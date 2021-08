Der Ticker startet um 6:00 Uhr

13:11 WHO empfiehlt Stillen – sogar bei Coronainfektion Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt Müttern, ihre Neugeborenen im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus und nach einer Coronaimpfung weiter zu stillen. Das Stillen habe viele Vorteile für Mutter und Kind und müsse während einer Ansteckung oder im Anschluss an eine Impfung der Mutter nicht unterbrochen werden, hält das WHO-Regionalbüro Europa fest. Studien zufolge sei das Coronavirus bisher nicht in der Muttermilch festgestellt worden, schreibt die WHO weiter. Das deute darauf hin, dass Stillen – unter Einhaltung der Hygienemassnahmen, also Händewaschen und Maskenschutz – selbst im Falle einer Covid-19-Erkrankung sicher sei. Auch die Impfung einer stillenden Mutter stelle nach bisherigem Wissensstand keine Gefahr für den Säugling dar. Im Gegenteil: Sie habe nach der Verabreichung des Impfstoffes Antikörper in ihrer Milch, was sogar dabei helfen könnte, das Baby vor einer Infektion zu schützen.

12:37 Für viele Touristen endet die Reise bereits am Flughafen Die Corona-Einreisebestimmungen führen derzeit dazu, dass viele Passagiere schon am Flughafen Zürich stranden. Das häufigste Problem ist das Covid-Zertifikat, das entweder nicht vorhanden, abgelaufen oder nicht in Englisch verfasst ist. Im Juni waren es 700 Passagiere, deren Reise am Flughafen Zürich ein vorzeitiges Ende nahm. Im Juli konnten 5 bis 10 Prozent der Langstrecken-Reisenden ihren Flug nicht antreten. Bei den Kurzstreckenflügen waren es 1 bis 2 Prozent. Das Bodenabfertigungs-Unternehmen Swissport bestätigte eine entsprechende Meldung im «Blick» vom Mittwoch. Auch Transitpassagiere haben öfters Probleme, also jene, die über Zürich an ihr Ziel reisen wollen. Sie würden oft die spezifischen Reisebestimmungen ihrer Zieldestination nicht erfüllen und könnten deshalb nicht weiterreisen.

11:30 Graubünden bietet in Chur neue Termine für Spontanimpfungen an Die sogenannten Walk-in-Impfungen gegen das Coronavirus stossen im Kanton Graubünden auf reges Interesse. Das Gesundheitsamt bietet deshalb in Chur eine weitere Möglichkeit an, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen: Personen ab 18 Jahren können sich am Freitag zwischen 16 und 20 Uhr auf der Bahnhofstrasse beim Manor gegen das Virus impfen lassen. Dafür nötig: Krankenkassenkarte sowie ID oder Reisepass. Das Walk-in-Angebot umfasst die Registrierung sowie die Impfung vor Ort. Die Zweitimpfung erfolgt dann am 6. oder 7. September im Impfzentrum im Kreuzspital. Das Walk-in-Angebot kann ebenfalls für die Zweitimpfung genutzt werden, falls mindestens 28 Tage seit der ersten Impfung vergangen sind. Am vergangenen Freitag und Samstag wurden die spontanen Impftermine erstmals als Pilotversuch über Mittag angeboten. In Chur nutzten 430 Personen die Möglichkeit, in Davos 70.

11:16 Infolge der Coronakrise: Zentralschweiz verliert traditionsreiches Modehaus Die Pandemie und das dadurch veränderte Kaufverhalten haben dem Luzerner Modehaus Kofler arg zugesetzt: Der Traditionsbetrieb mit Filialen in Emmen, Stans und Schwyz gibt Ende Januar 2022 auf. Die Kofler AG bestätigt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung von CH Media. Demzufolge sind 105 Angestellte von der Schliessung des Modehauses betroffen. Kofler erklärte dazu, man suche derzeit für die einzelnen Standorte Nachfolgelösungen. Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Das Modehaus Kofler gibt es seit 1852. Es ist noch heute ein Familienunternehmen, aber seit 1968 nicht mehr im Besitz der Gründerfamilie. Heute führt Kofler neben seinen Filialen in Luzern, Emmen, Stans und Schwyz auch Boutiquen unter dem Namen Subito, Neon oder Tom Tailor.

