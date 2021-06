Der Ticker startet um 5:26 Uhr

17:06 Bisher grösster Corona-Betrug in der Schweiz kommt vor Gericht Vor dem Bezirksgericht Bülach (ZH) muss sich kommende Woche der ehemalige Chef der Praxiskette «Mein Arzt» verantworten. Er wollte seine schlingernde Praxiskette mit Corona-Krediten sanieren und beantragte Corona-Darlehen für 22 Praxen. Die Zahlen, die er der Credit Suisse angab, waren frei erfunden. Der heute 47-jährige Österreicher vertraute darauf, dass die Bank-Mitarbeitenden die Anträge wegen Überlastung nicht eingehend prüfen würden. Mit den wahren Angaben hätte er nur 690'000 Franken Kredit erhalten. So erhielt aber erhielt er 3.5 Millionen Franken – und dies obwohl seine Schieflage ursprünglich gar nichts mit der Pandemie zu tun hatte. Es handelt sich um den bisher grössten Corona-Betrug in der Schweiz. Der Beschuldigte sitzt seit Oktober 2020 im Gefängnis.

16:32 Neuenburg: Person erleidet nach Impfung allergischen Schock Eine Person hat nach einer Covid-19-Impfung vergangene Woche in Neuenburg einen anaphylaktischen Schock erlitten. Angesichts des bekannten schweren Allergieproblems der Person sei diese 30 Minuten lang überwacht worden, teilte der kantonale Krisenstab mit. Kurz nach der Impfung habe sich ihr Zustand verschlechtert. «Da das statistische Risiko 1 zu 100'000 beträgt, haben wir dies erwartet, da im Kanton Neuenburg bereits 109'000 Dosen verabreicht wurden», sagte eine Sprecherin des kantonalen Krisenstabs. Der verabreichte Impfstoff stammt von Moderna. Der anaphylaktische Schock ist eine seltene allergische Reaktion. Die häufigsten anaphylaktischen Reaktionen erfolgen auf Insektengifte, Medikamente und Nahrungsmittel. Ein anaphylaktischer Schock ist lebensbedrohlich. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-19-Impfung Aus dem Archiv: Nebenwirkungen nach der Impfung – ist das normal? 02.06.2021 Mit Video

15:57 Covid-Zertifikate: Kanton Zürich und Wallis starten Pilotphase Auch im Kanton Zürich geht es mit dem Covid-Zertifikat vorwärts. Eine zweiwöchigen Pilotphase wurde am Montag gestartet. Ein Grossteil der Zertifikate im Kanton Zürich wird automatisch ausgelöst und erstellt. Die Zürcher Gesundheitsdirektion rechnet damit, dass die Zertifikate ab Mitte Juni flächendeckend ausgestellt werden. Wer seine Daten im kantonalen System «vacme» zur Erstellung eines Zertifikats freigegeben hat, erhält vom Kanton in der Folge ein SMS, dass das Zertifikat zum Download bereitsteht. Wer seine Daten nicht freigegeben hat, kann sich einloggen und das Zertifikat beantragen. Personen, die sich telefonisch angemeldet haben, erhalten das Impfzertifikat per Post. Wer seine Daten nicht freigegeben hat, kann dies telefonisch nachholen. Dafür wird der sechsstellige Impf-Code benötigt. Der Kanton Wallis arbeitet ebenfalls daran, das Zertifikat verfügbar zu machen. Bereits geimpfte Personen können ihr Zertifikat entweder über ein extra eingerichtetes Online-Formular oder über einen Download-Link erhalten, der ihnen von den Bundesbehörden zugesandt wird. Neu geimpfte Personen können ihr Zertifikat ab dem 21. Juni direkt in den Impfzentren erhalten. Genesene können ihr Zertifikat mittels eines Online-Formulars beim Bund bestellen. Der Link zum Formular steht ab dem 14. Juni zur Verfügung. Der Kanton Wallis teilt mit, bis zum 28. Juni 2021 werde es möglich sein, Covid-Zertifikate schrittweise an die gesamte Bevölkerung auszugeben.

