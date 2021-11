Der Ticker startet um 5:36 Uhr

16:40 Nationalratskommission fordert Wiedereinführung von Gratis-Tests Der Bund soll nach dem Willen der Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) die Kosten für Corona-Tests wieder übernehmen. Der Entscheid zugunsten der Gratis-Tests fiel mit 15 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Der Bundesrat hatte die Gratis-Tests auf den 1. Oktober hin abgeschafft. Schon im September hatte die Kommission an die Landesregierung appelliert, von diesem Schritt abzusehen. In einer weiteren Bestimmung will die SGK-N festschreiben, dass Kantone Personen ein Zertifikat ausstellen müssen, die bei regelmässig durchgeführten Tests in Betrieben, Schulen oder Pflegeeinrichtungen negativ getestet werden. Einige Kantone lehnen dies unter Verweis auf Umsetzungsprobleme bislang ab. 01:58 Video SVP fordert Gratistest für alle Aus Tagesschau am Vorabend vom 09.11.2021. abspielen

15:46 2020 fast 6 Prozent weniger Hospitalisierungen in der Schweiz 2020 ist zum ersten Mal seit 2011 die Anzahl der stationär behandelten Menschen in den Schweizer Spitälern und Geburtshäusern gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 5,8 Prozent weniger Hospitalisierungen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Grund für die geringeren Fallzahlen sei Covid-19, erläuterte der Verband H+ Die Spitäler der Schweiz. Zum einen, weil der Bund im Frühjahr 2020 während der ersten COVID-19-Welle ein Behandlungsverbot erlassen habe, zum anderen, weil die Spitäler und Kliniken viele an Corona Erkrankte stationär behandeln mussten und Nicht-Covid-Patienten mit planbaren Eingriffen aufgrund der starken Auslastung nicht oder verspätet behandeln konnten.

15:10 Kein Lockdown in Tschechien Trotz hoher Corona-Zahlen will Tschechien im Gegensatz zum Nachbarland Österreich auf einen landesweiten Lockdown vorerst verzichten. «Tschechien wird nicht dem Beispiel Österreichs folgen – auf keinen Fall», sagte der geschäftsführende Ministerpräsident Andrej Babis am Freitag in Prag. Von Montag an wird Tschechien in vielen Bereichen wie in Gaststätten und Hotels die 2G-Regel gelten. Das Kabinett beschloss am Freitag eine Ausweitung der landesweiten Massentests. Alle Schülerinnen und Schüler mit Ausnahme der Geimpften müssen künftig wöchentlich einen Antigentest absolvieren. Auch in den Firmen müssen Ungeimpfte wöchentlich getestet werden. Rund ein Drittel der Unternehmen macht dies bereits freiwillig.

14:42 Bund stellt wieder Schweizer Antikörper-Zertifikate aus Genesene können in der Schweiz wieder aufgrund eines Antikörpertests ein Covid-Zertifikat erhalten. Das Bundesamt für Technik und Informatik (BIT) hat das entsprechende Teilsystem wieder in Betrieb genommen. Es habe zu keinem Zeitpunkt ein Datenschutz- oder Sicherheitsproblem gegeben, teilte das BIT am Freitag mit. Es hatte die Ausstellung von Antikörper-Zertifikaten am Dienstag deaktiviert. Vorausgegangen war ein Hinweis, ein derartiges Zertifikat sei nicht korrekt ausgestellt worden. In der Folge habe sich dieser Verdacht nicht bestätigt, hiess es im Communiqué. Vorsichtshalber habe das BIT beim technischen Monitoring dennoch zusätzliche Massnahmen umgesetzt.

