Der Ticker startet um 6:00 Uhr

20:13 Kein weiterer Lockdown in Griechenland Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat verkündet, dass es keinen neuen Corona-Lockdown im Land geben wird. «Die Geimpften werden nicht für wenige Ungeimpfte bezahlen», sagte Mitsotakis bei einer Pressekonferenz in Athen. Auf die Frage, was geschehen werde, wenn die Infektionszahlen im Herbst weiter steigen, antwortete er: «Die Wirtschaft wird arbeiten, die Gesellschaft wird offen bleiben.» Nicht der Lockdown, sondern die Impfung als grundsätzliche Schutzmassnahme, sei die Antwort auf die Delta-Variante. Natürlich mache er sich Sorgen aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Impfungen. Trotzdem sei er überzeugt, dass die Impfraten im Land nach den Ferien wieder ansteigen werden. 02:00 Video Archiv: Angst vor Covid-Beschränkungen auf griechischen Inseln Aus Tagesschau vom 25.07.2021. abspielen

19:37 USA: Auffrischimpfung für Menschen mit geschwächtem Immunsystem geplant Laut US-Gesundheitsbehörde zeigten Studien, dass die zweite Impfdosis bei immungeschwächten Menschen oft keine ausreichende Immunreaktion auslöse. Deshalb sollen diese Menschen in den USA bald eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Es betreffe dabei, mit weniger als drei Prozent, einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung, erklärte die Chefin der Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky. Laut Walensky werde die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA wohl in Kürze die Zulassung für die Moderna- und Pfizer/Biontech-Impfstoffe erweitern, um die dritte Impfung zu erlauben. Dabei gehe es etwa um bestimmte Krebspatienten, Menschen mit transplantierten Organen, HIV-positive Personen oder Menschen mit anderen Immunschwächekrankheiten. Für die Mehrheit der Bevölkerung, darunter auch ältere Menschen, lehnen die US-Behörden eine dritte Impfung bislang ab. Jedoch trifft die Regierung bereits Vorbereitungen für eine Auffrischimpfung, falls dies nötig werden sollte. Audio Aus dem Archiv: Dritte Corona-Impfung: Kann man sich «überimpfen»? 13:07 min, aus Info 3 vom 30.07.2021. abspielen. Laufzeit 13:07 Minuten.

18:53 Wartelisten von englischen Krankenhäusern so lang wie noch nie Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen haben in England so viele Menschen auf eine Behandlung im Spital gewartet wie in diesem Jahr. Ende Juni warteten 5.45 Millionen auf eine Routinebehandlung im Krankenhaus, wie aus aktuellen Zahlen des Gesundheitsdienstes NHS England hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlichten wurden. «Der NHS hat sich in dieser furchtbaren Pandemie richtigerweise auf Covid-19 konzentriert, und das hat bedeutet, dass die Wartelisten länger geworden sind», sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid. Er geht davon aus, dass die Listen sogar noch länger werden, da nun wieder mehr Menschen zum Arzt gehen und aufgeschobene Behandlungen in Angriff nehmen.

18:24 Schneller Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland In Deutschland beschleunigt sich der Anstieg der Zahl der Corona-Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 5638 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3539 Ansteckungen gelegen. Die Zahl der Sterbefälle bleibt dagegen niedrig. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 17 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 26 Todesfälle gewesen.

17:42 Schulbeginn in Schaffhausen mit Spucktests im Kindergarten Die ansteckendere Delta-Variante und viele ungeimpfte Kinder, die aus den Ferien zurückkehren: Gründe genug für den Kanton Schaffhausen, sein Testkonzept an den Schulen auszuweiten. Nebst der Primar- und Oberstufe sollen neu deshalb auch bereits vierjährige Kindergartenkinder zum Corona-Spucktest antraben – das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt. Diese Massnahme gilt zunächst für drei Wochen. Ansonsten wird an den Schaffhauser Schulen weiterhin auf den Abstand geachtet, eine Maskenpflicht gibt es hingegen nicht mehr. Audio Schulbeginn: In Schaffhausen traben neu auch die Kindergärtler zum Spucktest an 01:54 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 11.08.2021. abspielen. Laufzeit 01:54 Minuten.