10:52 Wegen Rückruf von Testmaterial: Glarus muss Spucktests aussetzen Im Kanton Glarus müssen die präventiven und repetitiven PCR-Speicheltests vorübergehend eingestellt werden. Der Grund dafür: ein Rückruf der Spucktestkits der Firma Disposan sowie Lieferengpässe. Dies teilt die Covid-Taskforce des Kantons Glarus, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Betroffen sind rund 20 Betriebe, alle Alters- und Pflegeheime des Kantons sowie einzelne sozialmedizinische Einrichtungen. Nicht tangiert sind das Kantonsspital sowie weitere rund 15 Betriebe – sie setzen Testkits anderer Hersteller ein. Aufgrund der Ferienzeit sind ferner auch die Testungen an den Schulen derzeit noch nicht betroffen. Weiterhin können Private Antigen-Schnelltests und Abstrichtests bei Ärzten, der Apotheke und im Kantonsspital vornehmen. Der Kanton Glarus hat alle Einrichtungen und Betriebe, in denen Testkits der Firma Disposan eingesetzt werden, informiert und organisiert eine Rückholung des nicht mehr brauchbaren Materials. Legende: Keystone

10:44 In Tunesien werden Sauerstoffgeräte knapp Aufgrund zunehmender Corona-Fallzahlen steigt in Tunesien die Nachfrage nach Sauerstoff. Weil sich die Bevölkerung von der Regierung im Stich gelassen fühlt, versuchen nun viele selber, Beatmungsgeräte aufzutreiben. Händler schlagen daraus Profit: Sie verkaufen oder vermieten Geräte und Zubehör zu stark erhöhten Preisen.

Tunesien, ein Land mit zwölf Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, vermeldet aktuell auf dem ganzen afrikanischen Kontinent pro Kopf am meisten Todesfälle. Über 20'000 Menschen sind bislang verstorben und die Impfungen schreiten kaum voran. Legende: Blick in die Notfallstation eines Spitals in Tunis. Reuters

10:12 Auch in Zürich wird ein Impfbus lanciert Nach anderen Kantonen wie etwa Schaffhausen oder Schwyz erhält auch Zürich einen Impfbus. Die Gesundheitsdirektion organisiert zusammen mit den Gemeinden ein solch niederschwelliges Impf-Angebot. Der Bus wird voraussichtlich nach den Sommerferien von Gemeinde zu Gemeinde ziehen, damit sich Impfwillige ohne Voranmeldung gegen Covid-19 impfen lassen können. Das Angebot richtet sich vor allem an jene, denen das Anmeldeprozedere zu kompliziert oder zu mühsam war. Audio Impfbus bald auch im Kanton Zürich 05:25 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 04.08.2021. abspielen. Laufzeit 05:25 Minuten.

9:18 Infizierte Kinder sind meist nach sechs Tagen wieder auf den Beinen Kinder mit Corona-Symptomen sind im Schnitt nach sechs Tagen wieder gesund – das berichten britische Forscher nach einer Studie im Fachmagazin «The Lancet Child & Adolescent Health», Link öffnet in einem neuen Fenster. In die Auswertung flossen die Krankheitsverläufe von 1734 positiv getesteten Kindern zwischen 5 und 17 Jahren ein. Deren Symptome hatten Erziehungsberechtigte über eine App gemeldet. Heraus kam: Häufig litten die Kinder unter Müdigkeit, Kopfschmerzen und dem Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn. Bei Fünf- bis Elfjährigen dauerten die Symptome im Mittel fünf Tage. Ältere waren im Schnitt sieben Tage krank. Selten kam es vor, dass Kinder auch noch vier Wochen oder länger Symptome zeigen. Die Autoren räumen als Schwäche ihrer Studie ein, dass bezüglich der Symptome die subjektive Einschätzung der Erziehungsberechtigten eine grosse Rolle spiele. Zudem ist unklar, ob die Ergebnisse auf die Delta-Variante übertragen werden können, da der Untersuchungszeitraum bis Ende Februar lief.

8:59 Fallzahlen steigen stark: Pandemie bereitet Thailand grosse Sorgen Thailand verzeichnet offiziellen Angaben zufolge mit 20’200 Neuinfektionen und 188 weiteren Todesfällen binnen 24 Stunden die höchsten täglichen Zuwächse während der Pandemie. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronafälle steigt auf über 672’000. Insgesamt verstarben in Thailand bislang 5503 Menschen, die positiv getestet wurden, wie aus den Daten auf der Webseite des Gesundheitsministeriums hervorgeht.

