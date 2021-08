Der Ticker startet um 6:00 Uhr

18:31 Grossbritannien ändert Einstellungen der Corona-App Um die Anzahl der Beschäftigten zu senken, die wegen Kontakts mit Corona-Infizierten in Quarantäne sind, hat die britische Regierung die Einstellungen der Corona-App ändern lassen. Künftig schlägt die Anwendung nur noch an, wenn es in den vergangenen zwei Tagen einen Corona-Kontakt gab, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Bisher ging die Suche fünf Tage zurück. Das Ministerium betonte, das Update beeinflusse weder die Empfindlichkeit der App, noch ändere es die Risikoschwelle. Zuletzt waren wöchentlich Hunderttausende in England und Wales aufgefordert worden, sich wegen engen Kontakts mit Menschen, die später positiv auf das Virus getestet wurden, in Selbstisolation zu begeben. Die Regelung hatte schwere Auswirkungen auf die Wirtschaft: Pubs und Gaststätten blieben geschlossen, Lebensmittelregale leer, Bahnen und Busse blieben stehen. Medien nennen das Phänomen «Pingdemie» – nach dem «ping», das Anwender über einen Corona-Kontakt informiert. Legende: Leere Regale in den Supermärkten sind in Grossbritannien aktuell keine Seltenheit, da sich viele Briten in Selbstisolation begeben mussten. Keystone

17:52 Kein Konsumschub durch pandemiebedingte Ersparnisse Die in der Corona-Pandemie angesammelten Ersparnisse von Haushalten im Euro-Raum werden nach einer Untersuchung der EZB dem Konsum voraussichtlich keinen grossen Zusatzschub verleihen. «Insgesamt bleibt die Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Wiedereinbringung der angesammelten überschüssigen Ersparnisse für künftige Konsumzwecke begrenzt», schrieben Experten. Der EZB-Untersuchung zufolge haben die Haushalte im Euro-Raum seit dem ersten Halbjahr 2020 deutlich mehr gespart. Seitdem lägen die Sparquoten auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Dabei sei ein grosser Teil der zusätzlichen Gelder in Form von Bankeinlagen angehäuft worden – auch die Kreditaufnahme sei geringer gewesen.

16:56 25'000 Neuinfektionen und mindestens 70 Tote in den USA In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 24'893 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Demnach steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle auf über 35.18 Millionen – das ist weltweit der höchste Wert. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in den USA um mindestens 70 auf 612'114. Auch damit liegen die USA weltweit auf dem ersten Platz.

16:00 Sind die Schnelltests bald kostenpflichtig? Kostenlose Schnelltests soll es nach dem Willen der deutschen Regierung früher oder später nicht mehr geben. Ab wann das genau der Fall ist, ist aber noch unklar. Bund und Länder wollen an ihren nächsten Treffen darüber beraten. Klar sei, dass die Tests nicht über Nacht kostenpflichtig werden würden. Fairerweise müssten erst einmal alle die Chance für eine zweimalige Impfung gehabt haben, sagte Regierungssprecherin Demmer. Auch in der Schweiz stehen die Gratis-Schnelltests zur Diskussion. Bundespräsident Guy Parmelin stellt infrage, ob die Covid-19-Tests noch gratis sein sollen, wenn erst einmal alle geimpft sind, die das wollen. Noch ist es aber laut seinen Worten nicht so weit. 01:56 Video Bundespräsidenten Parmelin wirbt für Impfung Aus Tagesschau vom 31.07.2021. abspielen

15:17 Delta-Variante verschärft Coronakrise im Iran Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat das Land mit 37'189 Neuinfektionen an einem Tag einen neuen Rekordwert erreicht. Der bisherige lag bei 34'951 Fällen vom 31. Juli. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Iran liegt bei fast vier Millionen, die der Corona-Verstorbenen bei über 90'000. Die Delta-Variante bringt die Spitäler und das Pflegepersonal weiter an die Grenzen. In vielen Städten sind die Intensivstationen und Notaufnahmen mit Corona-Patienten überfüllt, was die medizinischen Dienste beeinträchtigt. Gesundheitsminister Said Namaki hat deshalb am Montag erneut einen zweiwöchigen Lockdown beantragt. US-Sanktionen verschärfen die Wirtschaftskrise weiter und erschweren die Einfuhr von Impfstoffen. So kommt die Impfkampagne für die mehr als 83 Millionen Menschen nur schleppend voran. Bislang sind weniger als vier Prozent der Iraner vollständig geimpft. Audio Aus dem Archiv: Corona-Pandemie im Iran: Schlangestehen vor dem Friedhof 07:55 min, aus SRF 4 News aktuell vom 23.04.2021. abspielen. Laufzeit 07:55 Minuten.

