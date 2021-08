Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:58 Sechster Lockdown in Victoria Nur eine Woche nach der Aufhebung des Lockdowns im australischen Bundesstaat Victoria hat die Regionalregierung neue Beschränkungen in der Region verhängt. In dem Bundesstaat an der Ostküste mit der Millionenmetropole Melbourne seien zuvor acht neue Corona-Fälle bestätigt worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die Massnahmen sollen zunächst für eine Woche gelten, kündigte Regional-Premierminister Daniel Andrews an. Die Menschen dürfen ab 20.00 Uhr sieben Tage lang nur noch in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen. Der seit Ende Juni geltende Lockdown in der schwer betroffenen Stadt Sydney und Teilen des Bundesstaats New South Wales war zuletzt bis Ende August verlängert worden.

17:12 Frankreichs Verfassungsrat billigt neue Corona-Regeln weitgehend Der französische Verfassungsrat hat grünes Licht für eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal und die Ausweitung der Nachweispflicht gegeben. Wer im Gesundheitswesen arbeitet, hat nun bis Mitte September Zeit, sich impfen zu lassen. Danach dürfen Ungeimpfte nicht mehr arbeiten und werden auch nicht mehr bezahlt. In Fernzügen wird der «Gesundheitspass» zur Pflicht. In Bars, Restaurants, Museen und Kinos muss ein negativer Test oder ein Impf- oder Genesungsnachweis gezeigt werden.

16:46 Booster-Impfung nach sechs Monaten Vor dem Winter wird eine dritte Corona-Impfung zur Auffrischung notwendig. Davon geht der Impfstoff-Hersteller Moderna aus. Nach etwa sechs Monaten werde die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes nachlassen, deshalb glaube Moderna, dass eine dritte Dosis, ein sogenannter Booster, noch vor dem Winter notwendig werde, heisst es im Begleittext zu den am Donnerstag in den USA veröffentlichten Zahlen des Unternehmens. Moderna und Biontech/Pfizer hatten bereits signalisiert, ihre Impfstoffe würden nach sechs Monaten eine Wirksamkeit von lediglich noch 84 Prozent erreichen – nach 94 beziehungsweise 95 Prozent in der ersten Zeit. Moderna teilte am Donnerstag weiter mit, dass Tests im Frühstadium gezeigt hätten, dass der Booster-Kandidat als Impf-Auffrischung gegen die besorgniserregenden Covid-Varianten, einschliesslich Delta, wirksam sei. Legende: Moderna hält dritte Corona-Impfung nach halbem Jahr für notwendig. Keystone

15:54 Impfstoffhersteller Moderna schreibt Milliardengewinn Dank des hohen Bedarfs an Corona-Impfstoffen hat die US-Biotechfirma Moderna ihren bislang höchsten Quartalsgewinn verbucht. In den drei Monaten bis Ende Juni verdiente das Unternehmen unterm Strich 2.8 Milliarden Dollar, wie es am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr hatten hohe Forschungs- und Entwicklungskosten einen Verlust von 117 Millionen Dollar verursacht. Modernas Erlöse stiegen von 67 Millionen auf 4.4 Milliarden Dollar. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet der Impfstoffhersteller auf Basis seiner bereits getroffenen Verkaufsvereinbarungen mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Dollar und hob die bisherige Prognose damit noch einmal etwas an. Obwohl die Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertrafen, fiel die Aktie vorbörslich zunächst. Der Kurs war in den vergangenen Tagen allerdings auch kräftig gestiegen und liegt im bisherigen Jahresverlauf mit über 300 Prozent im Plus. 01:13 Video Lonza und Moderna bauen Zusammenarbeit aus Aus Tagesschau vom 02.06.2021. abspielen

15:11 Steigende Fallzahlen im Kanton Aargau Im Juli haben sich im Aargau 861 Personen mit dem Coronavirus infiziert – im Juni waren es noch 439 gewesen. Mehr als ein Drittel der Fälle sei auf Ferienrückkehrer zurückzuführen. «Im Hinblick auf das Ende der Schulferien in der kommenden Woche ist das eine beunruhigende Entwicklung», heisst es in einer Mitteilung. Auch die Spitaleintritte wegen einer Covid-19-Erkrankung nehmen seit Ende Juli zu. Am 3. August sind kantonsweit elf Personen neu ins Spital gebracht worden. Fast alle der Betroffenen sind gemäss Mitteilung ungeimpft.

