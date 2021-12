Der Ticker startet um 5:55 Uhr

19:13 Russland räumt Versäumnisse bei WHO-Antrag für Sputnik V ein Russland hat eingeräumt, für eine Anerkennung seines Corona-Impfstoffs Sputnik V der Weltgesundheitsorganisation WHO bisher nicht alle erforderlichen Unterlagen übergeben zu haben. «Es gibt tatsächlich irgendwelche Informationen, die man für eine Zertifizierung zur Verfügung stellen muss», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. «Wir haben das bisher nicht gemacht, weil wir eine andere Auffassung hatten, welche Informationen das sind und wie sie überreicht werden sollen.» Das Eingeständnis gilt als außergewöhnlich, weil Russland immer wieder Vorwürfe erhoben hatte, es gebe politische Gründe für eine fehlende Anerkennung von Sputnik V. Auch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat das Präparat bisher nicht zugelassen. Die Besuche von Experten der EMA und der WHO hatten sich immer wieder wegen fehlender Voraussetzungen auf russischer Seite verzögert. Nun werden WHO-Sachverständige im Januar in Russland erwartet, um Produktionsanlagen in Augenschein zu nehmen. Probleme gibt es vor allem, weil Russland die geforderten Datensätze bisher nicht zur Verfügung gestellt hat. Die WHO hatte eine Prüfung in Russland zeitweilig unterbrochen, weil die Antragsteller die für alle gleichen Regeln und Verfahren nicht explizit anerkannt hatten. Russland hatte im vergangenen Jahr als erstes Land der Welt einen Corona-Impfstoff für die breite Bevölkerung zugelassen, obwohl Sputnik V laut Kritik von unabhängigen Medizinern noch nicht voll ausgetestet war. Inzwischen ist der Impfstoff nach russischen Angaben in mehr als 70 Ländern zugelassen, darunter in der EU etwa auch in Ungarn über eine nationale Genehmigung. Legende: Reuters / Archiv

18:12 Auch in den Nordwestschweizer Kantonen ist man sich mehr oder weniger einig Der Regierungsrat im Kanton Solothurn erachtet eine rasche und umfassende 2G-Regel als dringend notwendig, damit die Überlastung der Spitäler und die Schliessung von Betrieben verhindert werden kann, wie er in einer Mitteilung schreibt. Auch die 2G+-Regel sein sinnvoll. Diese Massnahmen seien gegenüber einer Teilschliessung zu bevorzugen. Die Regierung im Kanton Aargau favorisiert ebenfalls die 2G-Regel. Sie spricht sich auch für die Homeoffice-Pflicht aus. Der Regierungsrat lehnt jedoch eine 2G-Regel mit einer Masken- und Sitzpflicht ohne Konsumation am Sitzplatz ab. Teilschliessungen soll es nicht geben. Ebenfalls einverstanden mit der 2G-Regel ist der Kanton Basel-Stadt. Auch die 2G+-Regel wird befürwortet. Es sei aber noch zu klären, ob Personen mit einer dritten Impfung (Booster) von einer Testpflicht bei dieser Regel befreit wären. Die Basler Regierung möchte aber den Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit von der 2G-Regel ausnehmen. Fernunterricht an Schulen lehnt der Kanton ab. Eine Homeoffice-Pflicht hingegen wird befürwortet. #Regierungsratssitzung

Eine rasche und umfassende 2G-Regel erachtet der Regierungsrat als dringend notwendig, damit die Überlastung der Spitäler und Schliessung von Betrieben verhindert werden kann. ➡️ https://t.co/OVWMF7hG5u#coronainfoch — Kanton Solothurn (@KantonSolothurn) December 14, 2021