14:13 Pfizer reicht Gesuch für Impfstoff ab 5 Jahren bei Swissmedic ein Pfizer Schweiz AG hat bei Swissmedic ein Gesuch eingereicht, um den Covid-Impfstoff Comirnaty auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zuzulassen. Dabei handelt es sich um das zweite Gesuch einer Indikationserweiterung für Kinder unter 12 Jahren, wie aus einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fenstervon Swissmedic hervorgeht. Moderna hat bereits ein Gesuch für seinen Impfstoff für Kinder ab sechs Jahren bei Swissmedic eingereicht. Der Antrag basiert unter anderem auf einer fortlaufenden klinischen Studie mit über 4'600 Kindern in dieser Altersgruppe. Den Probanden, die den Wirkstoff erhielten, wurde eine gegenüber der Erwachsenendosis reduzierte Dosis verabreicht.

14:01 Deutschland: Bayern verschärft Corona-Massnahmen «Das Corona-Drama geht weiter», sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in München. 90 Prozent der Covid-Patienten in den Spitälern seien ungeimpft. Leider sei die Impfquote im Süden des Landes niedriger als im Norden. Deshalb will Bayern Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte einführen. Ausserdem werde es auch Einschränkungen im Handel und in der Gastronomie mit einer Sperrstunde um 22 Uhr geben. Weiter will Bayern Clubs, Bars und Diskotheken für die nächsten drei Wochen schliessen. Auch Weihnachtsmärkte sollen dieses Jahr abgesagt werden. Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden – mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent an Zuschauern. Zudem gilt dort die 2G-Plus-Regel, das heisst auch Geimpfte und Genesene müssen einen negativen Test vorweisen. Schulen und Kitas sollen dagegen geöffnet bleiben, so Söder. In Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 werden die Massnahmen noch strenger ausfallen: Das öffentliche Leben soll dort in weiten Bereichen heruntergefahren werden. Gastronomie, Sport- und Kulturstätten müssen schliessen und Veranstaltungen werden untersagt, wie Söder ankündigte. Schulen und Kitas sollen aber auch dort geöffnet bleiben. Legende: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für Bayern einen «de-facto-Lockdown für Ungeimpfte» beschlossen. Keystone

13:33 Das BAG meldet 6169 neue Coronafälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 6169 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4396 . Das sind 46 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 13 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 602.34 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 64 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 43 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 19 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 774 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 33 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 154 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 27 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 80 Prozent ausgelastet. 18 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 15 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 27 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 13.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 36'404 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 17 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'542'100 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 27'943 Personen pro Tag geimpft. Das sind 89.0 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 65.2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 1.8 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:02 Thurgau empfiehlt Booster-Impfung für Gesundheitsfachpersonal Der Kanton Thurgau hat die Empfehlung für die Covid-19-Auffrischimpfung auf das Gesundheitsfachpersonal ausgeweitet. Die Empfehlung gilt für jene Personen, die mit vulnerablen Menschen in Thurgauer Pflegeheimen, in Tagesbetreuungseinrichtungen für Menschen im Alter, bei der Spitex, auf Intensiv- und Covid-Stationen in den Akutspitälern und den Rehabilitationskliniken sowie im Rettungsdienst arbeiten. Dies hat der Thurgauer Regierungsrat in einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensterdamit begründet, dass besonders gefährdete Personen geschützt und die Gesundheitsfachpersonen vor unnötigen personellen Ausfällen durch Covid-Erkrankungen bewahrt werden müssten. Für die Bewältigung der Pandemie ist neben der Impfung das Einhalten der Hygiene- und Verhaltensregeln weiterhin von zentraler Bedeutung