14:33 Fallkosten im Kanton Zürich wegen Corona gestiegen Die durchschnittlichen Fallkosten in den Zürcher Spitälern sind 2020 coronabedingt um 3.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, auf 10'282 Franken. Dies, obwohl fast 4 Prozent weniger stationäre Fälle behandelt wurden. Das Kostenwachstum lag an den teuren Schutzmassnahmen für Patientinnen und Patienten und daran, dass die Fixkosten der Spitäler auf weniger Fälle verteilt werden mussten, wie die kantonale Gesundheitsdirektion mitteilte. Zudem hatte der Bundesrat zwischen dem 17. März und 26. April 2020 ein Verbot für nicht zwingende Eingriffe verfügt. Am stärksten stiegen die Fallkosten im Spital Uster, sie gingen dort um 8 Prozent auf 11'655 Franken hoch. In der Universitätsklinik Balgrist sanken sie hingegen um gut 4 Prozent, was auf eine grössere Leistungsmenge zurückzuführen ist, wie es in der Mitteilung heisst. Die letztjährigen Fallkosten haben damit keinen Einfluss auf die Vergabe der Leistungsaufträge ab 2023. Legende: Keystone / Symbolbild

13:35 BAG vermeldet 1024 neue Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1024 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

13:25 Berufsverband der Pflegefachleute hat kein Problem mit Genfer Zertifikatsobligatorium Pierre-André Wagner vom Rechtsdienst des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK hat grundsätzlich kein Problem mit der neuen Zertifikatspflicht für das Genfer Pflegepersonal, wie er gegenüber der «Tagesschau» sagt. «Aus Sicht des Verbandes besteht kein Grund zur Aufregung. Der Verband war zwar dezidiert gegen ein Impfobligatorium. Das heisst aber nicht, dass Personen, die sich nicht impfen lassen, nicht alles tun müssen, um die Patienten zu schützen.» Weiter sagt Wagner: «Das Personal hat die freie Wahl, was die Impfung betrifft, aber nicht die freie Wahl, alles zu tun, um Patienten zu schützen.» Mühe bereitet ihm hingegen der drohende Unterton der Genfer Regierung: «Es ist völlig unnötig mit Strafandrohungen zu kommen. Denn jeder Betrieb hat das Recht, dem Personal Weisungen zu erteilen.» Das ganze Interview sehen Sie in unten stehendem Videobeitrag. 03:31 Video Der Schweizer Berufsverband der Pflegenden hat Verständnis für Zertifikatsobligatorium Aus Tagesschau vom 05.08.2021. abspielen

12:48 Spitaleinweisungen stiegen letzte Woche leicht an In der Woche vom 26. Juli bis 1. August stiegen die Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemäss einer Mitteilung des BAG von 76 auf 91. In der Berichtswoche befanden sich demnach im Durchschnitt 39 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung auf einer Intensivpflegestation, 22 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Anteil der Covid-19-Erkrankten unter den Intensivpflege-Patientinnen und -Patienten war zunächst bis Mitte Juli auf 3.8 Prozent gesunken. In der Vorwoche stieg der Anteil erstmals wieder an auf 5.2 Prozent und in der Berichtswoche auf 6.4 Prozent. Von den Personen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Spitalpflege waren, hatten 15 Prozent laut BAG-Wochenbericht keine relevanten Vorerkrankungen, 85 Prozent aber mindestens eine. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen waren Bluthochdruck (50 Prozent), Herz-Kreislauf-Erkrankung

