14:52 Wie schützt man die Schweiz vor einem überlasteten Gesundheitssystem? Eine Journalistin fragt, ob die Corona-Taskforce eine spezielle Strategie verfolge, um den Kollaps des Gesundheitswesens zu verhindern. Urs Karrer, Vizepräsident der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes, sagt: «Wir müssen insbesondere in den Herbstferien verhindern, dass eine grosse Zahl von Infizierten aus dem Ausland in die Schweiz zurückkehrt.» Es brauche daher mehr Disziplin bei den geltenden Massnahmen oder allenfalls zusätzliche Massnahmen zur Impfung.

14:48 Befürwortet die Taskforce den erweiterten Einsatz des Covid-Zertifikates? Würde die Taskforce eine Erweiterung des Covid-Zertifikates begrüssen, fragt ein Journalist. «Wir entscheiden nicht über die Massnahmen und haben eine Erweiterung nie gefordert. Das ist an der Politik», sagt Taskforce-Vizepräsident Urs Karrer. Der erweiterte Einsatz des Covid-Zertifikates sei eine der möglichen Optionen, um bei einer Epidemie eine Bremswirkung zu erreichen. Karrer macht nochmals klar, dass dies aber keine Forderung der Taskforce sei.

14:43 Wie steht es um die Impfquote bei Migrantinnen und Migranten? Ein Journalist will wissen, wie es um die Ansteckungen und die Impfquote in Migrantenkreisen aussieht. Patrick Mathys vom BAG antwortet darauf, man wolle mit verschiedenen Plattformen exakt diese Bevölkerungsgruppen erreichen. Es sei schon länger bekannt, dass die Durchimpfungsrate in diesen Kreisen relativ tief ist. Gemäss Urs Karrer, Vizepräsident der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes, würden 40 Prozent der Hospitalisierten den Ansteckungsort angeben, bei 80 Prozent davon handle es sich aus Ferien-Rückkehrer aus Südosteuropa. Und er ergänzt, hier seien insbesondere die Gemeinden gefordert. Denn diese seien viel näher an diesen Bevölkerungsgruppen dran. «Es ist wichtig, dass die Informationen in alle Verästelungen der Gesellschaft gehen.» Sprachbarrieren und kulturelle Hürden würden eine Rolle spielen, sagt Karrer. Rudolf Hauri, Kantonsarzt aus Zug. Man müsse insbesondere an die Schlüsselpersonen der jeweiligen Bevölkerungsgruppe gelangen, damit die Informationen entsprechend vermittelt werden könnten.

14:40 Wie verläuft die Impfkampagne bei den Jungen? Es folgen die Journalisten-Fragen. Wie verläuft die Impfkampagne bei den Jungen, fragt SRF-Bundeshausredaktor André Ruch. Man wolle die Impfquote in dieser Altersgruppe steigern. Man empfehle die Impfung deshalb ganz klar allen ab 12 Jahren, so Christoph Berger von der Impfkommission.

14:38 Karrer: «Wir müssen nochmals den Impfturbo zünden» Man sei aktuell nicht so weit davon entfernt, dass die Spitäler wieder gewisse Eingriffe verschieben müssen. Es brauche darum eine Trendwende, sagt Urs Karrer, Vizepräsident der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes. «Kurzfristig gelingt diese Trendwende nur durch eine Verhaltensanpassung von jedem einzelnen.» Auch die Schutzkonzepte müsse man auf die Delta-Variante anpassen. «Mittel- und langfristig wird es uns aber nur mit der Impfung gelingen, das Gesundheitssystem langfristig zu sichern. Wir müssen nochmals den Impfturbo zünden. Klatschen ist gut, impfen ist besser.» 00:17 Video Urs Karrer: «Klatschen ist gut, impfen ist besser» Aus News-Clip vom 24.08.2021. abspielen

14:34 Karrer: «Risiko für Hospitalisation für Menschen zwischen 35 und 45 hat sich verdreifacht» Eine Corona-Infektion stellt für Ungeimpfte das grösste Risiko dar, sagt Urs Karrer. Mit der Delta-Variante habe sich das Risiko für eine Hospitalisation für Menschen zwischen 35 und 45 «verdreifacht». Viele der Patienten in den Spitälern führen ihre Ansteckung auf einen Ferienaufenthalt zurück.