14:02 Europa: 60 Millionen Infektionen seit Pandemie-Beginn Seit dem Beginn der Pandemie sind in Europa mittlerweile mehr als 60 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit entfallen rund 30 Prozent aller weltweit bisher gemeldeten Corona-Fälle auf die europäische Region, wie laut der Nachrichtenagentur DPA aus den aktuellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO hervorgeht. Das WHO-Regionalbüro Europa rief zu mehr Bemühungen auf, beim Impfen schneller und ausgewogener voranzukommen. Die Impffortschritte variierten unter den Staaten stark, die Impfrate sei bei Prioritätsgruppen wie Älteren, Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Betreuten in Langzeitpflege und Vorerkrankten in einigen Ländern noch immer niedrig, so die regionale WHO-Notfalldirektorin Dorit Nitzan. Weltweit wurden bisher rund 4.2 Millionen Todesfälle verzeichnet. Die WHO rechnet insgesamt mehr als 50 Länder zur Region Europa, darunter neben der Europäischen Union auch östlich davon gelegene Länder wie Russland, die Ukraine, die Türkei und weitere Staaten.

13:31 BAG meldet 2019 Neuinfektionen nach dem Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2019 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 733 . Das sind 5 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 91 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 115.04 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'418 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 13 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 179 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 21 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 68 Prozent ausgelastet . Davon sind 5 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 9'023'209 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 26'379 Personen pro Tag geimpft. Das sind 36.8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 48.2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 6.1 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:53 Thailand: Bangkok bleibt im Lockdown Die Behörden in Bangkok bekommen die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus trotz strikter Massnahmen weiter nicht in den Griff. Der Lockdown in Thailands Hauptstadt und mehreren Dutzend Provinzen wird deshalb um zunächst zwei Wochen verlängert, wie die Regierung gemäss der Nachrichtenagentur SDA mitteilte. Die Bürger der sogenannten «dunkelroten Zonen», zu denen auch Bangkok gehört, dürfen derzeit nicht in andere Landesteile reisen. Zudem herrschen strenge Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr und 4 Uhr. Einkaufszentren, Massagesalons und Restaurants sind geschlossen. Jedoch verlangsame sich der Anstieg der Zahl der Neuinfektionen in Bangkok langsam, hiess es. In der grössten Stadt des Landes, in deren Metropolregion fast 15 Millionen Menschen leben, werden derzeit fast 40 Prozent aller landesweiten neuen Fälle verzeichnet. Im vergangenen Jahr galt Thailand noch als Vorzeigeland im Kampf gegen die Pandemie – seit April erlebt der Staat aber seine bisher schwerste Welle. Legende: Ungewohnt: Eine fast menschenleere Strasse in der sonst so quirligen Hauptstadt Bangkok, aufgenommen am 2. August 2021. Keystone

12:25 Österreichs Arbeitsmarkt erholt sich weiter von Corona-Pandemie Ende Juli seien in Österreich rund 344'000 Menschen ohne Job gewesen, sagt Arbeitsminister Martin Kocher am Montag. Das sind rund 16'000 weniger als vor einem Monat. Mit einer Arbeitslosenquote von 6.7 Prozent gibt es noch knapp 11'000 Arbeitslose mehr als vor der Coronakrise. Im Tourismusbereich sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit am stärksten, wo sich die Zahlen zuletzt von 51'000 auf 27'000 arbeitslose Menschen fast halbiert haben. Für die kommenden Monate rechnet Kocher aber mit keinen grossen Rückgängen der Arbeitslosenzahlen. Zudem setze im Herbst wieder die übliche Saisonalität ein. Der Bundesminister für Arbeit ist überzeugt, dass man sich dem Vorkrisenniveau weiter annähern wird.