11:44 Genfer Pflegepersonal muss Covid-Zertifikat vorweisen Im Kanton Genf muss das Pflegepersonal ab dem 23. August über ein gültiges Covid-19-Zertifikat verfügen. Ein solches Zertifikat wird für Geimpfte, Genesene und Getestete ausgestellt. Der Staatsrat hat damit die Covid-Massnahmen verschärft, welche in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des BAG darauf abzielen, das Ansteckungsrisiko im Gesundheitswesen zu verringern. Die Zertifikatspflicht gilt für das Personal in öffentlichen und privaten medizinischen Einrichtungen, im Rettungsdienst, in Einrichtungen für Behinderte, in Spitex-Organisationen und in Tagespflegeeinrichtungen für ältere Menschen. Wer kein Zertifikat hat, muss sich alle sieben Tage einem Coronatest unterziehen. Das muss der Arbeitgeber sicherstellen. Mitarbeiter, welche sich nicht an die neuen Massnahmen halten, können gemäss der Kantonsregierung strafrechtlich belangt werden. Auch Besucher dieser Einrichtungen müssen ein Covid-Zertifikat vorlegen. Ausnahmen sind etwa bei medizinischen Notfällen vorgesehen, die keine Zeit für einen Test der Besucher zulassen. Der Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia hatte die Massnahme bereits am Mittwoch in der Presse angekündigt und erklärt, dass Genf der erste Kanton sei, der diese neuen Regeln in der Schweiz einführe. Audio Archiv: Kein Impfobligatorium für Zentralschweizer Spitalangestellte 05:13 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 04.08.2021. abspielen. Laufzeit 05:13 Minuten.

11:08 BAG bestätigt: Impfungen sind in höchstem Mass wirksam Der Anteil der Impfdurchbrüche, also die Zahl der Infektionsfälle trotz Impfung, liegt laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Bereich, der von den Zulassungsstudien zu erwarten war. «Die Impfung schützt somit mit hoher Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen mit den bisher in der Schweiz zirkulierenden SARS-CoV-2 Varianten und gegen schwere Krankheitsverläufen», schreibt das BAG in seinem wöchentlichen Bericht. Damit liege die Wirksamkeit der beiden in der Schweiz verfügbaren Impfstoffen bei 94 bis 95 Prozent. Und: bisher registrierte das BAG Todesfälle nach Impfdurchbrüchen nur bei Personen über 80 Jahren – mit einer Ausnahme. Insgesamt starben seit dem 27. Januar dieses Jahres 19 Menschen trotz vollständiger Covid-19-Impfung an oder im Zusammenhang mit dem Virus. Von den 460 vollständig Geimpften und trotzdem Angesteckten im gleichen Zeitraum mussten 96 in Spitalbehandlung. Auch eine aktuelle Studie aus der Waadt bestätigt die hohe Wirksamkeit der Impfung. Studienleiter Olivier Duperrex von Unisanté Lausanne zieht ein klares Fazit: «Die Impfung wirkt. Sie wirkt sogar besser als Studien prognostizierten.» Ungeimpfte Personen haben gemäss den Waadtländer Zahlen aktuell ein 80 Mal grösseres Risiko, sich mit Corona anzustecken und zu erkranken.

10:30 Macron geht von einer dritten Impfung für Ältere und Gefährdete aus Der französische Präsident Emmanuel Macron hat auf seinem Instagram-Account erklärt, es sei wahrscheinlich, dass ältere und gefährdete Menschen eine dritte COVID-19-Impfung benötigen würden. «Eine dritte Dosis wird wahrscheinlich notwendig sein, nicht für alle, aber auf jeden Fall für die am meisten gefährdeten und älteren Menschen», sagte Macron in dem Instagram-Video. Frankreich arbeite daran, diese dritte Impfung ab September anzubieten. Macrons Regierung versucht, Frankreichs Impfprogramm wieder zu verstärken. Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus forderte am Mittwoch einen Stopp der Auffrischungsimpfungen bis mindestens Ende September. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