16:57 Zürcher Impfbus rollt am 21. August los Wie angekündigt setzt nun auch der Kanton Zürich auf mobile Impfbusse. Man wolle damit die Impfquote weiter erhöhen, heisst es in einer Mitteilung der Gesundheitsdirektion. Zurzeit liegt diese bei rund 70 Prozent. Dies bedeutet: Die Bevölkerung ab 16 Jahren ist mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Gemeinden sowie Hoch-, Mittel- und Berufsschulen können die Impfbusse bestellen. Der Kanton stellt Personal, Material und Impfstoff gratis zur Verfügung. Das erste Impfmobil wird am Samstag, 21. August, in der Gemeinde Gossau stehen. Am 23. August fährt ein Impfmobil vor der Universität Zürich vor.

16:19 Betroffene berichten von zahlreichen Long-Covid-Symptomen In einer nicht repräsentativen und von Laien durchgeführten Umfrage des Vereins Long Covid Schweiz unter 400 Betroffenen gaben drei von vier Teilnehmende an, mehr als drei Monate unter den Spätfolgen einer Covid-19-Infektion leiden. Ein Drittel der Befragten war zum Zeitpunkt der Umfrage bereits ein halbes Jahr krank. Die häufigsten Beschwerden waren demnach anhaltende Erschöpfung (91 Prozent der Befragten), Belastungsintoleranz (84 Prozent), Konzentrations- und Gedächtnisprobleme (75 Prozent), Kurzatmigkeit sowie Atemnot bei Belastung (71 Prozent), Kopfschmerzen (70 Prozent), Schlafstörungen (67 Prozent) und Muskelschmerzen (64 Prozent). Weniger häufig berichteten die Betroffenen von psychischen Beschwerden wie Ängsten (26 Prozent) und Depressionen (36 Prozent). Die Befragten hätten die Liste der vorgeschlagenen 30 Long-Covid-Symptome mit über 150 Symptomen ergänzt, wie Long Covid Schweiz in einer Mitteilung vom Donnerstag schrieb. Audio «Long Covid»: «Wir wissen noch zu wenig» 05:09 min, aus Rendez-vous vom 10.05.2021. abspielen. Laufzeit 05:09 Minuten.

15:31 23 Reisende mit gefälschten Coronatests in Flugzeug Israelische Behörden haben nach offiziellen Angaben 23 Reisende wegen gefälschter Coronatests aus einem Flugzeug nach New York geholt. Eine Überprüfung durch Vertreter des Ministeriums am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv habe ergeben, die Tests seien gefälscht. Die 23 Personen seien aus dem Flugzeug geholt und von der Polizei befragt worden. Sie hätten eine Geldstrafe erhalten, und ihre Daten seien an US-Behörden übergeben worden, schrieb das Ministerium. Weitere mögliche Strafen würden überprüft. 00:46 Video Rasante Ausbreitung der Delta-Variante in Israel Aus SRF News vom 28.06.2021. abspielen

14:48 Corona treibt Absatz von Luftreinigern an In der Corona-Pandemie ist in Deutschland die Nachfrage nach elektrischen Geräten zur Luftreinigung sprunghaft angestiegen. Nach einem Rekordumsatz bereits im vergangenen Jahr wurden im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland 416'000 Geräte verkauft, wie der Branchenverband gfu am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Das war im Vergleich zu dem nicht komplett von der Pandemie betroffenen Vorjahreszeitraum eine Steigerung um 124 Prozent bei den Geräten und um 126 Prozent beim Umsatz von 110 Millionen Euro. 03:24 Video Aus dem Archiv: Luftreiniger im Test Aus Kassensturz vom 17.11.2020. abspielen

14:12 Russland meldet mit 808 Coronatoten an einem Tag Höchstwert In Russland sind nach Angaben der Behörden 808 Menschen mit oder am Coronavirus gestorben – so viele wie nie zuvor an einem Tag. Zudem wurden 21'932 Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Zahl der täglich nachgewiesenen Neuinfektionen ist seit dem Höchststand im Juli, für den die ansteckendere Delta-Variante und eine geringe Impfquote verantwortlich gemacht werden, langsam zurückgegangen.