7:56 Phase der Normalisierung erreicht? Zwischen Kantonen und Bund herrscht Uneinigkeit Sobald alle Impfwilligen geimpft sind, sollen die Massnahmen kontinuierlich wegfallen. So sieht es das Modell des Bundesrates vor. Bloss: Wann ist die Phase der Normalisierung erreicht? Darüber gehen die Meinungen derzeit auseinander, wie eine Umfrage zeigt. Aus Sicht vieler Kantone lassen sich die Kriterien der Regierung grösstenteils abhaken. Ein Drittel sagt, die Bedingungen für die Normalisierungsphase seien erfüllt. Für sie ist deshalb klar: Die Massnahmen müssen fallen. Anders sieht es das Bundesamt für Gesundheit und tritt auf die Bremse. Und auch Infektiologe Andreas Cerny warnt: Zuerst müsse man abwarten, wie sich die Ferienrückkehrer auf das Infektionsgeschehen auswirken würde. 07:56 Video Wann kehrt die Schweiz zurück zur Normalität? Aus 10 vor 10 vom 03.08.2021. abspielen

7:31 Kantone sind gefordert: Ferienrückkehrer könnten zu Ansturm auf Testzentren führen Nach den Ferien sollen sich Ungeimpfte möglichst rasch testen lassen – auch ohne Corona-Symptome. Diese Empfehlung hat das BAG am Point de Presse vom Dienstag herausgegeben. Die Begründung: Im Urlaub könne man sich mit Covid-19 anstecken, ohne es zu bemerken. Dies umso mehr, da seit einiger Zeit die weitaus ansteckendere Delta-Variante grassiert. Die neue Empfehlung des BAG könnte Probleme mit sich bringen. Nehmen die Heimkehrenden sie nämlich ernst, dürfte das in den nächsten Wochen zu einem massiven Ansturm auf die kantonalen Testzentren führen. Und: Offenbar wissen die Kantone erst seit letzter Woche, dass ungeimpfte Ferienrückkehrer neu zum Testen aufgefordert werden sollen. Audio Nach den Ferien zum Testen 01:59 min, aus HeuteMorgen vom 04.08.2021. abspielen. Laufzeit 01:59 Minuten.

6:49 Linienflüge sind 2020 um über 60 Prozent eingebrochen Der Weltverband der Fluggesellschaften IATA hat in seinem Jahrbuch 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftfahrt dokumentiert. Insgesamt flogen im letzten Jahr nur 1.8 Milliarden Passagiere im Linienflugverkehr – 60.2 Prozent weniger als 2019. Gemäss IATA handelt es sich hierbei um den grössten Einbruch seit Beginn der systematischen Zählung der Passagierkilometer um 1950. Dies wirkte sich auch auf die Umsätze im Passagiergeschäft aus: Diese gingen 2020 um 69 Prozent auf 189 Milliarden Dollar zurück. Eine Million Arbeitsplätze seien in der Industrie verloren gegangen. Laut IATA flogen in Europa 2020 Jahr noch knapp 390 Millionen Menschen – 67.4 Prozent weniger als im Jahr davor. Auf internationalen Strecken waren die Deutschen unter allen Passagieren die drittgrösste Gruppe (30.8 Millionen), nach US-Bürgern (45.7 Millionen) und Briten (40.8 Millionen). Zum Verband IATA gehören rund 290 Fluggesellschaften, die zusammen 82 Prozent des weltweiten Flugverkehrs abdecken.

5:51 Von der Leyen: Für EU-Zulassung von Sputnik V fehlen Daten Eine Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ist nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weiter ungewiss. «Bislang ist es dem Hersteller nicht gelungen, genügend valide Daten zu liefern, um die Sicherheit nachzuweisen», sagte von der Leyen gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). Das werfe Fragen auf. Nach Angaben des Herstellers ist der Impfstoff Sputnik V mittlerweile bereits weltweit in 69 Staaten zugelassen. In der EU verwenden ihn die Länder Ungarn und Slowakei auch ohne Zulassung der EMA. Russland hoffte zuletzt auf eine Zulassung der Europäischen Arzneimittel- Agentur bis zum Herbst. Sie prüft den Impfstoff nun bereits seit Anfang März. Legende: Reuters

