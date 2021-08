Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:19 Engelberger: Bei Zertifikatspflicht wäre nationale Regelung erwünscht Engelberger sagt, man habe nicht über einen konkreten Zeitplan gesprochen bei der Einführung der Zertifikatspflicht. Es bleibe denkbar, dass ein Kanton vorher in kantonaler Verantwortung das mache, wenn er den Moment für sein Gesundheitswesen als zwingend erachte. Man wünsche sich das aber nicht, weil das Zertifikat auf Bundesebene erarbeitet worden sei. Die Regeln sollten gesamtschweizerisch bleiben, sonst wäre es suboptimal. Aber es sei denkbar. Berset betont: «Es geht sicher nicht um Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz. Es geht darum, die Zertifikate miteinzubeziehen in die Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz».

17:15 Haben die Kantone den Sommer verschlafen? Ein Journalist möchte wissen, ob die Kantone im Sommer ihren Einsatz verschlafen hätten. Haben sie die Impfkampagne zu wenig intensiviert? Die Kantone hätten Monate daran gearbeitet, die Impfkampagne und die Werbung dafür zu verbessern, erklärt Engelberger. «Wir haben realisiert, dass es nun nach den Ferien einen zusätzlichen Effort braucht», sagt er. Jetzt nähme die Kampagne an Tempo auf. Er sieht ein breiteres Bewusstsein des Problems in der Bevölkerung.

17:13 Berset nimmt Stellung zu den Kosten für die Tests Eine Journalistin hält fest, dass Hilfswerke befürchteten, dass arme Ungeimpfte kein Essen mehr erhalten, weil sie das Zertifikat sich nicht leisten können. Nimmt der Bundesrat so etwas in Kauf? Berset äussert sich zu der Kostenübernahme der Impfungen. Er betont zuerst, es gebe immer noch die drei G (Geimpft, Genesen, Getestet). Er zeigte Verständnis, dass sich Leute darüber ärgern, wenn sie die Tests nun selber bezahlen sollen. «Ich würde vielleicht auch verzichten, wenn ich jedes Mal 50 Franken für eine Leistung bezahlen müsste», so Berset. Doch man könne die Kosten nicht mehr rechtfertigen vor der übrigen Gesellschaft. Engelberger meinte zu dem Tema: «Unser Hauptziel muss nun sein, diese Leute zu erreichen mit dem Impfangebot.» Das Angebot sei bisher stark vom Staat gekommen. Die Apotheken könnten nun eine grössere Rolle spielen. «Ich sehe darin den Weg, eine Spaltung zu verhindern», so Engelberger.

17:07 Engelberger: «Breite Unterstützung für die Ausweitung des Covid-Zertifikats» Lukas Engelberger weibelt für das Covid-Zertifikat. «Das Zertifikat bewährt sich im Alltag», erklärt er. Man müsse den Nutzen aus dieser «technischen Innovation» ziehen. «Bei den Gesundheitsdirektoren gibt es eine breite Unterstützung für die Ausweitung des Covid-Zertifikats.» Einschränkungen würden sie nicht unterstützen, denn diese träfen Personen, die geimpft sind. Es gehe nun darum, die Überlastung der Spitäler zu verhindern. Dafür sei das Zertifikat ein geeignetes Mittel. 00:39 Video Engelberger: «Die Gesundheitsdirektoren unterstützen die Ausweitung der Zertifikatspflicht mehrheitlich» Aus News-Clip vom 26.08.2021. abspielen

17:03 Engelberger: «Wir müssen nun die nächste Stufe zünden» GDK-Präsident Lukas Engelberger hält fest, dass zu Beginn des Sommers eine leichte Entspannung und ein leicht normalisiertes Alltagsleben da war. Man sehe aber, dass man seit Juli wieder stark steigende Zahlen verzeichne. Das sei etwa auf Reiserückkehrer oder aber auch auf das Nacht- und Partyleben zurückzuführen. Auf den Intensivstationen sei ein Viertel mit Covid-Patienten belegt, deswegen sei man in Sorge. «In der GDK ist allen sonnenklar, dass wir weiter intensiv in die Impfkampagne investieren müssen. Es sind noch zu viele Personen in der unsicheren Zone.» Man müsse nun die nächste Stufe zünden und die letzten Kanäle öffnen, damit man die letzten Personen mit der Impfung zu erreichen. Man müsse die Nachfrage der Impfung wieder stimulieren und die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen, so Engelberger. Die Impfung nütze zu 90 Prozent und beweise sich in der Praxis. 00:16 Video Engelberger: «Die Intensivstationen sind zu einem Viertel mit Covid-Patienten ausgelastet» Aus News-Clip vom 26.08.2021. abspielen