11:30 Impf-Tempo in Deutschland bricht ein Das Tempo bei den Erstimpfungen gegen das Coronavirus in Deutschland ist laut einem Bericht der Nachrichtenagenturen SDA/DPA so gering wie seit Monaten nicht. Mittlerweile haben zwar 61.7 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens eine Impfdosis bekommen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts – der Bundesbehörde für Infektionskrankheiten – hervorgeht. Das sind gut 51.3 Millionen Menschen. «Allerdings ist Zahl der Erstimpfungen so niedrig wie zuletzt im Februar», schrieb Gesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter. «Damals hatten wir nicht genug Impfstoff, das ist heute anders: bitte impfen lassen!» Vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind mittlerweile 52.3 Prozent der Bevölkerung – also knapp 43.5 der rund 83 Millionen Menschen im Land.

11:01 KOF blickt optimistischer auf den Arbeitsmarkt Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) deutlich aufgehellt. Fast alle Branchen verzeichnen positive Beschäftigungsaussichten, und sogar im Gastgewerbe sind die Erwartungen für die nächsten drei Monate erfreulich. Der von der KOF berechnete Beschäftigungsindikator lag gemäss der Umfrage zum dritten Quartal 2021 bei +7.2 Punkten nach leicht aufwärts revidierten 0.0 Punkten im zweiten Quartal, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein Plus signalisiert eine positive Beschäftigungsdynamik am Arbeitsmarkt. Auf dem Höhepunkt der Coronakrise im zweiten Quartal 2020 war der Index auf -20.6 Punkte eingebrochen, nun notiert er erstmals wieder im Plusbereich. Der quartalsweise veröffentlichte Indikator liege damit auch das erste Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder über dem langjährigen Mittelwert, so die KOF, und habe damit den Einbruch im Zuge der Pandemie wettgemacht.

10:05 Impfung für Kinder und Jugendliche: Deutsche Impfkommission wartet ab Die Ständige Impfkommission (Stiko) Deutschlands bleibt trotz politischen Drucks bei ihrer abwartenden Haltung zur Impfung von Kindern und Jugendlichen. So sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens laut der Nachrichtenagentur DPA dem Sender NDR Info, es gebe noch zu wenige Daten über mögliche gesundheitliche Folgeschäden für 12- bis 17-Jährige. «Wir sagen, wir können nicht eine generelle Empfehlung aussprechen, solange wir diesbezüglich nicht die notwendige Datensicherheit haben.» Politischer Druck für eine schnelle Entscheidung habe keinen Einfluss auf die Stiko, so Mertens. «Es kann durchaus sein, dass wir unsere Empfehlung ändern werden, aber sicher nicht, weil Politiker sich geäussert haben.» Heute beraten die Gesundheitsminister von Bund und Bundesländern über Impfangebote für Jugendliche. «Es werden nunmehr alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige in den Impfzentren anbieten», so das Bundesgesundheitsministerium in einem an die Länder versendeten Beschlussvorschlag. Legende: Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko). Keystone/Archiv

9:08 Deutschland: Einzelhandel erholt sich dank Lockerungen Deutschlands Einzelhändler haben im Juni deutlich von den Lockerungen der Corona-Beschränkungen profitiert. Der Umsatz stieg bereinigt um Preiserhöhungen (real) um 4.2 Prozent und nominal um 4.6 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. «Diese Entwicklung dürfte mit der bundesweit weiter sinkenden Corona-Inzidenz und den damit verbundenen Lockerungen der Bundes-Notbremse zusammenhängen, die bis 30. Juni 2021 in Kraft war», erklären die Wiesbadener Statistiker. Ein Umsatzplus von real 70.5 Prozent zum Vormonat verzeichnete im Juni der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren. Auch Waren- und Kaufhäuser profitierten. Der Internet- und Versandhandel verzeichnete hingegen ein Umsatzminus von 7.5 Prozent. Der Bund und die Bundesländer hatten im April bundeseinheitliche Regeln in Kraft gesetzt. Befristet war diese Notbremse im Infektionsschutzgesetz bis zum 30. Juni. Je nach regionaler Entwicklung der Corona-Zahlen gab es zuvor bereits Lockerungen.

7:52 Impfauffrischung für 32 Millionen Briten Grossbritannien will ab Anfang des kommenden Monats Auffrischungsimpfungen für 32 Millionen Briten anbieten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf einen Bericht des «The Telegraph» vom Sonntag. Bis zu 2000 Apotheken sollen das Programm umsetzen. Demnach könnte die Kampagne Anfang Dezember abgeschlossen sein, sofern alles nach Plan läuft. Mit den Auffrischungsimpfungen soll ab dem 6. September begonnen werden. Auffrischungsimpfungen sind auch andernorts ein Thema, etwa in Israel. Mehr dazu erfahren Sie hier.