12:35 Zermatt hatte keinen Einfluss – Nur 17 Lokale mussten in der Westschweiz schliessen Der Fall der aufmüpfigen Inhaber eines Restaurants in Zermatt hat kaum Schule gemacht. Seit der Einführung der neuen Zertifikatskontrollen Ende September sind in der Westschweiz aber dennoch 17 Lokale geschlossen worden. Das sei verhältnismässig wenig, finden die zuständigen Behörden und Kantonspolizeien. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei den Behörden und den Polizeien der sechs französischsprachigen Kantone ist seit der Pflicht zur Vorweisung des Gesundheitspasses kein so extremer Fall wie der in Zermatt im Kanton Wallis aufgetreten. Gleichwohl meldeten drei weitere Kantone Schliessungen: Genf, Waadt und Neuenburg. Die Genfer Polizei musste aufgrund von Anzeigen bei 17 Lokalen eingreifen, um diese zu sanktionieren. Davon wurden 14 geschlossen. Angesichts der vielen Restaurants in Genf müsse diese Zahl allerdings relativiert werden, sagte der Mediensprecher der Polizei. Die allermeisten hielten sich gut an die neuen Auflagen. Der Kanton Waadt zählt nur einen einzigen Fall in Montreux, bei dem die Überprüfung des Covid-Zertifikats verweigert und das Lokal in der Folge geschlossen wurde. Ein weiterer Waadtländer Fall betrifft ein Museum. Das neben dem Schloss Chillon gelegene "Fort de Chillon" hat seine Pforten geschlossen, allerdings aus eigener Initiative aus Protest gegen den Gesundheitspass. Die Museumsverantwortlichen umgingen damit eine drohende Schliessung durch den Kanton. Im Kanton Neuenburg kam es seit der Einführung des Covid-Zertifikats zur administrativen Schliessung von zwei öffentlichen Betrieben. Legende: Keystone / Archiv

11:43 EU: Kurz vor Weihnachten erste Lieferungen von Impfstoff für 5- bis 11-Jährige Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit der Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder in Europa Ende kommender Woche. Stand heute würden rund um den 20. Dezember alle EU-Länder erste Lieferungen des Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige erhalten, sagt Spahn in Berlin. Deutschland erwarte in einer ersten Lieferung gut zwei Millionen Dosen. Er

glaube, dass man damit die Erstnachfrage sehr gut bedienen könne, sagte Spahn. Es gebe rund 4.5 Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. «Ich will jetzt schon im Erwartungsmanagement darauf hinweisen, dass wir alle Fünf- bis Elfjährigen diese Impfung möglich machen wollen.» Legende: Bald auch ein Bild in den EU-Ländern? Kinder werden in den USA gegen das Coronavirus geimpft. Reuters

11:30 Deutscher Bundesrat beschliesst Änderungen beim Infektionsschutzgesetz Die Bundesländer Deutschlands votierten einstimmig für das umstrittene Infektionsschutzgesetz von SPD, Grünen und FDP. Das bedeutet 3G am Arbeitsplatz, in Bussen und Zügen, aber vorerst keine Ausgangsbeschränkungen oder flächendeckenden Schulschliessungen. Die CDU hat ursprünglich mit einer Blockade gedroht. Doch bereits am Donnerstag zeichnete sich nach der Bund-Länder-Runde ein Kompromiss ab: Das Gesetz der Ampel-Parteien soll bereits in drei Wochen evaluiert und gegebenenfalls nachgebessert werden.

11:00 Österreich will weitere Coronawelle mit Impfpflicht verhindern Eine fünfte Welle soll mit der Impfpflicht verhindert werden. Die Corona-Pandemie könne nur beendet werden, wenn die Durchimpfungsquote sich in der Bevölkerung erhöhe. «Die Impfung ist der einzige Weg aus der Pandemie», betonte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. 00:45 Video Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zu Dauer-2G und Impfen als Ausweg aus der Pandemie Aus News-Clip vom 19.11.2021. abspielen

10:49 Wolfgang Mückstein: «2G wird uns noch lange begleiten» Wolfgang Mückstein, Gesundheitsminister Österreichs, wies darauf hin, dass 2G die Bevölkerung Österreichs noch lange begleiten werde. Da der Impfschutz nach vier bis sechs Monaten nachlasse, werde die dritte Impfung ab dem vierten Monat empfohlen.

10:44 Das gilt ab dem 22. November in Österreich Ab Montag gilt eine Ausgangsbeschränkung für alle Einwohnerinnen und Einwohner Österreichs. Ausserdem soll auf Homeoffice gesetzt werden, wo immer möglich. Eine FFP2-Maskenpflicht wird eingeführt. Für alle Schulstufen gilt eine Maskenpflicht.

