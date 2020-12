Der Ticker startet um 5:30 Uhr

5:53 Biden präsentiert 100-Tage-Plan Der künftige US-Präsident Joe Biden hat seine Pläne zur Bekämpfung der Corona-Pandemie präsentiert. Er kündigte ein 100-Tage-Programm an: In dieser Zeit sollen unter anderem mindestens 100 Millionen Impfdosen verabreicht und die Maskenpflicht im Land verschärft werden. Ausserdem sollen die Kinder wieder zur Schule gehen können. In 100 Tagen könnte der Kurs der Pandemie verändert und Leben verbessert werden, so Biden. In den USA sind laut der Johns Hopkins Universität bisher über 280'000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben und Millionen von AmerikanerInnen haben ihre Arbeit verloren.

3:35 Amnesty International beklagt Rückschlag für Menschenrechte Amnesty International weist auf eine drastische Verschlechterung der Menschenrechtslage im Zuge der Corona-Pandemie hin. «In der Corona-Krise droht das Rad der Zeit zurückgedreht zu werden», sagte Amnesty-Deutschlandchef Markus Beeko der Deutschen Presse-Agentur. «Wo Staaten »Vorerkrankungen« in Sachen Menschenrechte hatten, hat die Pandemie verheerendere Wirkung gezeigt.» Gerade in Gesellschaften mit grosser Ungleichheit hätten Covid-19 und die Gegenmassnahmen besonders starke Auswirkungen gehabt. Das sei insofern tragisch, als dass die Menschenrechte eigentlich gerade in Krisensituationen eine Schutzfunktion haben sollten. «Menschenrechte waren die Antwort auf die Krise des Zweiten Weltkriegs und der Schoah, und sie sind für Krisen gemacht.»

22:36 Wie funktioniert der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer? Die Schweiz beobachtet die weltweit anlaufenden Impfkampagnen derzeit noch mit Skepsis. Laut einer Umfrage will sich über die Hälfte der Schweizer derzeit nicht gegen Corona impfen lassen. Der seit heute in Grossbritannien zugelassene mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet Teile des Erbguts des Virus und löst damit die körpereigene Immunabwehr aus. 03:43 Video Wie sicher sind die Corona-Impfungen? Aus 10vor10 vom 08.12.2020. abspielen

21:33 Biden kündigt grosse Impfkampagne an Der gewählte US-Präsident Joe Biden kündigt 100 Millionen Corona-Impfungen für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit an. Die Lage werde sich wohl zunächst verschlechtern, bevor es besser werde, sagt er. Er könne nicht versprechen, dass die Pandemie nach 100 Tagen beendet sei, aber es könne zu einer Kehrtwende kommen. Zugleich forderte er den Kongress auf, weitere Mittel für den Kampf gegen den Erreger freizugegeben.

20:41 Wenn der Pflegeberuf zum Burnout führt Immer mehr Pflegerinnen und Pfleger sind in der zweiten Corona-Welle psychisch und physisch erschöpft. Das Beispiel aus dem Kanton Neuenburg zeigt, die Corona-Belastung beim Pflegepersonal kann zum Burnout führen. «Es lastet immer mehr Arbeit auf unseren Schultern, aber wir haben zu wenig Personal», sagt Christophe Mathys, der im Spital Neuenburg als Physiotherapeut tätig ist und wegen der Corona-Pandemie ein Burnout erlitten hat. 03:06 Video Neuenburger Pflegepersonal wegen Corona am Limit Aus Schweiz aktuell vom 08.12.2020. abspielen

20:05 Mehrheit der Parteien begrüsst Plan des Bundesrats SP, CVP und Grüne begrüssen es, dass der Bundesrat in der Corona-Pandemie «das Heft wieder stärker in die Hand nehmen» will. Hingegen kritisiert die SVP die flächendeckenden Schliessungen von Restaurants und eine Einschränkung der Ladenöffnungszeiten als «willkürliche» Massnahme. Der Bundesrat solle nicht in die Hoheit der Kantone eingreifen. Unterstützung für landesweit einheitlichen Massnahmen erhält der Bundesrat hingegen von SP, CVP und Grünen. «Es braucht jetzt wieder Solidarität und Verantwortung, um die Ansteckungszahlen zu senken und auch Hilfe für die betroffenen Branchen», schreibt die CVP auf Twitter. Kritik gibt es allerdings für die zögerlichen Reaktionen von Bund und Kantonen. «Der Bundesrat muss endlich eine verbindliche Strategie zur Eindämmung des Coronavirus vorlegen und seine Massnahmen auf vorab definierten Zielgrössen ausrichten», schreiben die Grünen in ihrem Positionspapier zu Covid-19.

19:20 Europaweit einheitliche Ski-Regel nicht vorgesehen Ein Journalist fragt, ob in Sachen Skigebieten eine einheitliche Regelung mit anderen europäischen Staaten noch Thema sei. «Wir sind im ständigen Kontakt mit anderen Ländern. Wir haben einen sehr guten Austausch. Aber eine einheitliche Regelung ist nicht mehr vorgesehen», sagt Berset. «Wir informieren uns aber gegenseitig sehr gut.»