13:44 St. Galler Grossveranstalter unterstützen Impf-Appell des Kantons Der Kanton St. Gallen will gemeinsam mit Vereinen und Kulturveranstaltern die Bevölkerung zur Impfung motivieren. So haben neben dem Kanton etwa das Open-Air St. Gallen, der FC St. Gallen oder die Olma die Kampagne «Entscheide dich jetzt!» heute lanciert. Grund für die Aktion sind die steigenden Corona-Zahlen. «Wir müssen schauen, dass vor allem die Leute, die sich noch nicht entschlossen haben, sich jetzt impfen lassen», sagte Gesundheitsdirektor Bruno Damann. So bietet der Kanton in den vier Impfzentren neu einmal wöchentlich «Walk-in-Impfungen» an. Und auch an Grossanlässen wie etwa am kommenden Samstag beim Cup-Spiel des FCSG sollen sich Leute spontan impfen können. 01:07 Video Ostschweizer starten eine Impfoffensive Aus Tagesschau vom 12.08.2021. abspielen

13:30 7-Tage-Schnitt der neuen Fälle steigt um 68 Prozent gegenüber Vorwoche Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2125 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1389 . Das sind 68 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 9 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 185.97 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 18'694 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 8 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet 41 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 21 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 33 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell werden 337 Personen , wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 71 Prozent ausgelastet . Davon sind 9 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell werden , wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 9'233'253 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 18'709 Personen pro Tag geimpft. Das sind 11.2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 49.6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:18 Volle Klassen ohne Masken: So startet Baselland ins neue Schuljahr Der Kanton Baselland startet am Montag mit Präsenzunterricht und ohne Masken-Obligatorium ins neue Schuljahr. Lediglich unter Erwachsenen bleibt es in Innenräumen bei der Maskentragpflicht, wenn sich ein Mindestabstand von 1.5 Metern nicht einhalten lässt. Die Lockerung der Schutzmassnahmen gilt für alle Schulstufen, wie die Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion mitteilt. In den Schulen wird entsprechend auf Freiwilligkeit gesetzt: Das betrifft sowohl das Tragen von Masken, wie auch das regelmässige Testen. Audio Baselland startet ohne Masken ins neue Schuljahr 02:55 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 12.08.2021. abspielen. Laufzeit 02:55 Minuten.

11:51 Luzern führt Pilotprojekt mit CO2-Messgerät in Schulen durch Der Kanton Luzern misst probeweise den CO2-Gehalt in der Luft von Klassenzimmern. Er wolle damit Erkenntnisse zu deren Nutzen gewinnen, teilte das Bildungs- und Kulturdepartement am Donnerstag mit. Solche Geräte waren von Lehrerverbänden gefordert worden. Sie sollen anzeigen, wann der Kohlendioxidgehalt in der Luft hoch ist und gelüftet werden soll. Das Lüften der Schulzimmer ist eine Massnahme im Kampf gegen das Coronavirus. Die Messgeräte würden im Schuljahr 2021/22 in einzelnen ausgewählten Schulhäusern aller Schulstufen testweise eingesetzt, teilte das Bildungsdepartement mit. Basierend auf den Resultaten des Tests, könnten mögliche Empfehlungen für die Schulen gemacht werden. In den Luzerner Schulen gelten im neuen Schuljahr ferner dieselben Coronamassnahmen wie vor den Sommerferien. Die freiwilligen Reihentests ab der Sekundarstufe I würden weitergeführt, Masken seien nur begrenzt nötig. 02:04 Video Aus dem Archiv: CO2-Messgeräte sollen gegen Corona helfen Aus Tagesschau vom 09.08.2021. abspielen

