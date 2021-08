Das Unternehmen Biontech spricht sich für eine Auffrischungsimpfung mit seinem vorhandenen Vakzin aus. «Wir denken, dass es im Moment am besten ist, mit einer Auffrischungsdosis für den bestehenden Virusstamm fortzufahren, um die Situation in den Griff zu bekommen», sagte Firmengründer Ugur Sahin. Patienten, die eine dritte Dosis desselben Impfstoffs bekommen hätten, zeigten deutlich höhere Antikörperwerte als nach der zweiten Dosis. Es sei nicht klar, welche Virusvarianten in den kommenden Monaten auftauchen könnten, erklärte Sahin. Darum sei es nicht sinnvoll, das Vakzin jetzt anzupassen.

Von ihnen erklärten 88 Prozent, sich nach der dritten Impfung «genauso oder besser» wie nach der zweiten Impfung gefühlt zu haben. 31 Prozent hätten über Nebenwirkungen berichtet, aber zumeist nur über den Schmerz an der Einstichstelle. Lediglich ein Prozent der Befragten habe sich aufgrund von Nebenwirkungen in medizinische Behandlung begeben, 0.4 Prozent hätten Atemprobleme gehabt. Clalit verwies darauf, dass es sich nur um selbst berichtete Einschätzungen handele. Gleichwohl liessen sich daraus Rückschlüsse zur dritten Impfung ziehen.

Die Nebenwirkungen einer dritten Corona-Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer sind vergleichbar mit denen bei der zweiten Impfung. Gemäss einer Befragung des israelischen Krankenversicherers Clalit haben sich in Israel von Ende Juli bis Anfang August rund 240’000 Personen ein drittes Mal mit dem Vakzin impfen lassen. 4500 Geimpfte nahmen später an einer Befragung teil.

Gegen die umstrittenen Verschärfungen, mit denen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gegen die steigenden Corona-Neuinfektionen und Spitaleintritte kämpfen will, haben erst am Wochenende wieder mehr als 230'000 Menschen landesweit demonstriert.

In Frankreich muss seit heute in Restaurants, Cafés, auf Messen und im Fernverkehr ein Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test gezeigt werden. Die verschärften Gesundheitsregeln gelten zunächst für Erwachsene und bis Mitte November. Bis zu einer strengen Anwendung der neuen Vorschriften gibt es nun eine kurze Übergangszeit von einer Woche.

Der Impfstoff hat laut Mitteilung in der klinischen Studie bei der untersuchten Altersgruppe ab 14 Tage nach Dosis 2 eine Wirksamkeit gegen symptomatische Krankheit von gegen 93 Prozent gezeigt. Die Nebenwirkungen dauerten in der Regel ein bis drei Tage und könnten nach der zweiten Dosis ausgeprägter sein.

Swissmedic hat den Impfstoff von Moderna auch für 12- bis 17-Jährige genehmigt. Die befristete Zulassung sei aufgrund einer fortlaufenden Studie mit 3732 Kindern in diesem Alter erteilt worden, teilt Swissmedic mit, Link öffnet in einem neuen Fenster .

Am Dienstag soll bei der Bund-Länder-Runde in Deutschland über eine erneute Homeoffice-Verpflichtung beraten werden. Das Bundesarbeitsministerium habe vorgeschlagen, dass ab einer bundesweiten Corona-Inzidenz von über 50 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohnern innert sieben Tagen wieder Homeoffice verpflichtend angeboten werden müsse.

Es reiche beispielsweise nicht, an den Schulen einfach mehr zu lüften. Der Verband fordert hier den Einsatz von Co2-Messgeräten in allen Klassenzimmern, um die Luftqualität zu überwachen. Weiter sollen an jeder Schule Gesundheitsschutzbeauftragte ausgebildet und eingestellt werden, die Mängel bei der Luft und Lichtqualität, der Schalldämmung und der Ergonomie erkennen. Die Schulen müssten ausserdem bereit sein, die Infrastruktur für Massentests einzurichten. Denn die Erfahrungen mit den Massentests im letzten Jahr hätten gezeigt, dass sie den Schulalltag beruhigt und die Personen vor Ort sich sicherer fühlten.

Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer der Schweiz (LCH) fordert, Link öffnet in einem neuen Fenster an einer Medienkonferenz, den Gesundheitsschutz für alle in der Schule tätigen Personen zu priorisieren. Auch, weil es wegen der anhaltenden Pandemie ein weiteres forderndes Schuljahr geben werde.

«Wir fordern die Verlängerung der Härtefallhilfen und der Kurzarbeit bis mindestens Ende Jahr, weil diese Unterstützung notwendig ist», sagte Hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig in einem am Montag in der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps» veröffentlichten Interview. Zudem überlege der Verband gemeinsam mit dem Bund, wie ein Wiederaufbauprogramm auf die Beine gestellt werden könne. «Denn die Hotellerie hat während der Pandemie ihre Reserven aufgebraucht und braucht finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau», sagte Züllig.

Der Dachverband Hotelleriesuisse will vom Bund weitere Unterstützung für die von der Pandemie gebeutelte Hotelleriebranche. Neben den ausbleibenden internationalen Touristen hat die Branche zudem auch gegen einen Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen.

Seit mehr als einem Jahr hat sich das Leben in China, wo im Dezember 2019 weltweit die ersten Infektionen mit der neuen Viruserkrankung entdeckt worden waren, wieder weitgehend normalisiert. Es wird eine strenge «Null-Covid-Politik» verfolgt: Bei Ausbrüchen wird sofort mit Massentests, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverfolgung und Quarantäne reagiert. Auch gelten scharfe Beschränkungen für Einreisende, die mindestens zwei Wochen in eine Quarantäneeinrichtung müssen.

In China sind mehr als 30 Funktionäre wegen der jüngsten Coronawelle bestraft worden. Wie die staatliche Zeitung «Global Times» berichtet, wurden Beamte in vier betroffenen Provinzen wegen «schleppender Reaktion und unzureichendem Management» zur Verantwortung gezogen. Um welche Strafen es sich handelt, wurde nicht bekannt. Betroffen seien Vizebürgermeister, Bezirksvorstände, Leiter von lokalen Gesundheitskommissionen, Krankenhausmanager und Beamte aus der Flughafen- und Tourismusbranche.

Durch die Corona-Pandemie haben Schülerinnen und Schüler viel verpasst. In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagt die Professorin für Lehr- und Lernforschung an der ETH Zürich, Elsbeth Stern, voraus, dass es bei vielen Primarschülern dieses Jahr ausgeprägte Leseschwächen geben werde. Dies gehe auf fehlende Lerngelegenheiten und fehlende regelmässige Übung zurück.

In Behörden sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln müssen allerdings weiterhin Masken getragen werden. Auch in Schulen gilt zunächst noch Maskenpflicht. Allerdings muss bei einem Coronafall nicht mehr die gesamte Klasse nach Hause in Isolation.

Die Juli-Zahlen sind ein weiterer Beleg dafür, dass sich der Schweizer Arbeitsmarkt rasch vom Corona-Schock erholt hat. So liegen die aktuellen Zahlen deutlich unter jenen des Vorjahresmonats, als die Zahl der Arbeitslosen auf über 150'000 und die Quote auf 3.2 Prozent geklettert war.

Melbourne bleibt im Lockdown

In der australischen Grossstadt Melbourne bleiben die Ausgangsbeschränkungen weiterhin bestehen. Im Rest des Bundesstaats Victoria wird der Lockdown am Dienstag zwar aufgehoben, nicht aber in der Hauptstadt. Der zweitbevölkerungsreichste Bundesstaat Australiens hatte am vergangenen Donnerstag einen siebentägigen Lockdown verhängt, um die Ausbreitung der Delta-Variante einzuschränken.

Der Premierminister von Victoria, Daniel Andrew, erklärte, alle in den letzten Tagen in Victoria entdeckten Coronafälle seien in Melbourne aufgetreten. Am Montag kamen elf weitere Fälle hinzu. Daher werde der Lockdown im Rest des Bundesstaates am Ende des Montags enden, nicht aber in Melbourne.

Der benachbarte Bundesstaat New South Wales meldete am Montag 283 Neuinfektionen. Dessen Hauptstadt Sydney ist seit dem 26. Juni im Lockdown und wird es bis mindestens am 28. August bleiben.