5:03 Israel verschärft Corona-Massnahmen erneut Weil die Delta-Variante wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen geführt hat, verschärft Israel seine Corona-Massnahmen erneut. Für sämtliche Veranstaltungen ist wieder ein Covid-Zertifikat nötig, also ein Nachweis über Impfung, Genesung oder über einen negativen Test. Das gilt gemäss dem Regierungsbeschluss neu auch für Kinder unter 12 Jahren. Bei Veranstaltungen im Freien mit über 100 Personen gilt ausserdem wieder eine Maskenpflicht. Die neuen Vorschriften sollen laut der israelischen Regierung am Sonntag in Kraft treten. Legende: Reuters

4:25 Türkei: Neuer Infektions-Höchstwert seit Mai In der Türkei springen die neuen Coronavirus-Fälle mit knapp 25'000 auf ein neues Hoch seit den Spitzenwerten von Anfang Mai. Seitdem die Regierung mehrere Einschränkungen gelockert hat, rollt eine neue Infektionswelle über das Land. Bislang haben zwei Drittel aller Erwachsenen mindestens eine Impfung erhalten, knapp die Hälfte hat zwei Impfungen bekommen. Legende: Reuters

4:15 USA verlängern Zwangsräumungs-Moratorium Hunderttausenden Menschen, die wegen der Pandemie ihre Miete nicht pünktlich zahlen können, drohte in den USA die Zwangsräumung. Nun erhalten sie bis Oktober einen weiteren Aufschub. Der Schutz vor Zwangsräumung gilt in allen Landesteilen, in denen die Covid-Infektionszahlen rasch ansteigen. Das teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Konkret gilt das Moratorium damit für rund 90 Prozent der US-Bevölkerung. Die bisherige Regelung war am Wochenende ausgelaufen. Vielen Mietern mit Zahlungsrückständen drohten deshalb Räumungsklagen.

3:46 Biden greift Gouverneure wegen Corona-Politik an US-Präsident Joe Biden hat einige republikanische Gouverneure für ihre Corona-Politik gescholten. «Wenn Sie schon nicht helfen, dann gehen Sie wenigstens den Leuten aus dem Weg, die versuchen, das Richtige zu tun», forderte Biden am Dienstagnachmittag (Ortszeit). Zwei US-Bundesstaaten nannte er explizit als Negativbeispiele. «Nur zwei Staaten, Florida und Texas, sind für ein Drittel aller neuen Covid-19-Fälle im ganzen Land verantwortlich.» In einigen Bundesstaaten sei die Maskenpflicht an Schulen verboten, monierte er. In Texas könnte für Universitäten sogar eine Geldstrafe fällig werden, wenn Lehrkräfte ungeimpfte Studierende zum Tragen einer Maske auffordern. Die beiden republikanischen Gouverneure Greg Abbott aus Texas und Ron DeSantis aus Florida haben sich zuletzt besonders laut gegen eine Maskenpflicht in ihren Staaten ausgesprochen und diese gar verboten. Legende: Reuters

22:38 Walk-In-Angebot im Kanton Schwyz Wer sich in einem der drei Schwyzer Impfzentren gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann dies definitiv auch ohne vorgängige Registrierung oder Anmeldung machen. Um die Hürden zum Covidschutz zu senken, wird das Angebot für Walk-In-Impfungen ausgebaut, wie das Departement des Innern am Dienstag mitteilte. Der Kanton hat nun entschieden, dieses Angebot, das sich bewährt habe und auf Anklang gestossen sei, weiterzuführen und auszubauen. Der Kanton hatte im Spital Schwyz probehalber auch Personen zur Impfung zugelassen, die weder registriert noch angemeldet waren. In den Impfzentren der Spitäler Einsiedeln und Lachen war eine vorgängige Registrierung zwar auch nicht mehr nötig, wohl aber eine telefonische Anmeldung. Audio Der Kanton Schwyz baut das Angebot für Spontan-Impfungen aus 04:48 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 03.08.2021. abspielen. Laufzeit 04:48 Minuten.

21:47 Sanofi setzt auf mRNA-Geschäft Der französische Pharmakonzern Sanofi will in der Forschung von mRNA-Impfstoffen vorankommen und das US-Biotechunternehmen Translate Bio übernehmen. Sanofi bietet 3.2 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Nach dem Erfolg des mRNA-basierten COVID-19-Vakzins von Biontech/Pfizer und Moderna ist die Technologie in den Fokus der Pharmafirmen gerückt. Legende: Bis 2025 will Sanofi mindestens sechs Impfstoffe der mRNA-Technologie in die klinische Entwicklung bringen. Keystone