Der Ticker startet um 5:53 Uhr

20:07 Britische Impfgegner greifen Sitz von Arzneimittelbehörde an Eine Gruppe mutmasslicher Impfgegner hat am Freitag versucht, den Sitz der britischen Arzneimittelbehörde MHRA in London zur stürmen. Wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war, lieferten sich Demonstranten handgreifliche Auseinandersetzungen mit Polizisten, die verschiedene Eingänge zu dem Gebäude im Osten der britischen Hauptstadt bewachten. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Beamte verletzt. Britische Impfgegner haben in den vergangenen Wochen immer wieder versucht, in die Gebäude von Medienhäusern in London einzudringen. Ende August gelang es einer Gruppe, das Foyer der TV-Produktionsfirma ITN zu besetzen. Ähnliche Szenen hatte es Anfang August bei der ehemaligen BBC-Zentrale im Westen Londons gegeben, die von den Impfgegnern versehentlich ins Visier genommen wurde. 00:50 Video Polizisten werden bei den Ausschreitungen verletzt Aus News-Clip vom 03.09.2021. abspielen

19:08 Kantonale Institution in Basel verlangt von Mitarbeitenden ein Covid-Zertifikat Der Anbieter von Wohnheimen und Wohngemeinschaften für Menschen mit einer Behinderung «Leben in Vielfalt» prescht vor und verlangt von seinen Angestellten neu ein Covid-Zertifikat. Mitarbeitende, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich regelmässig testen lassen. Betroffen sind rund 220 Angestellte. Die Kosten für die Tests werden vom Arbeitgeber, sprich dem Kanton, übernommen. Zu diesem Schritt habe man sich entschlossen, weil es mehrere schwere Covid-Erkrankungen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern gab. Ausserdem sei eine Zertifikat-Pflicht eine weniger einschränkende Massnahme als beispielsweise ein Besuchsverbot.

18:50 EDA verschärft Reiseregeln für Diplomaten mit Arbeitsplatz in der Schweiz Seit Mitte August gelten neue Reiseregeln für Botschafter, Diplomaten und Projektleiter im eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheit (EDA). Gut 1500 EDA-Mitarbeitende mit Arbeitsplatz in der Schweiz können Dienstreisen nur noch antreten, wenn sie vollständig geimpft sind oder ein Nachweis der Genesung vorliegt. Im Ausland würden die jeweiligen Missionschefinnen oder Missionschefs über die Durchführung von Dienstreisen entscheiden, wie ein EDA-Sprecher auf Anfrage mitteilte. Das EDA empfiehlt seinen in der Schweiz und weltweit über 5500 Mitarbeitenden (inklusive Lokalpersonal) weiterhin, auf nicht dringende Dienstreisen zu verzichten. Mit den neuen Bestimmungen kommt das EDA nach eigenen Angaben seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitenden nach. Eine Impfung reduziere nachweislich die Risiken einer schweren Infektion, schreibt das EDA.

18:04 Britische Impfkommission rät von flächendeckender Impfung 12- bis 15-Jähriger ab Die britische Impfkommission hat sich überraschend gegen flächendeckende Corona-Impfungen von 12- bis 15-Jährigen ausgesprochen. Die Kommission erweiterte zwar ihre Impfempfehlung für an Herz, Lungen und Leber erkrankte Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe, eine allgemeine Impfempfehlung wollte sie aber nicht aussprechen. Zur Begründung hiess es in einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde Public Health England, die gesundheitlichen Vorteile einer Impfung seien für gesunde Menschen dieser Altersgruppe marginal. Bislang lautete die Empfehlung der Kommission, 12- bis 15-Jährige nur zu impfen, wenn sie in die Gruppe der besonders durch Covid-19 gefährdeten Menschen fallen. Dazu gehören beispielsweise Menschen mit unterdrücktem Immunsystem. Erst eine Woche zuvor hatte das britische Gesundheitsministerium mitgeteilt, sich auf die flächendeckende Impfung der 12- bis 15-Jährigen im grössten Landesteil England vorzubereiten. Ob die Regierung der Empfehlung der Impfkommission folgen wird, ist noch unklar. Legende: Reuters / Archiv

17:07 Walk-In-Impftage für Basler Schülerinnen und Schüler Das Basler Gesundheitsdepartement organisiert für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II spezielle Walk-In-Impftage. Für die zum Impfen benötigte Zeit sind die Schülerinnen und Schüler vom Unterricht freigestellt. Die Walk-In-Zeitfenster sind an den frühen Nachmittagsstunden der kommenden Tage. Genauere Informationen erteilt das Basler Gesundheitsdepartement, Link öffnet in einem neuen Fenster. Geimpft wird im Impfzentrum in den Hallen der Messe Basel. Unter-16-Jährige brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern, heisst es in der Mitteilung des Gesundheitsdepartements. An den Mittel- und Berufsfachschulen befinden sich gegenwärtig 39 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder Selbstisolation. Das entspricht einer Quote von 0,5 Prozent. In den Primarschulen präsentiert sich die Lage etwas akuter: Dort sind 309 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder Selbstisolation, was einem Anteil von 2,4 Prozent entspricht. Auf der Sekundarstufe I befinden sich 58 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder Selbstisolation, was einem Anteil von 1,3 Prozent entspricht.