19:15 Nicht mehr als 5 Personen bei privaten Treffen «Auch bei privaten Veranstaltungen wollen wir die Kontakte reduzieren», betont Berset. «Das ist etwas nie Dagewesenes und wir versuchen, die beste Lösung zu finden. Die kommenden Wochen mit hohen Fallzahlen werden schwierig, deswegen müssen wir unsere Kontakte einschränken und nicht mehr als fünf Personen treffen.» Über die Festtage sollen sich bis zu zehn Personen treffen dürfen. Gleichzeitig stellt der Bundesrat aber Ausnahmen für Mitternachtsmessen an Weihnachten und für Neujahr in Aussicht. Es sei denkbar, dass man über die Festtage noch Ausnahmen mache.

19:12 Profisport betroffen? Müssen Profisportveranstaltungen auch um 19 Uhr beendet sein, fragt ein Journalist. «Die aktuelle Regelung sieht vor, dass man auch im Profisport Veranstaltungen ohne Publikum durchführen kann.» Die Zeiten müsse man im Detail noch klären, sagt Michael Gerber vom BAG.

19:09 Was soll für die Schulen und den Schneesport gelten? «Kulturelle Aktivitäten der Schulen sollen untersagt werden. Was genau das heisst, soll nun mit den Kantonen in der Vernehmlassung angeschaut werden. In den nächsten fünf Wochen müssen wir darauf achten, dass die Situation nicht ausser Kontrolle gerät», betont Alain Berset. Jurist Michael Gerber ergänzt: «Es geht auch um kulturelle Aktivitäten in Musikschulen, wo wir nun Regeln erarbeiten müssen.» «Die Transportmittel in den Skigebieten zählen zum ÖV, da gelten einfach Kapazitätsgrenzen. Die Gastronomie auf Skipisten müsste sich natürlich auch an die neuen verschärften Massnahmen halten», erklärt Berset weiter.

19:09 Eisenbahnverbindungen: Mit Italien in Kontakt Hat der Bundesrat die Einstellung der Eisenbahnverbindungen zwischen der Schweiz und Italien diskutiert, fragt ein Journalist. Dies sei nicht Thema gewesen heute, sagt Sommaruga. «Aber die Bahnen der Länder und wir auf Bundesebene sind in Kontakt mit Italien», so die Bundespräsidentin. «Wir suchen für diese ganz spezifischen Fragen nun möglichst rasch Lösungen, die wirklich auch in den betroffenen Kantonen gerade in Bezug auf die Grenzgängerthematik etwas bringen.» Sommaruga werde den Bundesrat am Freitag über die weiteren Gespräche mit Italien informieren.

19:05 Berset: «Wir sind besser dran als im März» «Die Situation heute ist mit jener im März nicht vergleichbar. Wir sind heute auf einem ganz anderen Niveau als in der ersten Welle. Wir haben Schutzkonzepte, wir wissen wie wir uns schützen können und die Menschen sind gut informiert. Ein totaler Lockdown scheint uns heute nicht notwendig. Wir wollen die Basismassnahmen in allen Kantonen verschärfen und so eine Stabilisierung der epidemiologischen Lage herbeirufen», erklärt Berset.

19:02 Wann kommt die nächste Eskalationsstufe? Der Bundesrat hat sich für Vorgehen mit zwei Eskalationsstufen entschieden. Nach welchem Kriterium würde eine zweite Eskalationsstufe gezündet, will ein Journalist wissen. «Die Eskalation gilt, wenn die Situation in einzelnen Kantonen oder Regionen allenfalls auch schweizweit ausser Kontrolle gerät. Wenn der Kanton nicht so handelt, wie das aus Sicht des Bundes nötig wäre, kann der Bundesrat weitere Massnahmen anordnen. Das geht dann in Richtung Schliessung von Restaurants oder Geschäften», sagt Sommaruga. Nach welchen Kriterien dies geschehe, werde nun mit den Kantonen besprochen.

19:02 Entschädigungen werden geprüft Geht es bei allfälligen Entschädigungen auch um Unterstützung für Geschäftsmieten, will ein Journalist wissen. Im Detail habe man noch nicht definiert, welche Bereiche darunterfallen werden. «Wir wollen nun mit den betroffenen Branchen schauen, worum es sich handelt und das gemeinsam definieren», sagt Sommaruga. 00:38 Video Sommaruga: «Die Prüfungsanträge wurden erteilt» Aus News-Clip vom 08.12.2020. abspielen

18:54 Haben die Kantone versagt? «Wir sind zum ersten Mal an einem Punkt, wo wir sagen, die Zahlen stagnieren auf hohem Niveau. Das ist besorgniserregend. Die Kantone müssen immer noch ihre Rolle wahrnehmen, aber wir müssen die Massnahmen verstärken. Ein föderalistisches System ist immer recht anspruchsvoll», beantwortet Berset die Frage, ob die Kantone mit ihrer bisherigen Strategie zur Pandemiebekämpfung versagt hätten.

18:52 Wäre es nicht Zeit, die «ausserordentliche Lage» auszurufen? Dafür bestehe derzeit kein Handlungsbedarf, sagt Sommaruga. Die rechtlichen Grundlagen in der besonderen Lage würden ausreichen, um ausreichend Massnahmen zu ergreifen. «Wir nehmen die Situation sehr ernst.»