11:25 Lockdown in Australiens Hauptstadt wegen eines Falles Bewohner der australischen Hauptstadt Canberra müssen mindestens sieben Tage lang in einen Lockdown. Zuvor sei in der Stadt erstmals seit einem Jahr ein Coronafall bestätigt worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Es ist das erste Mal seit Beginn der Pandemie, dass in Canberra und der Region Australian Capital Territory (ACT) wieder strenge Massnahmen verhängt werden, wie die Zeitung «The Age» berichtete. Die Menschen dürfen nur noch in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen. Im Laufe des Donnerstags seien drei weitere Menschen in Canberra positiv auf Corona getestet worden, die mit dem ersten Fall in Zusammenhang stünden, so die Gesundheitsbeauftragte der Region, Kerryn Coleman. «Dies ist bei Weitem das schwerwiegendste Risiko für die öffentliche Gesundheit, dem das ACT in den letzten zwölf Monaten ausgesetzt war», hiess es in einer Mitteilung des örtlichen Gesundheitsministeriums. Die Regeln sollten um 17 Uhr (Ortszeit) in Kraft treten. Ansturm auf Supermärkte nach Lockdown-Ankündigung in Australien

11:06 Todesfälle bleiben auf tiefem Niveau In der Woche vom 2. bis 8. August stiegen die Spitaleintritte in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemäss dem Wochenbericht des BAG von 91 auf 138. In der Berichtswoche befanden sich im Durchschnitt 53 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf einer Intensivpflegestation, das sind 36 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Anteil der Covid-19-Erkrankten unter den Intensivpflege-Patientinnen und -Patienten war zunächst bis Mitte Juli auf 3.8 Prozent gesunken. Ende Juli dann stieg der Anteil erstmals wieder an und lag in der Berichtswoche bei 8.8 Prozent. Die Zahl der Todesfälle verringerte sich im Vergleich zur Vorwoche von 10 auf 3 und blieb somit nach Einschätzung des BAG auf tiefem Niveau.

10:13 Gewaltsame Proteste gegen Corona-Politik in Thailand In Thailands Hauptstadt Bangkok mehren sich die Proteste gegen die Corona-Politik der Regierung. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch gab es trotz eines Verbots öffentlicher Versammlungen teils gewalttätige Demonstrationen mit Hunderten Teilnehmern, wie die Zeitung «Bangkok Post» am Donnerstag meldete. Insgesamt seien an beiden Tagen mehr als 60 Teilnehmer festgenommen worden, darunter auch rund ein Dutzend Minderjährige, teilte die Polizei mit. Die Proteste richten sich vor allem gegen die finanziellen Folgen des strengen Corona-Lockdowns in vielen Landesteilen und die schleppende Impfkampagne. Die Demonstrierenden setzten unter anderem ein Polizeifahrzeug in Brand und warfen Feuerwerkskörper und Brandsätze auf die Polizisten. Die Einsatzkräfte reagierten mit Gummigeschossen und Tränengas. 01:11 Video Bangkok: Proteste gegen Corona-Politik arten aus Aus News-Clip vom 12.08.2021. abspielen

8:16 Schweiz laut Ackermann mit gutem Mittelweg in der Corona-Pandemie Die Schweiz hat nach Ansicht des scheidenden Präsidenten der Covid-19-Task-Force des Bundes, Martin Ackermann, in der Corona-Pandemie einen guten Mittelweg gefunden. Es habe sich gezeigt, dass der Staat nicht alles verordnen müsse. Viele Menschen seien von sich aus vorsichtig, sagte Ackermann in Interviews mit den Tageszeitungen «Neue Zürcher Zeitung», «Blick» und dem Newsportal nau.ch. Im Rückblick zieht Ackermann ein gemischtes Fazit. Die Reaktion auf die rasch gestiegenen Fallzahlen im vergangenen Herbst seien zu zögerlich gewesen. In diesem Jahr sei es gelungen, die Pandemie mit moderateren Massnahmen als im benachbarten Ausland einzudämmen. Die Gefahr sei nicht gebannt, sagte Ackermann. Eine Prognose für den kommenden Herbst sei schwierig. Es gebe drei Faktoren, die eine Rolle spielten. Erstens wisse man nicht, wie viele Personen sich noch impfen liessen. Zweitens sei unklar, wie viel ansteckender die Delta-Variante sei und drittens wisse niemand, wie sich die Menschen in der nächsten Zeit verhalten würden. Legende: Martin Ackermann hat eine intensive Zeit hinter sich. Er sei in der Nacht oft wach gelegen und habe Mühe gehabt einzuschlafen, sagte er in einem der Interviews. Keystone