6:35 Wegen Delta-Variante in Australien: Lockdown in Queensland verlängert Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Australien gilt jetzt auch im nordöstlichen Bundesstaat Queensland ein strikter Lockdown. Die Massnahmen waren am Wochenende zunächst für drei Tage verhängt worden, sollen nun aber bis mindestens nächsten Sonntag verlängert werden, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Im Süden der Region ist die Zahl der Infektionen mittlerweile auf 31 gestiegen. Sie hängen alle mit einem positiv getesteten 17-jährigen Schüler zusammen. Unter den betroffenen Gebieten sind auch die Metropole Brisbane und die beliebte Urlaubsregion Gold Coast. Die Menschen dürfen nur noch in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen. Das tropische Queensland grenzt an den Bundesstaat New South Wales mit der Millionenstadt Sydney, die schon seit Wochen im Lockdown ist. Die Einschränkungen wurden hier zuletzt bereits bis Ende August verlängert. Legende: Unter den betroffenen Gebieten ist auch die Metropole Brisbane. Keystone

6:03 Impfbereitschaft in den USA steigt wieder Angesichts der landesweit rasch steigenden Zahl neuer Corona-Infektionen haben sich in den USA zuletzt wieder deutlich mehr Menschen impfen lassen. Die Impfkampagne war seit Juni ins Stocken geraten. Zuletzt wurde nur noch rund eine halbe Million Spritzen pro Tag verabreicht. Nun lassen sich allerdings wieder deutlich mehr Personen impfen. Das meldete ein leitender Beamter des Weissen Hauses auf Twitter. So seien am Sonntag 816'000 Impfungen verabreicht worden. Am Samstag seien es über 712'000 Dosen gewesen, ein Anstieg um 77 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Am Freitag habe es ein Plus von 43 Prozent gegeben. Im April waren täglich noch gut drei Millionen Dosen verabreicht worden.

6:00 Florida verzeichnet Rekord bei den Hospitalisierungen Der US-Bundesstaat Florida verzeichnete am Sonntag einen neuen Rekord bei den Hospitalisierungen. Der Bundesstaat im Süden der USA zählte laut einer Behördenmeldung 10'207 hospitalisierte Personen und übertraf damit den bisherigen Rekord vom 23. Juni 2020, also vor der Entwicklung von Covid-Impfstoffen. Florida verfügt derzeit landesweit über die höchste Hospitalisierungsrate. Spitäler berichten laut der Nachrichtenagentur AP, dass sie Notfallpatienten auf den Gängen unterbringen müssten. Die hohe Hospitalisierungsrate sei neben der hochansteckenden Delta-Variante auf die verfrühte Aufhebung sämtlicher Corona-Massnahmen durch Ron DeSantis zurückzuführen, den republikanischen Gouverneur Floridas, wie ein Epidemiologe der University of South Florida gegenüber AP erklärte. 04:28 Video Aus dem Archiv: Florida beendet sämtliche Corona-Massnahmen Aus 10 vor 10 vom 05.05.2021. abspielen

5:58 Tunesien will das Steuer herumreissen Tunesien hat 1.5 Millionen von Italien bereitgestellte Impfstoffdosen erhalten. Präsident Kais Saied, der am Sonntag die Macht übernommen und das Parlament suspendiert hatte, begrüsste die Lieferung persönlich. Dabei kritisierte er den Umgang der früheren Regierung mit der Covid-19-Epidemie scharf: «Es ist mehr als ein Jahr vergangen, es finden Treffen statt, aber jeden Tag werden Hunderte ins Spital eingeliefert und sterben, zusätzlich zur Ausbreitung von Infektionen.» Wegen der Delta-Variante und dem Mangel an medizinischem Sauerstoff befindet sich Tunesien in einer kritischen Situation. Das Land hat eine der höchsten Sterblichkeitsraten der Welt. Um eine Gesundheitskatastrophe zu vermeiden, sind in den letzten Wochen Impfstoffe aus der ganzen Welt eingetroffen. Am Freitag erhielt Tunis eine Million Dosen Impfstoff von Moderna, die von den USA Staaten gespendet wurden.