17:25 2G+-Regel in den lateinisch sprachigen Kantonen unbeliebt Der Staatsrat im Kanton Freiburg stimmt dem Grundsatz strengerer Massnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu. Darunter die 2G-Regel an Orten, an denen es möglich ist, das Tragen einer Maske und/oder Sitzzwang durchzusetzen. Ebenfalls befürwortet wird die Maskenpflicht in den Schulen ab der Sekundarstufe II und die mögliche Einführung der Maskenpflicht ab der 5H. Abgelehnt wird der Fernunterricht an Universitäten und Hochschulen, sowie die 2G+-Test-Regel. Der Kanton Tessin favorisiert die erste Variante: 2G + Maskenobligatorium für Anlässe in Freizeiteinrichtungen wie Kultur, Sport, Restaurants und Bars. 2G+ soll nur dann zum Einsatz kommen, wenn das Tragen einer Maske nicht möglich ist. Der Kanton spricht sich gegen eine Teilschliessung aus und lehnt eine generelle Homeoffice-Pflicht ab. Der Kanton Waadt befürwortete die Einführung der 2G-Regel für Innenräume mit Masken- und Sitzpflicht. Jedoch spricht er sich gegen die 2G+-Regel aus. Diese Massnahme könne den Impfanreiz untergraben. Ausserdem fordert der Kanton den Bundesrat auf, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Umstellung auf das Fernstudium massive Einschränkungen für die Studierenden mit sich bringe.

17:09 Sekundarsschule in Muttenz (BL) wegen Omikron-Fällen geschlossen Die Sekundarschule Muttenz (BL) wird auf Anordnung des kantonsärztlichen Dienstes per sofort geschlossen. Eine entsprechende Meldung der Schule an die Eltern liegt dem Regionaljournal Basel vor. Grund für die Schliessung bis zu den Weihnachtsferien: Im Rahmen des breiten Testens seien an der Schule mehrere Omikron-Fälle aufgetreten. Selbst doppelt Geimpfte oder Genesene können sich nicht freitesten lassen. Einzige Ausnahme: Wer die Booster-Impfung vor mehr als zwei Wochen erhalten hat, kann den Schulbesuch vor Ort fortsetzen. Alle andern müssen auf Fernunterricht umstellen. Legende: Kein Unterricht mehr in der Sekundarschule in Muttenz (BL). Keystone / Symbolbild

16:44 Innerschweizer Kantone stehen hinter 2G-Regel Der Bundesrat hat letzten Freitag Vorschläge zu Corona-Verschärfungen bei den Kantonen in die Vernehmlassung geschickt. Erste Kantone haben sich nun dazu geäussert. Der Kanton Nidwalden befürwortet die Einführung einer 2G-Regel (Getestet und Genesen). Allerdings soll es für Gastrobetriebe eine Ausnahme geben, wie die Staatskanzlei mitteilt. Auch der Kanton Luzern spricht sich für die Variante 2G für Bereiche mit Möglichkeit für eine Masken- und/oder Sitzpflicht aus – im Gegensatz zu Nidwalden ebenfalls für Restaurants. Zudem zeigt er sich einverstanden damit, dass an Universitäten und Hochschulen wieder Fernunterricht stattfinden und es eine Home-Office-Pflicht geben soll, soweit dies betrieblich möglich ist. Die 2G-Regel wird ebenfalls vom Kanton Obwalden begrüsst. Eine Teilschliessung von Betrieben (Variante 2 des Bundesrats) lehnt er aber ab. Die Homeofffice-Pflicht soll nur für Personen gelten, die weder geimpft noch genesen sind. Der Kanton Uri steht ebenfalls hinter der Einführung einer 2G-Regel. Alle weitergehenden Varianten lehnt er aber ab. Uri fordert zudem, ähnlich wie Nidwalden, dass die Gastrobetriebe von der Verschärfung ausgenommen werden und hier die 3-G-Regel gilt.

16:17 BAG löst Reise-Problem von Genesenen mit positivem PCR-Testergebnis Bei Personen, die von einer Covid-Ansteckung genesen sind, fallen PCR-Tests trotz überstandener Infektion oft noch wochenlang positiv aus. Das stellt Reisende vor Probleme, denn seit dem 4. Dezember muss bei der Einreise in die Schweiz ein negativer PCR-Test vorgezeigt werden. Nun hat das BAG eine Lösung. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe die Fluggesellschaften informiert, dass Personen trotz positivem PCR-Test zum Boarding zugelassen werden könnten, wenn sie über eine ärztliche Bestätigung als Genesene verfügten sowie über einen negativen Antigen- Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sei, sagte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim. Legende: Keystone / Archiv