16:59 Berset führte Diskussion mit den Kantonen Die Diskussionen sei mit Kantonen interessant gewesen, sagt Alain Berset zu Beginn der Medienkonferenz. Er erläutert die aktuellen Zahlen und sagt, dass die Entwicklung schwierig vorherzusehen sei. Berset unterstreicht in Bezug zur gestrigen Medienkonferenz, dass noch nicht klar sei, wann der Einsatz des Covid-Zertifikats erweitert wird. Die Erweiterung der Zertifikatspflicht werde vom Bundesrat nur beschlossen, wenn es die Situation erfordere. Er verdeutlicht erneut die Bedeutung der Impfung. Man versuche besonders die jungen Leute, ungeimpfte Personen mit Risikofaktoren sowie Personen mit Migrationshintergrund mit der Impfkampagne zu erreichen.

16:27 Medienkonferenz mit Bundesrat Berset und GDK-Präsident Engelberger Bundesrat Alain Berset hat sich mit Vertreterinnen und Vertreter der Kantone über den Stand der Impfung sowie das weitere Vorgehen in der Pandemie-Bekämpfung ausgetauscht. Gemeinsam mit Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), will er um 16.45 Uhr in Bern informieren. Sie können die Medienkonferenz hier im Livestream mitverfolgen.

15:50 Deutschland erhält 2.25 Milliarden Euro aus Corona-Hilfsfonds der EU Deutschland hat den ersten Teil der Corona-Hilfen aus dem neuen europäischen Aufbaufonds bekommen. Die zuständige EU-Kommission überwies 2.25 Milliarden Euro an die Bundesrepublik, wie eine Sprecherin mitteilte. Das entspricht neun Prozent der gesamten Hilfen – rund 25.6 Milliarden Euro – die Deutschland als Teil des Fonds bekommen soll. Laut der Kommission soll das Geld in Deutschland unter anderem für Investitionen in klimafreundliche Wasserstofftechnologie, digitale öffentliche Dienstleistungen sowie für die Modernisierung und Digitalisierung von Spitälern ausgegeben werden. Das Corona-Wiederaufbauprogramm der EU sieht nach angepassten Preisen Hilfen in Höhe von insgesamt 800 Milliarden Euro vor. Das Geld soll helfen, die durch die Pandemie entstandenen wirtschaftlichen Schäden zu bewältigen.

15:14 Zürcher Impfmobile stossen auf grosses Interesse Um Einschränkungen im Gesundheitswesen und darüber hinaus zu vermeiden, erachtet der Kanton Zürich eine weitere Steigerung der Impfquote als dringend notwendig. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerorganisationen hat die Gesundheitsdirektion zu diesem Zweck verschiedene zusätzliche Massnahmen umgesetzt. Die Impfmobile sind in den kommenden Tagen in mehreren Zürcher Gemeinden im Einsatz. Unter zh.ch/impfmobile, Link öffnet in einem neuen Fenster ist der aktuelle Einsatzplan ersichtlich. Hinzu kommen zahlreiche Einsätze bei Bildungsinstitutionen und Vereinen, die grosses Interesse an den Impfmobilen bekundet hatten. Als weitere Massnahmen zur Steigerung der Impfquote sind eine Informationskampagne und ein Beratungsangebot für das Gesundheitspersonal sowie in Zusammenarbeit mit dem KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) sogenannte KMU-Impftage in Umsetzung, wie der Kanton vermeldet. In Zürich beträgt die Impfquote bei Personen ab 16 Jahren 70 Prozent (mind. einmal geimpft) und ist damit schweizweit eine der höchsten. Das bedeutet aber auch, dass rund 390’000 Personen über 16 Jahren im Kanton Zürich noch nicht geimpft sind. Die Delta-Variante verbreitet sich vor allem unter diesen Ungeimpften rasch, wie es heisst. Legende: Die Impfmobile wurden am Samstag, 21. August 2021, in Gossau vorgestellt. Keystone

