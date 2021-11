Der Ticker startet um 5:36 Uhr

22:22 Nach Krawallnacht: Demonstration in Amsterdam verläuft friedlich Proteste gegen die Corona-Beschränkungen in den Niederlanden sind am Samstag friedlich geblieben. Die Polizei sprach am Samstagabend von einigen hundert Menschen, die sich an einem zentralen Platz in der Hauptstadt Amsterdam versammelt hätten. Die Behörden hatten dort Einheiten der Bereitschaftspolizei zusammengezogen. Zuvor hatten sich tausende Menschen in der Stadt versammelt, obwohl eine geplante Demonstration gegen Corona-Beschränkungen von den Organisatoren angesichts der Ausschreitungen in Rotterdam abgesagt worden war. Am Freitagabend artete ein Protest in Rotterdam aus. Autos wurden in Brand gesteckt und Polizisten mit Steinen beworfen. Die Beamten sahen sich in einer Notsituation sogar gezwungen, auf Demonstranten zu schiessen. Sieben Personen wurden beim Protest verletzt. Legende: Menschen versammelten sich auf einem Platz in Amsterdam, um gegen die Corona-Massnahmen der Regierung zu protestieren. Reuters

21:40 USA unterstützt Impfstofffabrik in Senegal Die USA wollen die Herstellung von Impfstoffen in Afrika fördern. US-Aussenminister Antony Blinken sicherte bei seinem Besuch im westafrikanischen Senegal finanzielle Unterstützung für das sogenannte Madiba Projekt zu, eine Impfstofffabrik in der Hauptstadt Dakar. Mit Hilfe dieses Projekts könnten Pandemien auch in anderen afrikanischen Staaten bekämpft werden, sagte der US-Chefdiplomat, der am Samstagabend seine erste Afrikareise beendete. Blinken kündigte auch umfangreiche US-Investitionen in Infrastrukturmassnahmen in dem westafrikanischen Land mit knapp 17 Millionen Einwohnern an. Legende: Die senegalesische Aussenministerin Aissata Tall Sall empfängt den US-Aussenminister Antony Blinken in Dakar. Reuters

20:32 Finanzspritze für Frankreich Tourismusbranche Frankreich will seine stark von der Corona-Pandemie betroffene Tourismusbranche mit 1.9 Milliarden Euro wieder beleben. Das Land wolle unter anderem in Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit investieren, sagte Premierminister Jean Castex am Samstag in der Loire-Stadt Amboise. Man wolle bis 2030 Frankreichs Position als weltweit führendes Reiseziel festigen. Der Zehnjahresplan sieht auch mehrere Hundert Millionen Euro Hilfen für Reise- und Eventagenturen vor. Im Corona-Jahr 2020 seien nur noch 40 Millionen Touristen nach Frankreich gekommen, im laufenden Jahr bislang 50 Millionen. Das seien halb so viel wie 2019, führte Castex in seiner Rede weiter aus. Der Tourismussektor machte vor der Pandemie 8 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus.

19:58 Höchste Zahl an Fluggästen in USA seit Pandemiebeginn Die US-Transportsicherheitsbehörde TSA verzeichnet die höchste Zahl an Flugpassagieren seit Ausbruch der Corona-Pandemie. 2.24 Millionen Personen seien am Freitag kontrolliert worden, die höchste Zahl seit März 2020, twittert eine Sprecherin der Behörde. Vor einigen Tagen hatte die TSA mitgeteilt, sie rechne damit, rund um den US-Feiertag Thanskgiving vom 19. bis 28. November rund 20 Millionen Flugpassagiere zu untersuchen. Das Aufkommen dürfte in der Nähe des Niveaus aus Vor-Corona-Zeiten liegen. Legende: Die Sicherheitsbehörde TSA ist für die Kontrollen an US-Flughäfen verantwortlich. Das Personal untersucht die Reisegäste und deren Gepäck vor dem Flug gründlich. Archiv/ Reuters

18:28 Slowakei: Mehr als 9000 Corona-Neuinfektionen In der Slowakei hat die Anzahl der Corona-Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht. Innerhalb von 24 Stunden kamen 9171 neue Fälle hinzu, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Damit lag die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen das erste Mal seit Beginn der Pandemie bei mehr als 9000. Den Angaben zufolge waren 71 Prozent der Neuinfizierten nicht geimpft. Knapp 3000 Menschen wurden wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt. Die Slowakei hat rund 5.5 Millionen Einwohner. Während Nachbarländer wie Österreich ihre Corona-Regeln verschärft haben, hat die Slowakei trotz steigender Infektionszahlen gerade erst einen Rückzieher von bereits beschlossenen Massnahmen gemacht. Am Freitag gaben die Gesundheitsbehörden in Bratislava bekannt, dass die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz auf unbestimmte Zeit verschoben werde.

