verpflichtet sich die G7-Gruppe, «die kollektiven Abwehrkräfte zu stärken, um durch wirksames multilaterales Handeln und ein gestärktes globales Gesundheitssystem besser gegen künftige Pandemien vorzubeugen, diese zu entdecken, darauf zu reagieren und sich davon zu erholen». «Globale Lösungen sind gefordert», hiess es weiter. Im Mittelpunkt soll eine «reformierte» Weltgesundheitsorganisation (WHO) stehen. Legende: Der US-Präsident und die First Lady bei ihrer Ankunft am Cornwall Airport Newquay. Reuters