15:32 Moderna beantragt in EU die Impfstoff-Zulassung für Kinder Nun hat auch der US-Hersteller Moderna bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragt. Dies teilte das Unternehmen mit. Grundlage des Antrags sei eine Phase-2/3-Studie mit dem mRNA-1273 genannten Moderna-Impfstoff bei 2500 Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in den USA, teilte das Unternehmen mit. Die Wirksamkeit habe dabei bei 100 Prozent gelegen. Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil seien wie bei der Phase-3 Studie von Erwachsenen, hiess es weiter. Das Präparat werde «im Allgemeinen gut vertragen». Bisher darf in der EU nur das Vakzin von Biontech/Pfizer auch so jungen Menschen verabreicht werden. Moderna hat eine EU-Zulassung ab 18 Jahren. Legende: Für Erwachsene hat der Moderna-Impfstoff bereits seit 6. Januar eine bedingte Marktzulassung in der Europäischen Union. Er wurde inzwischen millionenfach gespritzt. Keystone

15:06 Tests mit Covid-Zertifikaten laufen in den Kantonen an Erste Kantone stellten am Montag testweise erste Covid-Zertifikate aus. Allerdings nur für eine begrenzte Personenzahl – und nur für Geimpfte. Im Kanton Bern etwa werden erst Impf-Zertifikate für die Angestellten der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion ausgestellt, wie die Behörden mitteilten. Ab Mitte Juni dann sollen die Zertifikate allen Registrierten zugestellt werden. Für die Zertifikate für Genesene und Getestete würden derzeit zwischen Bundesamt für Informatik (BIT), Bundesamt für Gesundheit (BAG) und den Kantonen Lösungen erarbeitet, die der Bevölkerung bis spätestens Ende Juni zur Verfügung stehen sollen. Im Kanton Waadt werden die Zertifikate zunächst nur an Personen vergeben, die es «aus zwingenden Gründen» schnell benötigten, wie die Waadtländer Regierung mitteilte. Gemeint sind zum Beispiel Fälle, wo Angehörige im Ausland gestorben oder schwer erkrankt sind. Urlaubsanträge würden in dieser ersten Phase bis zum 21. Juni nicht berücksichtigt. Ende Juni sollen dann alle ein Zertifikat bekommen können.

14:47 Appell: G7 müssen weltweite Impfungen finanzieren Wenige Tage vor dem G7-Gipfel in Grossbritannien haben 230 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die grossen Industrieländer zur Finanzierung der weltweiten Corona-Impfkampagne aufgefordert. Die G7 sollten zwei Drittel der schätzungsweise 66 Milliarden US-Dollar bezahlen, die in den kommenden beiden Jahren benötigt werde, um auch die Menschen in ärmeren Ländern zu impfen, heisst es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Das entspräche 44 Milliarden Dollar. Der Initiator des Appells, der britische Ex-Premierminister Gordon Brown, sagte einem Bericht der Zeitung «Guardian» zufolge, der Vorschlag koste jeden Briten umgerechnet 0.35 Euro pro Woche «für die beste Versicherungspolitik der Welt». In dem Schreiben wird betont, die Unterstützung sei kein Akt der Nächstenliebe, sondern im strategischen Interesse jedes Landes. Die Gruppe der Sieben (G7) besteht aus den USA, Kanada, Grossbritannien, Japan, Frankreich, Italien und Deutschland. Ausser Brown und seinem Vorgänger Tony Blair haben mehr als 100 ehemalige Staats- und Regierungschefs sowie Ex-Minister unterzeichnet. Ebenfalls unterzeichnet hat der frühere UNO-Generalsekretär Ban-Ki Moon, Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos, Virgin-Gründer Richard Branson oder Ikea-Chef Jesper Brodin.

14:19 Indien impft bald alle Erwachsenen kostenlos Premierminister Narendra Modi sagte in einer Fernsehansprache, dass die indische Bundesregierung ab dem 21. Juni Covid-19-Impfstoffe für alle Erwachsenen gratis zur Verfügung stelle. Dabei werde die Bundesregierung die Aufgabe der Impfung von den Landesregierungen übernehmen. Bis anhin wurden im Land ältere Menschen und Grenzgänger kostenlos geimpft. Die Verabreichung von Impfdosen an Menschen zwischen 18 und 45 Jahren lag bis jetzt in der Verantwortung der Landesregierungen und privater Krankenhäuser. Im April und Mai bildete Indien einen Brennpunkt der Pandemie. Zeitweise wurden mehr als 4000 Tote pro Tag und über 400'000 Neuinfektionen gemeldet. Zuletzt gingen die Zahlen aber

zurück. 01:26 Video Aus dem Archiv: Corona-Pandemie in Indien ausser Kontrolle Aus Tagesschau am Vorabend vom 26.04.2021. abspielen