15:41 Erste Omikron-Fälle auch im Kanton Aargau bestätigt Seit dem 13. Dezember habe man sechs Fälle der Omikron-Variante bestätigt, schreibt das Aargauer Gesundheitsdepartement in einer Mitteilung. «Nähere Abklärungen sind im Gang. Die sechs Fälle werden im Contact Tracing mit höchster Priorität behandelt, enge ungeschützte Kon-takte der Betroffenen werden unter strikte Quarantäne gestellt», heisst es weiter. Man sei in engem Austausch mit dem Bundesamt für Gesundheit und tausche die nötigen Informationen aus. Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist im Kanton Aargau erstmals aufgetreten. Seit dem 13. Dezember 2021 gab es sechs bestätigte Infektionsfälle. https://t.co/IrAZlH62Cb



Bild: © Mediakit, unsplash#CoronaInfoCHpic.twitter.com/miFs4qcclZ — Kanton Aargau (@kantonaargau) December 14, 2021

15:27 Schulschluss im Kanton Bern bereits nächsten Freitag Im Kanton Bern werden die Schulkinder nun doch bereits am Freitag in die Winterferien geschickt. Die Behörden ziehen den ursprünglich auf 21. Dezember geplanten Schulschluss auf den 17. Dezember vor. Mit dem noch früheren Ferienbeginn will der Kanton den aktuellen Entwicklungen der Pandemie Rechnung tragen. Der zeitliche Abstand zum Schulstart im neuen Jahr beträgt nun drei Wochen, wie aus einer Mitteilung der bernischen Gesundheits- und der Bildungsdirektion vom Dienstag hervorgeht. Für Familien, die darauf angewiesen sind, stellen die Schulen ein Betreuungsangebot sicher. Für die Schulen der Sekundarstufe II, also beispielsweise Gymnasien, ändert sich bezüglich der Feriendaten nichts. #Coronavirus

Der letzte Schultag vor den Winterferien an der Volksschule ist bereits der Freitag, 17. Dezember 2021. Schulbeginn bleibt wie geplant am Montag, 10. Januar 2022.

➡️ https://t.co/bl1Y7bEBM6pic.twitter.com/HzVXeQEekV — Kanton Bern (@kanton_bern) December 14, 2021

15:07 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz ist nun beendet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Hier erfahren Sie weiterhin die neuesten Entwicklungen zur Coronakrise.

15:05 Kantone verlängern Weihnachtsferien. Welche Rolle spielt diese Massnahme? Ein Journalist äussert sich dazu, dass einige Kantone die Weihnachtsferien an den Schulen verlängern. Er möchte wissen: «Welche Rolle spielt diese Massnahme?» Tanja Stadler beantwortet: «Die Frage ist, was das Ziel der verlängerten Weihnachtsferien ist.» Wenn man die Zeit zum Beispiel dazu nutze, die Kinder impfen zu lassen, dann mache das Sinn. Auch wenn die Kinder nicht zusätzliche Kontakte pflegen, mache es Sinn. Berger ergänzt: Es sei eine mögliche Massnahme. Aus Sicht der Kinder sei es wichtig, dass der Schulbetrieb laufe oder dass man schaut, was es für Auswirkungen auf die Familiensituation habe.

15:00 Warum gibt es keine Maskenpflicht für Kinder wie bei den Erwachsenen? Masserey bestätigt, dass diese Massnahme aktuell geprüft werde. In den Schulen wurde die Maskenpflicht teilweise auf kantonaler Ebene bereits wieder eingeführt. Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Massnahmen in den Kantonen.

14:58 Einreise trotz positivem PCR-Test? Der positive PCR-Test könne bis zu drei Monate nach der Infektion andauern. Das sei problematisch für die Einreise in die Schweiz, stellt eine Journalistin fest. Jetzt gebe es ein neues Verfahren. Wie das genau aussehe, möchte die Journalistin wissen. Masserey beantwortet die Frage: Es gebe nun tatsächlich ein neues Verfahren. Man könne mit einem Arztattest einreisen, und man müsse einen Schnelltest machen, so könne man einreisen.