14:31 Karrer: «Vierte Welle kommt zwei Monate früher» «In der Schweiz nehmen Ansteckungen und Hospitalisationen exponentiell zu», sagt Urs Karrer, der Vizepräsident der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes. Er arbeitet am Kantonsspital in Winterthur. Im 500-Betten-Spital habe es Mitte Juli zwei bis drei Coronapatienten gegeben, unterdessen seien es schon über 20. Im Unterschied zum letzten Jahr komme die Welle «zwei Monate früher» und die Patienten seien «bedeutend jünger». 00:49 Video Urs Karrer: «Die Welle kommt zwei Monate früher» Aus News-Clip vom 24.08.2021. abspielen

14:26 Kantonsarzt Hauri: «Alle Kantone stark betroffen» Nun ist der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri an der Reihe: Alle Kantone seien mittlerweile stark betroffen, auch was die Hospitalisationen angehe. Betroffene müssten wieder zunehmend aus Kapazitätsgründen zwischen den Spitälern verlegt werden. «Massnahmen wie Abstandhalten oder Maskentragen werden zunehmend schlecht eingehalten. Sehr vielen ist die Bedeutung der aktuellen Lage aber bewusst», so Hauri. Vorausschauendes Verhalten entscheide jetzt über den Herbst. Stark vertreten unter den Hospitalisierten seien viele Ferienrückkehrer und sehr wenige Geimpfte. Das Contact Tracing laufe derzeit auf Hochtouren. Häufig stelle man aber fest, dass Angaben zu Kontaktpersonen oder zum Auftreten der Symptome unvollständig oder gar falsch seien. Hauri ruft hier die Bevölkerung zur Kooperation auf. «Die Pandemie geht nicht schneller vorbei, wenn wir einfach wegschauen und sie negieren.» 00:45 Video Rudolf Hauri «Alle Kantone sind mittlerweile stark betroffen» Aus News-Clip vom 24.08.2021. abspielen

14:19 Berger: Auch Genesene und Schwangere sollen sich impfen lassen Auch wer an Corona erkrankt ist, soll sich impfen lassen, sagt Christoph Berger weiter. Schwangere sollten sich ebenfalls impfen lassen. Die Eidgenössische Kommission für Impffragen überprüfe die Daten laufend. Die Impfung könne milde Infektionen nicht ganz verhindern. «Aber schwere Verläufe werden verhindert», sagt Berger. Die Hospitalisierten seien derzeit in der Mehrheit ungeimpft. Eine allfällige Auffrischimpfung wäre für Menschen, die an einer Immunsuppression leiden, empfehlenswert. Ob auch Betagte eine dritte Dosis brauchen werden, sei aktuell noch nicht klar.

14:16 Berger: «Die Impfung mit mRNA-Impfstoffen wird allen Jugendlichen ab zwölf Jahren empfohlen» Es gibt Anpassungen bei der Impfempfehlung, sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif). «Die Impfung mit mRNA-Impfstoffen wird allen Jugendlichen ab zwölf Jahren empfohlen.» Es seien bereits über neun Millionen Jugendliche geimpft worden. Die epidemiologische Lage habe sich mit der Delta-Variante geändert. Diese sei so ansteckend wie die Windpocken. 00:45 Video Christoph Berger: «Wir empfehlen allen Jugendlichen ab 12 Jahren die Impfung» Aus News-Clip vom 24.08.2021. abspielen