9:45 Stark steigende Neuinfektions-Zahlen in Tokio, den USA und Brasilien In der Olympia-Stadt Tokio dürfte heute die Zahl der Neuinfektionen erstmals die Marke von 5000 überschreiten. Das berichtet der Sender NHK. Im ganzen Land nähert sich die Zahl der bislang verzeichneten Infektionsfälle einer Million an. Unter den Teilnehmenden der Olympischen Spiele gab es bereits etliche positive Coronatests. Auch die USA melden 105’867 Neuinfektionen an einem Tag. Das ist der höchste Anstieg binnen eines Tages seit sechs Monaten, wie eine Reuters-Zählung ergibt. Damit steigt die Gesamtzahl auf mehr als 35.51 Millionen. Weltweit verzeichnen die USA die höchsten Infektions- und Totenzahlen. Ebenfalls steigende Zahlen in Brasilien: Das Gesundheitsministerium verzeichnet 40’716 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, insgesamt sind es damit mehr als 20 Millionen nachgewiesene Fälle. Bei den Infektionen liegt Brasilien hinter den USA und Indien auf dem dritten Platz. Legende: Keystone / Archiv

8:19 Erneut rote Zahlen bei der Swiss Weil die Fluggäste wegen der Coronakrise immer noch ausblieben, resultiert bei der Swiss im ersten Halbjahr unter dem Strich ein dickes Minus. Der Umsatz sackte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 43.5 Prozent auf 659.3 Millionen Franken ab, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Das zweite Quartal sei zwar etwas besser gelaufen. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage infolge der weiterhin unberechenbaren pandemischen Entwicklung äusserst angespannt sei, lässt sich Firmenchef Dieter Vranckx in der Mitteilung zitieren. Die Luftfahrtbranche stürzte wegen der Pandemie in die schlimmste Krise ihrer Geschichte. Legende: Keystone / Archiv

7:12 Proteste gegen Impf-Obligatorium in Frankreich nehmen zu Frankreichs Regierung will die Impfzahlen in die Höhe treiben und hat sich dabei womöglich verpokert. Denn neben Impfanmeldungen und gespritzten Dosen schiesst auch die Zahl vehementer Kritiker in die Höhe. Mehr als 200’000 Menschen gingen zuletzt landesweit auf die Strasse, um gegen eine Impfpflicht beim Gesundheitspersonal und eine breitere Nachweispflicht zu demonstrieren. Heute Donnerstag nimmt das Gesetz zu den schärferen Hygienevorschriften im Verfassungsrat seine letzte Hürde. Ob die Grossproteste weitergehen, hängt davon aber nicht unbedingt ab. Viele Demonstrierende sehen in den neuen Vorschriften eine Einschränkung ihrer Freiheiten. Manche haben auch Angst vor langfristigen Impffolgen und fühlen sich von der Regierung zunehmend zur Immunisierung gedrängt. Im Kampf gegen eine vierte Corona-Welle hatte Staatschef Emmanuel Macron Mitte Juli eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen und eine Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses angekündigt. Beides stiess sofort auf heftige Kritik. Dennoch billigte das Parlament die Regeln vergangene Woche. Mehrere Abgeordnete und Premierminister Jean Castex riefen allerdings den Verfassungsrat an. Gibt dieser sein Okay, muss ab dem 9. August auch im Fernverkehr, in Einkaufszentren und Restaurants ein negativer Corona-Test, ein Impf- oder Genesungsnachweis gezeigt werden. Audio Archiv: Frankreich erhöht den Impfdruck 03:42 min, aus Echo der Zeit vom 13.07.2021. abspielen. Laufzeit 03:42 Minuten.