16:30 Niederlande verschärfen Einreiseregeln für Deutschland Angesichts der verschlechterten Corona-Lage in Deutschland verschärfen die Niederlande ab kommendem Montag die Einreiseregeln. Erforderlich ist ab dann der Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder der Genesung, teilte das Aussenministerium in Den Haag mit. Ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren. Wer mit dem Flugzeug in die Niederlande fliegt, muss künftig zuvor eine Gesundheitserklärung ausfüllen und bei sich führen. Auch geimpften Niederländern wurde bei der Rückkehr aus Deutschland zu einem Schnelltest geraten. Zuletzt gab es bei der Einreise von Deutschland in die Niederlande keine besonderen Restriktionen. Legende: Reuters / Archiv

16:12 Über 6000 Impfnebenwirkungen Bei 9.7 Millionen in der Schweiz verabreichten Impfdosen sind bis letzten Mittwoch 6603 unerwünschte Nebenwirkungen gemeldet worden. Zwei Drittel davon waren nicht schwerwiegend, wie die Arzneimittelbehörde Swissmedic mitteilte. Die Betroffenen waren im Mittel 55.5 Jahre alt. Vor allem Frauen und ältere Personen. 18.1 Prozent waren 75 Jahre oder älter. In den schwerwiegenden Fällen lag das mittlere Alter bei 59.2 Jahren. In 137 dieser Fälle seien Personen in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung gestorben. Trotz einer zeitlichen Nähe gebe es aber «in keinem Fall konkrete Hinweise, dass die Impfung die Ursache für den Todesfall war», heisst es weiter. Weiterhin führt der Impfstoff von Moderna häufiger (65.1 Prozent) zu Nebenwirkungen als jener von Pfizer/Biontech (33.2 Prozent). Gemäss Swissmedic ändern die analysierten Nebenwirkungen das Nutzen-Risiko-Profil der Impfstoffe nicht. Mehr Informationen zum Impf-Thema erhalten Sie beim Bundesamt für Gesundheit BAG, Link öffnet in einem neuen Fenster. Audio Aus dem Archiv: «Impfskeptiker sind nicht dumm» 18:28 min abspielen. Laufzeit 18:28 Minuten.

15:16 Berset: Impfen als Schritt aus der Krise «Das Impfen nimmt wieder Fahrt auf», twittert Gesundheitsminister Alain Berset. Das sei gut und nötig, denn Geimpfte steckten sich viel weniger an und erkrankten viel seltener schwer. Jede Impfung sei ein Beitrag, ein Schritt aus der Krise, so Berset. In der Schweiz sind aktuell über fünf Millionen Menschen mindestens einmal geimpft, wie BAG-Berechnungen zeigen. 51,99 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft. Bislang wurden 5'622'287 Zertifikate für vollständig Geimpfte ausgestellt. Insgesamt wurden bisher rund 9,7 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus in der Schweiz verabreicht. Bei 6603 wurden unerwünschte Nebenwirkungen gemeldet. Zwei Drittel davon waren nicht schwerwiegend. Anlässlich der Von-Wattenwyl-Gespräche tauschte sich der Bundesrat darüber aus, wie die Impfquote erhöht und eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden kann.

14:49 Alarm aus Zürcher Spitälern Früher als erwartet füllen sich die Intensivstationen der Zürcher Spitäler wieder mit Covid-19 Patientinnen und Patienten. Die rasche Zunahme sei besorgniserregend. Damit die Situation nicht aus dem Ruder läuft, appellieren sie an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Die Intensivpflegebetten im Kanton sind zu über 90 Prozent belegt. Die aktuell 70 Covid-19 Patientinnen und Patienten machen bereits mehr als ein Drittel auf den Intensivstationen aus, wie der Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK) am Freitag mitteilte. Neun von zehn dieser Personen sind ungeimpft. Bereits jetzt müssten viele Behandlungen von anderen Patientinnen und Patienten, die nicht an Covid-19 erkrankt sind, verschoben werden, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden, schreiben die Zürcher Spitäler weiter. 17:47 Video Aus dem Archiv: Ungeimpfte: Spitäler schlagen Alarm Aus Rundschau vom 01.09.2021. abspielen