14:46 Irans Präsident schreibt sich Pandemie-Bekämpfung auf die Fahne Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat die Bekämpfung der Corona-Pandemie zur wichtigsten Aufgabe seiner neuen Regierung erklärt. «Ich war heute auf dem Behescht-Sahra-Friedhof (in Teheran), wo zahlreiche Menschen tagtäglich ihre Corona-Toten beerdigen und um sie trauern müssen», sagte der Präsident bei seiner ersten Kabinettssitzung. Um die Leiden dieser Menschen umgehend zu beenden, müsse die Bekämpfung der Pandemie für alle Behörden höchste Priorität haben, so Raisi laut Webportal des Präsidialamts. In den vergangenen Wochen gab es im Iran einen drastischen Anstieg der Todes- und Infektionszahlen. Am Dienstag wurden erstmals mehr als 700 Corona-Tote innerhalb eines Tages registriert. Die Ursache für den drastischen Anstieg ist dem Gesundheitsministerium zufolge die Delta-Variante. Aber ein weiterer Grund ist der Mangel an Vakzinen. Wegen der Wirtschaftskrise und US-Sanktionen können nicht genügend Vakzine eingeführt werden.

14:13 Pfizer/Biontech will auch in Südamerika produzieren Der Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer soll bald erstmals auch in Südamerika direkt hergestellt werden. Die beiden Unternehmen gaben am Donnerstag eine Zusammenarbeit mit der brasilianischen Pharmafirma Eurofarma zur Herstellung und Auslieferung des Vakzins in Lateinamerika bekannt. Eurofarma soll den Impfstoff von Werken in den USA beziehen und mit der Herstellung der lieferfertigen Dosen im kommenden Jahr beginnen. Bei voller Betriebsleistung soll die jährliche Produktionskapazität mehr als 100 Millionen Dosen umfassen. Diese seien ausschliesslich für den lateinamerikanischen Markt bestimmt.

13:31 2809 neu registrierte Coronafälle seit gestern – 3 Todesfälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2809 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2550 . Das sind 7 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 69 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 392.47 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 59 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 61 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 36 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 838 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 39 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 230 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 41 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 81 Prozent ausgelastet . Davon sind 27 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 50 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 12.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 12 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'715 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 17 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 12 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 9'522'117 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 20'631 Personen pro Tag geimpft. Das sind 5.7 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 51.2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.7 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:23 Im Kanton Waadt müssen Pflegende ohne Zertifikat regelmässig testen Ab dem 15. September müssen Mitarbeiter, die in Waadtländer Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens engen Kontakt zu Pflegebedürftigen haben, einen Nachweis über die Impfung oder Genesung erbringen – oder sich regelmässig testen lassen, um Zugang zu ihrem Arbeitsplatz zu erhalten. Diese Massnahme dient laut einer Mitteilung des Kantons dem Schutz besonders schutzbedürftiger Personen. Die Tests müssen «mindestens» alle sieben Tage durchgeführt werden, heisst es in der Anordnung des Staatsrats. Darin heisst es auch, dass die Einrichtungen überprüfen sollen, ob das Personal die Bestimmungen einhält. Sie können «eine aktualisierte Liste ihres geimpften oder genesenen Personals» führen. Diese soll jedoch vertraulich sein. Die Massnahmen betrifft auch Besucher und Begleitpersonen über 16 Jahren. Sie gilt für bestimmte besonders exponierte Bereiche wie Onkologie, Intensivmedizin, Hämatologie oder Transplantation. Eine ähnliche Regelung hatte bereits der Kanton Genf eingeführt. Diese trat am 23. August in Kraft.

13:15 Schweizer Wirtschaft im Coronajahr 2020 mit einem Minus von 2.4 Prozent Die Schweizer Wirtschaft ist im Jahr 2020 weniger stark geschrumpft als bisher gedacht. Das Bruttoinlandprodukt verzeichnete gemäss der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung einen Rückgang von 2.4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die bisherige Schätzung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) lag bei -2.6 Prozent.