14:56 Sind härtere Corona-Massnahmen nötig? Bezüglich Delta scheint es tatsächlich so sein, dass sich die Zahlen stabilisieren, sagt Stadler. Trotzdem weist Stadler darauf hin, dass die Hospitalisierungen noch steigen können. In Grossbritannien zeige sich, dass unter konstant hohen Infektionen mit der Delta-Variante die Omikron-Variante sehr schnell ausbreite. Deshalb sei es nun wichtig, dass die Booster-Impfungen in der Schweiz vorangetrieben werden. Ausserdem müsse die Maskenpflicht in Innenräumen konsequenter umgesetzt werden, betont Stadler.

14:55 Vergleich mit Situation vor einem Jahr. Ist die aktuelle Lage besorgniserregender? Ein Journalist möchte wissen, ob die aktuelle Lage im Vergleich zur Situation vor einem Jahr besorgniserregender sei. Masserey antwortet: «Das kann man so nicht wirklich sagen. Einerseits ist die Lage weniger besorgniserregend, wegen der Impfung. Es gibt weniger Spitaleinweisungen und weniger Todesfälle. Die Lage ist jedoch besorgniserregend, weil die IPS-Stationen ausgelastet sind.»

14:52 Wann sollen sich Genesene boostern lassen? Zurzeit erlaubt Swissmedic die Booster-Impfung nach sechs Monaten, erklärt Masserey. Eine Infektion entspricht einem Booster, deshalb müsste man auch sechs Monate warten bis zur Booster-Impfung. Dies bestätigt auch Ekif-Präsident Christoph Berger. 00:36 Video Virginie Masserey: «Booster-Impfungen sollen nach 6 Monaten der letzten Impfung gemacht werden» Aus News-Clip vom 14.12.2021. abspielen

14:52 Maskenpflicht an Schulen – muss das sein? Ein Journalist fragt nach, wie es mit den bestehenden Massnahmen an Schulen aussehe. Konkret spricht er die Maskenpflicht und das Lüften an. Tanja Stadler antwortet: «Was man sieht mit Delta und mit Omikron verstärkt sich das, wenn man nicht zusätzliche Massnahmen an den Schulen hat, werden sich die Kinder infizieren, noch vor der Impfung. Masken und frische Luft helfen extrem viel», so Stadler weiter.

14:49 Wie gross sind Konsequenzen der späten Booster-Impfungen? Die Daten zeigen tatsächlich, dass Impfdurchbrüche in den Spitälern zunehmen, sagt Stadler. Je älter eine vollständig geimpfte Person ist, deren Impfung sechs Monate zurückliegt, desto wichtiger sei nun die Booster-Impfung. Deshalb müssten die Personen sich nun die dritte Impfdosis geben lassen. 00:56 Video Tanja Stadler: «In der Tat sieht man immer mehr Impfdurchbrüche. Die Impfung hat aber keinen 100prozentigen Schutz» Aus News-Clip vom 14.12.2021. abspielen

14:47 Impfung für genesene Kinder? Ein Journalist möchte wissen, wie es um die Impfung von genesenen Kindern steht. Genesene Kinder ohne Vorerkrankungen müssten sich generell nicht impfen, so Berger. Der Schutz nach einer durchgemachten Infektion reiche da aus. Grundsätzlich könnten die Eltern ihre Kinder aber impfen lassen, wenn sie dies wollen.

14:46 Weshalb war es bisher nicht möglich Kinder zu impfen? Die Kinderimpfungen könnten auch in Impfzentren, bei Kinderärzten oder in Kinderspitälern verabreicht werden. In der Schweiz wollte man zuerst auf die Zulassung der Kinderimpfung von Swissmedic warten, im Gegensatz zu den Nachbarländern wie Österreich, die bereits Kinder impfen, erklärt Masserey. 01:09 Video Masserey: «In der Schweiz hat man sich bei den Kinderimpfungen streng an die Regeln gehalten» (frz.) Aus News-Clip vom 14.12.2021. abspielen