17:49 Letzte Grossdemo der Covid-Gesetzgegner vor dem Urnengang Auf dem Zürcher Turbinenplatz haben sich am Samstagnachmittag Gegner des Covid-Gesetzes zu einer Kundgebung versammelt. Bereits eine Stunde vor dem Marsch hatten sich mehr als 2000 Personen beim zentrumsfernen Platz in der Nähe des Escher-Wyss-Platzes eingefunden. Und von allen Seiten trafen minütlich mehr Personen aus allen Landesteilen ein. Nach einem Freiheitsmarsch waren verschiedene Redner angekündigt, unter anderen Alt-Nationalrat Claudio Zanetti und Satiriker Andreas Thiel. Die Protestierenden kämpfen gemäss Flyern «gemeinsam gegen das Zertifikat, Diskriminierung und Massenüberwachung». Teilnehmende trugen selbstgeschriebene Plakate wie «Corona ist nicht das Problem» oder «Nächster Halt Füdlispalt». Auch in Lausanne versammelten sich am Nachmittag gegen 1500 Personen zu einer bewilligten Kundgebung. 00:25 Video Aufmarsch der Massnahmengegner in Zürich Aus News-Clip vom 20.11.2021. abspielen

17:09 Demonstration auch in Zagreb Tausende Menschen sind am Samstag durch die kroatische Hauptstadt Zagreb gezogen, um gegen die Corona-Massnahmen der Regierung zu protestieren. Nach Angaben des kroatischen Rundfunks hatten Dutzende Autobusse Demonstranten aus dem ganzen Land nach Zagreb gebracht. Die Teilnehmer der Kundgebung forderten immer wieder den Rücktritt des konservativen Regierungschefs Andrej Plenkovic. Ausserdem skandierten sie: «Keine Kapitulation!» Der Protest richtete sich vor allem gegen die jüngsten Massnahmen zur Pandemiebekämpfung, die am letzten Dienstag in Kraft getreten waren. Demnach dürfen Amtsgebäude nur mehr noch von Menschen betreten werden, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Zu der Kundgebung hatte eine Initiative von Impf- und Massnahmengegnern aufgerufen. Auch mehrere prominente Vertreter rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien und Organisationen nahmen teil. Legende: Tausende demonstrieren in Zagreb gegen Corona-Massnahmen. Keystone

16:19 Kontaktbeschränkungen in Mecklenburg-Vorpormmern geplant Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpormmern, Manuela Schwesig, plädiert für Einschränkungen für ungeimpfte Personen. Man habe lange für das Impfen geworben, sagt die SPD-Politikerin bei der Ankunft zu den Koaltionsverhandlungen in Berlin. «Diejenigen, die sich nicht und auch nicht die Gesellschaft durch Impfung schützen, müssen dann eben mit starken Einschränkungen leben. Zum Beispiel nicht mehr ins Restaurant gehen, zum Beispiel auch Kontaktbeschränkung.»

15:18 Liebe Schweiz: Appell gegen die Spaltung Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) – unter anderem Verwalterin des Rütli – hat einen Appell gegen die Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Krise lanciert. Denn die Schweiz riskiere, ihre demokratische Kultur zu verlieren. Die Corona-Pandemie spalte Freundschaften, Familien und die Gesellschaft, teilte die SGG mit. Dass die Schweizerinnen und Schweizer diese Erfahrungen in ihrem Alltag machten, habe der 9. Corona-Monitor der SRG deutlich gezeigt, sagte SGG-Direktor Lukas Niederberger auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Aggressivität in den Sozialen Medien und auf den Strassen könnte weiter ansteigen und dadurch die demokratische Diskussion gefährden. Und dadurch bestehe die Gefahr, dass die Schweiz «in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg» das verliere, was sie seit ihrer Gründung stark gemacht habe: Den Zusammenhalt in schwierigen Momenten und über Gräben hinweg, hiess es weiter. Die SGG stehe seit 1810 in der Pflicht, «bei schwerwiegenden Ereignissen und Notständen an die Solidarität der Bevölkerung zu appellieren und sich für den Zusammenhalt des Landes einzusetzen». Mit dem Appell #LiebeSchweiz rufe sie deshalb «zur Rückkehr zum Dialog und zu einer respektvollen Gesprächskultur auf».