14:04 Mathys: «Sehr ungünstige und besorgniserregende Situation» Patrick Mathys vom BAG eröffnet den Point de Presse mit der aktuellen Lagebeurteilung. Das epidemische Geschehen sei mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Die Situation müsse derzeit aber als ungünstig und bis zu einem gewissen Grad als besorgniserregend eingestuft werden. «Wir müssen die aktuelle Lage als 4. Welle bezeichnen.» Im Vergleich zur letzten Woche hätten die Fallzahlen leicht abgenommen. Sie bewegten sich aber auf einem Niveau, wie man sie bei der dritten Welle gesehen habe. Auch bei den Hospitalisationen sehe es nicht gut aus. «Wir nähern uns dem Niveau wie wir es im Frühling während der dritten Welle erlebt haben.» In Sachen Todesfälle habe sich nicht viel verändert. Man sei auf einem tiefen Niveau. Es gebe hier keine Anzeichen für eine Trendwende. Derzeit seien drei Viertel aller Intensivplätze belegt, ein Viertel davon mit Covid-Patienten. Die Situation auf den Intensivstationen sei als angespannt einzustufen, so Mathys. Mathys kommt zum Schluss auf die Impfung zu sprechen: «Die Impfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen. Die grosse Mehrheit der hospitalisierten Personen ist ungeimpft.» Mit einer hohen Durchimpfungsrate könne man also auch höhere Infektionszahlen verantworten. «Die stagnierenden Impfzahlen weisen nicht darauf hin, dass sich die Lage in absehbarer Zeit entspannen könnte. Noch ist der Anteil der nicht-immunen Bevölkerung viel zu gross», so Mathys. 00:23 Video Patrick Mathys: «Die Situation muss als ungünstig eingestuft werden» Aus News-Clip vom 24.08.2021. abspielen

13:50 BAG-Medienkonferenz zur Corona-Lage um 14 Uhr Um 14 Uhr findet der wöchentliche Point de Presse des Bundesamtes für Gesundheit zur Corona-Lage statt. Wir übertragen die Medienkonferenz im Livestream und auf SRF Info. Folgende Fachleute nehmen heute teil: Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, BAG

Christoph Berger, Präsident, Eidgenössische Kommission für Impffragen Ekif

Rudolf Hauri, Kantonsarzt Zug, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

Urs Karrer, Vizepräsident, Covid-19 Science Taskforce

13:32 BAG meldet 2993 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2993 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2561 . Das sind 26 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 21 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 370.62 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 97 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 52 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 39 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 788 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 48 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 215 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 76 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 77 Prozent ausgelastet . Davon sind 25 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 6 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 13.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'064 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 16 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 9'463'154 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 19'683 Personen pro Tag geimpft. Das sind 3.8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 50.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.7 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:20 Corona-Todesfälle in England und Wales auf höchstem Stand seit März Die Zahl der wöchentlichen Corona-Todesfälle ist in England und Wales kürzlich auf den höchsten Stand seit März gestiegen. In der Woche bis zum 13. August starben 571 Menschen an oder mit Covid-19, wie aus Zahlen des nationalen Statistikamtes hervorgeht. Das entspricht dem höchsten Stand seit Mitte März, als innerhalb einer Woche 719 Corona-Tote gezählt wurden. Damals nahmen die Fallzahlen steil ab, nachdem die zweite Welle ihren Höhepunkt im Januar erreicht hatte. In Grossbritannien sind die Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben. Zunächst gingen die Fallzahlen nach dem «Freedom Day» in England Mitte Juli überraschenderweise zurück, mittlerweile steigen sie jedoch wieder kontinuierlich an. Die Inzidenz liegt mit 327 (Stand: 18. August) weiterhin auf hohem Niveau. Die Kliniken stehen zwar dank der hohen Impfquote derzeit nicht vor der Überlastungsgrenze, doch die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle steigt ebenfalls wieder an. Häufig sind in den vergangenen Tagen in Grossbritannien mehr als 100 Tote pro Tag gezählt worden.

12:52 Breite Zustimmung für kostenpflichtige Antigentests Viele Kantone befürworten, dass die Vergütung der Antigen-Schnelltests durch den Bund für symptomlose Personen – vor allem für die Erlangung eines Covid-Zertifikats – per 30. September aufgehoben werden soll. Eine entsprechende Anpassung der Covid-Verordnung hat der Bundesrat am 11. August in die Vernehmlassung gegeben. Entscheiden will er am kommenden Mittwoch. Gratis bleiben die Tests nach den Plänen des Bundesrats über den Oktober hinaus für Personen, die sich nicht impfen lassen können, und für Kinder unter zwölf Jahren. Der Bund übernimmt zudem weiterhin die Kosten für das repetitive Testen an Schulen, in Betrieben und Pflegeheimen. Die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) ist grundsätzlich damit einverstanden, dass Ungeimpfte ohne Symptome ihre Corona-Tests ab dem 1. Oktober selbst berappen müssen. Für unter 18-Jährige sollen aber auch künftig kostenlose Tests garantiert sein. 02:04 Video Aus dem Archiv: Sollen Schnelltests etwas kosten? Aus Tagesschau vom 02.08.2021. abspielen