13:58 Spanien öffnet für Geimpfte und Kreuzfahrtschiffe Spanien erleichtert die Einreise von Touristen im Zuge der positiven Entwicklung der Corona-Lage immer mehr. Seit heute Montag dürfen internationale Kreuzfahrtschiffe nach knapp einjähriger Zwangspause wieder in spanischen Häfen anlegen. Und vollständig geimpfte Besucher aus aller Welt dürfen erstmals ohne Corona-Beschränkungen ins Land. Für nicht Geimpfte herrscht eine Testpflicht – seit heute Montag sind aber auch Antigentests zugelassen. Lediglich Besucher aus Brasilien, Indien und Südafrika dürfen weiterhin nicht zu touristischen Zwecken in Spanien einreisen. Der Tourismus ist für die viertgrösste Volkswirtschaft der Eurozone immens wichtig. Der Sektor hatte 2019 einen Anteil von mehr als zwölf Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Im vergangenen Jahr brach die Zahl der ausländischen Besucher wegen der Corona-Beschränkungen um gut 77 Prozent ein, von 83.5 Millionen auf weniger als 19 Millionen. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres wurde eine ähnlich schlechte Entwicklung registriert. Die Pandemie-Lage wird im einstigen Corona-Hotspot derweil immer besser: Vor allem in Urlaubsregionen wie den Balearen oder auch in Valencia ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Europareisen in Coronazeiten Reisevorteile für Geimpfte: Feriendestinationen im Check 05.06.2021 Mit Video

13:33 BAG meldet nach dem Wochenende 1077 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1077 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 524 . Das sind 30 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 98.74 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'522 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 12 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen . Das sind 41 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 389 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 72.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 67.0 Prozent. Davon sind 13 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:20 Nach 11 Monaten keine Neuinfektionen auf Malta mehr Auf Malta gibt es erstmals nach elf Monaten keine nachgewiesenen Neuinfektionen mehr. Das teilt Gesundheitsminister Chris Fearne per Twitter mit und ruft zugleich zu Vorsicht auf: «Es ist wichtig, dass wir Disziplin und Verantwortungsbewusstsein bewahren», mahnt er. Zuletzt waren in dem EU-Land am 25. Juli keine neuen Corona-Fälle registriert worden. Auf der Mittelmeerinsel ist mehr als die Hälfte der Erwachsenen vollständig geimpft, drei Viertel haben mindestens eine erste Dosis erhalten.

12:43 Rotes Kreuz fordert gerechte Verteilung von Impfstoff In den 50 reichsten Ländern der Welt ist die Covid-19-Impfrate 27 Mal höher als in den 50 ärmsten Ländern. Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ruft zu Solidarität und Spenden auf, damit auch arme Länder ihre Bevölkerung schützen können. Auch wenn sich in der Schweiz dank steigendem Impfschutz und sinkenden Fallzahlen die Lage etwas normalisiert habe, sei die Gefahr angesichts immer neuer Mutanten noch längst nicht gebannt, so das SRK in einer Mitteilung. Solange die Pandemie nicht weltweit unter Kontrolle sei, seien gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Folge auch für die Schweiz nicht absehbar. Die 50 ärmsten Länder haben laut SRK bisher lediglich 2 Prozent des weltweit verfügbaren Impfstoffes erhalten. Das SRK fordert, diesen Missstand zu beheben. Es appelliert an die Solidarität und setzt sich dafür ein, dass alle Menschen einen fairen Zugang zu Impfstoff, Medikamenten und Testmaterial haben. Impfgerechtigkeit ist nicht nur eine Frage der Solidarität, sondern auch ein Gebot der Vernunft.

12:11 Deutschland: Bis Mitte Juli 80 Prozent der Erwachsenen geimpft Bis Mitte Juli werden nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums in Deutschland 80 Prozent der Erwachsenen geimpft sein. Ein Ministeriumssprecher verweist mit Blick auf das Ende der Priorisierung aber darauf, dass anfangs nicht ausreichend Impfstoff für alle vorhanden sein werde. Ab sofort können sich alle Personen ab zwölf Jahren um einen Impftermin bemühen.