13:56 Wien: Rund 7000 Demonstrierende, Behörden rechnen mit weiterem Zulauf Nach Schätzungen der Polizei kamen in Wien am frühen Nachmittag rund 7000 Menschen zu einer Kundgebung. Die Teilnehmer kritisierten den ab Montag verfügten Lockdown sowie die ab 2022 geltende Corona-Impflicht als Zwangsmassnahmen. Immer wieder wurde «Freiheit» skandiert. Viele Demonstranten trugen keine FFP2-Masken und verstiessen damit gegen die Auflagen. Die Polizei, die mit 1300 Beamten im Einsatz war, hielt sich aber weitgehend zurück. «Es gibt bisher keine nennenswerten Zwischenfälle», sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Lage sei aber dynamisch. Die Behörden gingen davon aus, dass sich der Zulauf noch verstärkt.

13:50 Auch in Australien gibt es Proteste Tausende Menschen sind in Australien aus Protest gegen die strengen Corona-Auflagen in dem Land auf die Strasse gegangen. Die grössten Demonstrationen gab es laut örtlichen Medienberichten am Samstag in Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Adelaide. Allein in Sydney, der Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales, beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 10 000 Menschen an einer Kundgebung. Die Proteste seien weitgehend friedlich verlaufen, hiess es. Einzig in Melbourne im Bundesstaat Victoria sei eine Person festgenommen worden. Zu den Demonstrationen hatten unterschiedliche Gruppen aufgerufen, die sich gegen Corona-Impfstoffe, Impfpflichten in bestimmten Berufsbranchen oder strenge Regeln gegen die Ausbreitung des Virus in den einzelnen Regionen aussprechen. In Melbourne gab es laut Medienberichten auch eine kleinere Gegendemonstration von Impfbefürwortern. Im Kampf gegen das Coronavirus gelten in dem Land strenge Regeln, es gab auch regional lange Lockdowns. So dürfen etwa in Melbourne und dem Rest des Bundesstaates Victoria nur noch Geimpfte Pubs, Bars und Restaurants besuchen. Ungeimpfte können nur noch Speisen abholen. Auch Kinos, Theater, Zoos und jede Art von Festivals sowie Schönheitssalons und Friseurbesuche sind für Menschen ohne Impfschutz tabu. Diese dürfen zudem nur noch Geschäfte betreten, die unverzichtbar fürs tägliche Leben sind - also etwa Supermärkte und Drogerien. Legende: In Melbourne gingen auch Befürworter der Impfung auf die Strasse. Reuters

12:37 Russland will Impfstoffproduktion ausbauen Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Russland will das Land seine Impfstoffproduktion ausbauen. «Wir sind in der Lage, im nächsten Jahr ein Produktionsvolumen von zwei Milliarden (Dosen) zu erreichen», sagte der Industrie- und Handelsminister Denis Manturow im Staatsfernsehen. Bis Jahresende sollen demnach 300 Millionen Dosen russischer Vakzine ausgeliefert werden. Das flächenmässig grösste Land der Erde mit rund 146 Millionen Einwohnern verfügt über mehrere eigene Impfstoffe gegen das Coronavirus. Westliche Präparate sind nicht zugelassen. Die Impfkampagne läuft wegen einer weit verbreiteten Skepsis nur schleppend. Erst 40 Prozent der Bevölkerung sind laut Statistik vollständig geschützt. Am Samstag meldeten die Behörden erneut 1254 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden – ein Tageshöchstwert seit Beginn der Pandemie. Zudem gab es 37'120 Neuinfektionen binnen eines Tages. Auch in Russland breitet sich die deutlich ansteckendere Delta-Variante des Virus aus.

11:54 Protestwelle auch in französischen Überseegebieten Wegen anhaltender Proteste gegen Corona-Vorschriften auf Guadeloupe hat der Präfekt des französischen Übersee-Départements eine Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 5 Uhr morgens verhängt. Die seit Freitag geltende Massnahme soll bis Dienstag dauern. Fernsehbilder zeigten Strassenbarrikaden aus brennenden Reifen und versperrte Zugänge zum Universitätskrankenhaus in Pointe-à-Pitre, der Hauptstadt der Inselregion. Laut Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sollen zur Verstärkung 200 Polizisten und Gendarmen in den nächsten Tagen in die Karibik gebracht werden. Der Gewerkschaftsbund LKP hatte gegen die Impfpflicht für Gesundheitspersonal und andere Massnahmen ab Montag zum unbefristeten Streik aufgerufen. Wie auch auf dem französischen Festland gilt in dem Überseegebiet eine Impfpflicht für Menschen im Gesundheitswesen und im Kontakt mit besonders gefährdeten Personen.