14:43 Deutschland stuft Serbien und Albanien als Hochrisikogebiete ein Auch Aserbaidschan, Guatemala, Japan, die Palästinensischen Gebiete und Sri Lanka fallen dann in diese Kategorie, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mitteilte. Dagegen gilt Kuwait dann nicht mehr als Hochrisikogebiet. Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Rückkehrer, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen für zehn Tage in Quarantäne. Erst nach fünf Tagen können sie sich mit einem negativen Test davon befreien. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.07.2021 Mit Video

14:24 Uri erfreut – Bern: Ja, aber Die Berner Regierung sieht sich durch das Urteil des Bundesgerichts «in weiten Teilen bestätigt». Insbesondere habe das Bundesgericht festgehalten, dass der Kanton bei Kundgebungen über Regelungskompetenzen verfüge. Als die Regierung die Teilnehmerzahl an Demos auf 15 Personen beschränkte, sei die Lage indes prekär und unsicher gewesen. «Der Regierungsrat ist überzeugt, dass mit der Massnahme viele Ansteckungen und gar Todesfälle verhindert werden konnten», heisst es in einer Erklärung zum Urteil des Bundesgerichts. Damals habe auch der Bundesrat vergleichbare Beschränkungen für allgemeine Zusammenkünfte im öffentlichen Raum erlassen, so die Berner Regierung weiter. Der Urner Regierungsrat zeigt sich dem gegenüber erfreut über das Gerichtsurteil. Auch in Uri verweist man in einer ersten Erklärung auf die angespannte Lage zur Zeit der Demonstrationsrechts-Einschränkung. Audio Bundesgerichtsentscheid zu Corona-Einschränkungen bei Demos 32:17 min, aus Rendez-vous vom 03.09.2021. abspielen. Laufzeit 32:17 Minuten.

13:35 3121 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3121 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2537 . Das sind 1 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 404.22 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 45 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 59 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 11 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 866 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 3 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 286 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 21 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 80 Prozent ausgelastet. 34 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 15 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 10.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 28'688 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 19 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 9'713'333 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 22'132 Personen pro Tag geimpft. Das sind 3.3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 52.0 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 6.3 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:09 Flugverkehr in der Schweiz nimmt wieder zu In der Schweiz hat der Flugverkehr wieder zugenommen. Doch immer noch wird sechsmal weniger geflogen als vor der Pandemie. Im 2. Quartal 2021 verzeichneten die schweizerischen Flughäfen insgesamt 2,6 Millionen ankommende und abfliegende Passagiere, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Das sind 7-mal mehr als in den gleichen Monaten des Jahres 2020, als die Covid-19-Pandemie den Flugverkehr weitgehend lahmgelegt hatte. Verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 2019 werden immer noch bedeutend weniger Flüge registriert. Die Zahl der Flugbewegungen (Starts und Landungen) hat sich im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr vervierfacht und erreichte einen Wert von knapp 31’000. Legende: Keystone / Archiv

12:24 15-Personen-Regel in Bern unzulässig – 300 Personen an Demo in Altdorf hingegen schon Das Bundesgericht hat die im Zuge der Corona-Pandemie im Kanton Bern bis Ende Mai gültige 15-Personen-Regel für Demonstrationen nachträglich für unzulässig erklärt. Die Urner Regelung mit maximal 300 Kundgebungsteilnehmern hat es hingegen gestützt. Beide mittlerweile aufgehobenen kantonalen Regelungen sahen stärkere Einschränkungen für Demonstrationen vor, als es die Covid-19-Verordnung des Bundes tat. In dieser gab es keine maximale Teilnehmerzahl für Kundgebungen. Die Richter haben diesen Entscheid nun mit einer klaren Mehrheit von 4 zu 1 gefällt. Verschiedene Parteien und Organisationen aus dem linken Spektrum hatten Beschwerde gegen die Berner Regelung eingereicht. Anders beurteilte das Bundesgericht die vom Kanton Uri im März 2021 verhängte Massnahme. Die Beschwerde dagegen wurde abgelehnt. Legende: Keystone / Archiv

10:39 Maskenpflicht ab der 5. Klasse in Luzern Der Kanton Luzern führt am kommenden Montag an den Schulen wieder eine Maskenpflicht ein. Ab der 5. Klasse müssen Schülerinnen und Schüler Schutzmasken tragen. Mit der Maskenpflicht sollen insbesondere die Quarantänefälle an den Schulen vermieden werden, teilte das Luzerner Bildungsdepartement mit. Die Massnahme gelte, bis sich die Lage wieder normalisiere. Der Regierungsrat habe sich zu diesem Schritt entschieden, weil nach den Sommerferien die Coronafälle und die Quarantäneanordnungen an den Schulen stark angestiegen seien. Derzeit befänden sich an den Luzerner Volksschulen 26 Klassen in Quarantäne, 155 Schülerinnen und Schüler sind kantonsweit in Isolation. Zum Vergleich: Im Februar seien im Kanton Luzern 43 Klassen in Quarantäne gewesen, hiess es beim Bildungsdepartement weiter. Vor den Sommerferien seien es jeweils noch eine bis zwei Klassen gewesen. Der Kanton Luzern hatte die Maskenpflicht an den Schulen zuletzt am 25. Mai aufgehoben. Die Masken müssen in allen Innenräumen des Schulhauses getragen werden, ausgenommen ist der Pausenplatz. Auch beim Sport und beim Singen muss in Innenräumen wieder eine Maske getragen werden. Zudem sind Kontaktsportarten nicht mehr erlaubt.