11:46 App für Covid-Zertifikat in Apple-Store verfügbar Inhaber eines Iphones können die App «COVID Certificate» seit heute im Apple-Store, Link öffnet in einem neuen Fenster herunterladen. Besitzer eines Android-Telefons müssen sich aktuell noch etwas gedulden. Die von den Kantonen ausgestellten Covid-Zertifikate können auf die App geladen werden. Sie sollen vorerst zum Reisen und für Grossanlässe verwendet werden. «Über weitere Verwendungen entscheidet der Bundesrat Mitte Juni», wie Dirk Lindemann, Direktor des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation (BIT), an der Medienkonferenz letzte Woche erklärte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-Zertifikat So funktioniert das Covid-Zertifikat 04.06.2021 Mit Video

11:27 450 Stellensuchende finden Jobs in Zürcher Impfzentren Mit dem von der Volkswirtschaftsdirektion lancierten Projekt «Esperanza» sind bereits 450 Stellensuchende an die elf Impfzentren in Kanton Zürich vermittelt worden. Für die vorübergehenden Anstellungen wurden Personen bevorzugt rekrutiert, die bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) angemeldet waren. Die Impfzentren profitierten vom zentralisierten Rekrutierungsprozess und der Flexibilität der Stellensuchenden. Stellensuchende könnten dank dem Projekt neue berufliche Erfahrung sammeln, ihr Netzwerk erweitern und einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wird Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Vermittelt wurden Stellen für medizinische und Verwaltungsfachkräfte sowie im Bereich Sicherheit und Reinigung. Die Volkswirtschaftsdirektion rechnet noch mit einem weiteren Anstieg der Vermittlungen - unter anderem deshalb, weil Stellensuchende während ihres vorübergehenden Einsatzes eine Festanstellung ausserhalb der Impfzentren finden.

11:13 Immer mehr britische Wissenschafter gegen Aufhebung aller Massnahmen Zwei Wochen vor der geplanten Aufhebung aller Corona-Massnahmen in England nehmen die Warnungen von Wissenschaftlern zu. So sprach sich zuletzt der Immunologe Ravindra Gupta von der Universität Cambridge im Gespräch mit der BBC «für ein paar Wochen eher als ein paar Monate» aus, um die die verbliebenen Restriktionen verlängert werden sollten. Die britische Regierung plant bisher, am 21. Juni alle Massnahmen aufzuheben. Dann sollen auch Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen. Wegen der Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante erwägt Premierminister Boris Johnson, die Lockerungen auszusetzen. Am 14. Juni soll eine Entscheidung verkündet werden. Zuletzt war wegen der Delta-Variante die Zahl der Neuinfektionen in Grossbritannien wieder deutlich gestiegen. Der Chef der unabhängigen Expertengruppe Independent Sage, David King, sagte dem Sender Sky News: «Dies ist der Beweis dafür, dass eine weitere Welle auf uns zukommt.» Experte Gupta warnte derweil, dass das Virus weiterhin mutiere und besser darin werde, unsere Abwehr zu umgehen. «Wir schaffen es bisher nicht, die Neuinfektionen so zu begrenzen, dass wir die Gesellschaft langfristig vollständig öffnen können», so der Immunologe von der Universität Cambridge.

10:29 Bund will stärker gegen Missbräuche bei Kurzarbeit vorgehen Der Bund will stärker gegen Missbräuche bei der Kurzarbeit vorgehen. Konkret habe das Staatsekretariat für Wirtschaft (Seco) seine Kapazitäten in diesem Bereich verdreifacht, heisst es in einer Mitteilung. Seit Anfang Juni 2021 stünden nämlich die geplanten zusätzlichen externen Revisoren zur Verfügung, so die Mitteilung weiter. Von März bis Mai seien rund 40 externe Personen geschult worden und seien nun in der ganzen Schweiz einsatzfähig. Bis Ende Mai 2021 sind beim Seco laut den Angaben rund 900 Missbrauchsmeldungen eingegangen, die vordringlich behandelt werden. Und bis zu diesem Zeitpunkt seien 131 sogenannte Arbeitgeberkontrollen durchgeführt worden. In 10 Prozent der Fälle sei ein Missbrauch nachgewiesen und Strafanzeige gestellt worden. Vor einer Woche hatte sich die Eidgenössische Finanzkontrolle beunruhigt über die steigende Zahl von Missbrauchsmeldungen bei der Kurzarbeitentschädigung gezeigt. «Ich bin schockiert von der Anzahl an Beanstandungen, Fehlern und Missbräuchen», sagte damals Direktor Michel Huissoud gegenüber Radio SRF. Das Seco liess den Vorwurf schon damals nicht auf sich sitzen. Die Kontrollen würden wie geplant stattfinden und noch ausgebaut werden, hiess es. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Arbeitslosenversicherung Aus dem Archiv: EFK «schockiert» über Missbrauch bei Kurzarbeitsentschädigung 31.05.2021 Mit Audio