11:06 Wiener Polizei: «Wir sind gut aufgestellt» Vor Beginn der Corona-Demonstrationen in Wien hat sich die Polizei auch auf Randale eingestellt. «Wir sind gut und breit aufgestellt, um eine etwaige Eskalation zu verhindern», sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Es seien zusätzlich zu den normalen Streifen 1300 Polizisten sowie auch Beamte des Verfassungsschutzes in Zivil im Einsatz. In Wien hätten die Organisatoren versucht, mit Dutzenden Kundgebungsanmeldungen die Behörden zu verwirren, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei gehe davon aus, dass sich im Wesentlichen drei Kundgebungen ab Mittag formieren würden. Es müsse damit gerechnet werden, dass Teile der Innenstadt zeitweise für den Verkehr gesperrt werden müssten. Die rechte FPÖ, einer der Hauptorganisatoren der Kundgebungen, erwartet zu den Protesten insgesamt rund 10'000 Teilnehmer.

10:29 Neuer Rekordwert in Tschechien Die Anzahl der Corona-Neuinfektinen in Tschechien hat einen neuen Rekordwert erreicht. Innerhalb von 24 Stunden kamen 22 936 neue Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Dies ist die höchste Zahl seit dem Beginn der Pandemie 2020. Nach aktuellen Zahlen gab es in Tschechien innerhalb von sieben Tagen 929 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 847. Am stärksten sind die östlichen Landesteile betroffen. Trotz hoher Corona-Zahlen will Tschechien im Gegensatz zum Nachbarland Österreich auf einen landesweiten Lockdown vorerst verzichten.

10:10 Irak erhält 1.2 Millionen Dosen aus dem Covax-Hilfsprogramm Der Irak hat bekannt gegeben, dass er im Rahmen des internationalen Hilfsprogramms Covax 1.2 Millionen Dosen des Pfizer-Impfstoffs gegen das Coronavirus erhalten hat. Dort haben laut den jüngsten Zahlen des Gesundheitsministeriums fast sieben Millionen Menschen eine oder zwei Dosen erhalten, was 17 % der rund 40 Millionen Irakerinnen und Iraker entspricht. Das Gesundheitssystem, das zudem von jahrelanger Korruption, Konflikten und Nachlässigkeit zerrüttet ist, hat Mühe, mit der Ausbreitung der Epidemie Schritt zu halten. Offiziellen Angaben zufolge haben sich im Irak seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen angesteckt und 23'628 sind gestorben. Angesichts des starken Misstrauens gegenüber den Institutionen und der Verbreitung falscher Informationen gelingt es der Regierung jedoch nicht, die allgemeine Skepsis gegenüber dem Impfstoff und den Präventionsmassnahmen abzubauen, auch wenn ein Anstieg der Besucherzahlen in den Impfzentren festgestellt werden konnte. Die Schutzmassnahmen, wie das Tragen von Mundschutz und die Einhaltung der Distanz werden von den Irakern kaum beachtet.

8:54 Österreich: Polizei bereitet sich auf Kundgebungen vor Einen Tag nach der Ankündigung eines neuerlichen Lockdowns in Österreich sind für heute Samstag Protestkundgebungen angekündigt worden. In der Hauptstadt Wien werden mehrere Tausend Kritiker der Anti-Corona-Massnahmen erwartet. Zu den Demonstrationen rief die rechte FPÖ auf. Deren Parteichef Herbert Kickl, derzeit selbst an Corona erkrankt, sieht Österreich auf dem Weg in eine «Diktatur». Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 1300 Beamten im Einsatz, unter anderem um die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske zu überwachen. In Österreich gilt ab Montag ein Lockdown, der für Geimpfte und Genesene spätestens am 13. Dezember vorbei sein soll. Für Ungeimpfte gelten die Ausgangsbeschränkungen auch darüber hinaus.

7:46 Deutschland: Rekordhohe Sieben-Tage-Inzidenz Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 63'924 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 18'843 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche, als 45'081 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf Rekordhöhe 362.2 von 340.7 am Vortag. 248 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 98'987. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5.3 Millionen Corona-Tests positiv aus.

5:05 USA: Booster-Impfung für alle ab 18 Jahren In den USA empfehlen die Behörden Auffrischungsimpfungen für alle Erwachsenen. Nach der US-Arzneimittelbehörde FDA gab auch die Gesundheitsbehörde CDC grünes Licht für die sogenannte Booster-Impfung für alle ab 18 Jahren. Bisher war die dritte Impfung in den USA Senioren ab 65 Jahren und anderen Gruppen vorbehalten, die aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Nach Angaben der CDC haben in den USA bereits knapp 32,5 Millionen Menschen eine Auffrischungsimpfung bekommen. Derzeit steigen die Corona-Infektionszahlen landesweit wieder.