10:25 Österreich: Bundesweiter Lockdown und Impfpflicht ab 2022 Bundeskanzler Alexander Schallenberg beginnt die Pressekonferenz damit, dass es nicht gelungen sei, genug Ungeimpfte in Österreich von der Impfung zu überzeugen. Deshalb müsse ab nächstem Montag ein bundesweiter Lockdown eingeführt werden. Dieser soll höchstens 20 Tage lang bis am 13. Dezember gelten. Für Ungeimpfte werde der Lockdown weiter gelten. Ausserdem werde eine Impfpflicht ab dem 1. Februar 2022 eingeführt. 00:50 Video «Wir leiten bundesweit eine Impfpflicht und einen Lockdown in die Wege» Aus News-Clip vom 19.11.2021. abspielen

10:05 Patienten aus Bayern nach Italien verlegt Die Lage in den Spitälern im Bundesland Bayern ist nach Einschätzung der Krankenhausgesellschaft so kritisch wie noch nie in der Pandemie. Wegen überfüllten Spitälern werden Patienten aus Bayern nach Italien verlegt, wie Michael Weber, Präsident des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands, sagte. Denn die Kapazitäten würden knapp. Weber erwarte innerhalb der nächsten 21 bis 23 Tage eine Verdoppelung der Anzahl Intensivpatienten. Auch das Verlegen von Patientinnen und Patienten in Kliniken ausserhalb Bayerns sei nicht leicht: «Der Weg nach Baden-Württemberg ist eigentlich bereits geschlossen, weil sich die Kliniken dort der bayerischen Situation annähern», sagte Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Ohne harte Gegenmassnahmen steige die Anzahl Corona-Intensivpatienten in Bayern pro Woche um rund 30 Prozent.

9:54 Österreichs Regierung informiert über landesweiten Lockdown Ab 10:15 Uhr informiert die Bundesregierung Österreichs an einer Pressekonferenz über das weitere Vorgehen gegen die Corona-Pandemie – und einen erneuten Lockdown für alle. Die Medienkonferenz wird live bei uns im Liveticker übertragen.

9:40 Nidwalden führt Maskenpflicht an Schulen wieder ein Wegen der steigenden Coronainfektionen kehrt der Kanton Nidwalden zur Maskenpflicht an den Schulen zurück. Sie gilt ab Montag ab der ersten Sekundarstufe und für sämtliche Lehrpersonen – unabhängig von ihrem Impfstatus. Rund die Hälfte der Neuinfizierten steckte sich zuletzt im schulischen Umfeld an. Die Zahl der Neuinfektionen in Nidwalden liegt durchschnittlich bei 60 bis 70 Fälle pro Tag, Ende Oktober waren es noch zwischen 20 und 30 Fälle, wie aus einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensterhervorgeht. Der Kanton Nidwalden hat im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die höchste 7-Tages-Inzidenz.

9:17 Deutschland: 2G-Regel bremst Umsätze im Gastgewerbe Im September hatten mehrere deutsche Bundesländer aufgrund steigender Coronazahlen die 2G-Regel eingeführt, die nur noch Geimpften und Genesenen den Zutritt zu Gastronomie und Beherbergungsbetrieben gestattet. Die strengeren Corona-Massnahmen bremsten die Erholung von Hotels und Restaurants, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Umsatz im Gastgewerbe sank von August auf September preisbereinigt um 3.5 Prozent. Aufgrund der steigenden Neuinfektionen fürchtet die Branche einen weiteren massiven Rückschlag – und dies ausgerechnet zum Jahresende. «Das für die Branche so wichtige Weihnachtsgeschäft droht komplett wegzubrechen, wir erleben erneut eine Absagewelle», sagte Präsident Guido Zöllick vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband zuletzt. Auch Existenzsorgen der Betriebe nehmen durch die strengeren Eintrittsregeln zu. Laut Verbands-Umfrage setzte die Branche vom 1. bis 15. November 28.2 Prozent weniger um als im November des Vorkrisenjahrs 2019.