10:15 Pakistan impft im Eiltempo 30 Millionen Kinder gegen Polio Pakistan hat inmitten der Corona-Pandemie eine weitere grossangelegte Impfkampagne gegen Polio begonnen. Etwa 223'000 Helfer sollen dafür bis zum Wochenende fast 30 Millionen Kinder unter fünf Jahren impfen, wie lokale Behördenvertreter mitteilten. Die Impfungen werden in 124 der insgesamt 154 Bezirke des Landes durchgeführt. Im Vorjahr mussten wegen der Corona-Pandemie Impfkampagnen im südasiatischen Land unterbrochen werden. Dadurch fehlte Millionen Kindern die wichtige Schutzimpfung gegen die Erkrankung, die das zentrale Nervensystem befällt und in Einzelfällen zu dauerhaften Lähmungen führen kann. Man habe aber durch mehrere aufeinanderfolgende Impfkampagnen in den vergangenen Monaten und einer insgesamt besseren Sicherheitslage jüngst mehr Kinder in Hochrisikogebieten erreichen können, sagte ein Beamter des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Das schlage sich in den Infektionszahlen nieder: Seit Jahresbeginn wurde lediglich ein Fall mit dem Wildtyp des Poliovirus in Pakistan registriert. Im Vorjahr waren es 84. Legende: Pakistan startete 1994 ein Programm zur Bekämpfung der Kinderlähmung. Die Krankheit ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet. Neben Afghanistan ist Pakistan laut der Global Polio Eradication Initiative das einzige Land, in dem es im vergangenem und in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp des Poliovirus gegeben hat. Keystone

9:19 In Irland öffnen Pubs, Restaurants und Fitnesscenter In Irland sind seit Montag weitreichende Lockerungen der Corona-Massnahmen in Kraft. Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen ihre Gäste nun wieder bedienen – zunächst aber nur im Freien. Mehr als 4000 Pubs öffnen, viele sind in den kommenden Tagen ausgebucht. Fitnessstudios, Schwimmbäder und Freizeitzentren sind ebenso wieder im Betrieb wie Kinos, Theater und Freizeitparks. Tausende Menschen kehren damit nach Monaten im Homeoffice oder in Kurzarbeit in ihre Arbeitsstätten zurück. Weitere Lockerungen, darunter die Öffnung der Innengastronomie, sind vom 5. Juli an geplant - wenn die Corona-Lage dies zulässt. Im EU-Staat mit etwa 4.9 Millionen Einwohnern hatte sich die Situation zuletzt entspannt. Bisher haben etwa 515'000 Menschen die für den vollen Impfschutz nötigen zwei Dosen gespritzt bekommen.

8:31 Schweizer Arbeitslosenquote sinkt weiter Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im Mai weiter verbessert. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat April von 3.3. auf 3.1 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Insgesamt waren Ende Mai 142'966 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das waren 8313 weniger als im April. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist keine Überraschung. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einer Quote in der nun ausgewiesenen Höhe gerechnet. Beim aktuellen Rückgang dürften zwar auch saisonale Gründe mitgespielt haben, da im Frühling vor allem die Aktivität auf dem Bau anzieht und dort vermehrt Arbeitskräfte gesucht werden. Allerdings ist auch die um saisonale Effekte bereinigte Arbeitslosenquote klar auf 3.0 von 3.2 Prozent gesunken. Somit erholt sich der Arbeitsmarkt weiter vom Corona-Schock. Bis im Januar war die nicht bereinigte Arbeitslosenquote auf 3.7 Prozent geklettert, nachdem sie vor Ausbruch der Coronapandemie zeitweise auf bis zu 2.1 Prozent gesunken war. Legende: Ein weiterer Beleg für den besseren Zustand des Arbeitsmarktes ist die Zahl der offenen Stellen. Diese erhöhte sich im Mai um 5154 auf 55'255. Davon unterlagen 41'028 der im Juli 2018 eingeführten Stellenmeldepflicht für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von 5 Prozent und mehr. Keystone/Symbolbild