12:23 Viruslast bei Delta-Variante 300-mal höher Die Viruslast bei einer Infektion mit der Delta-Variante ist einer Studie aus Südkorea zufolge 300-mal höher als mit dem ursprünglich aufgetretenen Virus. Die Wissenschaftler der Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) haben aber auch herausgefunden, dass die Anzahl der

Viren, die bei den ersten Symptomen auftreten, rasch abnimmt. Nach zehn Tagen sei die Viruslast etwa so hoch wie bei anderen Coronavirus-Mutationen zu beobachten sei. Die Ergebnisse bedeuteten nicht, dass die Delta-Mutation 300-mal ansteckender sei, erklärt das südkoreanische Gesundheitsministerium. Die Übertragungsrate sei in etwa doppelt so hoch wie bei dem Anfang

2020 zuerst aufgetretenen Virus.

11:52 Schaffhausen: Angespannte Lage in Spitälern Auch im Kanton Schaffhausen ist die Situation in den Spitälern aufgrund der zu behandelnden Corona-Patienten angespannt, wie das Gesundheitsamt des Kantons mitteilt. Die Anzahl Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 halte sich am Kantonsspital Schaffhausen auf der Isolationsstation und der Intensivstation in den letzten Tagen auf hohem Niveau. Es seien auch Patienten aus anderen Kantonen aufgrund der dortigen Spitalauslastung nach Schaffhausen verlegt worden. Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt, seien die meisten Patientinnen und Patienten, die aufgrund es schweren Verlaufs behandelt wurden, nicht gegen Covid-19 geimpft. Das Gesundheitsamt, die Spitäler Schaffhausen und die Gesundheitsfachpersonen des Kantons rufen deshalb die Schaffhauser Bevölkerung dazu auf, sich impfen zu lassen.

10:40 Israel: Fast 10'000 neue Corona-Fälle an einem Tag Israel hat erstmals seit Januar wieder fast 10’000 Corona-Neuinfektionen an einem einzigen Tag registriert. Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag 9831 neue Fälle, die alle am Montag erfasst wurden. Dies ist ein sprunghafter Anstieg im Vergleich zur vergangenen Woche – allerdings hat auch die Zahl der Tests etwas zugenommen. Die Zahl der Schwerkranken sank auf 678. Zwölf weitere Menschen mit einer Corona-Infektion starben. Seit Juni steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle in Israel wieder deutlich. Die höchste Zahl an täglichen Corona-Neuinfektionen seit Pandemiebeginn wurde in dem 9.4-Millionen-Einwohner-Land Mitte Januar mit rund 10’100 Fällen registriert. Insgesamt gab es seit Beginn inzwischen schon mehr als eine Million Infektionen. Zweifach geimpft sind knapp 59 Prozent der Bevölkerung. Knapp 17 Prozent haben bereits eine dritte Impfung.

10:23 Swiss hat Teil des Notkredits zurückgezahlt Die erst kürzlich wegen Bonuszahlungen in Kritik geratene Fluggesellschaft Swiss hat einen Teil ihres 1.5-Milliarden-Corona-Notkredits bereits zurückgezahlt. Dies sagte Swiss-CEO Dieter Vranckx in einem Interview mit dem Westschweizer Fernsehen RTS. «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht mehr als die Hälfte des Kredits, also 750 Millionen Franken, auszugeben», sagte Vranckx im Interview und fügte an, die Tochtergesellschaft der Lufthansa habe im Juni die Möglichkeit gehabt, 50 Millionen davon zurückzuzahlen. Der Kredit war der Airline zur Bewältigung der Coronakrise gewährt worden. Er ist zu 85 Prozent vom Bund abgesichert. Erst am vergangenen Wochenende hatte die «Sonntagszeitung» berichtet, dass Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Bundesrat Ueli Maurer die Swiss-Spitze in einem Brief dafür gerügt hätten, dass sie trotz des Kreditbezugs manchen Kadermitgliedern Boni ausgezahlt habe.