12:55 Thailand plant Lockerungen – Restaurants sollen öffnen Die Behörden in Thailand wollen den strikten Lockdown in der Hauptstadt Bangkok und vielen anderen Provinzen bald lockern. Dann könnten Restaurants wieder öffnen und der eingeschränkte inländische Flugverkehr wieder hochfahren. Einen entsprechenden Vorschlag wolle das Gesundheitsministerium am Freitag dem staatlichen Corona-Krisenzentrum unterbreiten, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» am Donnerstag. Dann soll auch ein Zeitplan bekannt werden. Restaurants in 29 sogenannten dunkelroten Zonen sowie in 37 «roten Zonen» dürften dann wieder bis 20 Uhr Gäste empfangen – derzeit ist nur Take-away erlaubt. Jedoch sollen Lockerungen nur für vollständig Geimpfte oder Menschen mit negativem Testergebnis gelten. Auch Flugpassagiere müssten dann künftig einen Impfausweis oder einen negativen Test vorweisen. Legende: Weite Teile Thailands befinden sich seit Wochen in einem strikten Lockdown. Es gelten Ausgangsbeschränkungen, zudem sind die meisten Geschäfte geschlossen. Getty Images

12:31 Moderna-Impfdosen in Japan verunreinigt Japan zieht gut 1.6 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna aus dem Verkehr. Grund sind Berichte über Verunreinigungen in einigen Ampullen. Es gebe keine Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmassnahme, erklärten das japanische Gesundheitsministerium und Moderna am Donnerstag. Es ist unklar, wie viele Menschen betroffen sind. Hersteller Moderna vermutet ein Problem bei einer der Produktionslinien an dem Fertigungsort in Spanien. Der spanische Moderna-Partner Rovi untersucht eine mögliche Kontamination von Dosen. Das Problem scheine sich auf einige Chargen zu beschränken, die für Japan bestimmt waren, erklärte Rovi. Die Aktien des Unternehmens fielen nach der Meldung um mehr als vier Prozent.

11:44 Urteil gegen Maskengegner in Zürich Das Bezirksgericht Zürich hat einen Masken-Gegner zu einer Busse von 100 Franken verurteilt. Der 27-Jährige sass ohne Maske in der S-Bahn und bezweifelte vor Gericht, dass dies bestraft werden kann. Juristisch ist die Sache jedoch klar: Das Bundesgericht hielt in einem Urteil vom Juli fest, dass es eine ausreichende gesetzliche Grundlage gibt, um eine Maskenpflicht anzuordnen. Trotzdem: Auch vor Gericht blieb der Winterthurer dabei – eine Maske komme ihm nicht ins Gesicht. Die Richterin liess ihn deshalb wohl oder übel ohne Maske ins Gebäude, bestand jedoch darauf, dass er zumindest für die Urteilseröffnung eine anziehe. Der Mann zeigte sich aber wenig kooperativ. Statt ausnahmsweise eine Maske anzulegen, ging er lieber nach Hause. Das Urteil wurde deshalb vor einem leeren Stuhl eröffnet. Das Gericht verurteilte ihn wegen Widerhandlung gegen die Covid-Verordnung zu einer Busse von 100 Franken. Dazu kommen insgesamt 1100 Franken Entscheidgebühr sowie Kosten für das Stadtrichteramt. Anschliessend an den 27-Jährigen war gleich ein zweiter Masken-Gegner vor Gericht geladen. Der 38-Jährige, auch er sass ohne Maske im Zug, liess den Termin jedoch platzen. Damit gilt seine Einsprache gegen die Busse als zurückgezogen. Er muss die Busse von 330 Franken deshalb bezahlen. Dazu kommen 330 Franken Gebühren, insgesamt also 660 Franken.

11:30 Neuer Höchststand an Corona-Todesfällen in Russland Russland verzeichnet eine neue Rekordzahl von Todesfällen innert eines Tages durch oder mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie. Nach Angaben des Krisenzentrums der russischen Regierung sind in den letzten 24 Stunden 820 Menschen an dem Coronavirus gestorben. Der bisherige Rekord in Russland wurde am 14. August mit 819 Todesfällen aufgestellt. Die Impfkampagne in Russland läuft schleppend und angesichts der Delta-Variante wurden bisher keine Eindämmungsmassnahmen ergriffen. Audio Corona in Russland: Was ist von den Rekord-Todeszahlen zu halten? 08:00 min, aus SRF 4 News aktuell vom 13.08.2021. abspielen. Laufzeit 08:00 Minuten.

11:13 Fast 3000 Corona-Tote innert eines Tages in den USA In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 152'634 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. 2926 weitere Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. Die Zahl der Todesfälle in der Corona-Pandemie erhöht sich damit auf 633'467. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf. In Indien, dem Land mit der zweithöchsten

Infektionszahl, wurden zuletzt binnen 24 Stunden 46'164 neue Fälle registriert. 607 Infizierte sterben in diesem Zeitraum. Todesfälle in den USA, Indien und der Schweiz im Vergleich