10:09 St. Gallen stimmt im Nachhinein über Corona-Hilfsgelder ab Die Stimmberechtigen des Kantons St. Gallen entscheiden am 26. September über bereits gewährte Corona-Hilfen. Das Gesetz sieht vor, St. Galler Unternehmen, die wegen der Corona-Krise erhebliche Umsatzeinbussen erlitten haben, finanziell zu unterstützen. Das vorliegende Gesetz beschränkt die Mittel des Kantons auf maximal 95 Millionen Franken, wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt. Wenn dieser Betrag ausgeschöpft ist, können keine Härtefallmassnahmen mehr gewährt werden. Werden mehr Mittel benötigt, muss das Gesetz geändert werden. Eine Ablehnung des Gesetzes durch das Stimmvolk hätte keinen Einfluss auf bereits gewährte Unterstützungsleistungen. Künftige Hilfsgelder wären aber nicht mehr möglich ohne entsprechende Rechtsgrundlage.

9:40 Stadtspital Zürich führt Zertifikatspflicht ein Besucherinnen und Besucher müssen ab morgen Samstag an beiden Standorten des Stadtspitals Zürich ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Auch ein Coronatest vor Ort ist möglich. Das Spital begründet die Massnahme mit der angespannten epidemiologischen Situation. Personen, die kein Covid-Zertifikat haben, welches sie als geimpft, genesen oder kürzlich negativ getestet ausweist, können sich im Testcenter am Standort Triemli testen lassen. Kinder unter 12 Jahren sind als Besucher derzeit nicht zugelassen. Wenn sie ein enges Familienmitglied besuchen möchten, welches stationär behandelt wird, sind Ausnahmen möglich. Das besuchende Kind muss dann allerdings einen negativen Test vorweisen. 02:02 Video Archiv: Bundesrat prüft Ausweitung des Covid-Zertifikats Aus Tagesschau vom 25.08.2021. abspielen

9:29 Verein will Fonds für Heilung von Long Covid Der Verein Long Covid Schweiz will die Schaffung eines Fonds zur Erforschung und Entwicklung von Medikamenten zur Heilung von Long Covid. Dazu wird der Bundesrat in einem offenen Brief aufgefordert. Aktuelle Behandlungen seien symptomorientiert und würden der Komplexität der Erkrankung nicht gerecht, wie der Verein im heute Freitag veröffentlichten offenen Brief, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt. Die Mehrheit der Betroffenen leide auch nach vielen Monaten noch unter belastenden Beschwerden. Das belaste das Schweizer Gesundheitswesen schwer. Der Verein fordert, dass eine interdisziplinäre Kommission aus Forschenden, Ärztinnen und Patienten Therapie-Ansätze gemeinsam auswerten und Betroffenen möglichst schnell zugänglich machen. Auf europäischer Ebene befinden sich laut Verein bereits zwei Medikamente für Long Covid im Zulassungsprozess. Der Fonds soll auch in der Schweiz vergleichbare Studien und Bewilligungsanträge ermöglichen.

8:01 Litauen erreicht Impfziel Mit fast zweimonatiger Verspätung hat Litauen ein von Staatspräsident Gitanas Nauseda ausgerufenes Corona-Impfziel erreicht. In dem baltischen EU- und Nato-Land haben nun 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten. «Ja, wir haben es geschafft!», schrieb Nauseda am Donnerstag auf Twitter. «Wir sind der Rückkehr zum normalen Leben einen grossen Schritt näher gekommen.» Er sei stolz und allen Menschen in Litauen dankbar. Eigentlich sollte das Impfziel bereits am Staatstag am 6. Juli erreicht werden – es war im Januar ausgegeben worden. In Litauen lief die Impfkampagne jedoch mangels Impfstoff zunächst schleppend an und war zuletzt etwas ins Stocken geraten. Angesichts der Ausbreitung der deutlich ansteckenderen Delta-Variante in Litauen rief Nauseda diese Woche dazu auf, eine Impfquote von 90 Prozent als Ziel vorzugeben. Die Regierung in Vilnius reagierte jedoch zurückhaltend auf den Vorstoss des Staatschefs.