6:50 Impfung als Voraussetzung für die Einreise in die USA? Die US-Regierung will Medienberichten zufolge künftig von fast allen einreisenden Ausländern den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung verlangen. Mit der Einführung dieses Systems sollten dann auch die aktuellen Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa und anderen Staaten aufgehoben werden, wie unter anderem die «New York Times» unter Berufung auf Kreise des Weissen Hauses berichtete. Für die Einführung der Nachweispflicht gibt es demnach noch keinen konkreten Zeitplan. Auch die praktische Umsetzung des Plans soll noch relativ unklar sein, inklusive der Frage, welche Impfnachweise anerkannt werden sollen. Auch soll den Berichten zufolge noch nicht entschieden sein, ob die US-Behörden nur Impfungen mit Präparaten akzeptieren würden, die auch in den USA zugelassen sind. Eine Alternative wäre es, die Zulassung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Massstab zu machen. In den USA sind bislang nur die Impfstoffe der Hersteller Moderna, Pfizer/Biontech sowie Johnson & Johnson zugelassen. Legende: Keystone / Archiv

6:12 Übertragungsrisiko von Geimpften noch unbekannt Wie hoch das Risiko ist, dass geimpfte Personen das Coronavirus übertragen, lässt sich wissenschaftlich noch nicht belegen. Klar scheint hingegen, dass sich Geimpfte auch mit der Delta-Variante kaum infizieren. Mit einer Impfung könne die Übertragung des Coronavirus – insbesondere der Delta-Variante – zwar nicht verhindert aber reduziert werden, sagte Christoph Berger, Präsident der Eidg. Kommission für Impffragen (Ekif). Das erste Ziel der Impfstrategie sei die Verringerung schwerer Infektionen. Dagegen schütze die vollständige Impfung gemäss den bisher vorliegenden Daten auch bei Delta gut. Asymptomatische und symptomatische Infektionen werde es auch bei Geimpften geben, aber «x-fach weniger als bei Ungeimpften», sagte Berger. Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schrieb auf Anfrage, dass sich geimpfte Personen kaum mit dem Virus ansteckten. Wenn das in seltenen Fällen trotzdem passiere, dann könnten sie das Virus auch an andere übertragen. Wie hoch dieses Übertragungsrisiko sei, lasse sich aber noch nicht zuverlässig sagen. 04:28 Video Sind Geimpfte gleich ansteckend wie Ungeimpfte Aus 10 vor 10 vom 04.08.2021. abspielen

3:14 Impfstoff-Hersteller mit Boom an Börse Durch den Erfolg mit dem Covid-Impfstoff ist der Wert des deutschen Pharma-Unternehmens Biontech stark gestiegen. Seit Mittwoch ist die Firma an der Börse mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Die Biontech-Aktien legten in New York um fast 18 Prozent zu. Auch die Pfizer-Aktien kannten in New York zuletzt kein Halten mehr, sie steuern mit grossen Schritten auf ihren bisherigen Rekord aus der Zeit vor der Jahrtausendwende zu. Und der Rückenwind erstreckt sich ebenso auf die Aktien von Moderna, die ihre Rekordrally am Mittwoch ebenfalls fortsetzten. Ihr Plus beträgt acht Prozent. Wie die «New York Times» in der Nacht auf Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, will die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Impfstoff von Pfizer und Biontech noch im September die endgültige Zulassung erteilen. Bislang handelt es sich nur um eine Notfallzulassung. Legende: Die erfolgreichen Impf-Kampagnen steigern den Wert der produzierenden Pharma-Unternehmen. Keystone

1:18 Über 200 Millionen mit Virus angesteckt Seit Beginn der Pandemie haben sich über 200 Millionen Menschen weltweit nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das geht aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in den USA hervor. Am meisten Infektionen wurden mit rund 35 Millionen in den USA registriert. In Indien gab es bislang 32 Millionen bestätigte Fälle, in Brasilien 20 Millionen. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg damit seit dem 26. Januar – also innerhalb eines guten halben Jahres – um 100 Millionen an. Seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren sind laut der US-Universität 4.25 Millionen Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmässig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Legende: Schon über 200 Millionen Mal wurden Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Keystone